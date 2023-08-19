Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А?

Очередной розыгрыш чемпионата Италии по футболу стартует 19 августа. Сезон Бундеслиги откроет матч с участием действующего чемпиона «Наполи», который встретится на выезде с победителем Серии В — «Фрозиноне».

Кто выиграет Серию А в сезоне 2023/24?

Чемпионат Италии остается самой конкурентной и непредсказуемой европейской топ-лигой — за последние 4 сезона там было четыре разных победителя турнира. С другой стороны, «Наполи» стал первой с 2001 года командой, выигравшей титул и не входящей в «большую тройку» из «Милана», «Интера» или «Ювентуса».

А учитывая, что это первое скудетто неаполитанцев с 1990 года, неудивительно, что они не являются главными фаворитами предстоящего сезона. Куда выше оцениваются шансы миланского «Интера», который в прошлом сезоне финишировал третьим, зато выиграл Кубок Италии и добрался о финала Лиги чемпионов.

При этом, «нерадзурри» пережили тяжелое лето. Потеря вратаря Андре Онана, ушедшего в «Манчестер Юнайтед» — серьезный удар, и Янну Зоммеру, заменившему его, предстоит многое доказать в этом сезоне. Кроме того, «Интер» покинули Милан Шкриньяр, Марсело Брозович, Эдин Джеко, Ромелу Лукаку и Робин Госенс. Пусть большинство было игроками ротации, но они давали очень важную глубину состава.

Восполнить потери команде Симоне Индзаги пока не удается. Миланцы уступили «Аталанте» Джанлуку Скамакку и не смогли найти денег, которые «Арсенал» просил за Фоларина Балогуна, да и сделка с Лазаром Самарджичем из «Удинезе» сорвалась. Вместо этого их самым громким трансфером станет подписание ветерана Марко Арнаутовича, который будет помогать в атаке Лаутаро Мартинесу.

Опыта в составе добавят также Хуан Куадрадо и Франческо Ачерби. А переход Маркуса Тюрама из «Боруссии Менхенгладбах» в качестве свободного агента дает некоторые перспективы для долгосрочного планирования, как и подписание Давиде Фраттези из «Сассуоло» и Кристьяна Аслани из «Эмполи».

Шансы «Наполи» защитить чемпионский титул не так и плохи. Они потеряли ключевого защитника Ким Мин-Джэ, но сохранили двух главных звезд атакующей линии — Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию. Корейского защитника же должен заменить 22-летний бразилец Натан, пришедший из «Ред Булл Брагантино».

Кварацхелия, Осимхен и Ким Мин-Джэ globallookpress.com

Главной потерей партенопейцев стал уход приведшего их к чемпионству тренера Лучано Спаллети, разругавшегося с владельцем клуба. На смену ему Аурелио Де Лаурентис выписал освободившегося из Саудовской Аравии Руди Гарсию, единственным достижением которого был титул Лиги 1 в 2011 году с «Лиллем», в котором блистал молодой Эден Азар.

Гарсия вывел «Рому» на второе место во время своего предыдущего пребывания в Италии, прежде чем был уволен в середине своего третьего сезона. Его заменой, по забавному совпадению, стал Спаллетти. В «Наполи» новый тренер не будет пытаться изобретать велосипед, сохраняя схему Спаллети 4-3-3, но с менее высокой линией обороны. Увидим, можно ли выиграть титул не чиня то, что не сломано.

«Милан» не сумел защитить свой титул в прошлом сезоне, финишировав ниже «Интера», и уступив «нерадзурри» в полуфинале Лиги Европы. В результате летом из руководства ушли директор Рики Массара и легенда клуба Паоло Мальдини. Но к новому сезону команда Стефано Пиоли серьезно усилилась и омолодилась.

Выгодно продав Сандро Тонали в «Ньюкасл», «Россонери» профинансировали себе захватывающее трансферное лето. На «Сан-Сиро» прибыли восемь новых игроков, и до закрытия трансферного окна ожидается еще больше.

Тиджани Рейндерс, Юнус Муса и Рубен Лофтус-Чик были подписаны, чтобы усилить полузащиту «Милана», среди других интересных дополнений к составу — Кристиан Пулишич, Самюэл Чуквезе и Ноа Окафар.

«Россонери» по-прежнему держатся за Рафаэля Леао, Тео Эрнандеса и Майка Меньяна, а в некоторых линиях не хватает глубины состава, особенно в обороне, что станет для них серьезной проблемой с такими молодыми защитниками.

Кто финиширует в топ-4 и зоне еврокубков Серии А?

В прошлом сезоне итальянские команды оставили свой след за пределами Серии А, дойдя до финалов всех трех европейских турниров. В конечном счете, для «Интера» (Лига чемпионов), «Ромы» (Лига Европы) и «Фиорентины» (Лига конференций) все закончилось закончились разочарованием, но это послужило заявлением о заметном росте силы Кальчо.

Для туринского «Ювентуса» прошлый сезон был испорчен околоспортивными дрязгами за пределами поля, но они финишировали в четверке — до вычета очков, отбросившего их на седьмое место, и бана УЕФА, оставившего их без еврокубков. В этом сезоне «бьянконери» вряд ли сумеют замахнуться на титул, но на место в четверке претендовать они смогут, в том числе и за счет сэкономленных сил.

Летом «Старая Синьора» рассталась с Леонардо Бонуччи, Анхелем Ди Марией и Хуаном Кудрадо. Потерю последнего должен компенсировать приход из «Лилля» Тимоти Веа, сына бывшего нападающего «Милана» и обладателя «Золотого мяча» Джорджа. Кроме того, несколько многообещающих молодых игроков надеются заявить о себе в основном составе.

