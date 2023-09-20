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    На все руки мастер. Проведель присоединился к клубу вратарей-бомбардиров Лиги чемпионов

    Вратарь обеспечил себе бессмертие в Лиге чемпионов, став неожиданным спасителем «Лацио»

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    Иван Проведель
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    Иван Проведель
    В тот вечер, когда он дебютировал на турнире, вратарь Иван Проведель обеспечил себе бессмертие в Лиге чемпионов УЕФА, став неожиданным спасителем «Лацио» в матче с «Атлетико Мадрид», пишет ESPN.
    Вместо того, чтобы сделать последний сейв или парировать решающий пенальти, Проведель оставил свой след на другом конце поля, рванувшись вперед, чтобы забить гол, драматически сравнявший счет для команды Серии А за считанные секунды до конца игры.

    Уступая после гола Пабло Барриоса на 29-й минуте, «Лацио» готовился к удручающему домашнему поражению на «Олимпико» в первом матче группы E.

    Однако, когда на часах было 94:19, их вратарь (который носит футболку под номером 94, рост которого также составляет 1,94 метра и который родился в 1994 году) прыгнул в ночное небо, чтобы замкнуть подкрученный кросс Луиса Альберто и спасти матч, установив ничейный счет 1:1 заключительным действием этой игры.

    Проведель забивает

    Благодаря этому Проведель также получил доступ в один из самых престижных футбольных клубов, став лишь четвертым голкипером, забившим гол в Лиге чемпионов, и только вторым, забившим гол в турнире не с пенальти.

    Вот история трех других членов Большого Ордена Забивавших в Лиге Чемпионов Вратарей (или БОЗЛЧВ для краткости) и то, как они завоевали свое место в нем.

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    Винсент Эньеама

    До подвигов Проводела Эньеама был самым новейшим членом клуба, поскольку бывший капитан сборной Нигерии забил гол с пенальти за «Хапоэль Тель-Авив» в матче против «Лиона» в 2010 году.

    Заняв пост главного пенальтиста «Хапоэля» в сезоне 2008/09, Эньеама забил несколько одиннадцатиметровых за израильский клуб, включая гол в финале национального кубка 2009/10.

    Винсент Эньеама

    Затем он повторил свой подвиг в Лиге чемпионов, сначала успешно реализовав удар с «точки» против «Зальцбурга» в квалификационных раундах, а затем забил еще один гол в ворота «Лиона» на групповом этапе — хотя это было и слабое утешение в матче, проигранном со счетом 3:1.

    Синан Болат

    Второй член БОЗЛЧВ вошел в него в 2009 году, когда игрок сборной Турции из «Стандард Льеж» забил гол в матче против «АЗ Алкмаара» (1:1). Хотя Болат не был первым, кто забил гол, он был первым вратарем, который забил гол в турнире не с пенальти.

    Гол Болата

    Точным ударом головой на 95-й минуте голкипер забил этот бесценный мяч, который спас бельгийский клуб от ничьей, что позволило ему квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы за счет того, что АЗ финишировал последним в группе H и полностью выбыл из еврокубовых соревнований.

    Ханс-Йорг Бутт

    Если кратко, то Бутт — один из самых результативных вратарей в футболе, когда-либо игравших в футбол. Бывший игрок сборной Германии забил 32 гола во всех соревнованиях за свою карьеру. Это впечатляющий результат, благодаря которому он входит в десятку лучших игроков за всю историю.

    Ему принадлежит рекорд по количеству забитых голов в одной европейской профессиональной лиге (26 голов в Бундеслиге) и рекорд по количеству голов, забитых вратарем в Лиге чемпионов (три гола на его счету).

    Как ни странно, все три гола Бутта с пенальти в Лиге чемпионов были забиты за разные клубы, но каждый раз против одного и того же соперника, причем каждый раз получателем оказывался «Ювентус».

    Голы Бутта

    Первый гол Бутт забил за «Гамбург» в безумной ничьей 4:4 против «Ювентуса» на первом групповом этапе Лиги чемпионов 2000/01. Второй способствовал неожиданному прорыву «Байера» из Леверкузена вышел в финал ЛЧ сезона 2001/02, став первым в победе над «Ювентусом» со счетом 3:1 во втором групповом этапе.

    Затем ему пришлось шесть лет ждать своего третьего гола, который он забил за «Баварию», открыв счет в жизненно важной победе над «Бьянконери» со счетом 4:1, которая закрепила выход баварцев в плей-офф.

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