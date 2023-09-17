Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»

Спустя почти четыре месяца после того, как он ждал на автостоянке под «Ареной Пушкаша», чтобы оскорбить рефери Энтони Тейлора и его коллег, Жозе Моуринью все еще злится из-за того, как они провели финал Лиги Европы. «Если я скажу то, что думаю, меня забанят на 10 игр», — сказал тренер «Ромы» Sky Sport Italia на прошлой неделе.

Такая злопамятность со стороны Моуринью столь же неудивительна, сколь и неоправданна. «Особенный» не просто затаил обиду; он цепляется за нее изо всех сил. Например, он до сих пор не забыл о «призрачном голе» Луиса Гарсии, и даже когда его возмутительные заявления оказываются совершенно необоснованными, он никогда не приносит извинений. Просто спросите Андерса Фриска.

Таким образом, почти само собой разумеется, что в работе Тейлора в Будапеште не было ничего плохого. Единственным «ужасным позором» в тот вечер было поведение Моуринью, его игроков и тренерского штаба, которое, несомненно, привело к тому, что фанаты «Ромы» оскорбляли англичанина, когда он и его семья пытались сесть на рейс из Будапешта на следующее утро.

Так что, честно говоря, немного грустно, что тренер все еще твердит об этой предполагаемой несправедливости.

Опять обвиняет судей

Но с другой стороны, нападки на официальных лиц всегда были одним из любимых методов португальского тренера, чтобы отвлечь внимание от неудач его собственной команды. И он снова занялся этим как раз перед международным перерывом.

Менее чем через 10 минут после третьего матча «Ромы» в сезоне Серии А против «Милана» на стадионе «Олимпико» VAR предупредил рефери матча о фоле вратаря Руя Патрисио на Рубене Лофтус-Чике в штрафной площади.

Пиоли советует Моуринью помолчать globallookpress.com

Это было правильное решение, и все же Моуринью, который впервые появился на скамейке запасных в сезоне после дисквалификации на первые два матча за «Рому», неизбежно был возмущен. Он саркастически аплодировал судье, назвав решение о назначении пенальти «позорным». Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в ответ посоветовал своему коллеге из «Ромы» хранить молчание.

И в каком-то смысле Моуринью это сделал. В который раз с момента возвращения в Серию А он раздраженно отказался общаться с прессой после игры.

Конфликт в раздевалке?

Тем не менее, в раздевалке «Ромы» прозвучало немало резких слов после поражения со счетом 1:2 от команды, которая последние полчаса играла вдесятером, после удаления Фикайо Томори за вторую желтую карточку.

Что действительно интересно, так это то, что Radio Radio заявило, что не только Моуринью позволил себе ругаться. Судя по всему, некоторые опытные игроки также повысили голос, якобы призывая Моуринью получше давать тактические инструкции своей испытывающей проблемы команде. Следовательно, существует обоснованное опасение, что «Рому» может постичь кризис третьего года, подобный тому, который Моуринью ранее пережил в «Реале», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Конечно, о напряженности характера Моуринью уже ходят легенды. Это часть того, что делает его таким успешным тренером и мастером мотивации. Мы все слышали, как обычно кроткие игроки, такие как Уэсли Снейдер, говорили о том, как Моуринью довел их до такого состояния, что они были готовы умереть за него.

Но такая яростность может иметь свои последствия. Легенда сборной Венгрии Бела Гуттман, как известно, утверждала, что «третий год фатален» для тренера, по сути, более близкое знакомство порождает пренебрежение — или, по крайней мере, усталость — и беспокойство вызывает то, что игроки «Ромы», которые охотно следовали за Моуринью в битву вот уже два года, завоевав по пути трофей Лигу конференции УЕФА, теперь устали от войны.

Плохие результаты, еще более паршивая игра

В этом сезоне «Джаллоросси» набрали всего одно очко, но их странно сдержанная игра вызывает еще большее беспокойство, чем унылые результаты. По словам Антонио Кассано, давнего критика Моуринью, болельщики наконец поняли то, что он говорил им последние два года: что новый римский император — голый.

«Люди критиковали меня за то, что я сказал, но он худший тренер за последние 10 лет», — сказал бывший нападающий «Джаллоросси» в интервью Bobo TV. «Он заставил "Рому" играть недостойно, отвратительно. С ним все сплошная показуха и иллюзии. Меня не волнуют результаты, которых он добился».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Он у нас уже два года, клуб потратил много денег, что бы не говорили другие, а также в этом году они взяли некоторых игроков. Но я не вижу, чтобы они сделали три успешных паса подряд в матче против "Салернитаны". Против "Вероны" я увидел позорный футбол, со стычками и ошибками. Люди, которые ходят на стадион, этого не заслуживают».

