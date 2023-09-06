Щедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна

Летнее трансферное окно закрылось вечером в пятницу, 1 сентября, по крайней мере, в Европе. Так кто же остался доволен его итогами, а кто задается вопросом, почему все пошло не так, как планировалось?

Что это было за лето! Возможно, мы никогда не видели такого трансферного окна. За последний год мы наблюдали исторический уровень расходов, но на этот раз не только «Челси» начал швыряться деньгами, ведь Саудовская профессиональная лига шокировала весь футбольный мир своей готовностью платить большие (нефте)доллары за высококлассных игроков.

Конечным результатом стало то, что игроки совершенно разного уровня меняли клубы за ошеломляющие суммы денег и при этом получали сумасшедшие зарплаты. Чем все это закончится мы пока не знаем, но уже сейчас ясно, что летнее окно для некоторых игроков и клубов прошло гораздо лучше, чем для других.

Goal перечисляет всех победителей и проигравших этой сумасшедшей пары месяцев, побивших несколько трансферных рекордов в Европе — и, конечно же, на Ближнем Востоке….

Победитель: Саудовская Аравия

Было много скептиков, когда Криштиану Роналду заявил, что вскоре к нему в Саудовской Аравии присоединится множество других высококлассных игроков, но пророчество португальского игрока сбылось самым ошеломляющим образом.

Трансфер «на флажке» Мохамеда Салаха, похоже, обречен на провал, потому что окно в Англии уже закрыто, а это означает, что у «Ливерпуля» не будет возможности купить ему замену, но Карим Бензема, Н'Голо Канте и Неймар — всего лишь трое из многих игроков со всего мира — это те звезды, которые последовали за Роналду на Ближний Восток, привлекая к Саудовской про-лиге такой уровень внимания СМИ, который был бы немыслим даже после того, как пятикратный обладатель Золотого мяча подписал контракт с «Аль-Насром» в январе.

Однако что действительно интересно, так это то, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который взял под свой контроль четыре крупнейших клуба страны, сделав очень очевидный шаг, чтобы совершить как можно больше масштабных трансферов, не просто убедил стареющих суперзвезд покинуть Европу, чтобы напоследок как следует заработать денег.

Они также приобрели таких игроков, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и, что самое впечатляющее, Габри Вейга — игроков, которые либо все еще находятся на пике формы, либо лучшие годы которых еще впереди.

Уже по одной этой причине все это кажется гораздо более значимым и устойчивым процессом, чем бум китайской Суперлиги в 2016 и 2017 годах. Этот невероятно амбициозный проект имеет полную поддержку правительства и бездонный колодец нефтяных денег, а это означает, что Профессиональная лига, как отметил Пеп Гвардиола, представляет собой весьма реальную угрозу доминированию европейского футбола на трансферном рынке.

Действительно, только клубы английской Премьер-лиги этим летом потратили больше денег. Президент УЕФА Александер Чеферин говорит, что он не обеспокоен, а Тони Кроос назвал решение Вейги перейти в «Аль-Ахли» вместо «Наполи» «стыдобой» — но существует вполне реальная вероятность того, что по стопам испанца последуют еще более интересные молодые перспективные игроки.

Саудовская Аравия уже подмяла под себя гольф. Учитывая, что эта страна уже просочилась в АПЛ через «Ньюкасл» и этим летом перевернул весь трансферный рынок с ног на голову, не удивляйтесь, если футбол будет для нее следующим.

Проигравший: моральный облик Джордана Хендерсона

Джордан Хендерсон в душе хороший парень. Он доказал это своей благотворительной деятельностью во время пандемии. Так что его определенно не следует делать виновником всех бед современной игры. В конце концов, он не является влиятельным законодателем или влиятельным президентом клуба. И он не единственный игрок, который решил принять абсурдную сумму денег, чтобы играть в футбол в Саудовской Аравии. Многие из нас сделали бы то же самое на его месте, поскольку 33-летний полузащитник больше не имеет места в основном составе «Ливерпуля».

Однако проблема Хендерсона в том, что он единственный, кто сейчас выглядит лицемером. Никто ни капельки не удивился, когда Роналду или Бензема переехали на Ближний Восток ради денег. Однако переход Хендерсона ошеломил многих его сторонников, особенно тех, кто поддерживал его как союзника ЛГБТК+-сообщества.

