Лиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»

На своей третьей руководящей должности, после перехода из «Браги» в 2020 году, 39-летний Аморим привел «Спортинг» к двум титулам португальской лиги. До его назначения лиссабонские гиганты ждали 19 лет, чтобы положить конец своей титульной засухе.

Обычно отдавая предпочтение оборонительной тройке защитников с нацеленными на атаку фланговыми защитниками, футбол команд Аморима интересно смотреть. Начиная игру от линии обороны и меняя позиции — когда к наращиванию атаки присоединяются даже центральные защитники — «Спортинг» невероятно гибок и является одной из самых агрессивных команд при игре без мяча в Португалии.

«Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и «Вест Хэм» рассматривали Аморима на вакантные тренерские должности в прошлом сезоне, прежде чем он связал свое будущее со «Спортингом» в конце прошлого сезона. Но теперь он решил проверить себя в Премьер-лиге. Так чего же может ожидать «Манчестер Юнайтед»?

Хорошее игровое мышление

Как игрок, Аморим запомнился как прилежный, методичный мыслитель, наслаждавшийся достойной карьерой, в ходе которой он провел более 100 игр за лиссабонский клуб «Белененсеш», прежде чем вернуться в «Бенфику», где он начинал в молодежных командах.

Тактически проницательный и технически одаренный центральный полузащитник, который был особенно хорош в удержании мяча и построении игры из глубины, он также оказался ценным универсальным игроком, иногда заменяя правого защитника.

Рубен Аморим globallookpress.com

Хотя это необычно для португальского футболиста высшего уровня его поколения, ему пришлось ждать, пока ему не исполнится 30 лет, чтобы переехать за границу, проведя сезон в Катаре в конце игровой карьеры, по ходу которой он провел 14 международных матчей за сборную.

Тренерский взлет, напоминающий Жозе Моуринью

Взлет Аморима в качестве главного тренера в Португалии настолько впечатляющий, что с ним можно сравнить только Жозе Моуринью, который добился больших успехов в Серии А, Премьер-лиге и Ла Лиге после победы в Лиге чемпионов с «Порту» в начале своей тренерской карьеры в 2004 году.

В 2018 году, возможно, слишком желая начать свою тренерскую карьеру, Аморим был отстранен через несколько месяцев после своей первой работы в клубе третьего дивизиона «Каза Пия», поскольку было решено, что он активно руководил командой на бровке, не имея соответствующих лицензий УЕФА. Первоначально клубу угрожали снятием очков, и Амориму выдали 12-месячный запрет на нахождении на бровке во время матчей. Хотя предложенное наказание в конечном итоге было снято, молодой тренер ушел в отставку, а затем через девять месяцев занял пост в резервной команде «Браги», как только получил соответствующую квалификацию.

Рубен Аморим в «Браге» globallookpress.com

Эта работа, возможно, была предназначена для того, чтобы Аморим постепенно освоил тренерское ремесло, но эти планы пошли прахом через три месяца, поскольку в декабре 2019 года его неожиданно повысили до главного тренера первой команды «Браги». В 13 играх он привел их к двум победам над «Порту» (включая титул Кубка лиги), дублю против «Спортинга» и гостевой победе над «Бенфикой» впервые за 65 лет. Трехмесячный период убедил руководство «Спортинга», что Аморим — вундеркинд-тренер, и, закрыв глаза на то спорное обстоятельство, что во время игровой карьеры он выступал за принципиального соперника «Бенфику», клуб быстро принял меры, чтобы заручиться его услугами, заплатив за него отступные в размере 10 миллионов евро в марте 2020 года.

Прогнозы и ставки на футбол

Решение «Спортинга» заплатить рекордную для Португалии сумму за переход тренера вскоре оправдалось. В своем первом полном сезоне (2020–2021) Аморим привел клуб к первому чемпионскому титулу за 19 лет и повторил этот подвиг в прошлом сезоне. В этом сезоне «Спортинг» одержал девять побед в лиге в девяти матчах, забив 30 голов и пропустив всего два.

«В нем нет ничего фальшивого»

Аморим ориентирован на детали, и именно так он может донести свое сообщение на тренировочной площадке. Но один источник, близкий к тренеру, сказал, что его готовность учиться и осознание своих сильных и слабых сторон особенно полезны.