«[Леандро] Паредес, Эван Ндика, [Уссем] Ауар — все сильные игроки. Но с Моуринью ни одна команда не играет прилично. Футбол должен развлекать людей, но это не было идеалом, к которому надо стремиться, для Моуринью на протяжении всей его карьеры. Какое-то время дела шли хорошо, (фанаты были) на его стороне, но теперь они начинают чувствовать запах гари».

Постоянные проблемы с травмами

Каким бы ни было мнение об антифутбольном стиле Моуринью, ключевым вопросом здесь является то, почему этот стиль мог перестать работать, и одно из возможных объяснений — усталость.

Как написал Андреа Пульезе в газете Gazzetta dello Sport, «создается впечатление, что третья "Рома" Жозе Моуринью физически сдулась и что они "перегорели". В том смысле, что многие ключевые игроки первых двух сезонов (Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Руй Патрисиу и Леонардо Спинаццола) выдохлись (»Рома« сыграла за это время 108 матчей) и что они начали этот третий год измотанными и частично лишенными мотивации».

Это, безусловно, правда, что «Рома» не имеет слишком большого резерва талантливых игроков по меркам Серии А, а это означает, что Моуринью приходилось в значительной степени полагаться на одних и тех же игроков неделю за неделей с момента прихода на тренерский мостик летом 2021 года.

Действительно, он часто утверждает (в некоторой степени обоснованно), что форма «Ромы» в чемпионате пострадала из-за их впечатляющих подвигов в еврокубках, и язвительно замечает, что их римский соперник «Лацио» смог финишировать вторым в Серии А в прошлом сезоне только потому, что они относились к еврокубкам как к «выходному», прежде чем их выбили из Лиги конференций в середине марта.

«Рома», похоже, ощущает на себе последствия выхода в финал двух еврокубков подряд, но в то же время пытается — и безуспешно — финишировать в четверке лучших в Италии. Нападающий Тэмми Абрахам и защитник Мараш Кумбулла выбыли из строя из-за серьезных травм и вряд ли снова сыграют до конца года, в то время как новички Ренату Санчеш и Ауар в данный момент страдают от небольших мышечных проблем.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью даже отметил, что «Рома» вынуждена рисковать, подписывая игроков с плохой историей травм, таких как Санчеш, из-за постоянных усилий по соблюдению правил УЕФА по финансовому фэйр-плей (ФФП). Например, этим летом клуб потратил на игроков менее 10 млн евро, но даже тогда не смог зарегистрировать ни Сердара Азмуна, ни Расмуса Кристенсена в Лиге Европы.

Поэтому неудивительно, что Моуринью был настолько обеспокоен травмой Ауара в жестком предсезонном товарищеском матче с «Партизаном», что убрал алжирца с поля, хотя уже сделал все замены, тем самым вынудив «Рому» завершить игру вдесятером.

Лукаку и Дибала спешат на помощь?

Также во время предсезонной подготовки Моуринью дал очень четкий сигнал своим боссам, позируя с воображаемым игроком на командной фотографии «Ромы».

Семья Фридкиных, наконец, представила нападающего, которого ждал Моуринью, сделав все возможное, чтобы подписать Ромелу Лукаку незадолго до закрытия трансферного окна — президент Дэн Фридкин даже летал на самолете, который доставил бельгийца в Рим — и теперь есть надежда, что бывший игрок «Интера» может перезапустить свою карьеру в итальянской столице.

Моуринью и Дибала globallookpress.com

Лукаку, безусловно, оказал положительное влияние, выйдя на замену в своем первом матче за «Рому», домашнем поражении от «Милана», и нельзя отрицать захватывающий потенциал его партнерства с Пауло Дибалой, свидетелями которого мы можем впервые стать в эти выходные. когда «Эмполи» посетит «Олимпико».

Однако большой вопрос в том, как часто они на самом деле будут играть вместе, учитывая все их проблемы с физической подготовкой за последний год?

«Надо победить — и все»

Все, что на самом деле может сделать Моуринью, — это довериться своему медицинскому штабу, одновременно концентрируясь на том, что он может контролировать, и не в последнюю очередь на улучшении защиты, которая до сих пор пропускала дважды в каждой игре Серии А.

У двукратного победителя Лиги чемпионов также есть серьезная проблема, которую нужно решить в полузащите: неустойчивый Паредес на самом деле выглядит как ухудшение по сравнению с ветераном-опорником Неманьей Матичем, чей переход в «Ренн» ошеломил его товарищей по команде, а прибытие аргентинца имело негативное влияние на Кристанте, который испытывает проблемы, играя в несколько более выдвинутой вперед роли.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Кристанте после поражения от «Милана» признался, что игроки были расстроены так же, как и их тренер, и что им просто нужно было разобраться во время перерыва на матчи сборных. «Мы должны начать набирать очки», — сказал он. «Больше нечего сказать: мы должны победить и все».

И он прав: время извинений прошло. Судьи не виноваты в неудачном начале сезона «Ромы». Пришло время для Моуринью двигаться дальше. В противном случае сложный третий год может снова оказаться фатальным.