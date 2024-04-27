Король Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа

«Ливерпуль» наконец-то договорился о сделке с «Фейеноордом», согласно которой Арне Слот станет преемником Юргена Клоппа.

Как только наконец улеглась пыль после громкого заявления Юргена Клоппа о том, что он покинет «Ливерпуль» в конце сезона, внимание неохотно переключилось на то, кто станет преемником легендарного немца на «Энфилде».

Долгое время казалось, что бывший полузащитник Хаби Алонсо займет его место, но с тех пор испанец объявил о своем неожиданном решении отклонить интерес как со стороны «Красных», так и «Баварии» и остаться в «Байере» из Леверкузена. Казалось бы, это привело к тому, что босс «Спортинга» Рубен Аморим стал главным претендентом, однако интерес «Ливерпуля» к нему охладел, и теперь португалец с большей вероятностью станет преемником Дэвида Мойеса в «Вест Хэме», если он вообще перейдет в Премьер-лигу.

В последние дни вакуум, образовавшийся в результате этого неожиданного поворота, был заполнен Арне Слотом из «Фейеноорда». Он был кандидатом номер один для «Тоттенхэма» после ухода Антонио Конте, но неуступчивый подход голландской команды привел к тому, что «Шпоры» в конечном итоге остановили свой выбор на Эндже Постекоглу.

«Ливерпуль» был более настойчив. В среду широко сообщалось, что переговоры по компенсационному пакету идут полным ходом, причем гонорара в размере около 10 миллионов евро, вероятно, будет достаточно, чтобы выманить специалиста из Эредивизи.

С тех пор была согласована и сделка между двумя клубами относительно суммы выкупа — теперь Слот может присоединиться к «Ливерпулю» после неизбежного ухода Клоппа этим летом.

Слот произвел впечатление в Нидерландах, но подойдет ли он мерсисайдским гигантам? Goal.com рассматривает его карьеру, развитие и тактическую философию, чтобы это выяснить.

Непримечательная карьера игрока

Игровая карьера Слота была далеко не блестящей, хотя, по словам его бывших партнеров по команде, он, похоже, в любом случае рассматривал ее как первую ступеньку своего тренерского пути. Он начинал в «ПЕК Зволле», в конечном итоге пробился в состав основной команды и помог ей завоевать титул второго дивизиона в 2002 году.

Это принесло ему переход в клуб «Бреда», где он провел пять лет, прежде чем завершить карьеру, после того как поиграл в роттердамской «Спарте» и эмоционально вернулся в «Зволле», где он выиграл еще один титул второго дивизиона. Эти два титула были единственными крупными трофеями, которые он завоевал как игрок.

Слот в «Зволле» globallookpress.com

Однако, несмотря на скромные успехи не слишком резвого атакующего полузащитника, его тренерский мозг уже включился в работу. Бывший товарищ по команде Брам ван Полен рассказал NOS в прошлом году: «Арне постоянно работал с ребятами в команде во время тренировок, и он явно был будущим тренером».

Другой бывший коллега, Эдвин де Грааф, согласился во время недавнего интервью The Athletic: «Вы можете видеть заранее, что некоторые игроки станут тренерами. Я также играл с Альфредом Шредером (бывшим тренером "Аякса")… и теперь никого не удивляет, что и он и Слот оба тренеры. Он спрашивал тренера, почему они используют ту или иную тактику. А в раздевалке он говорил с командой (например) о том, как прессинговать или защищаться».

«Он спрашивал: "Почему мы делаем это именно так? Не лучше было бы сделать это вот таким образом?". Он делал предложения по тактике своим тренерам. Но он делал это хорошим способом, не дерзил: он спрашивал у тренера: "Что вы думаете об этом?". Он также очень быстро понимал, что пытаются сделать противники».

Переход на тренерскую работу

«Зволле», очевидно, осознал этот потенциал в Слоте, сразу же предложив ему должность тренера молодежки, когда он повесил бутсы на гроздь в 2013 году.

После перехода в главную команду «Камбюра» на должность временного тренера несколько лет спустя, он получил свой первый шанс на большой прорыв, когда Джон ван ден Бром нанял его ассистентом в «АЗ Алкмар».

