Молодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии

Прелесть каждого футбольного сезона — это появление новых талантов, внезапная реализация скрытого потенциала. После 10 туров итальянской Серии А пришло время поделиться списком игроков, которые сделали себе имя на старте этой кампании.

Это не признанные лидеры, которые уже добились славы в Италии. В этом списке вы не найдете Хвичи Кварацхелии, Рафы Леао, Виктора Осимхена и Лаутаро Мартинеса.

Вместо этого критерии отбора были сосредоточены на появлении нескольких неопознанных объектов, ярко загоревшихся на радарах Серии А, таких как нападающий «Лечче» Никола Крстович, раскрывшийся еще к концу сентября, а также как некоторые чуть более припозднившиеся открытия.

The Athletic собрал костяк команды, охватывающий все ключевые позиции, если не все роли. Отрадно, что на фоне мрачной ситуации вокруг национальной сборной Италии, которая рискует пропустить Евро-2024, пять игроков, попавших в список, могут сыграть за «Адзурри». Вот они…

Микеле Ди Грегорио

«Монца», вратарь, 26 лет

Микеле Ди Грегорио globallookpress.com

Кто лучший вратарь Серии А? Двадцать один «сухой» матч за «Лацио» позволил Ивану Проведелю выиграть эту награду в прошлом сезоне.

Его российские корни даже побудили Российский футбольный союз из любопытства спросить, не рассмотрит ли он возможность представлять их национальную сборную вместо Италии.

В иерархии «адзурри» Проведель уступает Джанлуиджи Доннарумме и Гульельмо Викарио. Но что, если другой итальянский страж ворот окажется лучше всех их?

Имя Микеле Ди Грегорио редко упоминается в этих разговорах. Но после того, как он сыграл важную роль в воротах «Монцы» в сезоне 2022/23, лучшем сезоне для недавно получившей повышение команды со времен «Кьево» в 2001/02, он только набирает силу.

Ди Грегорио — второй в прошлом сезоне по показателю «сэйвов выше среднего» StatsBomb, лидирует в этой кампании с показателем 5,8 (это означает, что средний вратарь пропустил бы на шесть голов больше, чем он, исходя из качества нанесенных ударов).

Ди Грегорио, являющийся воспитанником «Интера», возможно, заслуживал большего внимания, чтобы заменить этим летом Андре Онана в своем старом клубе.

Алессандро Буонджорно

«Торино», центральный защитник, 24 года

Алессандро Буонджорно globallookpress.com

Времена «бандьера», игроков-символов, преданный одному клубу, остались в прошлом. По крайней мере, нам так говорят. Это была одна из реакций на решение Сандро Тонали покинуть «Милан», клуб, за который он болел в детстве, и переехать летом в «Ньюкасл Юнайтед».

Футбольная экономика делает ожидание лояльности в лиге, которая зарабатывает в три раза меньше, чем английская Премьер-лига, все более сложным делом.

И все же Алессандро Буонджорно отказался покинуть Турин этим летом. Он был в клубе с шести лет. Он является вице-капитаном и зачитывал имена жертв авиакатастрофы Superga 1949 года на ежегодной поминальной службе 4 мая (в мае 1949 года команда «Торино», бывшего тогда суперклубом чемпионата Италии, в полном составе погибла в авиакатастрофе под Турином — прим. ред).

Фанаты считают его своим. Он единственный игрок «Торино», чье имя они скандируют, и делают это громче, чем когда-либо, с тех пор как он отказался от перехода в «Аталанту» за 25 миллионов евро в последние дни трансферного окна.

«У всех остальных игроков есть цена», — сказал тренер «Торино» Иван Юрич. «Кроме Буонджорно. Он неприкасаемый, потому что представляет Иль Торо».

Команда может рассчитывать на то, что левоногий центральный защитник Буонджорно взмоет в воздух и выиграет почти каждое верховое единоборство.

Календарь и таблица Серии А

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби — его фанат, и если бы не Алессандро Бастони, лучший защитник Италии, возможно, игрок «Торино» получил бы больше внимания в национальной сборной.

Андреа Колпани

«Монца», полузащитник, 24 года

Андреа Колпани globallookpress.com

Стратегия «Монцы» ясна. Уделяйте приоритетное внимание подписанию итальянских игроков и ориентируйтесь на лучших выпускников академий «Милана», «Интера» и «Аталанты».

Андреа Колпани воспитывался в последней и в настоящее время блистает под руководством Раффаэле Палладино, как левша играющий на позиции правого полузащитника при схеме 3-4-2-1.

Колпани (в центре на верхнем изображении), которого прозвали Эль Флако за хитрость как у Хавьера Пасторе, забил на своей позиции между линиями семь голов в 2023 году, а его дубль в матче с «Эмполи» — закрученным ударом из-за пределов штрафной, и после позднего рывка и замыкания головой — продемонстрировал, почему тренер сборной Италии Лучано Спаллетти серьезно рассматривает вопрос о вызове его в взрослую национальную команду.

