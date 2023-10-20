Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе

Футбольный сезон — это упражнение на терпение. Он длится почти 10 месяцев. В какой-то его момент каждая команда будет выглядеть особенно хорошо (условно говоря) или особенно плохо, даже если это обладатель требла прошлого сезона «Манчестер Сити».

Лучшие команды, как правило, не реагируют слишком остро на неудачные периоды. Сейчас только середина октября, так что большинство команд либо в порядке, либо все еще могут прийти в порядок к концу сезона.

Тем не менее, некоторые из них уже загнали себя в тяжелое положение. Какими бы ни были их цели в начале сезона — завоевание титула, попадание в четверку лучших, простой прогресс по сравнению с прошлым сезоном — все это уже кажется маловероятным. Кто может упасть еще ниже? Кому просто не повезло? Кому прямо сейчас следует ПАНИКОВАТЬ?

ESPN представляет свой Индекс Паники! Давайте оценим 10 испытывающих трудности команд по шкале от 1 (это пройдет) до 5 (о боже, тут ничего не исправить).

«Лион»

Текущая позиция: 17-е место в Лиге 1.

Что не так: Что происходит, когда вы берете хронически недорабатывающий клуб и навязываете ему серьезные финансовые проблемы и ограничения на расходы? Возможно, вы столкнетесь с ситуацией, когда клуб будет вынужден опираться на ядро из молодежи и строить идентичность на дерзком посыле «мы против всего мира».

Или, может быть, он просто развалиться. «Лион» потерпел крах.

После того, как «Лион» финишировал седьмым или восьмым в Лиге 1 в трёх из последних четырёх сезонов, несмотря на яркую историю и потенциал роста, необходимый для шокирующего выхода в полуфинал Лиги чемпионов 2019/20, «Олимпик» столкнулся с вышеупомянутыми финансовыми проблемами и оказался с составом лишенным каких-либо серьезных усилений, за исключением атакующего полузащитника Райана Черки или 32-летнего Александра Ляказетта.

Transfermarkt по-прежнему дает им восьмое место в рейтинге стоимости состава во Франции, что предполагает, что у них есть потенциал роста, чтобы избежать вылета. Но недостаточное количество игроков оправдывает свою стоимость в данный момент. «Мальчишкам» еще остается только мечтать о чемпионстве, а их нынешнее место в зоне вылета вполне заслужено: они забили наименьшее количество голов с игры, что соответствует пятому по величине xG, и они вторые по пропущенным голам с игры, при максимальном xG. В середине сентября они уволили Лорана Блана и наняли Фабио Гроссо, набрав одно очко в первых трех матчах при бывшем тренере «Фрозиноне». Он смелый человек, раз взялся за эту работу.

Уровень паники (1-5): 5

По-прежнему справедливо предположить, что в какой-то момент таланты команды проявят себя в достаточной мере, чтобы избежать попадания в тройку худших. Также стоит отметить, что их первые два домашних матча после международного перерыва пройдут против «Клермона», занимающего последнее место, и «Меца», занимающего 15-е место. Победы над ними, вероятно, не выведут «Лион» из зоны вылета... но победы над кем-либо на данный момент не гарантированы для «Олимпика». Что пробудит эту команду от этого кошмара?

«Аякс»

Текущая позиция: 16-е место в Эредивизи, третье в группе B Лиги Европы.

Что не так: В каждом сезоне с 2009/10 по 2021/22 «Аякс» финишировал либо первым, либо вторым в Эредивизи. Они производили звезд, продавали их более крупным клубам, а затем заменяли их кем-то еще лучше. «Аякс» достиг своего пика в эту эпоху, выйдя в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, и начал сезон 2021/22 в еще лучшей форме, прежде чем сдулся, но в конце концов они потеряли слишком много игроков сразу: Себастьен Алле, Андре Онана, Лисандро Мартинес, Антони, Нуссаир Мазрауи, Райан Гравенберх и главный тренер Эрик тен Хаг ушли летом 2022 года. «Аякс» опустился на третье место, и это выглядело огромным крахом.

Судя по всему, это был лишь первый шаг к полному развалу. В этом сезоне они обыграли только «Хераклес» и «Лудогорец Разград», в остальных случаях потерпев четыре поражения и сыграв четыре ничьи. Они проиграли дома «Фейеноорду» со счетом 0:4 в матче, который был прерван и перенесен из-за бунта фанатов. Директор по футболу Свен Мислинтат был уволен. Главный тренер Морис Стейн, вероятно, тоже скоро уйдет.