Как будто кому-то нужно напоминать, что гомосексуальность в Саудовской Аравии криминализована, поэтому был неизбежен — и вполне понятен — шок, когда столь верный в прошлом сторонник кампании «радужные шнурки» решил присоединиться к «Аль-Иттифаку».

Вопрос политики в спорте, особенно с точки зрения прав человека, гораздо важнее, чем Джордан Хендерсон — и это дискуссия, которую действительно нужно вести открыто, желательно как можно скорее. Это сложные и вызывающие разногласия темы, которые Хендерсон не обязан решать.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Но у него был долг перед теми, кто равнялся на него, объяснить, о чем он думал, делая это (даже если мы все, вероятно, догадываемся, что он просто предпочел деньги морали) — и тот факт, что он до сих пор этого не сделал, позорен.

Хендерсон, несомненно, обеспечил свою семью на всю жизнь, переехав в Саудовскую Аравию, но он также непоправимо испортил свою репутацию одного из хороших парней в футболе. Только он будет знать, действительно ли оно того стоило.

Победитель: «Пари Сен-Жермен»

Никто не собирается совершать ошибку, делая ставку на то, что «Пари Сен-Жермен» одержит победу в Лиге чемпионов. Мы ведь говорим о крупнейших неудачниках в истории турнира. Они специализируются на эффектных и, давайте посмотрим правде в глаза, веселых капитуляциях. Также следует отметить тот факт, что Килиан Мбаппе меняет решение о том, оставаться или нет на «Парк де Пренс», так же регулярно, как Жозе Моуринью атакует судей.

Однако сохранение самого смертоносного форварда в мире (Мбаппе, а не Роналду) не может быть истолковано как нечто иное, как крупный поворот к лучшему для «ПСЖ», который ранее этим летом, похоже, смирился с потерей своего самого ценного актива. Чемпионы Лиги 1 даже приняли предложение «Аль-Хилаля» по поводу победителя чемпионата мира.

Мбаппе, конечно, никогда не собирался переезжать в Саудовскую Аравию, но то, что он сейчас рассматривает возможность продления своего пребывания во французской столице, поистине поразительно — учитывая, что его отношения с Нассером Аль-Хелаифи и компанией, казалось, были испорчены без возможности восстановления, а также сохраняющийся интерес «Реала» к его услугам.

Вопрос о том, на сколь долго на самом деле он останется счастливым в Париже, остается открытым, но ему определенно понравится играть вместе с новичками — и товарищами по сборной Франции — Усманом Дембеле и Рандалем Коло Муани.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Также следует отметить, что это сильнейший состав ПСЖ эпохи Катарского инвестиционного фонда (QSI). Вероятно, впервые в истории клуб предпочел таким суперзвездам, как Лионель Месси и Неймар, разумные инвестиции как в атаку, так и в защиту, а это означает, что лучшая команда прошлого сезона теперь сбалансирована благодаря проницательным и/или разумным приобретениям, таким как Милан Шкриньяр и Мануэль Угарте.

Новый тренер Луис Энрике, очевидно, может вызывать разногласия, но у него, по крайней мере, есть очень четкое представление о том, что он хочет делать, как он хочет этого добиться и с кем — как на своей шкуре обнаружил Марко Верратти. Испанец также является обладателем требла, завоеванного во время его пребывания в «Барселоне», а это означает, что ПСЖ с, судя по всему, мотивированным Мбаппе — это команда, за которой стоит следить в этом сезоне.

Проигравший: «РБ Лейпциг»

У «РБ Лейпциг» есть бизнес-модель, и она прекрасно работает для них. Они выявляют, подписывают и воспитывают замечательные молодые таланты — часто через родственные клубы франшизы — а затем продают этих игроков за огромные суммы. Полученная прибыль финансирует все предприятие и позволяет «Лейпцигу» оставаться конкурентоспособным как в Германии, так и на континенте.