Два года спустя он занял пост главного тренера и действительно впечатляюще стартовал на новой должности. Когда сезон 2019/20 был прерван из-за пандемии Covid-19, «АЗ» отставал от лидера «Аякса» лишь по разнице мячей, и осталось сыграть еще девять туров.

Сло в «АЗ Алкмаре» globallookpress.com

Предыдущую кампанию команда Слота завершила с отставанием в 28 очков от коллектива Эрика тен Хага, что демонстрирует преобразующее влияние, которое его повышение на пост главного тренера оказало на клуб.

Его второй полный сезон был не таким впечатляющим: «Аякс» выиграл титул лиги с большим отрывом, но Слот все же привел «АЗ» к третьему месту, и «Сыровары» (кстати, какое потрясающее прозвище) оказались всего лишь на одно очко позади команды с куда более дорогим составом — «ПСВ Эйндховен».

Король Роттердама

Поскольку его акции росли, Слот был выбран человеком, который возродит страсть в «Фейеноорде» после двух лет скучного футбола и плохих результатов под руководством Дика Адвоката. Несмотря на потерю лучшего бомбардира Стивена Бергейса, ушедшего в «Аякс», начиналось все хорошо.

Слот вывел «Фейеноорд» на третье место в своей первой кампании: его команда забила на 10 голов в Эредивизи больше, чем в прошлом сезоне Адвоката, и пропустила на два гола меньше. Они также дошли до финала Лиги конференций, где в конечном итоге проиграли «Роме» Жозе Моуринью.

«Слот полностью изменил "Фейеноорд", когда возглавил команду в 2021 году. "Фейеноорд" часто называли "спящим гигантом", но в наши дни это уже не так», — рассказывал Ноэль Кортевег, освещающий «Фейеноорд» на голландском футбольном сайте Voetbalzone.

Слот выиграл титул с «Фейеноордом» globallookpress.com

Эти подвиги принесли Слоту премию Ринуса Михелса, вручаемую лучшему тренеру Нидерландов того года, хотя следующая кампания была еще лучше. После экстраординарного обновления состава в летнее трансферное окно 2022 года, когда ушел целый ряд игроков первой команды, включая Тайрела Маласию, Луиса Синистерру и Маркоса Сенаси, вскоре стало ясно, что Слоту каким-то образом удалось улучшить свой состав, получив при этом значительную прибыль за счет продаж игроков.

«За исключением, может быть, 3-4 игроков стартовой обоймы, ушел весь состав. Затем они привлекли около 15 новых игроков, и все ожидали, что этот сезон станет переходным», — отмечает Кортевег.

Но это было совсем не так, поскольку прибытие Давида Ганцко, Квинтена Тимбера и Сантьяго Хименеса произвело почти мгновенный эффект. В стартовом туре «Фейеноорд» разгромил «Витесс» со счетом 5:2, и это задало тон одному из лучших сезонов современной эпохи клуба: подопечные Слота галопом прорвались к чемпионскому титулу, после чего тренер вызвал большой интерес со стороны команд Премьер-лиги.

Последний трофей Слота — Кубок Нидерландов globallookpress.com

Однако он решил остаться, и «Фейеноорд» мог бы снова занять первое место в этом сезоне, если бы не «ПСВ Эйндховен», который был практически идеален в Эредивизи. Команда Слота, по крайней мере, опередила неудержимых лидеров лиги в Кубке страны, победив их в 1/8 финала, а затем завоевала трофей после победы над «НЕК» в насыщенном событиями финале.

«Болельщикам "Фейеноорда" очень грустно, что Слот, кажется, уходит, но я думаю, что они все знают, что он немного перерос "Фейеноорд" и не может добиться большего, чем в последние три сезона. Потому что Слот изменил клуб. В общем, всем очень любопытно посмотреть, сохранит ли "Фейеноорд" успехи после его ухода», — сказал Кортевег.

Тактическая философия Слота

Результаты Слота говорят сами за себя, но это не единственная причина, по которой он быстро стал одним из самых востребованных тренеров в Европе. Возможно, даже более впечатляющим, чем титулы, которые он выиграл в «Фейеноорде», является то, как ему удалось полностью перестроить стиль игры команды.

