Исак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна

По итогам зимнего трансферного окна у нас есть еще более четкое представление о том, кто, скорее всего, сменит команду после завершения сезона.

У трансферных слухов нет выходных. Как только одно окно закрывается, тут же начинаются разговоры о сделках, которые могут случиться вскоре после очередного открытия рынка. Это современный футбольный бизнес.

Однако зимний рынок, который только что закрылся, дал нам ясное понимание того, что нас ждет этим летом.

GOAL составил список игроков, которые начнут следующий сезон в новых клубах.

Мартин Субименди

Сага с переходом Мартина Субименди в «Ливерпуль» стала одной из самых интригующих историй летнего трансферного окна.

Мартин Субименди globallookpress.com

Новый спортивный директор «красных» Ричард Хьюз был уверен, что уговорил испанца переехать в Англию, решив тем самым давнюю проблему команды в центре поля.

Однако «Реал Сосьедад» сумел убедить игрока остаться в родном Сан-Себастьяне, что стало настоящим шоком для «Ливерпуля».

Правда, теперь уже очевидно, что это решение не стало катастрофой для «Ливерпуля» — Райан Гравенберх, похоже, стал основным опорником «мерсисайдцев» на долгие годы вперед.

Однако, по сообщениям СМИ, сам Субименди сожалеет о своем решении и теперь наверняка покинет «Сосьедад» летом. Теперь главным претендентом на баска стал «Арсенал». Главное, чтобы Мартин снова не передумал в последний момент.

Андреа Камбьязо

Болельщики «Ювентуса» выдохнули после закрытия январского окна — они всерьез опасались, что в последний момент клуб продаст Андреа Камбьязо в «Манчестер Сити».

Андреа Камбьязо globallookpress.com

В какой-то момент сделка казалась практически неизбежной. По многочисленным сообщениям, «Ювентус» был готов расстаться с Камбьязо, чтобы укрепить другие позиции.

Однако стороны не смогли договориться о цене — туринцы требовали за итальянского защитника около 80 миллионов евро. «Сити» к тому моменту уже потратил более 200 миллионов на других игроков, поэтому в итоге отказался от сделки.

Но эта история еще не окончена. Ожидается, что «Ман Сити» вернется за Камбьязо летом. Он может стать ключевым элементом в обновленном составе «горожан» благодаря своей универсальности. Андреа может играть как слева, так и справа в обороне.

Кристофер Нкунку

Честно говоря, удивительно, что Нкунку до сих пор остается в «Челси». Француз должен был сделать всё, чтобы покинуть «Стэмфорд Бридж» этой зимой — слишком уж он талантлив, чтобы проводить большую часть времени на скамейке запасных.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Нкунку вполне способен стабильно играть за один из топ-клубов Европы. В какой-то момент появлялись слухи о его переходе в «Баварию», но они так и остались слухами — мюнхенцы (как и другие претенденты) отказались от идеи трансфера из-за завышенной цены. «Челси» запросил за Кристофера под 70 миллионов евро.

Также сообщалось, что в последние часы трансферного окна Нкунку отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Но здесь его можно понять, учитывая тот факт, что «красные дьяволы» сейчас дотягивают в лучшем случае до статуса середняка.



Однако очевидно, что Нкунку нуждается в скорейшей смене команды. В этом сезонет АПЛ он лишь трижды выходил на поле с первых минут. Если в ближайшие несколько месяцев ситуация не изменится, летом ему придется покинуть «Челси».

Душан Влахович

Положение Влаховича в «Ювентусе» начало вызывать вопросы еще до того, как клуб взял в аренду Рандаля Коло Муани. В первых двух матчах в Серии А француз забил три гола.

Душан Влахович globallookpress.com

Да, Влахович отметился голом, выйдя на замену в недавнем матче против «Эмполи», но сам факт, что он снова начал игру на скамейке, говорит о многом.

Тьяго Мотта явно не видит в сербе нападающего, который вписывается в его тактические идеи.

Удивительно, что ни один топ-клуб, нуждающийся в классическом центрфорварде (например, «Арсенал»!), не попытался заполучить Влаховича зимой.

Летом точно не будет проблем с предложениями. Единственное препятствие — цена. «Ювентус» хочет вернуться 70 миллионов евро, которые заплатил «Фиорентине» за Влаховича три года назад.

Марк Гехи

В последние дни зимнего окна «Тоттенхэм» отчаянно пытался подписать Марка Гехи, предложив за него 70 миллионов фунтов. Это было щедрое предложение, но «Кристал Пэлас» просто не мог позволить себе расстаться с игроком из-за нехватки центральных защитников. Найти адекватную замену в столь сжатые сроки было бы нереально.

