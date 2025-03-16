Это не сон: «Ньюкасл» взял первый трофей за 69 лет, обыграв «Ливерпуль» в финале Кубка Лиги

Стадион взорвался ещё до финального свистка, но когда он прозвучал, эмоции достигли предела. Фанаты «Ньюкасла» ждали этого момента десятилетиями, зная, сколько раз надежды рушились на последнем шаге. В этот раз всё было иначе. Команда Эдди Хау показала, что хочет этот кубок больше всех, и заслуженно взяла своё, обыграв «Ливерпуль» в финале Кубка Лиги.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ливерпуль — Ньюкасл 1:2 Голы: 0:1 Дэниел Бёрн (45 + 1'), 0:2 Александер Исак (53'), 1:2 Федерико Кьеза (90 + 6') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Джарелл Куанса, Ибраима Конате (Коди Матес Гакпо, 57'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх (Харви Эллиотт, 74'), Алексис Мак Аллистер (Дарвин Нуньес, 67'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Кёртис Джонс, 74'), Диогу Жота (Федерико Кьеза, 56') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 81'), Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 90'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Александер Исак (Эмиль Крафт, 81'), Жоэлинтон Предупреждения: Ник Поуп (90'), Федерико Кьеза (90 + 8'), Сандро Тонали (90 + 9')

Заряженный с первых «Ньюкасл»

Путь к трофею был непростым. «Ньюкасл» подошёл к игре с кадровыми проблемами, потеряв нескольких ключевых игроков, но ни травмы, ни неудачная статистика личных встреч с «Ливерпулем» не смогли сломить этот настрой.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Команда вышла на поле с безумной энергией, не давая сопернику ни секунды на передышку. Уже в первые минуты стало понятно, что «сороки» не собираются довольствоваться участием в финале — они пришли за победой.

С первых минут игроки «Ньюкасла» бросались в каждый стык, атаковали с агрессией и навязывали высокий темп. «Ливерпуль» оказался не готов к такой интенсивности.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Первая серьёзная возможность у «сорок» возникла после удара Тонали, когда итальянец закручивал мяч в дальний угол, но немного не попал. Это был лишь первый тревожный звонок для команды Арне Слота.

Бёрн открывает счёт, Исак закрепляет успех

Гол назревал, и он случился в конце первого тайма. Киран Триппьер подал угловой, и Дэн Бёрн, казалось бы, завис в воздухе, отправляя мяч в сетку мощным ударом головой.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Игроки «Ливерпуля» растерянно переглядывались — как они могли оставить одного из самых габаритных футболистов на поле свободным? Болельщики «Ньюкасла» на трибунах взорвались от счастья, а их команда ушла на перерыв с минимальным, но таким важным преимуществом.

Во втором тайме «Ньюкасл» продолжил играть с той же бешеной самоотдачей, и это быстро принесло второй гол. Исак забил на 51-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Однако швед не остановился.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Ливраменто подал в штрафную, Мёрфи выиграл борьбу, и мяч вновь отскочил к Александру Исаку. Без раздумий форвард пробил с лёта, не оставляя шансов Келлехеру. Фанаты «Ньюкасла» не верили своим глазам — их играла в финале и вела в два мяча!

«Ливерпуль» отвечает, но слишком поздно

«Ливерпуль» попробовал вернуться в игру, но выглядел потерянным. Слот выпустил новых игроков, Джонс проверил реакцию Поупа дальним ударом, но до серьёзного штурма дело не дошло.

Моменты всё равно чаще возникали у «Ньюкасла», и Исак мог окончательно закрывать игру, но его удар с нескольких метров отразил Келлехер.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Когда судья добавил восемь минут, напряжение снова накрыло стадион. И «Ливерпуль» воспользовался этим шансом, пусть и слишком поздно. Гимарайнш рискнул развернуться на своей половине, но потерял мяч, и «Ливерпуль» наказал его за это. Эллиотт сразу же отправил передачу на Кьезу, который хладнокровно пробил в угол.

Исторический момент для «Ньюкасла»

Но это был лишь всплеск надежды. «Ньюкасл» не позволил превратить этот финал в очередную историю про упущенный шанс. Они дожали матч до конца, и когда прозвучал финальный свисток, эмоции вырвались наружу. Игроки бросились друг к другу, фанаты ревели от радости, а Эдди Хау, казалось, сам не верил в происходящее.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Этот кубок — больше, чем просто трофей. Он символизирует новое время для «Ньюкасла», который долгие годы оставался в тени. Команда, которая ещё недавно боролась за выживание, теперь поднимает над головой свой первый титул за 69 лет.

Город будет праздновать, потому что это не просто победа в турнире — это рождение новой команды, которая больше не хочет быть аутсайдером.