ПерерывНьюкасл — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января

    Шесть неожиданных январских переходов, которые заставили почесать в затылке

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Борнмут Ювентус Серия A Футбол Италии Спортинг Лиссабон Португалия Астон Вилла Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Латинская Америка Милан Галатасарай Суперлига Турции Футбол Турции Лион Лига 1 Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн Альваро МоратаМората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января Нико Гонсалес В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса
  • 19:23
    • «Трактор» уверенно победил «Металлург» в матче КХЛ
    Все новости спорта
    Альваро Мората
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората
    Мы все знаем о крупном переходе Омара Мармуша в «Манчестер Сити», аренде Маркуса Рашфорда «Астон Виллой» и прибытии Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Но что насчет совершенно странных трансферов январского окна 2025 года?
    Помимо громких переходов, было множество трансферов, которые остались незамеченными. Были и другие, показывающие, что футбол в 2025 году становится совершенно причудливым.

    Издание PlanetFootball выбрало шесть неожиданных трансферов январского трансферного окна, которые по той или иной причине заставили почесать в затылке.

  • Победители и проигравшие. Итоги январского трансферного окна
  • В крупнейших лигах Европы наконец-то смогут полностью сконцентрироваться на футболе
  • 04/02/2025

    • Ллойд Келли

    из «Ньюкасл» в «Ювентус»

    «Сороки» Эдди Хау получили значительную прибыль от защитника, которого они подписали на правах свободного агента после того, как его контракт в «Борнмуте» истек в конце прошлого сезона.

    И нас оставляет в недоумении то, что «Старая синьора» увидела за 302 минуты игрового времени в Премьер-лиге на периферии кампании «Ньюкасла» 2024–25 годов, чтобы санкционировать заявленный переход (аренда с обязательством выкупа) на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Ллойд Келли
    juventus.com

    Что касается «Ньюкасла», то такие креативные, но разумные маневры по балансировке в рамках правил рентабельности и устойчивого развития (PSR) — это не совсем то, что мы себе представляли, когда они обзавелись богатыми владельцами.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Маркус Эдвардс

    из «Спортинга» в «Бернли»

    Мы уже видели, как игроки обменивали европейский футбол на чемпионство. Рубен Невеш был самым молодым игроком, который был капитаном команды в Лиге чемпионов. Он покинул свой детский клуб «Порту», ​​чтобы присоединиться к «Вулверхэмптону», тогда еще игравшему в Чемпионшипе.

    Но то была команда «Вулверхэмптон», которая была предназначена для Премьер-лиги, амбициозно тратившая деньги. Конечно, они сразу же финишировали в первой половине таблицы, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы в течение пары лет.

    Маркус Эдвардс
    x.com/BurnleyOfficial

    Для Маркуса Эдвардса в «Бернли» таких гарантий нет. У «бордовых» Скотта Паркера нет гарантии повышения, и, скорее всего, их ждет тяжелая работа, если они вернутся в Премьер-лигу.

    Если быть честным по отношению к талантливому английскому плеймейкеру, он находится на на периферии состава в «Спортинге», с всего тремя выходами в старте во всех турнирах в этом сезоне. И в том, что Бернли делает ставку на дополнительную долю креативности, чтобы усилить команду, есть логика: они без проблем играют «сухие матчи» без пропущенных голов, поэтому превращение нулевых ничьих в минимальныее победы — это надежная формула успеха.

  • Дьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию
  • Топ-клубы АПЛ выстроились в очередь за звездами чемпиона Португалии
  • 06/11/2024

    • Однако мы не верим в байку про общую историю Маркуса Эвардса и Скотта Паркера по «Тоттенхэму». Эдвардсу было 14 лет, когда Паркер ушел из «Тоттенхэма» в «Фулхэм» в 2013 году.

    Джон Дуран

    из «Астон Виллы» в «Аль-Наср»

    Самый дорогой трансфер, совершенный любым клубом в мировом футболе, вы, несомненно, уже знаете об этом.

    Джон Дуран
    x.com/AlNassrFC_EN

    Клубы Саудовской профессиональной лиги тратили деньги с показушной щедростью с момента прибытия Криштиану Роналду два года назад, но этот переход превзошел все ожидания.

