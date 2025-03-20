Пять причин, почему «Ливерпуль» может проиграть «Арсеналу» в борьбе за титул АПЛ

Всего лишь через несколько дней после поражения от «Пари Сен-Жермен» и вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги. Предыдущая неделя получилась для «красных» по-настоящему кошмарной.

Теперь «Ливерпулю» остается только бороться за титул в Премьер-лиге. Хотя их 12-очковый отрыв от «Арсенала» уже позволяет держать одну руку на трофее, футбольные болельщики по своей природе пессимисты, и некоторые фанаты «Ливерпуля» всерьез опасаются, что команда не выдержит всю дистанцию.

Вдобавок к этому в игре «красных» начала проявляться общая апатия, что тоже может привести к ухудшению выступлений и результатов.

В связи с этим мы выделили пять ключевых моментов в оставшейся части сезона, которые могут привести к тому, что титул достанется «Арсеналу». И тогда, возможно, этот сезон не окажется худшим в истории АПЛ.

Поражение в Мерсисайдском дерби

Результаты «Эвертона» на «Энфилде» можно максимально точно описать всего лишь одной короткой фразой — это просто ужас. Они выиграли лишь один из 27 предыдущих матчей на поле «Ливерпуля» (15 поражений, 11 ничьих).

Однако эта единственная победа была не так давно — в 2021 году, при Карло Анчелотти. И в том матче участвовали некоторые игроки, которые, вероятно, выйдут на поле второго апреля, включая главного раздражителя фанатов «Ливерпуля» Абдулайе Дукуре и Кёртиса Джонса.

Джеймс Тарковски сравнивает счет в матче с «Ливерпулем» на «Гудисон Парк» globallookpress.com

Предстоящая встреча обещает быть особенно жаркой после позднего гола Джеймса Тарковски, принесшего ничью в последнем мерсисайдском дерби на «Гудисон Парк», и последовавшего за этим хаоса.

Добавьте к этому отчаянное желание «Ливерпуля» и его болельщиков одержать победу, а также ужасную статистику «Эвертона» на «Энфилде», и поражение — особенно если оно получится таким же болезненным, как ничья в прошлом месяце — может серьезно подорвать уверенность «красных» и заставить сомневаться в собственных силах.

Дисквалификация Слота

«Самый крутой человек на стадионе» не оправдал это звание на «Гудисон Парке», выбежав на поле и заявив Майклу Оливеру буквально следующее: «Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, буду винить тебя!».

Это произошло после того, как арбитр не назначил штрафной в пользу «Ливерпуля» за очевидный толчок (по мнению Слота) Ибраимы Конате в эпизоде, предшествовавшем голу Тарковски.

Арне Слот globallookpress.com

Позже главный тренер «Ливерпуля» признал, что поддался эмоциям. И хотя он кажется человеком, который учится на своих ошибках и будет более сдержанным в следующей встрече с «Эвертоном», у любого есть предел терпения.

Еще одна дисквалификация (которая на этот раз будет дольше, как повторное нарушение) — всего лишь вопрос времени и очередной судейской несправедливости, после которой он добавит еще одного арбитра в свой черный список.

Гол в добавленное время был бы идеальным триггером — с нарушением правил в начале атаке или с ошибкой бокового судьи, который «не заметил» выход мяча за линию.

При этом думать, что отсутствие Слота на бровке приведет к небывалому краху, — это слишком наивно. Дисквалификация тренера может стать одним из множества неблагоприятных факторов, которые сыграют свою роль падении «Ливерпуля».

Травма Салаха и возвращение Сака

Без своих главных звезд «Ливерпуль» и «Арсенал» находились бы в совершенно иной турнирной ситуации.

Мохамед Салах globallookpress.com

В матчах против «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасла» болельщики «красных» могли наблюдать, каким становится «Ливерпуль», если на поле выходит лишь «призрак» Мохамеда Салаха вместо его реальной, живой версии.

Но, скорее всего, Салах быстро вернет свою лучшую форму и приведет «Ливерпуль» к титулу — если, конечно, не получит травму, которая выбьет его из строя (чего мы, разумеется, никому не пожелаем).

Прогнозы и ставки на футбол

Впрочем, это маловероятно, ведь за восемь лет в клубе он пропустил всего 23 матча из-за повреждений.

Букайо Сака, напротив, может пропустить столько игр только в этом сезоне (на данный момент у него уже 20 пропущенных матчей).

Однако если в ключевой момент сезона он восстановится как раз тогда, когда Салах окажется вне игры, это может кардинально изменить расстановку сил в чемпионской гонке.

Напряжение из-за ситуации с контрактами

«Ливерпуль» тянет с переговорами по новым контрактам трех ключевых игроков, похоже, смирившись с тем, что подписать всех на желаемых условиях не удастся.

Вирджил ван Дейк уже намекнул, что «до конца сезона появятся новости» о его будущем — а значит, вероятно, и о будущем Трента Александера-Арнольда и Мохамеда Салаха.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Спекуляции не утихают: останется ли в клубе хоть кто-то из этой тройки? Салах уже несколько раз нарушал молчание, а ранний интерес со стороны «Реала» к Александеру-Арнольду, к их чести, никак не повлиял на игру команды — ни на самих игроков, ни на Арне Слота.

Насколько известно, серьезных встреч клуба, игроков и их агентов пока не было, поскольку (как неоднократно подчеркивал ван Дейк) команда хочет сосредоточиться на футболе.

Однако необходимость обсудить будущее до конца сезона может отвлечь их от главной цели. Высока вероятность, что хотя бы один из троих останется недоволен переговорами, что в свою очередь может привести к напряженности в раздевалке и разладу в команде.

Поражение в «матче за шесть очков»

К этому моменту Слот будет вынужден наблюдать за матчем с трибуны, Салах окажется вне игры, в раздевалке воцарится напряженность из-за контрактных неопределенностей, а «Арсенал», вылетевший из Лиги чемпионов, будет полностью сосредоточен на Премьер-лиге, имея практически полный состав в строю. (Если что, это всего лишь предположение).

Микель Артета с игроками «Арсенала» globallookpress.com

Разрыв в таблице сократится настолько, что продюсеры Sky Sports почувствуют себя вправе пригласить рэпера из северного Лондона, чтобы он зачитал рифмы о местных парнях, которые добились успеха, вырвавшись из уличных банд.

На экранах будет мелькать надпись «РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ТИТУЛ» — 427 раз в течение предматчевого эфира. Однако сама игра, несмотря на весь ажиотаж, не оправдает ожиданий. «Арсенал» одержит победу над «Ливерпулем», который не сумеет показать свой лучший футбол на «Энфилде».