Другой источник, близкий к специалисту, подчеркнул то, как он вызывает симпатию и его легкость в общении с другими людьми. «Я думаю, что больше всего меня впечатляет в Рубене то, что он искренний. В нем нет ничего фальшивого. И это чувствует каждый — игроки, другие тренеры или обычные люди. Он не заносчивый и не хвастливый — просто приятный человек — и люди доверяют ему из-за этого».

Рубен Аморим globallookpress.com

Хотя одна любезность не поможет вам добиться многого в футбольном менеджменте, беглый взгляд на то, как «Спортинг» действует как единое целое, показывает, что у Аморима вдобавок также есть и определенный авторитет. Аналогично, его достижения в развитии молодых игроков (Гонсалу Инасиу, Усман Диоманде, Жени Катаму) или в том, чтобы добиваться наилучшей отдачи от игроков своей команды никогда бы не материализовались без высокого уровня эмпатии и понимания человеческой натуры.

Как Аморим оказался на радаре «МЮ», и как они подписали его

«Манчестер Юнайтед» был готов уволить Тен Хага в конце прошлого сезона, после того как команда заняла восьмое место в Премьер-лиге, но победа со счетом 2:1 над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии сохранила Тен Хагу работу, хотя и после двухнедельного периода отчетной проверки после финала кубка.

«Юнайтед» провел переговоры с несколькими тренерами в конце прошлого сезона, включая Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Кирана Маккенну. Гарет Саутгейт, тогдашний менеджер сборной Англии, имел сильную внутреннюю поддержку, но был исключен из-за своей решимости сосредоточиться исключительно на своей работе в национальной команде перед Евро-2024. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что «МЮ» «достаточно далеко продвинулся» в переговорах с Тухелем, прежде чем бывший тренер «Челси» и «Баварии» отказался от участия, заявив «МЮ», что он не готов вернуться к работе после ухода из «Баварии» в мае и вместо этого подождет до осени. Тухель был назначен тренером сборной Англии в октябре.

Хотя Аморима не было в шорт-листе в конце прошлого сезона, источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что его полномочия начали оцениваться «МЮ» летом в рамках планирования на случай непредвиденных обстоятельств в случае, если Тен Хаг, которому продлили контракт на один год, не сможет привести команду в порядок. И после того, как «МЮ» проиграл со счетом 0:3 дома «Тоттенхэму» в конце сентября, руководство на «Олд Траффорд» активизировалось в изучении кандидатуры Аморима — вместе с другими тренерами, включая Хави и бывшего тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича — поскольку положение Тен Хага становилось все более шатким.

Рубен Аморим и Эрик тен Хаг globallookpress.com

Однако источники в команде сообщили, что, хотя игра со «шпорами» вызвала тревогу в «Юнайтед», решения об увольнении Тен Хага в тот момент принято не было. Вместо этого клуб решил подготовить план его замены, если потеря формы командой продолжится.

Омар Беррада, генеральный директор «МЮ», которого они наняли из «Ман Сити» в прошлом сезоне, был ярым сторонником Аморима, сообщили источники в команде, и он быстро стал предпочтительным вариантом из-за его послужного списка в Португалии, его навыков общения и относительно недорогой 8,3-миллионной суммы выкупа в «Спортинге».

Календарь и таблица АПЛ

Сдержанные обсуждения с Аморимом и другими кандидатами продолжались во время международного перерыва в октябре, и решение о переходе тренера «Спортинга» было принято после воскресного поражения со счетом 1:2 от West Ham, которое оказалось последней игрой Тен Хага у руля.

3-4-3 с агрессивным прессингом

Аморим остался верен основанной на владении мячом схеме 3-4-3 (3-4-2-1), иногда выпуская двух центральных нападающих. Эта непоколебимая преданность установленной схеме заработала ему репутацию тренера-догматика — источники, близкие к тренеру, сообщили, что его настойчивость в отношении использования трех защитников была одним из факторов, который мог стоить ему работы в «Ливерпуле» летом, — но его тактическая концепция — это хорошо отточенный коллективный подход, рожденный часами кропотливой работы на тренировочной площадке. Возможно, есть место для индивидуализма, но в первую очередь он ожидает от своих игроков тактической дисциплины и преданности.

Сеть пасов «Спортинга» с 2022 года ESPN

Защита: предлагая соперникам прессинговать высоко, чтобы открыть пространство в своей полузащите, Аморим хочет, чтобы его три центральных защитника и вратарь чувствовали себя комфортно с мячом, чтобы начинать атаки.

Полузащита: он предпочитает сбалансированную пару в центре, которая позиционно осторожна, а не нетерпеливых игроков типа «от штрафной до штрафной» — хотя половине дуэта предоставлена ​​свобода совершать глубокие забеги в штрафную.

Атака: Аморим известен тем, что выставляет чистых вингеров в качестве крайних защитников, и появление 17-летнего Джовани Квенды в этом сезоне является тому примером. Впереди он предпочитает что-то вроде «двойной десятки», чтобы закрепиться за центральным нападающим и комбинировать с его атакующими крайними защитниками. Однако ключ к успеху заключается в создании движения и пространства вокруг этого нападающего, который, как правило, действует очень по центру.

Голы «Спортинга» в сезоне 2024/25 ESPN

Некоторые критики могут указать на чрезмерную зависимость от голов одного игрока — шведский игрок сборной Виктор Дьёкереш забил 41 гол в 42 матчах лиги с момента присоединения к «Спортингу» в 2023 году — но главный тренер также получил двузначные цифры от большего количества плавающих атакующих игроков, таких как Педру Гонсалвеш, Франсишку Тринкан и Пабло Сарабия.

Все футбольные трансферы

Без мяча: Аморим превратил «Спортинг» в самую агрессивную команду без мяча в Португалии. Благодаря различным структурам прессинга и ловушкам клуб быстро перестраивается в оборонительный режим после потери мяча с помощью хорошо отрепетированных схем, которые чередуются в зависимости от положения мяча. В сценариях, когда требуется менее энергичный подход, команда обычно возвращается к низкому блоку 5-2-3, где пять игроков готовы атаковать, как только мяч будет возвращен.

В цитатах

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш:

«С тех пор, как тренер Аморим пришел в "Спортинг", они стали одной из команд, которые играют в лучший и наиболее стабильный футбол. Я думаю, что трансферы были правильными, и они набрали очень хороший момент. Они победили в прошлом году, а в этом сезоне начали лидировать в турнирной таблице. Это очень хорошо подготовленная команда», — сказал он на пресс-конференции сборной Португалии в начале октября.

«Что касается г-на Аморима, я говорил о нем несколько раз и сказал, что на данный момент он хорошо подготовлен, потому что в "Спортинге" нелегко выигрывать титулы. "Спортинг" 20 лет не выигрывал трофеев. Аморим пришел и выиграл два, и это доказывает, что он хорошо поработал. Теперь, сможет ли он сделать то же самое в Англии, Испании или где-либо еще? Мы никогда не узнаем, пока он не придет туда, но я уверен, что его качества очевидны всем».

Как может выстроиться «МЮ», если все будут здоровы?

Схема «МЮ» ESPN

Подходит ли Аморим для «Манчестер Юнайтед»?

Хотя уже не раз доказывалось, что приход нового тренера не дает никаких гарантий, есть множество признаков, указывающих на то, что это очень интригующее назначение для клуба, находящегося в драматичном упадке.

Наиболее очевидная тема — является ли схема Аморима 3-4-3 немедленной панацеей для получения «МЮ» краткосрочных результатов. Хотя ему может не хватать центральных защитников, играющих с мячом (возвращение 18-летнего Лени Йоро, которое, как ожидается, вернется в строй около 24 ноября, должно помочь), картина не слишком мрачная, учитывая наличие Маттейса де Лигта, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделёфа, Гарри Магуайра и Джонни Эванса.

Звезды «Юнайтед», которые могут пострадать больше всего, — это классические вингеры Алехандро Гарначо и Амад Диалло. Но Аморим уже использовал таких игроков раньше с большим эффектом, и с улучшенной производительностью и готовностью к отрабатыванию в обороне им может подойти роль крайнего защитника, или их можно переместить в центр. Между тем, такие игроки, как Диогу Далот, Люк Шоу и Нуссаир Мазрауи, могли бы преуспеть на более выдвинутой вперед позиции крайнего защитника.

Сможет ли Аморим заставить забивать по 15-20 голов центральных нападающих «Манчестер Юнайтед» (Джошуа Зиркзе, Маркус Рашфорд и Расмус Хёйлунн) — это другой вопрос, но ему нужно внедрить более структурированные схемы атаки, чем те, что были раньше, и научить игроков коллективно разрушать низкие блоки. Хотя его плавающие роли «двойной десятки» могли бы подойти таким игрокам, как Фернандеш, Мейсон Маунт и Кристиан Эриксен, с Мануэлем Угарте и Кобби Меину в качестве опорной пары полузащитников позади них.

