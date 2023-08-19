ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А?

    Превью предстоящего сезона чемпионата Италии по футболу 2023/24

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Верона Интер Лацио Лечче Милан Монца Наполи Рома Салернитана Сассуоло Специя Торино Удинезе Фиорентина Ювентус Дженоа Кальяри Фрозиноне
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А? Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 00:40
    • Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 23:35
    • Гол плюс пас Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер»
  • 23:20
    • «Аль-Наср» с Роналду и Мане проиграл «Аль-Таавуну»
  • 21:36
    • «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ
  • 21:18
    • Официально: Спаллетти — главный тренер сборной Италии
  • 21:00
    • Свентек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта
    «Милан» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан» — «Интер»
    Очередной розыгрыш чемпионата Италии по футболу стартует 19 августа. Сезон Бундеслиги откроет матч с участием действующего чемпиона «Наполи», который встретится на выезде с победителем Серии В — «Фрозиноне».

    Кто выиграет Серию А в сезоне 2023/24?

    Чемпионат Италии остается самой конкурентной и непредсказуемой европейской топ-лигой — за последние 4 сезона там было четыре разных победителя турнира. С другой стороны, «Наполи» стал первой с 2001 года командой, выигравшей титул и не входящей в «большую тройку» из «Милана», «Интера» или «Ювентуса».

    А учитывая, что это первое скудетто неаполитанцев с 1990 года, неудивительно, что они не являются главными фаворитами предстоящего сезона. Куда выше оцениваются шансы миланского «Интера», который в прошлом сезоне финишировал третьим, зато выиграл Кубок Италии и добрался о финала Лиги чемпионов.

  • Forza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А
  • Впервые за 33 года команда из Партенопеи стала чемпионом Италии
  • 05/05/2023

    • При этом, «нерадзурри» пережили тяжелое лето. Потеря вратаря Андре Онана, ушедшего в «Манчестер Юнайтед» — серьезный удар, и Янну Зоммеру, заменившему его, предстоит многое доказать в этом сезоне. Кроме того, «Интер» покинули Милан Шкриньяр, Марсело Брозович, Эдин Джеко, Ромелу Лукаку и Робин Госенс. Пусть большинство было игроками ротации, но они давали очень важную глубину состава.

    Восполнить потери команде Симоне Индзаги пока не удается. Миланцы уступили «Аталанте» Джанлуку Скамакку и не смогли найти денег, которые «Арсенал» просил за Фоларина Балогуна, да и сделка с Лазаром Самарджичем из «Удинезе» сорвалась. Вместо этого их самым громким трансфером станет подписание ветерана Марко Арнаутовича, который будет помогать в атаке Лаутаро Мартинесу.

    Опыта в составе добавят также Хуан Куадрадо и Франческо Ачерби. А переход Маркуса Тюрама из «Боруссии Менхенгладбах» в качестве свободного агента дает некоторые перспективы для долгосрочного планирования, как и подписание Давиде Фраттези из «Сассуоло» и Кристьяна Аслани из «Эмполи».

    Шансы «Наполи» защитить чемпионский титул не так и плохи. Они потеряли ключевого защитника Ким Мин-Джэ, но сохранили двух главных звезд атакующей линии — Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию. Корейского защитника же должен заменить 22-летний бразилец Натан, пришедший из «Ред Булл Брагантино».

    Кварацхелия, Осимхен и Ким Мин-Джэ

    Главной потерей партенопейцев стал уход приведшего их к чемпионству тренера Лучано Спаллети, разругавшегося с владельцем клуба. На смену ему Аурелио Де Лаурентис выписал освободившегося из Саудовской Аравии Руди Гарсию, единственным достижением которого был титул Лиги 1 в 2011 году с «Лиллем», в котором блистал молодой Эден Азар.

    Гарсия вывел «Рому» на второе место во время своего предыдущего пребывания в Италии, прежде чем был уволен в середине своего третьего сезона. Его заменой, по забавному совпадению, стал Спаллетти. В «Наполи» новый тренер не будет пытаться изобретать велосипед, сохраняя схему Спаллети 4-3-3, но с менее высокой линией обороны. Увидим, можно ли выиграть титул не чиня то, что не сломано.

