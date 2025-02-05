Мората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января

Мы все знаем о крупном переходе Омара Мармуша в «Манчестер Сити», аренде Маркуса Рашфорда «Астон Виллой» и прибытии Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Но что насчет совершенно странных трансферов январского окна 2025 года?

Помимо громких переходов, было множество трансферов, которые остались незамеченными. Были и другие, показывающие, что футбол в 2025 году становится совершенно причудливым.

Издание PlanetFootball выбрало шесть неожиданных трансферов январского трансферного окна, которые по той или иной причине заставили почесать в затылке.

Ллойд Келли

из «Ньюкасл» в «Ювентус»

«Сороки» Эдди Хау получили значительную прибыль от защитника, которого они подписали на правах свободного агента после того, как его контракт в «Борнмуте» истек в конце прошлого сезона.

И нас оставляет в недоумении то, что «Старая синьора» увидела за 302 минуты игрового времени в Премьер-лиге на периферии кампании «Ньюкасла» 2024–25 годов, чтобы санкционировать заявленный переход (аренда с обязательством выкупа) на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ллойд Келли juventus.com

Что касается «Ньюкасла», то такие креативные, но разумные маневры по балансировке в рамках правил рентабельности и устойчивого развития (PSR) — это не совсем то, что мы себе представляли, когда они обзавелись богатыми владельцами.

Маркус Эдвардс

из «Спортинга» в «Бернли»

Мы уже видели, как игроки обменивали европейский футбол на чемпионство. Рубен Невеш был самым молодым игроком, который был капитаном команды в Лиге чемпионов. Он покинул свой детский клуб «Порту», ​​чтобы присоединиться к «Вулверхэмптону», тогда еще игравшему в Чемпионшипе.

Но то была команда «Вулверхэмптон», которая была предназначена для Премьер-лиги, амбициозно тратившая деньги. Конечно, они сразу же финишировали в первой половине таблицы, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы в течение пары лет.

Маркус Эдвардс x.com/BurnleyOfficial

Для Маркуса Эдвардса в «Бернли» таких гарантий нет. У «бордовых» Скотта Паркера нет гарантии повышения, и, скорее всего, их ждет тяжелая работа, если они вернутся в Премьер-лигу.

Если быть честным по отношению к талантливому английскому плеймейкеру, он находится на на периферии состава в «Спортинге», с всего тремя выходами в старте во всех турнирах в этом сезоне. И в том, что Бернли делает ставку на дополнительную долю креативности, чтобы усилить команду, есть логика: они без проблем играют «сухие матчи» без пропущенных голов, поэтому превращение нулевых ничьих в минимальныее победы — это надежная формула успеха.

Однако мы не верим в байку про общую историю Маркуса Эвардса и Скотта Паркера по «Тоттенхэму». Эдвардсу было 14 лет, когда Паркер ушел из «Тоттенхэма» в «Фулхэм» в 2013 году.

Джон Дуран

из «Астон Виллы» в «Аль-Наср»

Самый дорогой трансфер, совершенный любым клубом в мировом футболе, вы, несомненно, уже знаете об этом.

Джон Дуран x.com/AlNassrFC_EN

Клубы Саудовской профессиональной лиги тратили деньги с показушной щедростью с момента прибытия Криштиану Роналду два года назад, но этот переход превзошел все ожидания.

Колумбиец создал возмутительно богатый список ярких моментов во время своего довольно ограниченного количества игрового времени в этом сезоне, но гонорар в 64 миллиона фунтов стерлингов за игрока, который семь раз выходил в стартовом составе Премьер-лиги и забил 12 голов, — это просто безумие, будем честны.

Кроме того, нужно принять во внимание тот факт, что «Аль-Наср» тратит кучу денег на зарплату Роналду, и мы не видели никаких доказательств того, что Дуран может играть вместе с другим номером 9. Этот трансфер озадачивает со всех сторон.

Габриэл Карвальо

из «Интернасьонала» в «Аль-Кадисиа»

Технически это не трансфер января 2025 года, но в январе было согласовано, что высоко оцененный бразильский подросток покинет клуб своего детства и присоединится к клубу Саудовской профессиональной лиги «Аль-Кадисиа» летом, после того как ему исполнится 18 лет.

Такого рода сделки стали обычным явлением в футболе в последние годы. Мы видели это с Винисиусом Жуниором, Эндриком и вундеркиндом из «Челси» Эстевао Виллианом. Ведущие европейские клубы быстро скупают самых горячих талантов в Бразилии и согласовывают условия для их переезда через Атлантику, как только это будет разрешено.

Габриэл Карвальо internacional.com.br

Но теперь к этой схеме подключилась и Саудовская профессиональная лига. Подписание стареющих суперзвезд — это одно, а вот молодых талантов из Южной Америки — это совсем другое. Смещаются ли тектонические плиты мирового футбола или это будет просто мимолетным событием? Следите за новостями.

Альваро Мората

из «Милана» в «Галатасарай»

С одной стороны, это соответствует многим правильным параметрам для классического трансфера турецкой Суперлиги.

Знаменитое европейское имя? Есть. Перевалил за 30 с небольшим? Есть. Представлял ряд ведущих клубов? Есть.

Альваро Мората x.com/GalatasaraySK

Есть дополнительная логика в том, что аренда на половину сезона имеет смысл для чемпионов Суперлиги, учитывая, что их звездный игрок и нынешний обладатель «Золотой бутсы» Мауро Икарди пропустит оставшуюся часть кампании из-за травмы передней крестообразной связки.

Но всего полгода назад Мората был капитаном сборной Испании, который вел ее к победе на Евро-2024. Он едва ли был на «Сан-Сиро» достаточно долго, чтобы «Милан» поставил на нем крест и решил сократить свои потери. Мы думали, что новый старт в Италии может означать долгожданное возрождение нападающего.

Очевидно, нет. Мы боимся за Морату и его щенячьи глазки, если он будет упускать шансы в раскаленном добела котле стамбульского дерби.

Саид Бенрахма

из «Лиона» в «НЕОМ»

Как уже упоминалось выше, к настоящему времени мы уже привыкли к тому, что Саудовская Аравия вторгается на трансферный рынок. Все тридцать самых дорогих подписаний в Саудовской профессиональной лиге были совершены за последние четыре трансферных окна.

Саид Бенрахма x.com/NEOMSportsClub

Так что нет ничего удивительного в том, что Бенрахма уйдет туда, учитывая траекторию его карьеры в последние годы. Но тот факт, что вингер переходит в «НЕОМ», клуб второго дивизиона, примечателен.

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Если бы вы сказали нам пять лет назад, что он окажется именно там, когда он рвал Чемпионшип в клочья вместе с Олли Уоткинсом и Брайаном Мбеумо в «Брентфорде», мы бы вам ни за что не поверили.