Деклан Райс переписал историю: «Арсенал» уничтожил «Реал» и сделал шаг в полуфинал

Вечер 8 апреля на «Эмирейтс» стал настоящим откровением. На этот раз не понадобилось чудес — всё, что происходило, было делом рук и ног команды Микеля Артеты. «Арсенал» провёл, возможно, лучший матч в своей еврокубковой истории, уничтожив «Реал» со счётом 3:0. И, если кому-то покажется, что это слишком громкое заявление — пересмотрите второй тайм. Хотя бы ради двух ударов Деклана Райса. Ради этого футбола.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Арсенал Лондон — Реал Мадрид 3:0 Голы: 1:0 Деклан Райс (58'), 2:0 Деклан Райс (70'), 3:0 Микель Мерино (75') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 90'), Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Киран Тирни, 80'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 74'), Микель Мерино, Габриэл Мартинелли Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба (Фран Гарсия, 79'), Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа, Лука Модрич (Лукас Васкес, 71'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго (Браим Диас, 85'), Raul Asencio Предупреждения: Томас Парти (54'), Эдуардо Камавинжа (69'), Эдуардо Камавинжа (90 + 4')

Накал до стартового свистка

Артета говорил, что это самая большая игра в его тренерской карьере — и не лукавил. До начала матча сам воздух на «Эмирейтс» дрожал от напряжения, а трибуны — от надежды. Баннер с надписью «Make it happen» будто отдавал приказ. Болельщики были не просто зрителями — они стали соавторами происходящего. И команда откликнулась.

С первых минут «Арсенал» начал с такой яростью, что у мадридцев пошатнулись ориентиры. Партей едва не забил после подачи с углового, Сака раз за разом прорывался по флангу, а Мартинелли терзал защиту скоростью и резкостью. Райс бил — Асенсио блокировал. Мерино добавлял — Куртуа спасал. Но это была лишь прелюдия.

«Реал» терпел, но не отвечал

Сила «Реала» — в умении выжидать и наказывать за малейшие ошибки. Один раз они почти это сделали: Беллингем поймал Тибмера на потере, вывел Мбаппе один на один — и только блестящая реакция Давида Райи спасла «Арсенал». Казалось, именно такие моменты и станут переломными. Но нет. В этот вечер всё было по-другому. Лондон держал контроль.

Арсенал – Реал globallookpress.com

Ключом к этому стал невероятный темп в прессинге и грамотное позиционирование. Мерино и Райс перекрывали все линии, Сака и Мартинелли обостряли, а Льюис-Скелли играл как ветеран, а не 18-летний парень. Каждый знал, что делать, и делал это безупречно.

Райс. Магия со штрафных

Всё изменилось после часа игры. Сака снова в своём стиле сместился в центр, поймал на движении Алабу и заработал штрафной. К мячу подошёл Райс. В этот момент никто не знал, что он никогда в карьере не забивал прямым ударом со штрафного. Через несколько секунд это уже не имело значения.

Быстрый разбег, удар — и мяч с безупречной траекторией обогнул стенку и залетел в левый угол, оставив Куртуа ни с чем. Стадион взорвался. Райс бежал к угловому флагу, не веря, что сотворил. А весь «Эмирейтс» кричал, как будто этот гол был забит в финале турнира.

Деклан Райс globallookpress.com

Меньше, чем через четверть часа он сделал это снова. Ещё один стандарт, чуть дальше, чуть сложнее. Идеально закрученный в тот же угол, в самую девятку (и это вообще не преувеличение!). Куртуа вновь прыгнул, но был бессилен. Райс взлетел на рекламный щит и застыл, как будто вырос на два метра. На лицах болельщиков — чистый восторг. В этот вечер Райс стал легендой.

Удар Райса со штрафного globallookpress.com

Точка от Мерино

«Арсенал» продолжал давить. Куртуа вытаскивал мяч за мячом, Алаба выносил с линии. Но давление было нестерпимым. И в конце концов Мерино всё же оформил третий. Всё началось с того самого Льюиса-Скелли — 18-летний вундеркинд прошёл, нашёл момент, отдал пас. Мерино — удар без лишнего замаха. Куртуа снова безрезультатно прыгнул. 3:0. Стадион в экстазе.

Мерино празднует гол globallookpress.com

«Реал» в концовке окончательно сломался. Эмоции взяли верх, и Камавинга в простейшей ситуации сфолил в центре поля — вторая жёлтая, удаление. Символичная точка в этом кошмарном вечере для мадридцев.

И всё же — это не финал. Ещё нет.

Да, это была великая победа. Но это только первая серия дуэли. Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» всё ещё впереди. А там — другая энергия и другой «Реал», способный подняться не только с колен, но и восстать из могилы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но в одной вещи больше не может сомневаться никто: этот «Арсенал» готов бороться за трофей. Он не просто красив. Он — зрелый, дерзкий, и наконец — по-настоящему европейский. Ну а Деклан Райс просто шикарен — об этом можно напомнить ещё хоть тысячу раз.