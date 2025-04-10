Семь шагов, которые должен предпринять новый спортивный директор «Арсенала»

Хотя в «Арсенале» еще не наступила новая эра, клуб, безусловно, открывает новую главу.официально стал новым спортивным директором клуба, заменив на этом посту

«Я очень рад присоединиться к "Арсеналу" в этот захватывающий период для клуба. Я с большим интересом наблюдал за тем, как "Арсенал" развивался в последние годы, и восхищаюсь трудом, который был вложен в восстановление клуба как силы европейского футбола с преданной аудиторией по всему миру», — заявил Берта после своего назначения.

Главный тренер Микель Артета также выразил «огромное волнение», заявив в понедельник: «У него было много других предложений, но он выбрал нас. Теперь наша задача — предоставить ему поддержку и понимание ситуации, чтобы он мог начать делать то, что он делал многие годы на высшем уровне, и это действительно впечатляет».

Основная ответственность Берты будет связана с трансферами. Хотя уже есть области, в которых он может начать планирование летнего окна, есть и такие задачи, которые он может начать решать прямо сейчас.

В центре внимания «Арсенала» на данный момент находится Букайо Сака, который наконец-то восстановился после серьезной травмы. Сака стремительно идет к статусу легенды на «Эмирейтс», и в будущем, возможно, ему установят статую у стадиона, если только клуб сможет соответствовать его быстрому росту.

Теперь, когда Берта официально вступил в должность, настало время поговорить о том, что ему предстоит сделать, чтобы клуб наконец-то добился серьезного успеха.

Избежать контрактного хаоса

«Ливерпуль», возможно, и выиграет титул Премьер-лиги, но на «Энфилде» далеко не всё идеально. Неопределенное будущее Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и, по всей видимости, направляющегося в «Реал» Трента Александера-Арнольда, у которых заканчиваются контракты, повисло серым облаком над красной частью Мерсисайда и породило сомнения в долгосрочных перспективах команды.

Вильям Салиба (справа) globallookpress.com

Это должно послужить для «Арсенала» предельно ясным предупреждением — особенно учитывая, что у них уже был подобный опыт. Помнишь катастрофу с Робином ван Перси в 2012 году, которая привела к его переходу в «Манчестер Юнайтед»? Или ситуацию с Самиром Насри, когда он ушел в «Манчестер Сити» за год до этого? Или историю с Эшли Коулом в 2006 году, когда он перебрался в «Челси»? А как насчет апокалипсиса с Алексисом Санчесом, после которого лондонцы остались с Генрихом Мхитаряном в результате одного из худших обменов в истории? Да, «Арсеналу» точно не стоит повторять подобные ошибки.

Контракты Сака, Вильяма Салиба и Габриэля Магальяйнса истекают в 2027 году, так что у Берты и его команды ещк есть достаточно времени, чтобы усадить игроков за стол переговоров до того, как наступит опасный период в 12–18 месяцев до окончания соглашений. Чтобы избежать волнений, ему стоит начать работу заранее.

Пока не видно признаков того, что эта звездная тройка хочет покинуть «Эмирейтс», и, напротив, ситуация выглядит обнадеживающей. По слухам, Берта уже планирует переговоры с Сака, а Салиба в прошлом месяце вновь подтвердил преданность клубу, когда его спросили о будущем. К Габриэлю якобы проявляет интерес «Аль-Наср» Криштиану Роналду, но «Арсенал» должен считать его бесценным и расставаться с центральной связкой защитников только в случае угрозы гибели Вселенной.

Как бы то ни было, сообщается, что «Арсенал» надеется, что одно лишь влияние Артеты убедит ведущих игроков подписать новые долгосрочные контракты.

Избавиться от балласта

У трех игроков — Жоржиньо, Кирана Тирни и Томаса Парти — контракты истекают этим летом. Похоже, клуб не особо торопится продлевать соглашения с ними, и Берте тоже не стоит спешить вмешиваться в эту ситуацию. Прощайте, всего хорошего — пришло время для более свежих ног на поле.