Им пришлось ускорить переход некоторых перспективных игроков в основную команду (17-летний защитник Джоррел Хато играл от звонка до звонка), а другие ключевые игроки, такие как вратарь Херонимо Рульи, выбыли из-за травм. Уровень талантов не так высок, как обычно, а атмосфера токсична.

Уровень паники (1-5): 5

Конечно, эта команда еще не заслуживает вылета, если только упомянутые токсичные настроения не подавят все остальное, но статистика на данный момент определенно подходит для середняка. Их разница мячей и дифференциал xG занимают девятое место среди 18 команд Эредивизи, а их защита действительно ужасна. Падение на третье место в прошлом сезоне было неприемлемо, но сейчас они уже отстают от идущего на третьем месте «Твенте» на 16 очков.

Единственная цель на данный момент, как только падение будет остановлено, — попытаться вернуться в восьмерку лучших и выйти в плей-офф Лиги конференций. Сложно представить, но это лучший сценарий.

«Манчестер Юнайтед»

Текущая позиция: 10-е место в Премьер-лиге, последнее в группе А Лиги чемпионов.

Что не так: «Красные дьяволы» Эрика тен Хага в прошлом году превзошли все ожидания, заняв третье место в Премьер-лиге — их дифференциал xG и слишком сильная игра в равных матчах предполагали, что они больше тянут на пятую или шестую лучшую команду в лиге. Но они могли похвастаться сильной стабильностью и, похоже, преуспели в закрытии двух крупнейших дыр в прошлогоднем составе, заключив контракты с голкипером Андре Онана и нападающим Расмусом Хёйлунном.

Сохранение костяка команды уровня топ-пятерки и заполнение двух важных дыр в составе казалось надежным рецептом для успешного старта. Увы. Их четыре победы в чемпионате были одержаны над командами, занимающими места между 13 и 18, и все они были одержаны с преимуществом в один гол. Они играли с тремя командами из топ-6 и проиграли им со счетом 2:8 Они также проиграли свои первые два матча Лиги чемпионов: «Баварии» на выезде (простительно) и «Галатасараю» дома (не очень простительно).

В лиге они забивают в среднем 1,1 гола (11-е место) с игры при 1,6 xG (11-е место) и пропускают 1,5 (12-е место) голов с игры с xG 1,5 (11-е место). Определенно, середняки во всех отношениях. Ошибки подорвали уверенность Онана, что в сочетании с чередой травм как у центрального, так и у левого защитника разрушило оборону. И, несмотря на стремление Тен Хага к прессингу и владению мячом, они пропустили столько же голов при потерях на своей половине (три), сколько и забили.

Уровень паники (1-5): 4

Как и в случае со многими командами в этом списке, общий уровень талантов предполагает, что должен наступить своего рода подъем, оттолкнувшись от дна, особенно когда закончатся проблемы с травмами. Это по-прежнему команда с Бруну Фернандешем, Маркусом Рашфордом и множеством известных личностей в составе.

Календарь и таблица АПЛ

Тем не менее, они на пять очков отстают от четверки лучших, и большинство команд, занимающих эти верхние позиции, обладают равным или более высоким количеством звездных игроков. Кроме того, такие же отстающие команды, как «Ньюкасл» или «Челси», с такой же вероятностью прибавят, как и они. Поодъем должен начаться чем раньше, тем лучше.

«Вильярреал»

Текущая позиция: 16-е место в Ла Лиге, второе в группе F Лиги Европы.

Что не так: «Вильярреал» взял за привычку беречь силы для еврокубков, выиграв Лигу Европы в 2021 году, а год спустя дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. В Испании они были в основном... более-менее приличными. Они финишировали между пятым и седьмым местами в Ла Лиге в восьми из последних 10 сезонов, и им пришлось продемонстрировать впечатляющий результат — 33 очка в последних 16 матчах — чтобы финишировать пятыми в сезоне 2022/23.

В этом году им нужно снова собраться. В девяти матчах чемпионата они обыграли только «Мальорку» и «Альмерию». Они начали кампанию в Лиге Европы с поражения от «Панатинаикоса» со счетом 0:2. Нападающий Нико Джексон и вингер Сэмюэл Чуквезе, которые в общей сложности забили 26 голов и сделали 15 передач во всех соревнованиях в прошлом году, ушли в «Челси» и «Милан» соответственно, а защитник Пау Торрес перебрался в «Астон Виллу».

