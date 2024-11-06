Дьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию

Рубен Аморим уже через несколько дней покинет «Спортинг» и займет пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Уже сейчас очевидно, что в следующем году в английской Премьер-лиге окажутся и некоторые игроки лиссабонского клуба.

Чемпионат Португалии был, есть и останется надежным поставщиком будущих звезд и классных тренеров в главные лиги Европы.

Рубен Аморим отправится Англию почти сразу после яркой победы его «Спортинга» над «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов. Молодого тренера с нетерпением ждут в «Манчестер Юнайтед».

О планах Аморима на «Олд Траффорд» пока известно не очень много. Возможно, вслед за ним сюда переедут и некоторые футболисты «Спортинга». Если что, это не самая плохая идея, учитывая стремительный прогресс лиссабонской команды.

GOAL составил список игроков «Спортинга», которые могут продолжить карьеру в АПЛ.

Виктор Дьёкереш

Дьёкереш — настоящая машина по забиванию голов. Уже все убедились, что этот швед способен соперничать с Эрлингом Холанном за звание главного снайпера АПЛ из Скандинавии.

Английские топ-клубы проявили халатность, позволив Дьёкерешу перейти из «Ковентри Сити» в «Спортинг». Она просто не могут позволить себе упустить его во второй раз.

Мощный Дьёкереш забивает в среднем почти по голу за матч. В его активе уже 62 мяча в составе «Спортинга», включая 19 в текущем сезоне.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Мало к из центральных нападающих может похвастаться такой же ловкостью и энергичностью, как у вингеров.

В начале 2024 года писали, что в переходе Дьёкереша заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Тогда их спугнула сумма отступных в контракте шведа, которая составляет 100 миллионов евро. Но теперь уже все понимают, что он стоит этих денег.

«Манчестер Юнайтед» потратил колоссальные суммы на нападающих, но вряд ли они откажутся от возможности подписать одного из лучших форвардов текущего сезона.

Усман Дьоманде

С учетом того, что в футболе снова мода на высоких и мощных центральных защитников, Усман Дьоманде наверняка станет целью многих топ-клубов.

Ивуарийцу всего лишь 20 лет, но уже сейчас он обладает силой и способностями, которые чаще всего присущи опытным защитникам, за плечами которых десятки матчей в еврокубках.

Усман Дьоманде против Эрлинга Холанна globallookpress.com

Дьоманде — один из тех защитников, которые умеют практически всё, в том числе принимать грамотные решения на фланга. Это очень ценно для центрального защитника.

В течение 12 последних месяцев его фамилия регулярно мелькала в трансферных сводках. Поговаривают, что больше всех в подписании Дьоманде заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Безусловно, он способен заиграть и на «Эмирейтс» у Микеля Артеты и на «Стэмфорд Бридж» под руководством Энцо Марески.

Гонсалу Инасиу

Рядом с Дьоманде в тройке защитников «Спортинга» часто играет Гонсалу Инасиу. К 23 годам этот парень провел за первую команду лиссабонского клуба под 200 матчей. С недавних пор он также регулярно играет за сборную Португалии.

Гонсалу Инасиу globallookpress.com

Как и Дьоманде, Инасиу тоже идеально сочетает в себе физическую силу и технические навыки. Да, его тоже можно назвать идеальным современным центральным защитником.

Инасиу способен играть по всей линии обороны и порой даже подниматься в полузащиту.

В теории он должен с легкостью вписаться в тактические построения любого топ-клуба Европы.

«Манчестер Юнайтед» — среди тех, кто уже давно подумывает о приобретении Инасиу, несмотря на то, что на позиции левого центрального защитника у них играет Лисандро Мартинес. Но также есть информация, что «Ливерпуль» рассматривает Гонсалу в качестве преемника Вирджила ван Дейка.

Жеовани Кенда

Академия, которая подарила нам Криштиану Роналду, подготовила еще одну будущую звезду. В этом сезоне за «Спортинг» играет 17-летний Жеовани Кенда. Поговаривают, что парнишка находится под пристальным вниманием скаутов «Манчестер Юнайтед».

Жеовани Кенда globallookpress.com

Любому вингеру из «Спортинга» почти нереально избежать сравнений с Роналду, но Кенда все-таки не похож по манере игры на португальскую легенду. Жеовани правша, который играет на левом фланге и порой просто уничтожает соперников благодаря своей скорости.

«Манчестер Юнайтед» как раз нуждается в таком игроке. «Красным дьяволам» катастрофически не хватает опасного левоногого вингера. К слову, переход Жеовани, скорее всего, будет означать для Антони конец карьеры на «Олд Траффорд». Вряд ли Аморим окажется от возможности подписать столь талантливого футболиста.

Мортен Юльманн

Да, это он поразил ворота сборной Англии на Евро-2024 и помог сборной Дании и стал огромной проблемой для Деклана Райса и Трента Александера-Арнольда.

Мортен Юльманн globallookpress.com

Как оказалось, на клубном уровне он тоже в полном порядке. Юльманн быстро закрыл дыру, которая осталась после перехода Мануэля Угарте в «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне, чемпионском для «Спортинга», он был одним из ключевых игроков команды.

Да, Юльманн, по слухам, тоже входит в список трансферных целей «Манчесте Юнайтед». Хотя сейчас уже кажется, что английскому клубу проще сразу выкупить весь состав «Спортинга».

В случае с Юльманном есть еще одна интересная деталь. Ранее писали, что его хочет приобрести «Тоттенхэм», но потом стало известно, что у Мортена есть татуировка с логотипом «Арсенала». Упс.

Маркус Эдвардс

Здесь надо сразу сказать, что Эдвардс — воспитанник «Тоттенхэма».

Маркус Эдвардс globallookpress.com

Незадолго до открытия летнего трансферного окна писали, что лондонский клуб раздумывает над возвращением Эдвардса, но в итоге было принято решение, пока не делать этого.

Между тем, сейчас уже можно сказать, что команде Энджу Постекоглу точно не помешает шустрый вингер, который вместе с Деяном Кулушевски может стать серьезной угрозой для любого соперника «шпор».

Кроме того, Эдвардс может похвастаться отличным взаимопониманием с Педро Порро, который до перехода в «Тоттенхэм» тоже играл за «Спортинг».

В общем, Эдвардс, которого Маурисио Почеттино когда-то называл мини-Месси, в ближайшем будущем, скорее всего, вернется в «Тоттенхэм».