Под руководством Адвоката игрокам в значительной степени было предложено принять подход, ориентированный на безопасность. У Слота совсем другой взгляд на футбол. Ученик школы Пепа Гвардиолы, он в последние годы сделал «Фейеноорд» чрезвычайно атакующим клубом, о чем свидетельствует значительное увеличение количества забитых голов с тех пор, как он возглавил команду.

Арне Слот globallookpress.com

Более того, он даже назвал «Сити» Гвардиолы и «Ливерпуль» Клоппа «прекрасными примерами» стиля футбола, в который ему нравится играть. «Цель не в том, чтобы играть только в атакующий футбол, но я считаю, что это способ выиграть много матчей», — сказал он NOS еще в 2021 году.

Обычно при построении по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1 оба крайних защитника действуют высоко и широко, а два номинальных вингера часто перемещаются внутрь, помогая создавать разрушительные для защиты соперника ротации в центре. Игрокам также предлагается идти в дуэли со своими соперниками, причем ни одна из команд Эредивизи в этом сезоне не зарегистрировала более высокую дистанцию прогрессивного продвижения мяча.

Не владея мячом, «Фейеноорд» также играет интересно. Они высоко прессингуют, а с тех пор, как Слот сменил Адвоката, на счету его команды гораздо больше подкатов и единоборств в атакующей трети поля. Однако, если они не могут отобрать мяч, они достаточно хорошо обучены, чтобы отступить в схему выглядящую почти как 6-3-1, что очень затрудняет поиск свободного пространства их противникам.

Успешный коммуникатор

Очевидно, что Слот, похоже, подходит «Ливерпулю» с тактической точки зрения, а его предполагаемый стиль напоминает лучшие команды Клоппа на «Энфилде». Однако, идеи идеями, но в таком большом клубе, как «Ливерпуль», умение четко доносить эти концепции, справляться с эго игроков и давлением, вероятно, более важны.

К радости болельщиков «красных», на протяжении многих лет не было недостатка в поклонниках, восхваляющих прекрасные навыки Слота в управления людьми. Бывший капитан «Фейеноорда» Ян Торнстра, которого 45-летний специалист по спорным причинам вывел из состава в свой первый полный сезон у руля команды, высоко оценил его способность «трогать» и «мотивировать» игроков. Бывший тренер Слота в «Зволле» Ян Эверс соглашается с этим, ранее заявив NOS: «Арне дипломатичен. Он говорит то, что ему нужно сказать команде, и не ходит вокруг да около».

Арне Слот globallookpress.com

Нетрадиционные методы тренировок Слот также получили высокую оценку. По данным The Telegraph, во время своей первой тренировки в «Фейеноорде» он показал отрывки из финала Лиги чемпионов 2021 года между «Челси» и «Манчестер Сити», спрашивая своих игроков, почему создается так мало моментов, несмотря на обилие нападающих мирового класса на поле.

Видео было показано, чтобы подчеркнуть, насколько важен прессинг в современном футболе, а Слот, по-видимому, продолжал подчеркивать как мало «Фейеноорд» бегал при Адвокате по сравнению с их соперниками по чемпионату Нидерландов.

Развивает игроков

Любимым упражнением его тренировок, как и в случае с Гвардиолой, является рондо (упражнение на отработку навыков паса в неравных составах, напоминающее «квадраты» — прим. ред.). Однако Слот добавляет свою изюминку в него, приказывая команде делать только одно касание, а также запрещая мячу возвращаться к предыдущему пасующему.

Целью этого является повышение осведомленности о том, где каждый игрок находится на поле, и это дает результаты: команда Слота увеличивала средний показатель владения мячом в каждом из трех сезонов, в которые он возглавлял «Фейеноорд».

Арне Слот globallookpress.com

Развитие игроков также имеет решающее значение для подхода Слота. Бюджет «Фейеноорда» сильно уступает бюджетам «Аякса» и ПСВ, а их способность постоянно прыгать выше головы во многом зависит от талантов их тренера. Умение Слота заставлять игроков прогрессировать, пожалуй, лучше всего демонстрирует Хименес.