«Я надеюсь, что он это сделает», — сказал Палладино. «Тогда нам будет чем гордиться».

Исполнительный директор Монцы Адриано Галлиани, которого уже спрашивают, не готовится ли большой трансфер летом, настаивает: «Колпани продлил свой контракт еще на пять лет. Я продолжаю читать о том, что команды заинтересованы в нем, но я никогда ни с кем не говорил об Андреа».

Майкл Кайоде

«Фиорентина», вингер/крайний защитник, 19 лет

Майкл Кайоде globallookpress.com

Решив исход чемпионата Европы-2023 среди юношей до 19 лет своим единственным голом за сборную Италии, Майкл Кайоде вернулся во Флоренцию скромным героем. «Он провел несколько дней, гуляя по парку Виола (современная новая тренировочная база "Фиорентины") со своей медалью на груди», — сказал тренер клуба Винченцо Итальяно.

Тем не менее, никто не ожидал, что Итальяно так быстро введет нападающего в основной состав. Кайоде неожиданно вышел в стартовом составе в первый день сезона в выездном матче с «Дженоа», и его не смутила просьба адаптироваться к новой для себя роли вингбека.

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«Ничто не пугает Майкла», — сказал Итальяно. Именно поэтому он не стал долго раздумывать перед тем, как выпустить Кайоде против Кварацхелии, самого ценного игрока лиги, в последней игре перед октябрьским международным перерывом.

«Наблюдение за его прогрессом приносит мне огромное удовлетворение», — добавил тренер «Фиорентины». В спортивном плане у юноши потрясающий драйв, и неудивительно, что клуб решил заключить с ним новый контракт до 2028 года.

Матиас Соул

«Фрозиноне» (арендован у «Ювентуса»), «фантазиста», 20 лет

Матиас Соул globallookpress.com

В Аргентине думают, что Матиас Соул тренирует дельфинов в Италии. Это странно, но это правда. Когда он ушел из «Велеса» в «Ювентус» в 17-летнем возрасте, на одном из радиошоу на его родине не поверили, что он доберется до Турина. Они шутили, что ему придется бросить футбол и найти другую работу, например, стать инструктором в океанариуме SeaWorld.

Обнаруженный скаутом Маттео Тоньоцци, который покинул «Ювентус» на прошлой неделе, чтобы стать спортивным директором «Гранады», Соул является одним из ярких представителей программы «Следующее поколение Ювентуса», которая снабдила первую команду «старой синьоры» такими игроками, как Сэмьюэл Илинг-Джуниор, Николо Фаджоли, Кенан Йылдыз и Фабио Миретти.

В прошлом сезоне Соул был взят под опеку своего соотечественника Анхеля Ди Марии, который покупал ему барбекю. В этом сезоне он находится в аренде у «Фрозиноне», и наблюдать за ним было одно удовольствие.

Он лидирует в Серии А по результативным обводкам, опережая Кварацхелию, и забил в трёх матчах подряд, включая пару красавцев против «Кальяри» на выходных; один левой, другой правой.

Из игроков 2003 года рождения только обладатель премии Копа Джуд Беллингем забил больше голов в этом сезоне. Неудивительно, что Спаллетти сейчас пытается убедить Соула отдать предпочтение сборной Италии, а не Аргентине. «Я еще не решил», — сказал игрок. «Это непростое решение».

В момент серьезной потери Пауло Дибалы — звезда «Ромы» травмирован и сейчас больше озабочен тем, чтобы сделать предложение своей девушке у фонтана Треви в понедельник — Соул и сборной Аргентины пригодится.

Джошуа Зиркзе

«Болонья», нападающий, 22 года

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Его фамилия напоминает заснеженную гору или высокогорное озеро. Те, рядом с которыми можно посидеть, поразмышлять о жизни и уйти отдохнувшим.

Зиркзее обладает восстанавливающим действием. Концептуально он является прототипом нападающего для футбола, в который играют в 2023 году. Да, главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта время от времени чувствовал необходимость извиняться за отсутствие у него голов. Но они придут. На самом деле они уже приходят.

Его первый гол в матче против «Сассуоло» — с полным контролем мяча за пределами ноги, обводкой вратаря правой ногой и ударом левой ногой — был образцовым и подчеркивал чистую эстетическую привлекательность, с которой могут сравниться голы лишь немногих нападающих.

Голландец, который прошел через мюнхенскую «Баварию» и слишком рано перебрался в Италию, в хаотичную находившуюся на пути к вылету «Парму» в январе 2021 года, обладает примагничивающим мяч касанием и искусными движениями.

Больше всего выделяется его многогранная игра. Исторически сложилось так, что у Мотты были сложные отношения с нападающими. Он отодвинул на второй план лучшего бомбардира «Специи» Мбалу Нзолу и сделал то же самое с Марко Арнаутовичем, когда его назначилив в «Болонью».

Но он обожает Зиркзе за то, как он вовлекает в игру других и за то, как он руководит болонским прессингом. Ни один нападающий не восстанавливает в среднем больше давления за 90 минут, чем Зиркзее.