Новичок Александер Сёрлот пришелся ко двору (пять голов в 11 матчах), но в остальном атака находилась в застое. В среднем они забивают 1,2 гола (13-е место в Ла Лиге) с игры при показателе 1,2 xG (13-е место) и пропускают 1,7 гола (16-е место) с игры с при ожидаемых 1,5 (14-е место). Кике Сетьен был быстро уволен в начале сентября, но новый менеджер Пачета лишь немного улучшил ситуацию. Это клуб-отличник, который на данный момент просто удовлетворителен.

Уровень паники (1-5): 4

Финиш в семерке лучших обычно соответствует планке, установленной для «Вильярреала», и прямо сейчас они показывают статистику команды на 15-м месте, а восьбмую стоимость состава в Ла Лиге по версии Transfermarkt. Это проблема. Среди большинства других испанских клубов с полуреалистичными европейскими амбициями только «Севилья» также с трудом начала сезон. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» находятся далеко впереди в таблице и имеют более высокую стоимость состава.

Мы знаем, что «Вильярреал» может добиваться внезапного успеха — мы видели это прошлой весной — но нельзя рассчитывать на то, что им постоянно будет удаваться делать это.

«Шальке 04»

Текущая позиция: 16-е место во 2-й Бундеслиге.

Что не так: Последние несколько сезонов для команды из Гельзенкирхена были... неприятными. Заняв второе место в Бундеслиге в кампании 2017/18, в следующие два сезона они опустились на 14-е и 12-е места, а затем свалились на последнее место, набрав всего 16 очков и выдав почти рекордную серию поражений. Благодаря рывку в конце сезона, они в следующем году выиграли второй дивизион и сразу же вернулись в элиту, но ни одна из их проблем в области долгосрочного планирования и растущих финансовых проблем так и не была решена.

После ужасного старта сезона 2022/23 они едва не спаслись от вылета, но не смогли и финишировали 17-ми. Теперь, без пары ключевых игроков и большого количества арендованных футболистов, которых они привлекли, чтобы спастись в прошлом сезоне, они еще больше падают на дно.

«Шальке» выиграл только два из своих первых девяти матчей второго дивизиона в этом сезоне, и они уволили уважаемого тренера Томаса Рейса после поражения от «Сент-Паули» со счетом 3–1. Они сделали интригующую замену, пригласив Карела Герертса, совсем недавно — наставника бельгийского «Юниона Сен-Жиллуаза». Он агрессивный тренер, который поощряет атаки и прогрессивные продвижения мяча, но помимо активного левого защитника Томаса Ауэяна и не по годам развитого 17-летнего хавбека Ассана Уэдраого, неясно, действительно ли они могут похвастаться игроками, которые могут выжать что-то толковое из этой агрессии.

Уровень паники (1-5): 3

Интересная идея — нанять Герертса вместо того, чтобы привлекать какого-то тренера-пожарного, который сможет вывести их на 15-е место вместо 17-го. Хорошо, когда такие ходы в итоге вознаграждаются. Но их место в таблице вполне заслужено; На самом деле им, возможно, немного повезло, учитывая, что их разница xG на самом деле сейчас 17-я. Этот состав не работает, и будущее команды до сих пор остается загадкой, но у них должно хватить качественных игроков, чтобы хотя бы избежать очередного вылета.

«Унион Берлин»

Текущая позиция: 13-е место в Бундеслиге, четвертое в группе C Лиги чемпионов.

Что не так: «Унион» особо не выделялся в плане статистике, но, наблюдая за тем, как берлинский клуб в прошлом сезоне устроил историю Золушки, занявл четвертое место и получив путевку в Лигу чемпионов, было легко заметить, насколько важен был Рани Хедира для успеха команды. И если и были какие-то сомнения по этому поводу, то они были стерты в его недавнее отсутствие.

Хедира отыграл 94% своих минут за «Унион» в прошлом сезоне во всех соревнованиях, демонстрируя как надежность защиты, так и идеальную игру распасовщика при атаке из глубины. Из-за тяжелой травмы икроножной мышцы в этом сезоне он сыграл только один матч. Центральный защитник Робин Кноче (96% минут в прошлом году) пропустил пять матчей, и другие ключевые игроки, такие как нападающий Шеральдо Беккер и полузащитник Яник Хаберер, также выбывали из строя. Десять новичков записали на свой счет 39% игрового времени «Унион», что многовато для команды, которая так сильно опирается на плотную, хорошо сыгранную защиту и точные контратаки.

Добавьте сюда увеличение количества голов (и общего атакующего мастерства) в Бундеслиге и наказание от бога xG — их разница голов в лиге была на 0,51 гола за матч выше, чем их разница xG в прошлом сезоне, и на 0,41 ниже в этом сезоне — и вы получите рецепт проигрышной серии из семи матчей. «Унион» сдал по качеству и количеству ударов по сравнению с прошлым сезоном, и проиграл обе свои первые игры в Лиге чемпионов после голов, пропущенных в добавленное время. Удачные отрезки всегда заканчиваются, и «Унион» потерпел полный крах.