    «Милан» не сумел защитить свой титул в прошлом сезоне, финишировав ниже «Интера», и уступив «нерадзурри» в полуфинале Лиги Европы. В результате летом из руководства ушли директор Рики Массара и легенда клуба Паоло Мальдини. Но к новому сезону команда Стефано Пиоли серьезно усилилась и омолодилась.

    Выгодно продав Сандро Тонали в «Ньюкасл», «Россонери» профинансировали себе захватывающее трансферное лето. На «Сан-Сиро» прибыли восемь новых игроков, и до закрытия трансферного окна ожидается еще больше.

  • Больше Де Росси, чем Пирло. «Ньюкасл» усиливается одним из лидеров «Милана»
  • Рассказываем о Сандро Тонали, за которого английский клуб готов выложить 70 миллионов евро
  • 21/06/2023

    • Тиджани Рейндерс, Юнус Муса и Рубен Лофтус-Чик были подписаны, чтобы усилить полузащиту «Милана», среди других интересных дополнений к составу — Кристиан Пулишич, Самюэл Чуквезе и Ноа Окафар.

    «Россонери» по-прежнему держатся за Рафаэля Леао, Тео Эрнандеса и Майка Меньяна, а в некоторых линиях не хватает глубины состава, особенно в обороне, что станет для них серьезной проблемой с такими молодыми защитниками.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Кто финиширует в топ-4 и зоне еврокубков Серии А?

    В прошлом сезоне итальянские команды оставили свой след за пределами Серии А, дойдя до финалов всех трех европейских турниров. В конечном счете, для «Интера» (Лига чемпионов), «Ромы» (Лига Европы) и «Фиорентины» (Лига конференций) все закончилось закончились разочарованием, но это послужило заявлением о заметном росте силы Кальчо.

    Для туринского «Ювентуса» прошлый сезон был испорчен околоспортивными дрязгами за пределами поля, но они финишировали в четверке — до вычета очков, отбросившего их на седьмое место, и бана УЕФА, оставившего их без еврокубков. В этом сезоне «бьянконери» вряд ли сумеют замахнуться на титул, но на место в четверке претендовать они смогут, в том числе и за счет сэкономленных сил.

  • Купите его немедленно. Влахович может вновь засиять, оказавшись вдали от Аллегри
  • Сербский форвард провалился в «Ювентусе», но это вовсе не его вина
  • 19/07/2023

    • Летом «Старая Синьора» рассталась с Леонардо Бонуччи, Анхелем Ди Марией и Хуаном Кудрадо. Потерю последнего должен компенсировать приход из «Лилля» Тимоти Веа, сына бывшего нападающего «Милана» и обладателя «Золотого мяча» Джорджа. Кроме того, несколько многообещающих молодых игроков надеются заявить о себе в основном составе.

    Тем не менее, сомнения в будущем нападающего Душана Влаховича являются отвлекающим фактором в начале нового сезона. Если серб останется в Турине и вновь обретет свою лучшую форму, этого хватит «Ювентусу», чтобы финишировать в первой четверке.

    Тренер «Лацио» Маурицио Сарри славится созданием команд, которые оказываются чем-то большим, чем сумма ее частей, и, после второго места в прошлом сезоне, он похоже настроен на еще одну продуктивную кампанию, даже несмотря на то, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич отправился в Саудовскую про-лигу.

    В качестве компенсации римляне сделали несколько полезных подписаний, в том числе Даичи Камаду, который бесплатно перешел из «Айнтрахта». Аргентинский нападающий Тати Кастельянос присоединился к клубу после успешной аренды в «Жироне», а многообещающие вингеры Густав Исаксен и Маттео Канчельери — еще одно усиление команде, которая нацелена на место в четверке лучших.

    Маурицио Сарри

    У Жозе Моуринью остался последний год контракта с «Ромой», и ему нужно попасть в четверку лучших, чтобы остаться в итальянской столице. В прошлом сезоне римская команда была близка к победе в Лиги Европы, но в конечном итоге уступила «Севилье». Тем не менее «волки» снова стали одними из лидеров континентального футбола и от них ожидают выхода в Лигу чемпионов.

    Полузащитник Хусем Ауар и защитник Эван Ндика пришедшие свободными агентами — неплохие дополнения к составу, но остальная часть их летнего трансферного бизнеса не впечатляет. Из-за отсутствия инвестиций команда стала слабее, к тому же она слишком полагалась на голы Тэмми Абрахама, который из-за травмы колена выбыл из строя до весны 2024 года.

