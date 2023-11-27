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    Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября

    Где окажется Кварацхелия, Варан уйдет из «Манчестер Юнайтед» и будущее Томаса Мюллера

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    Виктор Осимхен — форвард «Наполи»
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    Виктор Осимхен — форвард «Наполи»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Хвича Кварацхелия

    «Наполи», полузащитник, 22 года

    Этот грузинский футболист стал одним из лидеров «Наполи» с прошлого сезона. Сейчас «неаполитанцы» надеются продлить контракт с Хвичей, но несколько клубов уже заинтересовались полузащитником.

    По данным Bayern & Germany, «Бавария» интересуется Хвичей, но пока не контактировала с «Наполи» или самим футболистом. Помимо мюнхенцев, в услугах полузащитника заинтересован целый ряд европейских топ-клубов.

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    • «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Реал», «Барселона» и ПСЖ также хотят подписать Хвичу. Полузащитник стремительно поднимается в цене, поэтому «Наполи» будет сложнее удержать грузинского футболиста.

    По данным Transfermarkt стоимость Кварацхелии составляет 85 млн. евро.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Хвича провел 12 матчей за «Наполи», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Наш прогноз: Хвича перейдет в «Реал» или «Манчестер Сити».

    Томас Мюллер

    «Бавария», нападающий, 34 года

    Мюллер считается одним из главных игроков «Баварии» за последние 10 лет. Была уверенность, что форвард закончит карьеру в мюнхенском клубе, но не все так просто.

    По данным Get German Football News, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лично заинтересован в подписании Мюллера. Отмечается, что «манкунианцы» попытаются заполучить немца, если тот не продлит соглашение с «Баварией».

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    В мюнхенском клубе всерьез намерены продлить контракт с Мюллером. Если «Бавария» договорится с форвардом, то у «МЮ» не будет шансов подписать Мюллера.

    Сам футболист хочет остаться в большом футболе, как минимум, до лета 2025 года. Приоритет для Мюллера — «Бавария».

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей за мюнхенцев в Бундеслиге, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Мюллер продлит контракт с «Баварией».

    Рафаэль Варан

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 30 лет

    Этот защитник давно считается одним из топовых в Европе, но сейчас Варан потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед» и вскоре может покинуть клуб.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «манкунианцы» готовы расстаться с французом, который высказывает недовольство своим положением в команде.

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    • Основной претендент на подписание Варана — «Бавария». Единственная сложность в этом трансфере — это зарплата футболиста. Варан получается в «МЮ» 17 млн фунтов в год. Боссы мюнхенцев считают такую зарплату слишком завышенной.

    По данным Transfermarkt стоимость Варана оценивается в 35 млн. евро.

    Рафаэль Варан
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне французский защитник провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и забил 1 гол.

    Наш прогноз: Варан договорится с «Баварией» по зарплате и будет выступать в Бундеслиге.

    Патрик Доргу

    «Лечче», защитник, 19 лет

    Этот футболист приковал внимание нескольких топ-клубов Европы. Доргу считается большим талантов, игрок может заиграть в большом клубе хоть сейчас, но есть контрактные обязательства.

    По информации Tipsbladet, «Челси» и «Тоттенхэм» всерьез намерены приобрести Доргу в ближайшее время. Скауты этих клубов продолжают следить за футболистом.

    Патрик Доргу
    globallookpress.com

    Несмотря на это, боссы «Лечче» не отпустят Доргу, как минимум, до лета 2024 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона 2026/2027.

    Помимо «Челси» и «Тоттенхэма» за Доргу также следят «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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    • В нынешнем сезоне Доргу провел 12 матчей за «Лечче» в Серии А, не отметился результативными действиями и заработал 3 желтые карточки.

    Наш прогноз: Долгу перейдет в один из клубов АПЛ летом 2024 года.

    Виктор Осимхен

    «Наполи», нападающий, 24 года

    Еще в прошлом сезоне все обсуждали возможный трансфер Осимхена в другой клуб, но форвард решил остаться в «Наполи» еще на один сезон. В нынешнем сезоне на футболиста также нацелились несколько клубов Европы.

    По информации The Telegraph, в услугах Осимхена всерьез заинтересован «Челси», который готов оформить трансфер уже ближайшей зимой. Смущает только сумма перехода — 100 млн. фунтов. Для боссов «синих» цена может показаться слишком завышенной.

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    • Сам Осимхен не против пополнить состав «Челси». Действующий контракт футболиста с «Наполи» заканчивается летом 2025 года.

    К слову, боссы «неаполитанцев» уже вступили в переговоры с представителями Осимхена по поводу продления контракта.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 6 голов и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Осимхен все-таки покинет «Наполи» ближайшей зимой.

    Серу Гирасси

    «Штутгарт», нападающий, 27 лет

    Форвард выдал отличный старт в нынешнем сезоне Бундеслиги и приковал внимание клуба АПЛ. Гирасси может перебраться в другую лигу уже в ближайшее трансферное окно.

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    Как сообщает CaughtOffside, «Ньюкасл» всерьез заинтересован в покупке форварда «Штутгарта». К тому же, если у «сорок» не получится приобрести Гирасси зимой, то попытаются сделать это вновь уже летом.

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    Зимой активизируется сумма отступных в контракте Гирасси, которая составляет 17.5 млн. евро.

    По данным Transfermarkt оценивается в 40 млн. евро. Примерно на такую сумму может рассчитывать «Штутгарт» при продаже футболиста.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Гирасси провел 10 матчей за «Штутгарт» в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Гирасси перейдет в «Ньюкасл».

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