Забить выйдет не у всех?

прогноз на матч 8-го тура Серии A, ставка за 2.10

25 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Интер»

Турнирное положение: «Интер» бьётся за Скудетто. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» в семи турах добыл шесть побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги чемпионов переиграв «Шахтёр» — 1:0.

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До того «Интер» нанес поражение «Болонье» — 3:1, а вот поединок с «Брюгге» завершился досадной коллизией — 3:4. Команда победила в двух последних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Интер» ныне находится на моральном подъёме, и в нынешнем сезоне дома уступил только наглым бельгийцам.

При этом «Интер» имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях. Выходящие со скамейки тоже добавляют креатива, как это в последнем матче сделал Генрих Мхитарян. К тому же «змеи» не проигрывают «фиалкам» уже полтора года. Да и лидерство терять не хочется!

Наверняка «бело-синие» будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент явно не преуспевает в плане надежности тылов.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Фиорентина» набрала всего четыре очка. А вот забить удалось 8 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Комо» — 1:3.

До того «Фиорентина» уступила «Дженоа» — 1:2, а вот чуть раньше дала бой «Наполи» — 1:1. Команда в трех гостевых матчах добыла три очка.

Состояние команды: «Фиорентина» ныне крайне нестабильна, к тому же в трех последних очных поединках с «Интером» добыла всего одну ничью при двух поражениях.

При этом «Фиорентина» намерена как можно скорее выбраться из опасной зоны. Команда укомплектована весьма качественно, да и дать бой гранду явно попытается. «Фиалки» в среднем забивают гол за матч, а из восьми голов три на счету Франко Мастантуоно.

Наверняка команда постарается зацепиться за очки. Вот только тягаться с действующим чемпионом ей будет крайне непросто.

На что ставят в матче Интер — Фиорентина Букмекерские коэффициенты на матч Интер — Фиорентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа «Фиорентины» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Интер» в последних матчах смотрелся выгодно, к тому же «Фиорентина» не преуспевает в плане реализации.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Интер» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.

2.75 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Интер» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт