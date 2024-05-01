Задача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту

Тренер «Спортинга» начал ее как главный кандидат на замену Юргена Клоппа на посту тренера «Ливерпуля», но закончилась она тем, что 39-летний специалист извинился перед клубом за встречу с представителями «Вест Хэма» в Лондоне, прежде чем потерять два очка в матче против «Порту» в гонке за титул чемпиона Португалии.

Между этими моментами также произошло немало событий, но, в конце концов, именно тренер «Фейеноорда» Арне Слот собирается отправиться на «Энфилд», чтобы принять вызов и стать преемником Клоппа. Между тем, будущее Аморима, который за свою игровую карьеру участвовал в двух чемпионатах мира за сборную Португалии, выглядит все более неопределенным.

По сообщениям источников, именно решимость Аморима оставаться верным своей схеме 3-4-3 была одним из факторов, повлиявших на решение «Ливерпуля» сделать выбор в пользу Слота. Пункт о выкупе в размере 15 миллионов евро в контракте Аморима со «Спортингом», который рассчитан до 2026 года, не имел такого значения, но это по-прежнему значительные финансовые затраты для любого клуба в сочетании с ожидаемой зарплатой в районе 12 миллионов евро в год. Но поскольку Аморим не хочет идти на компромисс со своей тактической философией, а также учитывая стоимостью его найма, любой клуб, который считает бывшего тренера «Браги» своей целью №1, должен будет учитывать оба этих важнейших элемента.

Имея преимущество в пять очков над «Бенфикой», занимающей первое место в Примейре, и всего три матча, которые осталось сыграть, Аморим почти наверняка приведет «Спортинг» ко второму титулу за три сезона, а это означает, что его репутацию одной из восходящих тренерских звезд Европы ничто не затмит. Но в то время как «Ливерпуль» выбрал другого тренера, «Барселона» убедила Хави Эрнандеса развернуться на 180 градусов, отказавшись от решения уйти с поста тренера, а мюнхенская «Бавария» ведет переговоры с Ральфом Рангником, бывшим временным тренером «Манчестер Юнайтед», который теперь тренирует национальную сборную Австрии, три больших вакансии, с которыми Аморима связывали в последние недели, будут заполнены кем-то другим.

«Вест Хэм» еще может вернуться для более детальных переговоров, чем во время летного визита на прошлой неделе, если или, что более вероятно, когда они расстанутся с Дэвидом Мойесом. Однако бывший тренер «Реала», «Севильи» и «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги является еще одним сильным претендентом на место на тренерском мостике лондонского клуба. Если этим летом «Челси» или «Манчестер Юнайтед» создадут собственную тренерскую вакансию из-за продолжающихся сомнений относительно будущего Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага соответственно, Аморим все же может получить большую работу, которую подразумевает его послужной список в «Спортинге». Но сейчас лучшие должности достаются другим.

Рубен Аморим с игроками globallookpress.com

Большой проблемой Аморима является его тактическая философия и преданность оборонительной схеме из трех человек, которую возглавляет бывший защитник «Ливерпуля» Себастьян Коатес, которого обычно окружают Гонсало Инасио слева и Усман Дьоманде справа. Перед тройкой защитников Аморим ставит двух сильных и энергичных полузащитников — кого-то из Хидемасы Мориты, Даниэла Брагансы и Мортена Юльманна. В атаке результативный шведский нападающий Виктор Дьёкереш, перешедший прошлым летом по дешевке из «Ковентри Сити» за 20 миллионов евро, забил 26 голов в 30 матчах чемпионата в этом сезоне, в том числе два за 60 секунд против «Порту» в воскресенье, чтобы спасти очко в матче, закончившемся ничьей 2:2.

Однако именно тройка защитников, скорее всего, заставит понервничать спортивных директоров потенциальных новых работодателей. Антонио Конте выиграл титул Премьер-лиги с «Челси» в сезоне 2016/17 с тремя защитниками, а Хаби Алонсо принес «Байеру» из Леверкузена первый титул в Бундеслиге в этом сезоне, играя по той же системе. Но у больших клубов, которые работают с четырьмя защитниками, есть игроки, подходящий для этой системы, и проблемы с наймом тренера, которому нужны игроки, которым комфортно в другой схеме, только увеличивают финансовые затраты на Аморима.

Если говорить о «Ливерпуле», то легко представить, что Вирджил ван Дейк будет преуспевать в роли Коатеса в центре тройки, но будут ли Джо Гомес, Ибраима Конате или Джарелл Куанса чувствовать себя так же комфортно в этой схеме? И хотя Алексис Мак Аллистер провел впечатляющий первый сезон в клубе после своего летнего перехода из «Брайтона», его стиль игры значительно отличается от более энергичного подхода полузащитников «Спортинга». Смена тренера достаточно травматична для группы игроков, даже если не добавлять при этом совершенно новую тактическую философию, которую они должны принять, а это означает, что Аморим плохо подходит для многих потенциально заинтересованных клубов.

Однако надо сказать, что его команды интересны. В матче с «Порту» использование флангов «Спортинга» и их упорство привели к двум голам Дьёкереша, которые вырвали ничью из пасти поражения. Стиль Аморима явно хорошо работает с правильно подобранными игроками, но слишком многие большие клубы требуют немедленного успеха, и ожидать, что он преуспеет, пытаясь загнать квадратные колышки в круглые лунки, было бы нереалистично. Луи ван Гал пытался создать тройку защитников в «Манчестер Юнайтед», но потерпел неудачу, в то время как даже Пеп Гвардиола вернулся к схеме с четырьмя защитниками в «Манчестер Сити» после того, как время от времени пытался сыграть с тремя.

В целом, стоимость найма Аморима — с точки зрения компенсации, заработной платы и потенциальных затрат на подходящих игроков — сделает его назначение непростой задачей для многих клубов этим летом. Он, несомненно, талантливый, новаторский тренер и уверенная в себе личность, поэтому, когда он покинет «Спортинг», его следующему клубу повезет с ним. Но куда бы он ни пошел, новому клубу придется смириться с встряской и предоставить ему время и деньги, чтобы все заработало. Большим клубам, ищущим этим летом нового тренера, не хватает или того, или другого (или того и другого) из тех драгоценных качеств, которые могли бы сделать Аморима подходящим кандидатом.