Рубен Аморим globallookpress.com

Кроме того, может ли носитель португальского языка с таким позитивным настроем помочь извлечь максимум из испытывающих проблемы Каземиро и Антони? Первый вариант может хорошо подойти для пары опорников; второй может быть более продуктивным в качестве «ложной десятки» — но это может быть натяжкой.

Возможно, самая непосредственная задача — привнести позитив и новую энергию в клуб, который был постоянной строительной площадкой в ​​течение десятилетия.

Хотя болельщики «МЮ» доказали, что у них огромное терпение, Аморим будет знать, что разговоров о переходных периодах, надежной работе на уровне академии, построении культуры и «доверии к процессу» будет недостаточно. Новый тренер обладает выдающимися навыками, и это должно дать им надежду на будущее.

Почему Аморим не оказался в «Барсе»/«Ливерпуле»?

Интерес «Ливерпуля» к Амориму во время поисков преемника Юргена Клоппа в прошлом сезоне усилился после заявления Хаби Алонсо о том, что в этом сезоне он останется во главе «Байера», который он сделал чемпионом Бундеслиги. После того, как Алонсо выбыл из игры, «Ливерпуль» переключил свое внимание на Аморима и Арне Слота, который тогда возглавлял «Фейенорд».

Философия Аморима, с его приверженностью схеме 3-4-3, не рассматривалась как препятствие для сделки руководством «Ливерпуля», которое было впечатлено 39-летним специалистом во время обсуждений, но источники, близкие к переговорам, сообщили, что напряженная гонка между Аморимом и Слотом была урегулирована в пользу голландца, когда «Ливерпулю» стало известно, что Аморим оценивает варианты в других клубах.

Источники в клубе сообщили, что публичное заигрывание Аморима с «Вест Хэмом», когда он прилетел в Лондон, чтобы поговорить с клубными представителями, было расценен «Ливерпулем» как игра с целью оказать на них давление, чтобы ускорить сделку и согласиться на структуру оплаты, превышающую ту, что они заложили в бюджет. В результате «Ливерпуль» вместо этого решил нанять Слота.

Рубен Аморим globallookpress.com

У «Барселоны» Аморим также был в числе первых кандидатов на замену Хави в конце сезона 2023–2024, но сочетание его отступных в «Спортинге» и потенциальных затрат на перестройку состава клуба в соответствии с тактическим подходом Аморима привело к тому, что «Барселона» вместо него наняла бывшего тренера «Баварии» и сборной Германии Ханси Флика.

И хотя Аморим провел личные переговоры с «Вест Хэмом», который планировал расстаться с Дэвидом Мойесом, тренер быстро дал понять, что не переберется на лондонский стадион, и вместо этого сказал, что останется в «Спортинге» как минимум еще на один сезон.

Был ли Аморим когда-либо на радаре «Ман Сити» в качестве замены Гвардиоле?

Ранее на этой неделе «Манчестер Сити» настаивал на том, что Аморим не был в списке претендентов на замену Пепу Гвардиоле, ссылаясь на тактический подход тренера как на одну из существенных причин отсутствия интереса с их стороны. Также, возможно, что еще важнее, Гвардиола все еще у руля, и клуб надеется продлить его пребывание после истечения срока его контракта следующим летом.

Рубен Аморим globallookpress.com

В конечном счете, связь Аморима с «Сити» была основана на найме чемпионами Премьер-лиги Уго Виана в качестве замены Чики Бегиристайну, который уйдет с поста спортивного директора на «Этихаде» в конце этого сезона. Виана, который провел четыре года в Англии в качестве нападающего в «Ньюкасле» с 2002 по 2006 год, является спортивным директором в «Спортинге» с 2018 года и нанял Аморима из «Браги» в 2020 году.

41-летнему функционеру также приписывают развитие высоко оцененной скаутской сети «Спортинга», которая позволила им подписать и развить таких игроков, как Дьокереш, Жоау Пальинья, Матеус Нунес и Угарте, который подписали контракт с «Юнайтед» этим летом, через год после ухода из «Спортинга» в «Пари Сен-Жермен».

Несмотря на свою тесную связь с Виана, Аморим не отправится в «Сити». Вместо этого он решил сделать свой следующий шаг на красную половину Манчестера с «Юнайтед».