Марк Гехи globallookpress.com

Но летом ситуация изменится. «Пэлас» удалось удержать Гехи перед началом сезона, несмотря на серьезный интерес со стороны «Ньюкасла», но сейчас его уход выглядит неизбежным. У Марка остался лишь год по контракту с лондонским клубом, который наверняка по-прежнему рассчитывает продать его по максимальной цене.

Скорее всего, борьба за защитника развернется между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», но есть вариант, что в гонку вмешается «Ливерпуль», который тоже ищет центрального защитника.

Беньямин Шешко

Прошлым летом казалось, что Шешко точно окажется в одном из топ-клубов Европы. Его связывали с «Арсеналом», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Миланом», но в итоге словенец продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Хотя это, скорее, был расчетливый шаг, благодаря которому немецкий клуб сможет получить за своего лучшего нападающего максимальную сумму.

Шешко не впечатлил на Евро-2024, это факт, но ему всего лишь 21 год. К тому же, он снова близок к тому, чтобы забить двузначное количество мячей в Бундеслиге.

Неудивительно, что одним из претендентов на Шешко называют «Баварию». В мюнхенском клубе в лице Беньямина видят преемника Гарри Кейна. При этом слухи о возможном переходе в «Арсенал» тоже не утихают.

Йозуа Киммих

Киммих находится в идеальной позиции для получения выгодного контракта — вне зависимости от того, останется ли он в «Баварии» или уйдет.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Действующее соглашение Киммиха с «Баварией» истекает в июне этого года. Это значит, что он может либо получить повышение в Мюнхене, либо получить внушительную сумму в другом топ-клубе.

Однако для Киммиха деньги, похоже, играют не ключевую роль. Известно, что он не пользуется услугами агента и принимает решения самостоятельно. Амбиции — это первое, о чем думает капитан «Баварии». Он останется в Мюнхене, если клуб убедит его, что в следующем сезоне у них будет состав, способный бороться за победу в Лиге чемпионов.

Если же нет, тогда у него точно не будет проблем с выбором нового клуба. В подписании Киммиха заинтересованы «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и даже «Ливерпуль».

Джонатан Дэвид

Дэвид будет одним из самых востребованных нападающих летом 2025 года. При этом важно учитывать, что через полгода он станет свободным агентом. «Лилль» так и не смог продлить контракт с канадцем.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Слухи о будущем Дэвида появляются буквально каждый день, но это неудивительно. Джонатан за четыре с половиной сезона в «Лилле» забил больше 100 мячей.

Нападающие такого уровня редко становятся свободными агентами, поэтому интерес к нему действительно огромен. Среди претендентов — почти все топ-клубы АПЛ, а также «Бавария» и «Ювентус».

При этом Дэвид как-то признался, что его мечта — играть за «Барселону». Кто знает, возможно, каталонский клуб тоже мечтает о таком нападающем.

Джамал Мусиала

«Баварии» нужно срочно продлить контракт с Мусиалой — и чем раньше это случится, тем лучше.

Текущий договор заканчивается в 2026 году, а это значит, что если вопрос не решится до конца сезона, мюнхенский клуб окажется в неприятной ситуации.

Последнее, чего хочет «Бавария», — это размышлять о продаже одного из самых талантливых футболистов нового поколения, чтобы не потерять его бесплатно летом 2026 года.

Ранее серьезный интерес к Мусиале проявляли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Если переговоры с «Баварией» затянутся, английские топ-клубы еще обязательно напомнят о себе.

Мурильо

«Ноттингем Форест» и его результаты стали главным откровением английского сезона. Команда Эшпириту Санту занимает третье место в АПЛ после 24 туров и реально претендует на место в Лиге чемпионов.

Мурильо globallookpress.com

Один из ключевых факторов успеха — игра Мурильо. Бразилец стал ключевым игроком в обороне, и неудивительно, что теперь его хочет приобрести «Челси».

По информации The Telegraph, в последний день трансферного окна лондонский клуб предложил за 22-летнего защитника 80 миллионов фунтов. «Форест» отказал — у клуба нет финансовых проблем, да и ломать команду, которая борется за историческое достижение, никто не хочет.

Но летом «Челси» вернется. И не только они — в 22 года такой защитник ценится на вес золота.

Виктор Дьекереш

Очевидно, что летом Дьекереш покинет «Спортинг». Вопрос лишь в том, в каком клубе он начнет следующий сезон.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Ранее шведа связывали с «Пари Сен-Жермен», а немецкие СМИ сообщают, что «Бавария» рассматривает его как потенциального преемника Гарри Кейна.

