25 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» бьётся за Скудетто. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Интер» в семи турах добыл шесть побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги чемпионов переиграв «Шахтёр» — 1:0.
До того «Интер» нанес поражение «Болонье» — 3:1, а вот поединок с «Брюгге» завершился досадной коллизией — 3:4. Команда победила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Интер» ныне находится на моральном подъёме, и в нынешнем сезоне дома уступил только наглым бельгийцам.
При этом «Интер» имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях. Выходящие со скамейки тоже добавляют креатива, как это в последнем матче сделал Генрих Мхитарян. К тому же «змеи» не проигрывают «фиалкам» уже полтора года. Да и лидерство терять не хочется!
Наверняка «бело-синие» будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент явно не преуспевает в плане надежности тылов.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Фиорентина» набрала всего четыре очка. А вот забить удалось 8 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Комо» — 1:3.
До того «Фиорентина» уступила «Дженоа» — 1:2, а вот чуть раньше дала бой «Наполи» — 1:1. Команда в трех гостевых матчах добыла три очка.
Состояние команды: «Фиорентина» ныне крайне нестабильна, к тому же в трех последних очных поединках с «Интером» добыла всего одну ничью при двух поражениях.
При этом «Фиорентина» намерена как можно скорее выбраться из опасной зоны. Команда укомплектована весьма качественно, да и дать бой гранду явно попытается. «Фиалки» в среднем забивают гол за матч, а из восьми голов три на счету Франко Мастантуоно.
Наверняка команда постарается зацепиться за очки. Вот только тягаться с действующим чемпионом ей будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа «Фиорентины» — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: «Интер» в последних матчах смотрелся выгодно, к тому же «Фиорентина» не преуспевает в плане реализации.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Интер» победил в двух последних матчах
- «Фиорентина» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Фиалки» уже полтора года не обыгрывают «Интер»
- «Интер» в среднем забивает аккурат три гола за матч
- «Змеи» уступили всего в одном домашнем поединке сезона