Александр Зинченко и Микель Артета globallookpress.com

Также нужно принять решение по поводу двух игроков, находящихся в аренде. Сказать, что их выступления были разочаровывающими — это всё равно что преувеличить их вклад. Вратарь Нето сыграл всего один матч во всех турнирах, и умудрился допустить такую ошибку, что ее можно смело отправлять в шоу «Смешные домашние видео». А изгнанник из «Челси» Рахим Стерлинг наглядно показал, почему «синие» так стремились от него избавиться.

Игроки с контрактами до 2026 года тоже должны быть выставлены на продажу (за исключением Габриэля Жезуса, которому потребуется длительный период на восстановление после разорыва передней крестообразной связкой). Леандро Троссард, Такэхиро Томиясу и Александр Зинченко — спасибо за воспоминания, но пора прощаться, как говорится на известном старом баннере.

Состав «Арсенала» сейчас довольно скромный по численности, но набивать его возрастными игроками с огромной зарплатой — точно не путь к завершению титульной засухи. Пусть на смену тем, кто с трудом способен пробежать пару рывков, придет свежая кровь — и тогда у Артеты будет команда, с которой он сможет свободно проводить ротацию.

Обязательно подписать центрального нападающего

Этим летом «Арсенал» наконец-то предпримет серьезные усилия, чтобы подписать центрального нападающего. В противном случае по Финсбери-Парку и Холуэй-роуд пронесутся легкие волнения. Если уж на то пошло, это почти моральная обязанность Берты — обеспечить клуб новым форвардом.

Александр Исак globallookpress.com

Не секрет, что идеальным вариантом для Артеты считается Александр Исак — как бы лайт-версия Тьерри Анри, — но требования «Ньюкасла», которые могут побить все трансферные рекорды Британии, вполне могут поставить крест на этой сделке.

В последние дни «Арсенал» будто бы усилил интерес к соотечественнику Исака и его партнеру по сборной Виктору Дьекерешу.

С тех пор как Микель Мерино временно занял позицию в атаке, он забил пять голов в восьми матчах и порой демонстрировал больше природного голевого чутья в штрафной, чем Кай Хаверц до травмы, из-за которой выбыл до конца сезона. Логично, что любой толковый нападающий должен уметь забивать в системе «Арсенала» — особенно теперь, когда Сака снова на ходу и раздает передачи. Так что оба шведа вполне могут «выстрелить» на «Эмирейтс». Также в поле зрения клуба, по слухам, находится Юго Экитике из «Айнтрахта».

Три года назад «Арсенал» вернулся в элиту благодаря громкому трансферу Жезуса, который не только забивал, но и принес команде свежую энергетику и новый стиль — вместо прежней нерешительной и вялой атаки. Им снова нужен игрок такого уровня, чтобы вернуться на победный путь.

Найти еще одного вингера

Проблемы «Арсенала» в атаке не ограничиваются отсутствием классической «девятки». В этом сезоне команде катастрофически не хватало креатива в передней линии — именно поэтому травма Сака оказалась столь разрушительной: он в одиночку тащил на себе сразу трех нападающих.

Нико Уильямс globallookpress.com

Габриэл Мартинелли в недавнем матча против «Фулхэма», наконец, показал проблески той самой зажигательной игры, что была у него раньше. Но возможно, это случилось слишком поздно, чтобы он сохранил место в старте на следующий сезон. И Артете не стоит надеяться, что один удачный матч вдруг обернется серией выдающихся выступлений. Команде всё еще нужен новый фланговый игрок, чтобы снова раскрыть атакующий потенциал.

Если Нико Уильямс хотя бы намекнет, что готов покинуть «Атлетик» этим летом — весь футбольный рынок Европы встанет на уши. В прошлом году он уже отказал «Барселоне», но если в этот раз решится уйти — гонка за ним будет безумной.

В такой ситуации «Арсеналу» явно не помешала бы громкая победа или хотя бы достойная игра против «Реала» в Лиге чемпионов, чтобы укрепить свой авторитет в Европе, который пока выглядит довольно блекло.