Однако самым очевидным вариантом кажется «Манчестер Юнайтед», где Дьекерш может воссоединиться с Рубеном Аморимом — тем самым тренером, который ушел из «Спортинга» в ноябре, чтобы заменить на «Олд Траффорд» Эрика тен Хага.

Но захочет ли швед играть в клубе, который, скорее всего, останется без еврокубков? Это пока вопрос. Однако одно известно точно: «Юнайтед» остро нуждаются в топ-нападающем, а Аморим настолько недоволен нынешними форвардами, что вынужден был попробовать Кобби Мейну в роли «ложной девятки» в матче против «Кристал Пэлас».

Где бы он ни оказался, «Спортинг» в любом случае сорвет куш — трансфер Дьекереша оценивается в 70 миллионов евро. В 2023 году португальцы купили его у «Ковентри» всего лишь за 20 миллионов.

Нико Уильямс

Прошлым летом почти не было сомнений в том, что Нико Уильямс неизбежно окажется в «Барселоне». Однако каталонцы так и не смогли найти деньги, а их решение потратить последние средства на Дани Ольмо теперь выглядит как минимум странным.

Нико Уильямс globallookpress.com

И похоже, «Барса» уже жалеет о своей нерешительности. Потому что теперь Уильямс близок к переезду в Англию.

Ранее интерес к вингеру «Атлетика» проявляли «Челси» и «Ливерпуль», но с некоторых пор главным претендентом стал «Арсенал».

Отступные за Нико составляют 60 миллионов евро — довольно скромная сумма за 22-летнего скоростного и перспективного игрока.

При этом «Арсеналу» явно не хватает надежного варианта на левом фланге — Габриэл Мартинелли слишком нестабилен.

Но готова ли «Барса» так просто сдаться? Наверняка летом каталонцы предпримут еще одну попытку подписать Уильямса.

Трент Александер-Арнольд

Уже все знают, что летом «Ливерпуль» может потерять трех ключевых игроков — Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда.

Трент Александер-Арноль globallookpress.com

По последним данным, ван Дейк и Салах останутся — с ними уже есть договоренность о продлении контракта.

Но опасения по поводу ухода Александер-Арнольда растут. Кажется, он решил продолжить карьер в «Реале».

Трент может воссоединиться со своим другом Джудом Беллингемом, что станет шоком для всего английского футбола. Если он уйдет, «Ливерпулю» придется искать замену. У них уже есть перспективный Конор Брэдли, но все громче звучат слухи о подписании Джереми Фримпонга из «Байера». Он, кстати, мог оказаться в академии «Ливерпуля» еще в юности.

Также стоит добавить, что решение Александера-Арнольда может серьезно повлиять на весь рынок!

Виктор Осимхен

Осимхен — возможно, главный неудачник прошлогоднего трансферного рынка. Он должен был перейти в топ-клуб — в «ПСЖ», «Арсенал» или «Реал».

Виктор Осимхен globallookpress.com

Но вместо этого он оказался в «Галатасарае». Отличный клуб, но это явно не тот уровень, на который рассчитывал Осимхен.

Что же пошло не так? Аурелио Де Лаурентис (владелец «Наполи») завысил цену — желающих заплатить 120 миллионов евро так и не нашлось.

Огромные зарплатные запросы Осимхена сорвали переход в «Челси».

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии был готов заплатить, но «Наполи» внезапно поднял цену — сделка снова сорвалась.

При этом «Наполи» уже подписал Ромелу Лукаку, посчитав, что точно продаст Осимхена.

В итоге Виктору пришлось соглашаться на аренду в «Галатасарай», чтобы не застрять в «Наполи» еще на год.

Теперь главный вопрос: что дальше? Ясно одно — Осимхен слишком хорош для Турции. Но окажется ли он в топ-клубе? Все будет зависеть от того, насколько он и «Наполи» готовы быть более гибкими в переговорах.

Александер Исак

После того как Эрлинг Холанн продлил контракт с «Ман Сити» до 2034 года, Исак стал самым желанным форвардом АПЛ. Он просто разрывает Премьер-лигу, и о нем мечтает любой топ-клуб. Но есть нюанс — цена.

Александер Исак globallookpress.com

Даже учитывая проблемы «Ньюкасла» с правилами финансовой устойчивости (PSR), владельцы из Саудовской Аравии не согласятся на сумму ниже 100 миллионов евро.

Но спрос на забивных форвардов настолько велик, что «Арсенал» может решиться на безумную трату. Исаку 25 лет — лучшие годы впереди. К тому же, его уже сравнивают с легендой «канониров» Тьерри Анри.

Единственная проблема — травматичность. Если Исак останется в строю до конца сезона, то его имя будет мелькать в трансферных сводках все лето.