Уровень паники (1-5): 3

Их основные цифры предполагают, что вылета можно не опасаться, если только эта полоса неудач не вызовет серьезных разногласий в руководстве. Всегда было трудно снова пробиться в четверку лучших, но надежды на участие в каком-либо еврокубковом турнире четвертый год подряд уже дышат на ладан, если только возвращение Хедиры не окажется еще более трансформирующим, чем ожидалось.

«Лацио»

Текущая позиция: 13-е место в Серии А, второе в группе E Лиги чемпионов.

Что не так: В последнее время «Лацио» по сути был «Вильярреалом» итальянской Серии А, финишируя между четвертым и восьмым местами в 10 из последних 13 сезонов. Но из-за того, что оба миланских клуба выступали очень нестабильно, а «Ювентус» в конечном итоге все же лишился очков, выпав из гонки, «Лацио» поднялся на второе место в сезоне 2022/23, что стало их лучшим результатом с момента выигрыша Скудетто в 1999–2000 годах.

Сейчас они на 13-м месте. Это будет их худший результат с сезона 2005/06. Они потеряли полузащитника Сергея Милинковича-Савича, уехавшего в Саудовскую Аравию, и хотя они пригласили Маттео Гендузи и Даити Камаду, чтобы заполнить этот креативный вакуум, ни один из них пока не заблистал. «Лацио» проиграл три из первых четырех матчей и сыграл вничью с «Монцой», что нивелировало последствия ранней победы над «Наполи». Даже несмотря на недавнее улучшение игры, они все еще отстают от четверки лучших на семь очков. Их атака явно средняя: 10-е место по забитым голам, 13-е по ожидаемым, а их защита занимает 14-е место как по пропущенным голам, так и по xG. Из их новых игроков только полузащитник Николо Ровелла, арендованный у «Ювентуса» на два года, действительно что-то показал.

Уровень паники (1-5): 2

Кажется, за последний месяц команда Маурицио Сарри стала более стабильной. «Лацио» набрал семь очков в последних четырех матчах лиги — они обыграли «Аталанту» со счетом 3:2 в захватывающем матче прямо перед международным перерывом — и они хорошо начали игру в Лиге чемпионов, вырвав позднюю ничью с «Атлетико Мадрид» и обыграв «Селтик» на выезде. Если они по-прежнему будут опережать «Фейеноорд» после того, как команды сыграют на выезде и дома через несколько недель, у них будут хорошие возможности для выхода из группы. Между тем, только один из следующих семи соперников по Серии А на данный момент находится выше 10-го места в таблице.

Настало время подъема, и он уже начался (даже если защита все еще вызывает беспокойство).

«Рома»

Текущая позиция: 10-е место в Серии А, второе в группе G Лиги Европы.

Что не так: В третьем сезоне в «Челси» команда Жозе Моуринью опустилась со второго на пятое место. За третий год его пребывания в «Реале» «бланкос» опустились со 100 очков до 85 и с первого места на второе. Вернувшись в «Челси», он финишировал третьим и первым и был уволен на третий год, когда команда шла на 16-м месте. В третьем сезоне в «Манчестер Юнайтед» его уволили после того, как он опустился со второго на шестое место.

Имя Моуринью уже довольно давно связано с пугающим «эффектом третьего года», и это забавно: предполагалось, что из-за этого его и «Ромы» пути разойдутся в межсезонье. Он провел в Риме пару странных сезонов, закончив их довольно разочаровывающе. Оба года он был шестым в Серии А, но выиграл Лигу конференций в 2022 году и вышел в финал Лиги Европы прошлой весной. (Они там, кстати, проиграли. Да, Жозе, ты проиграл.)

Но ни клуб, ни тренер, похоже, не удосужились что-то изменить, поэтому они до сих пор вместе. И они занимают 10-е место в таблице. Несмотря на то, что они привлекли несколько достаточно ярких имен, таких как Ромелу Лукаку, Леандро Паредес, Эван Ндика и Уссем Ауар, они начали год в довольно знакомом стиле, набрав всего пять очков в первых шести матчах.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Уровень паники (1-5): 2

Их разница xG в матчах чемпионата (+0,6 за матч) делит четвертое место в Серии А, и хотя их атакующая статистика выросла в первую очередь благодаря победе над «Эмполи» со счетом 7:0, они все же забили как минимум два гола в пяти из семи своих последних матчей и по четыре в каждом из двух последних. Они всего на три очка отстают от идущего на пятом месте «Наполи» — команды, которая, возможно, тоже заслужила место в этом списке — и, по крайней мере, скоро должны вернуться на комфортное шестое место.