Однако, даже учитывая все это, их болельщикам сейчас больно — и это понятно. В общей сложности «Лейпциг» потерял четырех фантастических игроков за трансферное окно: Кристофера Нкунку, Доминика Собослаи, Йошко Гвардиола и Конрада Лаймера — все они сыграли ключевую роль в том, что команда Марко Розе заняла третье место в Бундеслиге и выиграла Кубок Германии.

Симакан, Нкунку и Собослаи globallookpress.com

«Лейпциг» заработал примерно 220 миллионов евро от продажи Нкунку (которая была согласована еще в январе), Собослая и Гвардиола (Лаймер ушел бесплатно), и на вырученные деньги они подписали несколько интересных игроков, главный среди которых Хави Симонс.

Однако назвать это трансферное окно чем-то иным, как душераздирающим для фанатов, было бы невозможно. В таких командах, как «Лейпциг», любимцы публики всегда уходят в более крупные клубы, но потерять четырех игроков за одно лето, несомненно, разрушительно.

Победитель: «Интер Майами» и «эффект Месси»

Мы уже давно говорим об «эффекте Криштиану Роналду» — и это справедливо. Репутация португальца настолько высока, что само его присутствие в клубе может иметь колоссальный экономический эффект, приводя к массовому увеличению числа подписчиков в социальных сетях, росту цен на акции и стоимости коммерческих контрактов.

Однако «эффект Лионеля Месси», возможно, еще более впечатляющий, поскольку он приносит как спортивные, так и экономические выгоды. Просто посмотрите, что произошло в «Интер Майами» с момента прибытия аргентинцев на стадион «ДРВ ПНК» в июне.

За три месяца франшиза прошла путь от самой позорной команды в MLS до самой крупной команды во всей лиге. Команда, которую когда-то тащил на дно Фил Невилл — женская сборная Англии знает это чувство — была превращена в команду «всех звезд Барселоны» Месси, которому удалось убедить двух бывших коллег по «Камп Ноу» (Серхио Бускетса и Жорди Альбу) и одного бывшего наставника «Блауграны» (Тата Мартино) присоединиться к нему в Майами.

Лионель Месси globallookpress.com

Вопрос сейчас, конечно, в том, сможет ли 10-й номер вывести свою новую команду в плей-офф — что действительно можно было бы считать одним из самых впечатляющих чудес в карьере Месси, учитывая, что на момент перехода она занимала последнее место в рейтинге — но в некотором смысле это уже не важно.

Поскольку «Майами» уже выиграл Кубок Лиги благодаря «лучшему из лучших», цены на билеты взлетели до небес, количество просмотров взлетело до небес, а МЛС в целом извлекает выгоду из «эффекта Месси».

Проигравший: «Манчестер Юнайтед»

Называть «Юнайтед» одним из неудачников трансферного окна, может показаться некоторым слишком резким. В конце концов, распределение мяча от Андре Онана должно в конечном итоге добавить совершенно новое измерение в игру команды, Расмус Хёйлунн — молодой нападающий с огромным потенциалом, а Софьян Амрабат должен немедленно добавить столь необходимую агрессию и твердость в полузащиту, которую было слишком легко продавить и обогнать в течение первых нескольких недель сезона.

Однако задайте себе вопрос: действительно ли «Юнайтед» сильнее, чем в прошлом сезоне? Ответ — «нет», и это ошеломляющее положение дел после летних затрат в размере чуть менее 200 миллионов фунтов стерлингов. Слишком много сомнений, слишком много вопросов по поводу некоторых подписаний.

Как и опасались многие, Мейсон Маунт во всех отношениях похож на игрока, который просто не нужен «Юнайтед», Хёйлунн не является тем гарантирующим голы бомбардиром, о котором мечтал «Юнайтед», и даже Онана уже продемонстрировал недостатки, которые заставляли замирать сердца болельщиков «Интера» большую часть прошлого сезона.

Андре Онана globallookpress.com

Все три могут принести пользу, но просто невозможно уйти от того факта, что это не то лето, которого с нетерпением ждали фанаты. Они уж точно не ожидали, что Серхио Регилон подпишет контракт с клубом в последний день! Конечно, «Юнайтед» отчаянно нуждался в левом защитнике после неудачной потери Люка Шоу и Тайрела Маласии из-за травм, но если Регилон является ответом, тогда нужно задавать другие вопросы!

Что действительно поражает, так это то, что, если вы посмотрите на всю группу игроков Тен Хага, в составе команды все еще есть много дыр. Вся цель этого окна заключалась в том, чтобы сократить отставание от «Манчестер Сити», но, на самом деле, расстояние между ними фактически увеличилось.

Победитель: Англичане в Европе

На протяжении десятилетий английские игроки отказывались даже рассматривать идею переезда на континент. Конечно, были исключения из правил: бесстрашные исследователи разной степени квалификации, от Тревора Фрэнсиса и Дэвида Бекхэма до Дэнни Дичио и Джонатана Вудгейта.

Но затем, в последние сезоны, молодые английские игроки начали видеть преимущества переезда в Европу — и в Германию, в частности, когда Джейдон Санчо и Джуд Беллингем стали звездами дортмундской «Боруссии».

Санчо, конечно, с тех пор рухнул с небес обратно на землю — по иронии судьбы после возвращения в свою родную Англию, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед», — но Беллингем решил не возвращаться домой, несмотря на большой интерес к его услугам. И совершенно бесстрашный 20-летний футболист продолжил свое европейское приключение, присоединившись к, пожалуй, крупнейшему клубу мирового футбола — «Реалу».

Все идет гладко: Беллингем уже выглядит как выгодное вложение 103 миллионов евро после пяти голов в его первых четырех матчах в чемпионате Испании. Оказывается, Тони Кроосу не о чем волноваться: Джуд — это не новый Эден Азар.

Но теперь в Бундеслиге появился еще один звездный англичанин: Гарри Кейн, который этим летом принял трудное решение покинуть свой любимый «Тоттенхэм» и перебраться в мюнхенскую «Баварию». Нападающий отчаянно пытался выиграть трофеи, в то время как баварцы остро нуждались в запоздалой замене Роберта Левандовскому.

Гарри Кейн globallookpress.com

Неудивительно, что это уже похоже на брак, заключенный на небесах. «Бавария», возможно, была ошеломлена «РБ Лейпцигом» в Суперкубке Германии, лишив Кейна ранней возможности прекратить поиски трофеев, но капитан сборной Англии забил три гола в трех матчах Бундеслиги, а это означает, что титул Бундеслиги выглядит предсказуемо вероятным, и победа в Лиге чемпионов также весьма вероятна.

Итак, учитывая все обстоятельства, возможно, вскоре мы увидим еще больше соотечественников Беллингема и Кейна мирового класса, испытывающих свою удачу в Европе.

Проигравший: репутация Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку уже встретили в «Роме» восторженно, чего, конечно, и следовало ожидать. Страстные и многострадальные болельщики клуба всегда расстилают красную дорожку перед каждым, кого считают способным помочь им выиграть первое Скудетто с 2001 года; например, сцены встречи Пауло Дибалы прошлым летом были поистине захватывающими.

Даже с Лукаку на борту титул чемпиона Серии А выходит за рамки возможностей «Ромы» — по крайней мере, в этом сезоне — но нельзя отрицать, что «Большой Ром» может восстановить свою карьеру под руководством Жозе Моуринью на стадионе «Олимпико». Однако ля его репутации нет никакой надежды — теперь она испорчена и не подлежит восстановлению.

Вступив в секретные переговоры с «Ювентусом» после того, как «Челси» согласился продать нападающего «Интеру», Лукаку добился чего-то поистине поразительного, расстроив сразу три разные группы болельщиков. Фанаты «Челси» надеялись, что клуб сможет вернуть хотя бы часть из 97,5 миллионов фунтов, потраченных на бельгийского игрока. Ненавидящие «Юве» «интеристы» был в ярости от худшего предательства, которое только можно себе представить, в то время как приверженцы «бьянконери» были ошеломлены планом заменить своего любимого Душана Влаховича на Лукаку.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Это действительно был ошеломляющий шаг со стороны Лукаку, очевидно, мотивированный тренером «Интера» Симоне Индзаги, который посадил его на скамейку запасных в финале Лиги чемпионов прошлого сезона против «Манчестер Сити». Ведь он просил у болельщиков прощения после того, как променял их на «Челси» в 2021 году, и, вернувшись на «Сан-Сиро» следующим летом, неоднократно выражал свою любовь к клубу, его болельщикам и городу Милану, одновременно заявляя снова и снова, что он хотел бы играть только за «Интер».

