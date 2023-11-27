Скучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?

В апреле 2015 года «Ювентус» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Турине. Это была ужасная игра, исход которой решил пенальти Артуро Видаля. На вопрос впоследствии о почти полном отсутствии удовольствия от просмотра матча раздраженный Массимилиано Аллегри ответил: «Если хочешь развлечься, тебе следует пойти в цирк».

Когда в прошлом году «Ювентус» снова встретился с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и сыграл вничью 1:1 на «Эль-Мадригале», их тренер пошел еще дальше, раскритиковав свою команду за попытку играть в привлекательный и экспансивный футбол. «Я бы предпочел видеть "Ювентус", который побеждает, но менее красиво играет», — признался Аллегри в послематчевом интервью Mediaset.

Кажется, его желание осуществилось. После тяжелой и бурной кампании 2022–2023 годов, в которой Аллегри был назван «обреченным», летом ему неожиданно предоставили отсрочку казни — отчасти потому, что «Юве» не мог позволить себе его уволить — и теперь он использует ее с максимальной пользой.

Действительно, в этом сезоне «Ювентус» стал мастером некрасивых побед и едва не сменил «Интер» на вершине турнирной таблицы Серии А после воскресного Дерби Италии против своих ненавистных соперников.

В то время как Аллегри изо всех сил старается утихомирить разговоры о долгосрочном завоевании Скудетто, многие итальянские футбольные фанаты сейчас задаются вопросом, сможет ли такая команда на самом деле выиграть титул...

«Совершенства не существует»

Италия фактически состоит из двух типов людей: тех, кто любит «Юве», и тех, кто ненавидит «Ювентус». На самом деле не существует золотой середины, и ни одна из групп никогда не желает отступать. Поэтому невероятно важно, что не только бригада противников «гобби» сейчас критикует стиль игры «Ювентуса».

Их болельщики невероятно гордятся девизом клуба: «Победа не важна, это единственное, что имеет значение», но многие фанаты «бьянконери» уже давно устали от прагматичного подхода Аллегри.

Это, напомним, уже второй период тосканца на посту главного тренера, и хотя его первый период прошел невероятно хорошо (пять Скудетти, четыре Кубка Италии и два финала Лиги Чемпионов), на этот раз у него все еще нет трофеев. А негативную тактику гораздо труднее терпеть, если она не приносит положительных результатов. Именно поэтому многие «Ювентини» хотели убрать Аллегри в конце прошлого сезона.

Находящегося под огнем тренера даже спросили о волнениях фанатов перед финальным матчем лиги против «Удинезе», и он ответил: «Мне нечего им сказать. Мы работали серьезно и честно. Всем не угодишь. Это невозможно. Всегда есть кто-то счастливый, а кто-то нет. Это происходило даже тогда, когда мы выигрывали трофеи. Это часть футбола».

«Мы должны проанализировать два трудных сезона, но футбол не является точной наукой. Мы должны работать спокойно, стараясь совершать меньше ошибок. Совершенства не существует».

Но дело в том, что большинство болельщиков «Ювентуса» не требовали совершенства; они просто хотели увидеть какие-то намеки на игровой стиль, отличающийся от отсиживания в обороне в надежде на гол в контратаке или со стандарта.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Что бы они ни делали, это почти случайно или случайность», — сказал бывший нападающий «Ювентуса» Кристиан Вьери в эфире Bobo TV. «Им приходится полагаться на ошибки соперника [чтобы забить]. Своих идей нет».

В результате Аллегри обвинили в том, что он привил менталитет маленького клуба самой высокооплачиваемой команде Серии А.

«Он позорит и не может представлять "Ювентус".», — сказал ранее в этом году Антонио Кассано, игравший под руководством Аллегри в «Милане». «Его футбольные идеи все те же, что и 30 лет назад. В двухлетний перерыв (с 2019 по 2021 год) он отправился на рыбалку, но другие тренеры используют это время для учебы».

Календарь и таблица Серии А

«Я думаю о таких тренерах, как Томас Тухель, Марсело Бьелса, Роберто Де Дерби, которые явно любят футбол и изучают его изо дня в день. Аллегри никогда этого не делал, потому что ему просто все равно».

«Человек компании»

Аллегри, конечно, не все равно, но его волнует не зрелищность. Он заинтересован исключительно в победе, а это значит, что во многих отношениях он остается идеальным тренером для «Ювентуса». Он даже очень гордится тем фактом, что его иногда уничижительно называют «верным компании человеком».

«Это комплимент», — сказал он в прошлом сезоне. «Тренер не просто выполняет свою роль на поле, вы также несете ответственность за спортивную зону и вместе с клубом должны делать все возможное на поле и за его пределами».

И Аллегри, несомненно, отлично справился с отвлекающими факторами за пределами поля.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

В прошлом сезоне «Ювентус» был втянут в два отдельных финансовых скандала, и если бы клуб не был оштрафован на 10 очков за нарушение правил прироста капитала, «бьянконери» заняли бы четвертое место в Серии А и квалифицировались бы в Лигу чемпионов — что было бы замечательным достижением в данных обстоятельствах.

Что касается этого сезона, Лука Фаджиоли уже дисквалифицирован на семь месяцев за незаконные ставки, а Поль Погба также приговорен к длительной дисквалификации из-за провала антидопингового теста.

Несмотря на, казалось бы, постоянные конфликты и неприятности, «Ювентус» Аллегри занимает второе место в Серии А благодаря победной серии из пяти игр перед матчем с «Интером». Возможно, еще более впечатляюще то, что за последние восемь матчей они пропустили всего два раза.

Однако, несмотря на впечатляющие цифры, выступления «Ювентуса» были совсем не такими впечатляющими.

Шоу ужасов на «Сан-Сиро»

Победа «Ювентуса» над «Миланом» со счетом 1:0 стала абсолютным ужастиком, пиар-катастрофой для лиги, которая пытается — и в настоящее время терпит неудачу — продать себя как внутренней, так и международной аудитории.

Несмотря на численное преимущество на протяжении более 50 минут, «Ювентус» закончил игру с меньшим количеством владения мячом (48 процентов), чем их соперники, и сумел выиграть игру только благодаря своему первому удару в створ: удару наудачу Мануэля Локателли в середине второго тайма, которому помог коварный рикошет от Раде Крунича.

«Матч был скучным и не очень качественным», — сказал бывший защитник сборной Италии Кристиан Пануччи. «Матч "Милан" — "Ювентус" должен предложить больше, в том числе с точки зрения зрелища. В целом это был невероятно ограниченный матч».

У «Милана», по крайней мере, было оправдание, ведь ему пришлось играть вдесятером. У «Ювентуса» такого алиби не было — и даже Аллегри был возмущен их неспособностью удержать мяч во втором тайме. На заключительном этапе, крича на своих игроков, он снял пиджак и галстук, прежде чем помчаться в подтрибунный туннель под свисток об окончании матча.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Играя против десятерых соперников, вы должны использовать поле как аэропорт и не позволять им приближаться к мячу», — возмутился Аллегри впоследствии на DAZN. «Вы не должны позволять им так контратаковать».

«Когда у вас на игрока больше, вы не делаете пасов через опасные зоны, не бросаетесь в дриблинг, не бросаетесь сломя голову в атаку. Вы не форсируете движение, вы делаете гарантированные действия».

«Аллегри приходится полагаться на контратаки»

Апологеты Аллегри будут утверждать, что он мало что может сделать с игроками, находящимися в его распоряжении. Стоит отметить, что многие фанаты «Ювентуса» назвали стартовый состав на «Сан-Сиро» самым слабым составом, который они видели со времен темных дней Луиджи Дельнери более десяти лет назад.

«Раньше я менял свой стиль в зависимости от характеристик моих игроков и стран, в которых я работал, потому что у каждого места есть футбольная ДНК», — рассказал Gazzetta dello Sport бывший тренер «Милана» Фабио Капелло. «Любой тренер хотел бы атаковать все 90 минут, но тогда ему придется учитывать соперника и характеристики своей команды».

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Не пропускать голы — это сильная черта команды, стартовая база. У Аллегри нормальные игроки в полузащите. Но у него больше нет (Миралема) Пьянича, Погба или (Пауло) Дибалы. Ему не хватает креативности, поэтому он должен полагаться на контратаки».

Конечно, контраргументом является то, что Аллегри не особо боролся, чтобы удержать Дибалу, не нашел места в своем стартовом составе для такого выдающегося нападающего, как Деян Кулушевски, и все еще отчаянно пытается выжать максимум из Федерико Кьезы и Душана Влаховича.

Не случайно ни одна команда из первой семерки Серии А не забила в этом сезоне меньше голов, чем «Ювентус» (20).

Катеначчо неприемлемо для топ-команды

Капелло также заявил, что Аллегри несправедливо оклеветали, потому что, по словам Пепа Гвардиолы, «он не следует Евангелию», и «в футболе не одна религия».

«"Манчестер Сити" любит атаковать с большим количеством игроков, но когда им это необходимо, они защищаются глубже», — утверждал он. «Они делали то же самое (что и "Ювентус") на протяжении 25 минут против "Интера" в финале Лиги чемпионов».

Однако очень немногие любители итальянского футбола не могут оценить оборонительную сторону игры. Более того, просто невозможно отрицать, что футбол изменился, значительно эволюционировал, и даже в Италии катеначчо больше не является приемлемой тактической базой для предположительно топ-команды.

В наши дни самые успешные команды часто прессингуют у чужой штрафной, и «Ювентус» Аллегри в этом отношении выделяется. Он во многом придерживается старой школы — и не в хорошем смысле, если принять во внимание фантастический футбол, который показывают такие соотечественники-тренеры, как Лучано Спаллетти и Роберто Де Дзерби, причем с гораздо меньшими бюджетами.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Юве» почти всегда сидит глубоко, независимо от силы соперника, но не является даже особенно эффективной контратакующей командой, потому что плохо владеет мячом. Их пас лишен каких-либо остроты или амбиций, потому что это команда, которая предпочитает больше играть без мяча, чем с ним.

Следовательно, их матчи характеризуются болезненно скучным периодом отсутствия событий, когда соперники изо всех сил пытаются сломать две компактные линии защиты Аллегри, а скука перемежается только стандартами, контратаками или ошибками.

Специалист по порче

Была надежда, что воскресное Дерби Италии будет другим. «Интер» на данный момент находится в отличной форме, а Лаутаро Мартинес забивает голы ради развлечения (фактически, больше, чем Кьеза, Влахович и Аркадиуш Милик вместе взятые), но когда эти две команды в последний раз встречались на Кубке Италии в апреле, царила скука.

«Я надеюсь, что тот, кто транслировал это по международному телевидению, отключил сигнал, чтобы избавить нас от позора», — сказал BoboTV бывший игрок сборной Италии Даниэль Адани.

Аллегри, конечно, это не волновало. Он сделал то, что, по его мнению, должен был сделать, чтобы дать своей команде шанс победить более сильную команду. Этот уик-энд не стал исключением — потому что в Турине слишком многое поставлено на карту.

Хотя он и не хочет этого говорить, Скудетто является реальной целью для его команды. «Юве», из-за дисквалификации УЕФА, в этом сезоне не обременен европейским футболом. «Интер», напротив, похоже, готов к еще одному изнурительному забегу в Лиге чемпионов.

Таким образом, у Аллегри появляется возможность, у которого будет неделя на подготовку почти к каждой игре до конца сезона, а это означает достаточно времени для работы и восстановления после утомительных арьергардных действий.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Конечно, скудность их игры говорит о том, что они неспособны поддерживать свою выигрышную серию. Их удача, вероятно, на каком-то этапе закончится из-за недостаточного качества игры в полузащите. Тем не менее, Аллегри настолько же одарен как тренер, насколько и вызывает разногласия, потому что он зарекомендовал себя как специалист по разрушению чужой игры.

Некрасивые победы — его сильная сторона. И если с точки зрения болельщика это звучит не очень весело, возможно, стоит посмотреть, есть ли в городе цирк...