«Челси»

Текущая позиция: 11-е место в Премьер-лиге.

Что не так: Им все еще не удается забивать. Это невероятно. В прошлом сезоне они наносили ударов на 1,3 xG за матч (12-е место в АПЛ), но в среднем забивали всего 1,0 гола (15-е место). В этом сезоне они наносят ударов на 1,9 xG (шестое место), но забивают всего 1,4 (делят девятое место). Активные новички 2023 года Николас Джексон и Энцо Фернандес вместе нанесли 36 ударов с коэффициентом 6,3 xG, но забили всего дважды. Помимо ветерана Рахима Стерлинга, большинство других их основных нападающих также не справляются с этой задачей, и это им дорого обошлось — они провели четыре матча чемпионата, судьбу которых решал один гол, два они проиграли и два сыграли вничью. «Челси» занимает четвертое место по разнице xG, но 11-е место в таблице.

Уровень паники (1-5): 2

Джексон был вполне приличным нападающим на протяжении большей части своей недолгой карьеры, а звездный игрок Кристофер Нкунку, получивший травму во время летних товарищеских матчей, наконец-то может дебютировать через несколько недель.

Уже заметна та веселая и активная идентичность, которую хочет создать новый тренер Маурисио Почеттино, и все начинает складываться. «Челси» позволяет сопернику сделать 9,7 передач за одно защитное действие (четвертое место) и начинает 12,1% своих владений в атакующей трети (второе место). Они также третьи в лиге по xG на удар — они прессингуют и создают благодаря этому качественные возможности. Эти возможности тоже начали реализовываться: забив пять голов в первых шести матчах, они забили шесть в последних двух перед международным перерывом.

Ситуация может измениться — особенно когда каждые несколько недель случается очередной перерыв на матчи сборных, который может уничтожить импульс, — но если сравнить «Челси» и «Манчестер Юнайтед», кажется, что лондонцы ближе к тому чтобы выдать успешный отрезок. Очевидно, что верхняя часть таблицы Премьер-лиги переполнена командами, имеющими как деньги, так и амбиции, и в какой-то момент «Челси» придется перестать в каждое трансферное окно подписывать целый новый состав команды. Но пока можно увидеть повод для оптимизма.

«Эвертон»

Текущая позиция: 16-е место в Премьер-лиге.

Что не так: «Эвертон» застрял в гамбургской петле. Как и «Гамбург», «Ириски» прежде всего известны (а) прекрасными успехами в 1980-х годах и (б) тем, что на протяжении большей части нашей жизни они не вылетали в низшую лигу (их последний сезон во втором дивизионе: 1953/54). И так же, как «Гамбург» с небольшим отрывом спасался в 2014, 2015 и 2017 годах, а затем окончательно вылетел в 2018 году, «Эвертон» едва избежал вылета в 2022 и 2023 годах.

Несмотря на пару недавних побед над командами из нижней части таблицы, они по-прежнему на 16-м месте, всего на три очка отдалившись от зоны вылета. Их новые владельцы имеют весьма короткую историю в этом виде спорта, а их, возможно, лучший игрок в этом сезоне (Джек Харрисон) арендован у «Лидса». У них нет обнадеживающего количества ни перспективной молодежи, ни ветеранов со стальным характером. «Эвертон» не знает, кем они хотят быть в данный момент; они просто хотят пережить еще один сезон.

Уровень паники (1-5): 1

Почему так низко? Две причины: во-первых, в этом году в Премьер-лиге играют особенно плохие команды. Три недавно получившие повышение команды — «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» — в сумме набрали всего девять очков, что на два больше, чем у «Эвертона», и после того, как «Борнмут» (три очка) с трудом выжил в прошлом сезоне с довольно унылой статистикой, ему будет сложно повторить это. К тому же, базовая статистика «Эвертона» на самом деле… весьма хороша!

Команда Шона Дайча генерирует количество ударов, достойное восьмого места по xG в лиге, а их разница в xG занимает шокирующее шестое место. Их завершение было довольно ужасным, и если или когда некоторые удары не начнут достигать цели, о подъеме в середину таблицы не может быть и речи. Особых надежд на будущее «Эвертона» все еще нет, но они, скорее всего, сохранят свою серию без вылетов, по крайней мере, на еще какое-то время.