Мексиканец прибыл в клуб в качестве нападающего, забившего один гол в четырёх матчах Лиги MX. В этом сезоне он забил 21 гол всего за 29 встреч и уже привлекает восхищенные взгляды крупнейших клубов планеты.

Почему это может не сработать

Все это звучит очень многообещающе с точки зрения «Ливерпуля», но есть некоторые сомнения относительно того, добьется ли Слот успеха на «Энфилде».

«Он очень хорошо выступил в "Фейеноорде", выиграв чемпионат и кубок, а также добравшись до финала еврокубка в 2022 году, и это было действительно хорошо», — сказал Риан Розендал, старший редактор голландского футбольного сайта Voetbalzone.

Юрген Клопп globallookpress.com

«С другой стороны, ему придется идти по стопам легенды и работать в огромном клубом, на которой всегда будет нацелены СМИ. Это будет для него настоящим испытанием — ситуация немного похожа на те времена, когда в отставку ушли Алекс Фергюсон и Арсен Венгер».

И это будет то, о чем «Ливерпуль» задумывается больше всего. Является ли Слот достаточно большой личностью, чтобы выдержать такое пристальное внимание под светом софитов? В его защиту стоит сказать, что он никогда не стеснялся бросать вызов средствам массовой информации и защищать свою работу, а его серьезный стиль общения распространялся и на его отношения с журналистами.

«Он довольно красноречив, в том числе и на бровке. Это ему не совсем подходит, поскольку обычно он очень приземленный парень. Он обнаружит, что иметь дело со средствами массовой информации в Англии будет намного сложнее», — добавил Розендал.

Слот бесстрашен

После того как Слота сравнили с Жозе Моуринью из-за его поведения на бровке во время кубкового триумфа его команды над «ПСВ Эйндховен», Слот отреагировал бурно. «Мне действительно неловко, что вы так говорите», — ответил он.

«Я хотел бы попросить вас снова просмотреть изображения, потому что я просто очень тихо стоял в сторонке. Не более того. В конце я просто спокойно спросил, было ли это вбрасывание или штрафной удар. Потому что это имеет большое значение для того, какие позиции должны занимать мои игроки».

Симеоне против Слота globallookpress.com

Он отказался отступить и когда столкнулся с Диего Симеоне в 2021 году. После неожиданно жаркого товарищеского матча Эль Чоло толкнул Слота, но голландец просто отшутился.

Размышляя об инциденте, произошедшем перед тем, как обе команды вновь встретились на групповом этапе Лиги чемпионов в этом году, он вспоминает: «В тот момент, в конце матча, я повернулся к Симеоне, чтобы сказать ему, насколько страстным он был даже в товарищеском матче. Но он неправильно истолковал мою улыбку в тот момент и толкнул меня. Это многое говорит о нем, как легко он раздражается и расстраивается. Неважно, перед кем он находится, он такой, я не знаю. Не думаю, что он имеет что-то против меня».

В прошлом он также раздражал Моуринью: тренер «Ромы» ответил на комментарии Слота о «скучном» стиле игры его команды криками: «Вы смотрите "Наполи", но вы должны смотреть на нас. Вы должны смотреть на нас, а не на "Наполи", не на "Наполи"!» после того, как в прошлом сезоне «Рома» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв команду Слота.

Арне Слот в матче ЛЧ с «Лацио» globallookpress.com

Голландец был столь же дерзок перед встречей Лиги чемпионов с «Лацио» в начале этой кампании, заявив: «Трава пострижена недостаточно коротко. Мы видели это вчера во время тренировки. Это не имеет значения для матча, но когда играешь в Лиге чемпионов, обычно ожидаешь великолепного поля, как у нас на "Де Куипе", но это не то. Но оно достаточно хорошее, чтобы на нем играть».

Все эти инциденты заслуживают упоминания, потому что они рисуют картину тренера с большой личностью, который не боится гладить против шерсти, чтобы добиться реализации своих футбольных идей. Следовать за Клоппом будет практически невозможно, но одно можно сказать наверняка. Когда Слот доберется до «Энфилда», он не будет сдерживаться и скромничать в борьбе за успех.