    Колумбиец создал возмутительно богатый список ярких моментов во время своего довольно ограниченного количества игрового времени в этом сезоне, но гонорар в 64 миллиона фунтов стерлингов за игрока, который семь раз выходил в стартовом составе Премьер-лиги и забил 12 голов, — это просто безумие, будем честны.

  • Лучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
  • Правда, Джону Дурану не очень нравится его нынешняя роль
  • 12/12/2024

    • Кроме того, нужно принять во внимание тот факт, что «Аль-Наср» тратит кучу денег на зарплату Роналду, и мы не видели никаких доказательств того, что Дуран может играть вместе с другим номером 9. Этот трансфер озадачивает со всех сторон.

    Габриэл Карвальо

    из «Интернасьонала» в «Аль-Кадисиа»

    Технически это не трансфер января 2025 года, но в январе было согласовано, что высоко оцененный бразильский подросток покинет клуб своего детства и присоединится к клубу Саудовской профессиональной лиги «Аль-Кадисиа» летом, после того как ему исполнится 18 лет.

    Такого рода сделки стали обычным явлением в футболе в последние годы. Мы видели это с Винисиусом Жуниором, Эндриком и вундеркиндом из «Челси» Эстевао Виллианом. Ведущие европейские клубы быстро скупают самых горячих талантов в Бразилии и согласовывают условия для их переезда через Атлантику, как только это будет разрешено.

    Габриэл Карвальо
    internacional.com.br

    Но теперь к этой схеме подключилась и Саудовская профессиональная лига. Подписание стареющих суперзвезд — это одно, а вот молодых талантов из Южной Америки — это совсем другое. Смещаются ли тектонические плиты мирового футбола или это будет просто мимолетным событием? Следите за новостями.

    Альваро Мората

    из «Милана» в «Галатасарай»

    С одной стороны, это соответствует многим правильным параметрам для классического трансфера турецкой Суперлиги.

    Знаменитое европейское имя? Есть. Перевалил за 30 с небольшим? Есть. Представлял ряд ведущих клубов? Есть.

    Альваро Мората
    x.com/GalatasaraySK

    Есть дополнительная логика в том, что аренда на половину сезона имеет смысл для чемпионов Суперлиги, учитывая, что их звездный игрок и нынешний обладатель «Золотой бутсы» Мауро Икарди пропустит оставшуюся часть кампании из-за травмы передней крестообразной связки.

    Но всего полгода назад Мората был капитаном сборной Испании, который вел ее к победе на Евро-2024. Он едва ли был на «Сан-Сиро» достаточно долго, чтобы «Милан» поставил на нем крест и решил сократить свои потери. Мы думали, что новый старт в Италии может означать долгожданное возрождение нападающего.

  • Ренессанс Мораты. Отказав саудитам, форвард блистает в «Атлетико»
  • Нападающий сборной Испании предпочел борьбу за трофеи, а не золотые горы
  • 27/09/2023

    • Очевидно, нет. Мы боимся за Морату и его щенячьи глазки, если он будет упускать шансы в раскаленном добела котле стамбульского дерби.

    Саид Бенрахма

    из «Лиона» в «НЕОМ»

    Как уже упоминалось выше, к настоящему времени мы уже привыкли к тому, что Саудовская Аравия вторгается на трансферный рынок. Все тридцать самых дорогих подписаний в Саудовской профессиональной лиге были совершены за последние четыре трансферных окна.

    Саид Бенрахма
    x.com/NEOMSportsClub

    Так что нет ничего удивительного в том, что Бенрахма уйдет туда, учитывая траекторию его карьеры в последние годы. Но тот факт, что вингер переходит в «НЕОМ», клуб второго дивизиона, примечателен.

    Все футбольные трансферы

    Если бы вы сказали нам пять лет назад, что он окажется именно там, когда он рвал Чемпионшип в клочья вместе с Олли Уоткинсом и Брайаном Мбеумо в «Брентфорде», мы бы вам ни за что не поверили.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры