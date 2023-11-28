Второй Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда»

Сантьяго Хименес говорит, что игра Лиги Чемпионов во вторник вечером против «Атлетико Мадрид» будет «одной из самых важных» в его карьере — и он не ошибается. Во-первых, «Фейеноорду» нужна победа на «Де Куип», чтобы продолжить борьбу за выход из группы E, и их звездный нападающий является ключом к достижению их цели.

Хименес пропустил первую встречу двух команд в Мадриде из-за дисквалификации, а чемпионы Голландии все равно проиграли на «Метрополитано» всего лишь 2:3. Болельщики с осторожным оптимизмом надеются, что команда Арне Слота сможет взять реванш с игроком сборной Мексики, вернувшимся в стартовый состав, и уже показавшим, на что он способен на этом уровне, забив два гола в победе над «Лацио» со счетом 3:1 в третьем туре.

Но это не просто матч колоссальной важности с точки зрения «Фейеноорда». Также очень похоже, что это может стать решающим моментом для Хименеса. Хорошая игра против клуба с одним из самых громких имен Европы — и против одной из лучших оборонительных команд — вполне может убедить многочисленных скаутов, которые наверняка будут присутствовать на встрече, что забивной нападающий «Фейнорда» должен стать главной трансферной целью их работодателей, если не в январе, то в конце текущего сезона.

Мы, конечно, видели, как в прошлом в Эредивизи засияло множество нападающих, которые впоследствии разочаровывали на самом высоком уровне, так что мы видим здесь следующего Робина ван Перси — или еще одного Матею Кежмана?...

«Уже разговаривал с Атлетико Мадрид»

Всего месяц назад Моррис Паньелло заявил, что, хотя отец Хименеса Кристиан, бывший профессиональный футболист, представляет интересы 22-летнего футболиста, он работает вместе с ними в качестве консультанта почти 18 месяцев. Паньелло также заявил, что несколько представителей европейской клубной элиты были заинтересованы в подписании контракта с Хименесом.

«Мы уже говорили с "Атлетико Мадрид", — сказал он Tuttomercato. — Мы также говорили о нем с "Интером", "Миланом", "Лацио" и "Наполи". На мой взгляд, он мог бы идеально подойти и "Интеру", и "Ювентусу". Они будут для него лучшим вариантом. Я советовал различным клубам верить в него, его стоимость выросла с 10 до 40 миллионов евро менее чем за 12 месяцев. Сейчас наиболее близкими к его подписанию командами являются "Реал Мадрид" и "Тоттенхэм".».

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Комментарии Паньелло, по понятным причинам, вызвали настоящий переполох, но Хименес, который ранее выражал свою любовь к Мадриду, а также положительно смотрел на идею выступлений в Серии А, отмечая, что у него есть итальянский паспорт, сразу же решил навести полную явность, написав в социальные сети.

«В последние несколько часов появились заявления о моем будущем, исходящие из источников, далеких от моего окружения», — написал он. «Учитывая эту ситуацию, я хотел бы уточнить, что у меня нет представителя и что за мою карьеру отвечает мой отец, которому помогает Мариэль».

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«Важно не принимать во внимание претензии, которые были сделаны не ими или мной. Я очень благодарен за понимание и поддержку, которую все оказывают мне каждый день. Мы всегда были очень открыты в плане информации и знаем, что как только если будут какие-то новости, мы с радостью вам сообщим».

Готов превзойти Суареса

Спекуляции вокруг его будущего, конечно, не утихли, и, как ни странно, Хименес должен винить только себя, учитывая, что разговоры о трансфере неизбежны, когда игрок выступает на таком высоком уровне.

Хименес рвет Эредивизи так, как никто не видел со времен Луиса Суареса. Уругвайская сенсация однажды забила 30 голов в Эредивизи за один календарный год; У Хименеса уже 29 в 2023 году — и еще три игры, в которых можно добавить.

Луис Суарес globallookpress.com

Неплохо для игрока, который обошелся «Фейеноорду» всего в 6 миллионов евро, когда он перешел из «Круса Азула» летом 2022 года.

Также стоит помнить, что начинал он медленно. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем просил его высококлассный тренер «Фейеноорда» Арне Слот, особенно с точки зрения игры в обороне.

Однако голы тоже не забивались равномерно. В первой половине сезона Эредивизи 2022/23 он забил всего дважды.

От супер-запасного до главного героя

Однако на том этапе его использовали в первую очередь в качестве замены, а Слот часто предпочитал начинать матчи с Данило впереди. Однако были проблески огромного потенциала Хименеса, особенно в проигранном матче Лиги Европы с «Лацио», когда он забил дважды за 27-минутный эпизод.

Причём, чем дольше длился сезон, тем комфортнее и, следовательно, увереннее он становился лидером линии у Слота. Хименес стал основным нападающим «Фейеноорда» в феврале и сыграл важную роль в их чемпионском триумфе, забив в девяти матчах подряд.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Он завершил кампанию с 23 голами в 45 матчах (только в 27 из которых он вышел в стартовом составе) — и его прекрасная форма ожидаемо привела к тому, что он был включен в состав сборной Мексики на Золотой Кубок КОНКАКАФ 2023 года после того, как не смог попасть в состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Уроженец Аргентины, победитель матчей за Мексику

Новый тренер Хайме Лосано поручил Хименесу стать джокером и в «Эль Три» — и, учитывая знакомство игрока с этой ролью, он справился с ней великолепно. В напряженном и ожесточенном финале против Панамы Хименес вышел на поле только на 85-й минуте.

Но это не имело значения. Всего через три минуты он выиграл матч — и турнир — для Мексики, приняв пас в центре поля, продавив игрока игрока, а затем помчавшись прочь, чтобы забить ударом левой ногой низом.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Это была идеальная иллюстрация всего его арсенала: отличная техника, сила, скорость и хладнокровие. Для Хименеса это был прекрасный момент, который также ощущался как награда за то, что он решил представлять Мексику, а не Аргентину.

Люди говорили ему, что он сумасшедший — и даже хуже — из-за того, что отказался от земли, на которой родился. Однако для Хименеса Мексика всегда чувствовалась вторым домом. Он прожил там почти всю свою жизнь: в 2004 году, когда Хименесу было всего три года, его отец покинул «Индепендьенте» и перешел в «Веракрус», чтобы провести оставшиеся 14 лет своей профессиональной карьеры в мексиканских клубах.

«Крус Азул» был одним из таких клубов, и именно там Хименес сделал свои первые шаги на пути к славе. Он начинал как полузащитник, но, несмотря на то, что поначалу его считали немного застенчивым и неуклюжим, он превратился в смертоносного бомбардира, забившего 100 голов за четыре сезона на уровне юниоров.

Он дебютировал на профессиональном уровне всего в 16 лет, и тогда уже говорили, что мальчику суждено однажды играть в Европе.

Переход в «Фейеноорд» все равно стал неожиданностью, и Хименес поначалу был не убежден в его необходимости. Именно его отец посчитал, что Нидерланды будут идеальным местом для его развития как игрока, и он был прав.

«Он невероятно хорошо прогрессирует»

В игре Хименеса все еще есть некоторые недостатки, что вполне понятно для такого молодого человека. Слот по-прежнему хочет, чтобы он больше отрабатывал в обороне. Тренер считает, что Хименес может иногда терять концентрацию и, таким образом, терять позицию, когда соперник владеет мячом.

«Он все еще хочет иногда бежать за мячом», — сказал Слот только в прошлые выходные, при этом голландец также считает, что результативность Хименеса может улучшиться еще больше.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Тем не менее, темпы его прогресса с момента прибытия в Роттердам ошеломляют. «Когда ты переезжаешь на другой конец света, всегда нужно время, чтобы приспособиться», — сказал бывший нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт. «На самом деле он очень быстро адаптировался и не расстраивался, когда поначалу не играл в каждом матче».

«Он очень внимательно слушал Арне Слота, спрашивая себя: "Эй, чего тренер ожидает от меня?" Игроки, владеющие мячом, обычно знают, что делать, но он также становится очень важным для команды, когда теряет мяч. Он невероятно хорошо прогрессирует, но впереди еще много работы».

Однако Хименес уже стал центром атаки «Фейеноорда». Как отметил легенда клуба Джованни ван Бронкхорст, без него в стартовом составе это совершенно другая команда, а голы Хименеса стали таким же обычным явлением, как вид его невесты Фер Серрано, поющей и танцующей на «Де Куип» вместе с остальными болельщиками клуба.

Субботний хет-трик в матче против «Эксельсиора» — его второй в сезоне после исторического хет-трика «Аяксу» в сентябре — означает, что теперь на его счету 16 голов всего в 13 матчах чемпионата. В Нидерландах уже ходят разговоры о том, что он может побить рекорд всех времен по голам за один сезон (43).

Скорее Ван Перси, чем Кежман!

Однако шумиха связана не только с его результативностью. Его ассистентская игра также достигла огромных успехов: бывший защитник «Фейеноорда» Ринус Исраэль даже сравнил его со знаменитым шведским нападающим Уве Киндваллем.

В этом сезоне он уже отдал больше результативных передач (три), чем за всю кампанию 2022/23 (две), и Слот уверен, что Хименес может стать полноценным центральным нападающим, который создает почти столько же голов, сколько и забивает.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Фанаты, конечно, обеспокоены тем, что его могут продать в январе, если один из самых богатых клубов Европы сделает «Фейеноорду» предложение, от которого он просто не смоет отказаться. Но намерение клуба состоит в том, чтобы сохранить свой самый ценный актив до конца сезона, особенно если они выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

Тем не менее, невозможно уйти от того факта, что еще одно звездное выступление во вторник только затруднит «Фейеноорду» удержание яркой сенсации Эредивизи, которая, похоже, определенно последует по стопам Ван Перси, а не Кежмана.