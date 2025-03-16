Это не сон: «Ньюкасл» взял первый трофей за 69 лет, обыграв «Ливерпуль» в финале Кубка Лиги

Заряженный с первых «Ньюкасл»
Путь к трофею был непростым. «Ньюкасл» подошёл к игре с кадровыми проблемами, потеряв нескольких ключевых игроков, но ни травмы, ни неудачная статистика личных встреч с «Ливерпулем» не смогли сломить этот настрой.
Команда вышла на поле с безумной энергией, не давая сопернику ни секунды на передышку. Уже в первые минуты стало понятно, что «сороки» не собираются довольствоваться участием в финале — они пришли за победой.
С первых минут игроки «Ньюкасла» бросались в каждый стык, атаковали с агрессией и навязывали высокий темп. «Ливерпуль» оказался не готов к такой интенсивности.
Первая серьёзная возможность у «сорок» возникла после удара Тонали, когда итальянец закручивал мяч в дальний угол, но немного не попал. Это был лишь первый тревожный звонок для команды Арне Слота.
Бёрн открывает счёт, Исак закрепляет успех
Гол назревал, и он случился в конце первого тайма. Киран Триппьер подал угловой, и Дэн Бёрн, казалось бы, завис в воздухе, отправляя мяч в сетку мощным ударом головой.
Игроки «Ливерпуля» растерянно переглядывались — как они могли оставить одного из самых габаритных футболистов на поле свободным? Болельщики «Ньюкасла» на трибунах взорвались от счастья, а их команда ушла на перерыв с минимальным, но таким важным преимуществом.
Во втором тайме «Ньюкасл» продолжил играть с той же бешеной самоотдачей, и это быстро принесло второй гол. Исак забил на 51-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Однако швед не остановился.
Ливраменто подал в штрафную, Мёрфи выиграл борьбу, и мяч вновь отскочил к Александру Исаку. Без раздумий форвард пробил с лёта, не оставляя шансов Келлехеру. Фанаты «Ньюкасла» не верили своим глазам — их играла в финале и вела в два мяча!
«Ливерпуль» отвечает, но слишком поздно
«Ливерпуль» попробовал вернуться в игру, но выглядел потерянным. Слот выпустил новых игроков, Джонс проверил реакцию Поупа дальним ударом, но до серьёзного штурма дело не дошло.
Моменты всё равно чаще возникали у «Ньюкасла», и Исак мог окончательно закрывать игру, но его удар с нескольких метров отразил Келлехер.
Когда судья добавил восемь минут, напряжение снова накрыло стадион. И «Ливерпуль» воспользовался этим шансом, пусть и слишком поздно. Гимарайнш рискнул развернуться на своей половине, но потерял мяч, и «Ливерпуль» наказал его за это. Эллиотт сразу же отправил передачу на Кьезу, который хладнокровно пробил в угол.
Исторический момент для «Ньюкасла»
Но это был лишь всплеск надежды. «Ньюкасл» не позволил превратить этот финал в очередную историю про упущенный шанс. Они дожали матч до конца, и когда прозвучал финальный свисток, эмоции вырвались наружу. Игроки бросились друг к другу, фанаты ревели от радости, а Эдди Хау, казалось, сам не верил в происходящее.
Этот кубок — больше, чем просто трофей. Он символизирует новое время для «Ньюкасла», который долгие годы оставался в тени. Команда, которая ещё недавно боролась за выживание, теперь поднимает над головой свой первый титул за 69 лет.
Город будет праздновать, потому что это не просто победа в турнире — это рождение новой команды, которая больше не хочет быть аутсайдером.