Кроме Уильямса, «Арсеналу» прочат возможное воссоединение Артеты с Лероем Сане из «Баварии» — они уже работали вместе в «Ман Сити». Но сейчас у немца хватает тревожных «звоночков» в карьере. Также всё больше возникает вопрос: почему ни один английский клуб даже не попытался подписать Хвичу Кварацхелию до того, как его продал «Наполи» в ПСЖ в январе? Из нестандартных вариантов, которые стоит рассмотреть — Рафаэл Леау, ставший «токсичным активом» в разваливающемся «Милане».

Не тратить целое состояние на очередного вратаря

Если с Давидом Райей что-то случится, «Арсенал» заметно потеряет как в надежности на линии ворот, так и в умении разыгрывать мяч от своих. Это очевидно. Но вот что клубу точно не нужно — так это тратить больше 25 миллионов фунтов на его дублера.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Именно такие суммы называют в связи с возможным подписанием Жоана Гарсии, вратаря «Эспаньола», за которым активно охотились в 2024 году и к которому, возможно, вернутся этим летом. Но в эпоху строгого контроля финансов (PSR) и с учетом того, что многие игроки текущей обоймы покинут клуб либо бесплатно, либо за копейки, «Арсенал» просто не может позволить себе выкладывать такие деньги за футболиста, который, возможно, не сыграет ни одного по-настоящему важного матча за сезон.

Задача Берты — найти надежного вратаря на замену, но за разумные деньги. Одобрить трансфер Гарсии за такую сумму — было бы форменным служебным преступлением.

Стать новым лицом клуба

В понедельник на предматчевой пресс-конференции Артеты перед игрой с «Фулхэмом» журналистов ждал приятный сюрприз — вместе пообщаться в журналистами пришел Андреа Берта. Это стало глотком свежего воздуха для английского футбола, закостеневшего в своих традициях.

Андреа Берта globallookpress.com

В эпоху, когда в клубах ключевые роли распределяются между множеством людей, несправедливо, что всю публичную ответственность несет исключительно главный тренер. «Арсенал», кстати, и раньше старался снимать давление с Артеты: иногда на передовую выходили председатель Джош Кронке или предыдущий спортивный директор Эду.

Берта должен продолжить в том же духе — это привычный формат для него по работе в Италии и за последние десять лет в «Атлетико» (Мадрид). «Арсенал» может стать лидером в том, как клубная структура должна выглядеть в 21 веке.

Гламурить офисных людей в костюмах и галстуках — идея сомнительная и точно не то, к чему должен стремиться спорт. Но речь здесь о другом: делить и ответственность, и лавры. Клуб — это не один человек, а коллективный образ, который надо выстраивать. И Берта должен показать, что теперь он — важнейшая часть этого образа.

Спасти Сака от возможного выгорания

Появление Итана Нванери может сэкономить «Арсеналу» миллионы на поисках еще одного левоногого мага, но с такой скоростью развития он и так превращается в настолько безумный талант, что его просто невозможно будет не вписать в стартовый состав рядом с Сака.

Букайо Сака globallookpress.com

В одной из недавних статей SCOUTED говорилось, что клубы Премьер-лиги стремительно наращивают интенсивность игры, и Сака был настоящим «железным человеком» в составе «Арсенала» — до тех пор, пока не порвал заднюю поверхность бедра в декабре. Единственный плюс в этом — травма уберегла его от еще более серьезного выгорания к концу сезона.

Прогнозы и ставки на футбол

Сейчас как никогда важно, чтобы клуб перезагрузил глубину состава — и параллельно дал возможность возрастным игрокам спокойно уйти. Поток воспитанников из Hale End продолжается, и их можно органично дополнить похожими по профилю трансферами. Интерес к норвежскому вундеркинду Сверре Нюпану — неплохое начало в этом направлении.

На «Арсенале» лежит ответственность: не дать Сака сломаться под тяжестью своего объема работы. Его нужно не загружать, а разгружать. Перед нами — легенда в процессе становления. Ему нужна поддержка.