Тем не менее, сомнения в будущем нападающего Душана Влаховича являются отвлекающим фактором в начале нового сезона. Если серб останется в Турине и вновь обретет свою лучшую форму, этого хватит «Ювентусу», чтобы финишировать в первой четверке.

Тренер «Лацио» Маурицио Сарри славится созданием команд, которые оказываются чем-то большим, чем сумма ее частей, и, после второго места в прошлом сезоне, он похоже настроен на еще одну продуктивную кампанию, даже несмотря на то, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич отправился в Саудовскую про-лигу.

В качестве компенсации римляне сделали несколько полезных подписаний, в том числе Даичи Камаду, который бесплатно перешел из «Айнтрахта». Аргентинский нападающий Тати Кастельянос присоединился к клубу после успешной аренды в «Жироне», а многообещающие вингеры Густав Исаксен и Маттео Канчельери — еще одно усиление команде, которая нацелена на место в четверке лучших.

Маурицио Сарри globallookpress.com

У Жозе Моуринью остался последний год контракта с «Ромой», и ему нужно попасть в четверку лучших, чтобы остаться в итальянской столице. В прошлом сезоне римская команда была близка к победе в Лиги Европы, но в конечном итоге уступила «Севилье». Тем не менее «волки» снова стали одними из лидеров континентального футбола и от них ожидают выхода в Лигу чемпионов.

Полузащитник Хусем Ауар и защитник Эван Ндика пришедшие свободными агентами — неплохие дополнения к составу, но остальная часть их летнего трансферного бизнеса не впечатляет. Из-за отсутствия инвестиций команда стала слабее, к тому же она слишком полагалась на голы Тэмми Абрахама, который из-за травмы колена выбыл из строя до весны 2024 года.

Учитывая, что от Андреа Белотти ждали голов весь прошлый сезона, но так и не дождались, этим летом новый форвард был крайне необходим. Однако неспособность клуба подписать его вынудила португальского тренера позировать со своим «воображаемым нападающим» на фото в социальных сетях. Видимо чтобы пристыдить руководство клуба? Короче, это типичный Моуринью, с которым скучно не будет.

Моуринью и форвард-невидимка globallookpress.com

И наконец, «Аталанта», которая в прошлом сезоне финишировала пятой и в последние годы привыкла портить кровь более богатым и именитым соперниками, готова замахнуться на место в четверке лучших.

Команда Джан Пьеро Гасперини известна своим блестящим футбольным стилем, и даже потеря молодого форварда Расмуса Хёйлунна, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» может оказаться не такой уж серьезной проблемой после стремительного прихода на замену ему Джанлуки Скамакки и Эль-Билаля Туре. Аренда Шарля де Кетеларе через год после его переезда в «Милан» за 35 миллионов евро также интригует.

Темные лошадки

«Фиорентина» отлично себя зарекомендовала в прошлом сезоне, дойдя до финалов Лиги конференций и Кубка Италии, правда уступив там «Вест Хэму» и «Интеру» соответственно. В чемпионате флорентийцы финишировали лишь восьмыми, но благодаря наказанию «Ювентуса» снова получили путевку в квалификацию Лиги конференций.

Играя в активный атакующий футбол под руководством тренера Винченцо Итальяно «фиалки» привлекли внимание и многие задаются вопросом, сумеют ли они сохранить этот стандарт в предстоящей кампании, если не стать лучше. В этом должен помочь Лукас Бельтран, центральный нападающий, перешедший из «Ривер Плейта».

Винченцо Итальяно globallookpress.com

Молодая тренерская карьера Тьяго Мотты также начинает расцветать в «Болонье» после впечатляющего года в «Специи». Команда из Эмилии-Романьи едва не попала в европейскую квалификацию в прошлом сезоне, заняв девятое место. Всего два поражения в последних 12 матчах Серии А говорят о том, что бывший полузащитник формирует команду в своем собственном стиле.

Один из нескольких учеников Джан Пьеро Гасперини, которые в настоящее время работают в лиге, Раффаэле Палладино стал откровением в «Монце» в прошлом сезоне. После финиша в середине таблицы в своем дебютном сезоне в Серии А, команда может замахнуться на еврокубки. Чем не способ почтить память покойного владельца Сильвио Берлускони.

А если «Торино» сможет заполучить хладнокровно завершающего моменты нападающего, идеи Ивана Юрича также могут принести свои плоды. Пауло Соуза также блестяще вернулся в Италию с «Салернитаной».

Кто вылетит из Серии А в сезоне 2023/24?

На дне таблицы, как обычно недавно получившие повышение команды, такие как «Фрозиноне», «Дженоа» и «Кальяри», сталкиваются с монументальной борьбой за то, чтобы избежать вылета. Лучше всего шансы у чемпиона Серии В «Фрозиноне», даже с учетом того, что Даниэль Болока направляется в «Сассуоло».

Когда «Дженоа», старейший клуб Италии, вылетел в низшую лигу, это была катастрофа, которая давно назревала, но под руководством Альберто Джилардино генуэзцы вернулись всего за год , к тому же усилились открытием сборной Италии Матео Ретеги, перешедшим из «Тигре».

Клаудио Раньери globallookpress.com

Клаудио Раньери возвращается в высший дивизион в возрасте 71 года после того, как в прошлом сезоне добился успеха с «Кальяри», который принял на 14-м месте. У Раньери будет шанс возобновить общение с Моуринью, который еще в 2008 году назвал его «почти 70-летним», но с которым он сейчас дружит.

Испытывавшие в прошлом сезоне трудности клубы, такие как «Специя» и «Лечче» (который к тому же потерял свою звезду полузащиты Мортена Юлманна), скорее всего, тоже окажутся втянутыми в борьбу за выживание, если не начнут сезон энергично.