    Учитывая, что от Андреа Белотти ждали голов весь прошлый сезона, но так и не дождались, этим летом новый форвард был крайне необходим. Однако неспособность клуба подписать его вынудила португальского тренера позировать со своим «воображаемым нападающим» на фото в социальных сетях. Видимо чтобы пристыдить руководство клуба? Короче, это типичный Моуринью, с которым скучно не будет.

    Моуринью и форвард-невидимка

    И наконец, «Аталанта», которая в прошлом сезоне финишировала пятой и в последние годы привыкла портить кровь более богатым и именитым соперниками, готова замахнуться на место в четверке лучших.

    Команда Джан Пьеро Гасперини известна своим блестящим футбольным стилем, и даже потеря молодого форварда Расмуса Хёйлунна, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» может оказаться не такой уж серьезной проблемой после стремительного прихода на замену ему Джанлуки Скамакки и Эль-Билаля Туре. Аренда Шарля де Кетеларе через год после его переезда в «Милан» за 35 миллионов евро также интригует.

    Темные лошадки

    «Фиорентина» отлично себя зарекомендовала в прошлом сезоне, дойдя до финалов Лиги конференций и Кубка Италии, правда уступив там «Вест Хэму» и «Интеру» соответственно. В чемпионате флорентийцы финишировали лишь восьмыми, но благодаря наказанию «Ювентуса» снова получили путевку в квалификацию Лиги конференций.

    Играя в активный атакующий футбол под руководством тренера Винченцо Итальяно «фиалки» привлекли внимание и многие задаются вопросом, сумеют ли они сохранить этот стандарт в предстоящей кампании, если не стать лучше. В этом должен помочь Лукас Бельтран, центральный нападающий, перешедший из «Ривер Плейта».

    Винченцо Итальяно

    Молодая тренерская карьера Тьяго Мотты также начинает расцветать в «Болонье» после впечатляющего года в «Специи». Команда из Эмилии-Романьи едва не попала в европейскую квалификацию в прошлом сезоне, заняв девятое место. Всего два поражения в последних 12 матчах Серии А говорят о том, что бывший полузащитник формирует команду в своем собственном стиле.

    Один из нескольких учеников Джан Пьеро Гасперини, которые в настоящее время работают в лиге, Раффаэле Палладино стал откровением в «Монце» в прошлом сезоне. После финиша в середине таблицы в своем дебютном сезоне в Серии А, команда может замахнуться на еврокубки. Чем не способ почтить память покойного владельца Сильвио Берлускони.

  • Берлускони: самый противоречивый и успешный футбольный президент
  • Смерть экс-премьера Италии будут оплакивать немногие, но она станет ударом для болельщиков «Монцы» и «Милана»
  • 14/06/2023

    • А если «Торино» сможет заполучить хладнокровно завершающего моменты нападающего, идеи Ивана Юрича также могут принести свои плоды. Пауло Соуза также блестяще вернулся в Италию с «Салернитаной».

    Кто вылетит из Серии А в сезоне 2023/24?

    На дне таблицы, как обычно недавно получившие повышение команды, такие как «Фрозиноне», «Дженоа» и «Кальяри», сталкиваются с монументальной борьбой за то, чтобы избежать вылета. Лучше всего шансы у чемпиона Серии В «Фрозиноне», даже с учетом того, что Даниэль Болока направляется в «Сассуоло».

    Когда «Дженоа», старейший клуб Италии, вылетел в низшую лигу, это была катастрофа, которая давно назревала, но под руководством Альберто Джилардино генуэзцы вернулись всего за год , к тому же усилились открытием сборной Италии Матео Ретеги, перешедшим из «Тигре».

    Клаудио Раньери

    Клаудио Раньери возвращается в высший дивизион в возрасте 71 года после того, как в прошлом сезоне добился успеха с «Кальяри», который принял на 14-м месте. У Раньери будет шанс возобновить общение с Моуринью, который еще в 2008 году назвал его «почти 70-летним», но с которым он сейчас дружит.

    Испытывавшие в прошлом сезоне трудности клубы, такие как «Специя» и «Лечче» (который к тому же потерял свою звезду полузащиты Мортена Юлманна), скорее всего, тоже окажутся втянутыми в борьбу за выживание, если не начнут сезон энергично.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры