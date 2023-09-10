Пулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года

Летнее трансферное окно 2023 года ознаменовалось огромными сделками: выход Саудовской профессиональной лиги на европейский рынок стал еще одной разменной монетой в переговорах для самых топовых игроков и агентов континента.

Однако богатство, предлагаемое на Ближнем Востоке, — не единственная причина, по которой рынок продолжает сходить с ума.

Благодаря огромным сделкам по продаже прав на телетрансляции, английская Премьер-лига снова оправдала свое прозвище «страны больших трат»: Деклан Райс и Мойсес Кайседо оба перешли из одного английского клуба за более чем 100 миллионов фунтов стерлингов.

Другие европейские команды также продемонстрировали свои финансовые возможности: напряженное лето мюнхенской «Баварии» ознаменовалось приобретением за 100 миллионов евро Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Тем не менее, на этом раздутом рынке некоторые команды доказали, что все еще возможно заключить честную сделку. GOAL рассмотрел 19 самых выгодных сделок, заключенных европейскими клубами этим летом...

19. Гранит Джака

Из «Арсенала» в «Байер» (21,4 миллиона фунтов стерлингов)

Гранит Джака globallookpress.com

Когда Гранита Джаку лишили звания капитана «Арсенала» в ноябре 2019 года, мысль о том, что он останется на стадионе «Эмирейтс» еще на три с половиной года, показалась бы смешной. И все же, когда летом этого года игрок сборной Швейцарии в конце концов покинул клуб, большинство болельщиков «канониров» были разочарованы его уходом.

Это заслуга того, как Джака укрепил свою репутацию за последние несколько сезонов, что является блестящей новостью для «Байера» из Леверкузена. Бундеслига не имеет такой привлекательности, как высший английский дивизион, поэтому Хаби Алонсо будет в восторге от того, что приобрел такого всестороннего полузащитника по разумной цене.

18. Софьян Амрабат

Из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» (аренда)

Софьян Амрабат globallookpress.com

«МЮ» пришлось хорошо потрудиться над этим, но наконец, в последний день трансферного окна клуб подписал опорного полузащитника в лице Софьяна Амрабата.

Марокканскую звезду связывают с уходом из «Фиорентины» с тех пор, как он блеснул в составе своей сборной на пути к полуфиналу чемпионата мира 2022 года.

«Юнайтед» заплатит 10 миллионов евро за услуги Амрабата в этом сезоне, а летом опцион на покупку составит 25 миллионов евро. Если он будет в той же форме, которую он продемонстрировал в Катаре, это будет очень хорошая сделка, особенно с учетом того, что этим летом цены на игроков его профиля стремительно растут.

17. Алексис Макаллистер

Из «Брайтона» в «Ливерпуль» (35 миллионов фунтов стерлингов)

Алексис Макаллистер globallookpress.com

Восстановление полузащиты «Ливерпуля» началось с приходом Алексиса Макаллистера из «Брайтона» еще в июне. А благодаря удобному пункту об отступных «красным» пришлось заплатить всего 35 миллионов фунтов стерлингов за победителя чемпионата мира.

Летом, когда лучшие полузащитники Премьер-лиги переходили за суммы примерно в три раза больше, эта сделка представляет собой ошеломляющую выгоду. МакАллистер также уверенно начал свою карьеру на «Энфилде» и должен стать опорой команды Юргена Клоппа на многие предстоящие сезоны.

16. Марко Асенсио

Из «Реала» в «ПСЖ» (бесплатно)

Марко Асенсио globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» — это не та команда, которую обычно ассоциируют с выгодными приобретениями. Однако этим летом чемпионы Лиги 1 несколько изменили свой подход, набрав на бесплатных трансферах ряд надежных игроков.

Марко Асенсио — один из них: трехкратный победитель Лиги чемпионов в июле завершил свою карьеру в «Реале» после семи сезонов.

Испанец никогда не был настоящей суперзвездой на «Бернабеу», но за эти годы он забил более чем положенную ему долю важных голов, а его универсальность сделает его чрезвычайно полезным вариантом для Луиса Энрике в этом сезоне. Он уже дважды забил за свой новый клуб.

15. Тайлер Адамс

Из «Лидса» в «Борнмут» (23 миллиона фунтов стерлингов)

Тайлер Адамс globallookpress.com

Возможно, в настоящее время он травмирован, но Тайлер Адамс должен оказаться удачным приобретением для «Борнмута». Как узнали в прошлом сезоне «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон», вялость на трансферном рынке — это верный путь к катастрофе в Премьер-лиге.

Приход Адамса добавляет динамизма полузащите «Черри» после ухода Джефферсона Лерма, и вряд ли у него слишком высокая зарплата. Если он сразу же возьмется за дело, его трансферная стоимость увеличится. В будущем «Борнмут» даже сможет продать его «Челси», который этим летом был близок к подписанию капитана сборной США.

14. Ромелу Лукаку

Из «Челси» в «Рому» (аренда)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Поскольку Тэмми Абрахам получил травму, Жозе Моуринью все лето умолял руководство «Ромы» о новом нападающем — даже недавно забавно оставив место для новичка на общей фотографии основного состава.

И теперь он у него наконец-то появился — в лице Ромелу Лукаку. Среди всего этого недавнего шума легко забыть, насколько хорош может быть бельгиец.

Под руководством Моуринью он забил почти 30 голов за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2017/18, а также может похвастаться исключительным результативным результатом в Серии А.

Приобретение Лукаку за скромную сумму на правах аренды — настоящий успех для клуба такого уровня, как «Рома».

13. Юри Тилеманс

Из «Лестера» в «Астон Виллу» (бесплатно)

Юри Тилеманс globallookpress.com

До своей провальной кампании 2022–2023 годов Юри Тилеманс считался одним из лучших полузащитников Премьер-лиги. Если бы «Лестер» не был таким упрямым, он бы получил значительную сумму за трансфер, добыв средства, которые могли бы позволить им избежать вылета.

Потеря «лисов» этим летом стала приобретением для «Астон Виллы»: команда Унаи Эмери бесплатно обеспечила себе услуги бельгийца после истечения его контракта на стадионе «Кинг Пауэр». Некоторые из более крупных клубов дивизиона, возможно, пожалеют, что позволили «Вилланам» перехватить Тилеманса на раннем этапе.

12. Кристиан Пулишич

Из «Челси» в «Милан» (17 миллионов фунтов стерлингов)

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Этим летом Кристиан Пулишич, наконец, очнулся от своего кошмара в «Челси», перейдя в «Милан» по сниженной цене. Сделка обошлась «россонери» всего в 17 миллионов фунтов, что кажется чрезвычайно смешной суммой за игрока с его игровым и коммерческим потенциалом.

Продажи футболок уже взлетели с тех пор, как американская звезда прибыла в Италию, и он также оказался идеальным игроком для системы Стефано Пиоли. Пулишич забивал в каждом из своих первых двух матчей в Серии А, и, вероятно, на «Сан-Сиро» от него можно будет ждать еще много голов.

11. Жоау Феликс

Из «Атлетико Мадрид» в «Барселону» (аренда)

Жоау Феликс globallookpress.com

Всегда казалось немного странным, что Жоау Феликс решил перейти в «Атлетико Мадрид» в 2019 году, поскольку стиль игры на истощение Диего Симеоне не особо подходил для вялых нападающих. На «Ванда Метрополитано» были проблески надежд, но его время там — довольно предсказуемо — закончилось резко.

Этим летом Феликс пал на колени перед «Барсой», используя обширную аудиторию Фабрицио Романо в социальных сетях, чтобы умолять о переезде в Каталонию в июле. Он исполнил свое желание, но всего за несколько часов до закрытия трансферного окна. Конечно, есть сомнения по поводу его уровня физической подготовки, но Феликс будет чрезвычайно мотивирован доказать, что сомневающиеся ошибаются, и это может стать мощным рецептом успеха.

10. Джордже Петрович

Из «Нью-Ингленд Революшн» в «Челси» (14 миллионов фунтов стерлингов)

Джордже Петрович globallookpress.com

Трудно представить себе молодого игрока, переехавшего из МЛС в Европу, который вызвал бы столько же ажиотажа, как Джордже Петрович.

23-летний футболист взял штурмом американскую лигу после прибытия в Новую Англию в апреле прошлого года, выиграв награды «Вратарь года» и «Новичок года» 2022 года.

Поскольку вратарская позиция в «Челси» выглядит особенно слабой, не исключено, что в какой-то момент серб даже узурпирует место Роберта Санчеса на посту первого номера команды Маурисио Почеттино.

Весь этот потенциал обошелся «синим» всего в 14 миллионов фунтов стерлингов.

9. Маркус Тюрам

Из «Боруссии Менхенгладбах» в «Интер» (бесплатно)

Маркус Тюрам globallookpress.com

Маркус Тюрам был одним из самых популярных свободных агентов этим летом: несколько клубов Премьер-лиги были заинтересованы в переходе бывшего нападающего «Боруссии Менхенгладбах». В конце концов, «Интер» заключил сделку, найдя бесплатную замену Лукаку.

За свою карьеру Тюрам пока еще не был таким результативным, как бельгиец, но его безграничная энергия и уверенность про продвижении мяча вперед делают его игроком, хорошо подходящим для стиля, который Симоне Индзаги прививает своей команде. Даже если это не сработает, «нерадзурри» смогут продать его со 100-процентной чистой прибылью.

8. Тимоти Веа

Из «Лилля» в «Ювентус» (10,3 млн фунтов)

Тимоти Веа globallookpress.com

Технически, «Лилль» получил прибыль от продажи Тима Веа «Ювентусу» этим летом. Но совершенно очевидно, что это «бьянконери» заключили более выгодную сделку, купив универсального игрока сборной США всего за 12 миллионов евро.

Ему все еще всего 23 года, и он представляет собой отличную замену Хуану Куадрадо, который этим летом уехал из Турина в «Интер». Первые признаки были хорошими: Веа был одним из немногих игроков «Ювентуса», которые произвели впечатление во время недавней разочаровывающей ничьей с «Болоньей».

7. Джеймс Мэддисон

Из «Лестера» в «Тоттенхэм» (40 миллионов фунтов стерлингов)

Джеймс Мэддисон globallookpress.com

Хорошо, 40 миллионов фунтов это, конечно, недешево, даже на сегодняшнем рынке, но все же кажется, что «Тоттенхэм» получил хорошее соотношение цены и качества в сделке по Джеймсу Мэддисону.

Не будет преувеличением назвать бывшего игрока «Лестера» одним из лучших созидателей Премьер-лиги за последние годы, и он сразу же оказал влияние на игру с момента прибытия в северный Лондон.

Поскольку Кейн больше не является главным игроком, «Шпорам» требовалась крупная личность, которая взяла бы на себя ответственность за действия команды на поле и за его пределами. Мэддисон может это обеспечить и быстро зарекомендует себя как любимец болельщиков «Тоттенхэма».

6. Милан Шкриньяр

Из «Интера» в «ПСЖ» (бесплатно)

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Потребовалось много времени, но Милан Шкриньяр наконец-то стал игроком «Пари Сен-Жермен». Впервые об этом трансфере заговорили прошлым летом, а слухи вновь всплыли в январе, когда «Интер» плохо справился с ситуацией и позволил ему уйти бесплатно.

Это хорошо сработало для «ПСЖ», который уже некоторое время нуждается в обновлении защиты. Шкриньяр сразу же попал в центр обороны и до сих пор не пропустил ни минуты в матчах Лиги 1.

Это обнадеживающее начало, особенно если учесть, что он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.

5. Каллум Хадсон-Одои

Из «Челси» в «Ноттингем Форест» (5 миллионов фунтов стерлингов)

Наблюдать за падением Каллума Хадсона-Одои было довольно мрачно. Когда-то «Бавария» предлагала за него 70 миллионов фунтов, но этим летом он покинул «Стэмфорд Бридж» менее чем за десятую часть этой суммы.

Это ужасная новость для финансов «синих», но «Ноттингем Форест» смеётся. Даже если трансфер Хадсон-Одои не станет оглушительным успехом, английские игроки, как правило, сохраняют свою ценность, поэтому это беспроигрышная ситуация.

4. Жоау Канселу

Из «Манчестер Сити» в «Барселону» (аренда)

Жоау Канселу globallookpress.com

Случай с Жоау Канселу показывает, насколько быстро может измениться судьба игрока в футболе. В сезоне 2021/22 португалец зарекомендовал себя как лучший защитник планеты, войдя в топ-30 в номинации на «Золотой мяч».

Прошлый сезон, напротив, стал для Канселу катастрофой. Судя по всему, ему удалось поссориться с тремя тренерами: Пепом Гвардиолой, Фернанду Сантушем и Томасом Тухелем во время напряженной кампании, и он надеется, что переход в «Барселону» оставит это разочарование позади.

С точки зрения каталонских гигантов, это трансфер мечты. Он также не будет дорого стоить им, и мы надеемся, что у «блауграны» будет время разобраться со своими финансами и, возможно, сделать переход постоянным следующим летом.

3. Ансу Фати

Из «Барселоны» в «Брайтон» (аренда)

Ансу Фати globallookpress.com

В наши дни нас на трансферном рынке трудно чем-то шокировать, но когда впервые появились сообщения о том, что «Брайтон» приглашает Ансу Фати, футбольный мир поднял брови.

Фати, которого нарекали будущим «Барселоны» после впечатляющего прорыва в подростковом возрасте, в последние годы не мог полностью раскрыться из-за травм.

Он явно рассматривает Роберто Де Дзерби как идеального тренера, который поможет ему вернуться в лучшую форму, и если итальянец сможет вдохнуть новую жизнь в форварда, эта аренда окажется отличным соотношением цены и качества.

2. Ким Мин Чжэ

Из «Наполи» в «Баварию» (43 миллиона фунтов стерлингов)

Ким Мин Чжэ globallookpress.com

Вы можете быть удивлены, обнаружив Ким Мин Чжэ на таком высоком месте в этом списке. Он, конечно, не соответствует профилю типичной выгодной покупки, но «Бавария» по-прежнему может быть очень довольна тем, что потратила всего 43 миллиона фунтов стерлингов на игрока сборной Южной Кореи.

Проще говоря, на планете, вероятно, нет лучшего центрального защитника, чем Ким в его нынешней форме. Он был колоссом в составе «Наполи» в прошлом сезоне и обладает всеми техническими качествами, необходимыми от защитников на высшем уровне в 2023 году. «Наполи» будет ругать себя за то, что включил в контракт Кима такие маленькие отступные.

1. Илкай Гюндоган

Из «Манчестер Сити» в «Барселону» (бесплатно)

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Несмотря на все разговоры о том, что «Барселоне» будет непросто искать игроков из-за финансовых проблем, на самом деле они набрали довольно хороший состав. Их самой впечатляющей сделкой стал бесплатный переход Илкая Гюндогана.

Игрок сборной Германии прибыл в Каталонию сразу после того, как, будучи капитаном «Манчестер Сити», завоевал исторический требл.

Клубы выстраивались бы в очередь, чтобы подписать его, если бы он сразу не заявил о своем единственном желании — присоединиться к «Барсе», когда его контракт истечет.

Это мечта полузащитника, и он постарается помочь своей команде бросить вызов ожиданиям, защитив титул Ла Лиги в этом сезоне.