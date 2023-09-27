Ренессанс Мораты. Отказав саудитам, форвард блистает в «Атлетико»

Он сделал это, потому что близнецы Алессандро и Леонардо потребовали, чтобы они могли выставлять его напоказ перед всем, заслужив право как следует похвастаться.

В конце концов, «папа» забил два головокружительных гола в воскресенье вечером в ворота «Реала», своей бывшей команды, и гарантировал, что лидеры Ла Лиги «Лос Бланкос» были разгромлены со счетом 1:3, а «Атлетико Мадрид» выиграл дерби, лишь торой раз из последних 15 попыток.

Таким образом, близнецам, которые, как и все болельщики «Атлетико», пережили унизительную неделю после того, как «Рохибланкос» продемонстрировали то, что тренер Диего Симеоне назвал «худшим выступлением за все время моего руководства», проиграв «Валенсии» со счетом 0:3, а затем пропустили в дополнительное время сравнявший счет гол (от вратаря «Лацио»!) в середине недели — хотелось иметь возможность немного похвастаться. Они хотели смеяться последними.

Я не могу вам сказать, имеют ли братья какое-либо реальное представление о том, насколько близко они подошли к тому, чтобы проснуться, после 9,5-часового перелета, в саудовском городе Бурайда, где находится самый большой верблюжий рынок в мире. Бурайда также является домом для «Аль-Таавуна», который несколько месяцев назад планировал подписать Морату.

Позвольте мне вернуться к 14 июня и стейк-хаусу «Эль Гаучо» на улице Валстраат в Энсхеде, Нидерланды. Я ужинал там в приятной компании из четырех человек, двое из которых близки к 30-летнему нападающему. Один из них рассказал, как ранее в тот же день Мората принес предложение от «Аль-Таавуна» показать ему — и поделиться мучительной дилеммой.

Предложение было трехлетним контрактом с зарплатой более 42 миллионов евро за сезон. Даже для состоятельного игрока, который только что подписал продление контракта с «Атлетико», это было потрясающее богатство — такая щедрость, о которой футболисты обычно говорят, что она обеспечит будущее не только их детям, но и будущим внукам.

Альваро Мората globallookpress.com

Дилемма? Мората был рад и счастлив, что Симеоне пообещал дать ему больше ответственности в «Атлетико», выпуская на поле более регулярно, и что этот человек, который недалек от того, чтобы стать четвертым лучшим бомбардиром своей страны, только что стал старшим игроком капитанской группы сборной Испании.

«Атлетико» только что «выиграл» вторую половину сезона (обогнав «Барселону» на пять очков, а «Мадрид» на 10 очков соответственно во вторых 18 матчах сезона), и на той неделе мы все были в Нидерландах, чтобы посмотреть, как Мората и сборная Испания выигрывают Лигу наций УЕФА, одержав победы над Италией и Хорватией.

Жизнь была прекрасной.

В городе, где родился Мората, второй лучший бомбардир мадридского «Реала» и гениальный футболист Карим Бензема уже принял решение о переходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской профессиональной лиги. Там Бензема заработал бы примерно в пять раз больше, чем предлагали Морате, если бы объединил зарплату и коммерческие выгоды от спонсоров.

На брифинге, который мне дали накануне вечером перед тем, как Испания обыграла Италию со счетом 2:1 в том полуфинале, и герой этой истории обыграл своего старого партнера по «Ювентусу» Леонардо Бонуччи, говорилось о том, что денег может оказаться недостаточно, чтобы повлиять на Морату.

Хотя сделка была заманчивой, у него были прямые и ясные амбиции: он считал, что можно подумать и о завоевании титула в этом сезоне, если «Атлетико» хорошо покажет себя на трансферном рынке. Он также сказал, что, по его мнению, сборная Испании, даже до победы в Лиге наций, входила в небольшую группу команд, способных выиграть Евро-2024 в Германии следующим летом.

Имело значение и то, что в январе у него и его жены Алисы Кампелло родился четвертый ребенок — дочь. Снова устраивать встряску своей жизни после долгих периодов пребывания в Лондоне и Турине было далеко не то, что они планировали.

Переломный момент наступил чуть позже тем летом, когда Симеоне заявил, что он думает о своем девятом номере.

«Мората — чрезвычайно важный игрок для нас, блестящий нападающий, действующий в штрафной», — сказал тренер «Атлетико». «У нас нет никого подобного ему. Альваро может играть за пределами задней линии соперника, он расширяет нашу игру по вертикали, делает игру более открытой. Он также отлично играет головой. Его рост является большим преимуществом».

«Альваро играет фундаментальную роль в нашей игре, и мы надеемся, что он останется. Мы определенно поможем ему повысить его средний показатель голов. Команда действительно нуждается в нем, но вопрос, останется он или нет, зависит от клуба и самого Мораты».

Альваро Мората globallookpress.com

Переходим к прошлой — сейсмической — неделе для «Атлетико». Поражение в Валенсии было катастрофическим, и хотя всем футбольным фанатам нравится злорадствовать, наблюдая, как вратарь соперника в отчаянии в добавленное время выбегает играть в поле, смущение от того, что они пропустили удар головой Ивана Проведеля, сравнявшего счет в пользу «Лацио» в Риме — когда часы уже на 35 секунд превзошли добавленные четыре минуты — это определенно не то, что было нужно и без того подорванной гордости «Атлетико».

Таким образом, для Мораты, человека, который отказался от более чем 160 миллионов евро ради завоевания славы в клубе и сборной, то что он оформил хет-трик за сборную Испании в победе над Грузией со счетом 7:1 в начале этого месяца, а затем превзошел этот результат великолепными голами головой в ворота «Реала» через три минуты после стартового свистка и менее одной минуты после начала второго тайма, выглядело просто великолепно.

После матча он ухмыльнулся.

«Все дети, которые поддерживают "Атлетико", завтра смогут быть счастливы и горды», — сказал он LaLigaTV. «Они снова смогут носить свои полоски и шарфы. Когда мои собственные дети проснутся, я знаю, что они потребуют, чтобы я отвез их в школу, поэтому я хочу закончить все интервью и пойти домой спать, потому что мне надо будет очень рано вставать! Что касается того, что я чувствую, то это касается не только футбола, но и вообще жизни: нужно чувствовать, что в тебя верят. Сейчас я чувствую себя более важным в "Атлетико", чем в предыдущие сезоны».

Альваро Мората globallookpress.com

Как бы он сейчас пригодился «Реалу», если бы он вернулся в стан «сливочных».

Уход Бензема рано или поздно должен был произойти, но всегда имело решающее значение то, как это произошло. Шесть побед в семи матчах в этом сезоне, возможно, намекают на отсутствие проблем для «Реала» после ухода игрока, который записал на свой счет почти 100 голов и ассистов только за последние два сезона, но «Мадрид» проиграл дерби, ранее выиграв свои последние четыре игры с минимальным преимуществом — пара из решающих голов была забита после 94-й минуты. Они забили 12 голов во всех турнирах по сравнению с 20 и 22 голами в каждом из двух предыдущих сезонов на том же этапе. Это довольно резкое падение результативности.

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Теперь мы можем подтвердить трехстороннюю борьбу за титул в Ла Лиге, при этом «Атлетико» довольно решительно декларирует намерения. В ближайшие пару недель сборной Испании предстоят важные отборочные матчи, которые могут подтвердить ее статус потенциальных победителей чемпионата Европы. А Мората отвозит своих детей в школу в Мадриде, а не в Бурайде.

В общем, это заслуженно счастливые дни для 19-го номера «Атлетико».