Таким образом, существует вполне реальная опасность, что Лукаку запомнят как нападающего, чье слово было таким же надежным, как и его первое касание.

Победитель: Опорные полузащитники

Обычно в летнее трансферное окно наибольшие гонорары получают нападающие. В конце концов, именно они забивают голы — самый ценный товар в футболе. Однако в этом году опорные полузащитники, возможно, оказались самыми ценными игроками на рынке, и в этом есть смысл.

В эту эпоху высоких линий обороны, нападающих-инсайдов и убегающих в атаку фланговых защитников, оборона, возможно, нуждается в большей поддержке, чем когда-либо прежде. В результате специалисты-опорники стали очень востребованными.

Деклан Райс globallookpress.com

И их нелегко найти, как обнаружил «Ливерпуль», когда пытался найти замену Фабиньо, поэтому мы видели, как такие игроки, как Мойсес Кайседо и Деклан Райс, уходят за рекордные девятизначные суммы, и даже неопытные опорные полузащитники, такие как как Ромео Лавия, были куплены за ошеломляющие суммы.

Очевидно, что за покупку двух из упомянутых игроков были ответственны шальные деньги в «Челси», но ясно, что роль, которую они играют, теперь считается совершенно неотъемлемой частью надежд любой команды на успех в современном футболе.

Проигравший: дедлайн «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» была так близка к почти идеальному лету. Баварцам удалось достичь двух своих главных трансферных целей, подписав Ким Мин Чже из «Наполи» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма», а также им удалось привлечь Конрада Лаймера и Рафаэла Геррейру в качестве бесплатных трансферов.

Однако незадолго до закрытия трансферного окна «Бавария» позволила Бенджамину Павару присоединиться к «Интеру», а Райану Гравенберху — переехать в «Ливерпуль», полагая, что у них будет достаточно времени, чтобы подписать им замены.

Однако дедлайн обернулся полной катастрофой. «Баварии» не удалось заполнить пустоту, оставленную универсальным Паваром, когда они пытались подписать Трево Чалобу, а это означает, что им не хватает прикрытия как в центре, так и на правом фланге.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Хуже того, у Томаса Тухеля сейчас мало игроков в полузащите, поскольку у клуба не хватило времени, пока они отчаянно пытались заключить сделку с «Фулхэмом» по опорному полузащитнику Жоау Пальинье. Каков выдался первый день для нового спортивного директора Кристофа Фройнда, а?!

«Бавария» по праву считается одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, но теперь в январе потребуются усиление, потому что прямо сейчас им не хватает сил в двух ключевых зонах.

Победитель: Кристиан Пулишич

Трансферный рынок этим летом полностью сошел с ума, но мы видели несколько сделок, которые имели смысл. Переход Кристиана Пулишича в «Милан» является ярким тому примером. Американскому нападающему явно нужно было уйти как можно дальше от «Челси». После столь долгих страданий на «Стэмфорд Бридж» из-за проблем с формой и здоровьем, Пулишичу ​​требовалась стабильность, а не безумие.

В этом смысле «Милан» выглядел рискованным шагом, когда вингер сборной США подписал контракт, учитывая, что «Сан-Сиро» был окутан неопределенностью после шокирующего ухода легенды клуба Паоло Мальдини.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Однако даже тогда это казалось правильным шагом для Пулишича просто потому, что он стремился к регулярному игровому времени в топ-команде, в то время как «россонери» отчаянно искали значительный апгрейд по сравнению с Алексисом Салемакерсом и Жуниором Мессиасом, которые оба с тех пор был проданы.

Все уже пошло на пользу для обеих сторон: Пулишич не терял времени, доказывая, что способен облегчить нагрузку Рафаэля Леао, забив два гола в своих первых трех играх за клуб. Короче говоря, Капитан Америка быстро приобрел статус героя в «Милане».

Проигравший: бастующие игроки

Игроки, устраивающие забастовку с целью добиться трансфера, не являются чем-то новым в футболе. Такие игроки, как Уильям Галлас, Лука Модрич и Рахим Стерлинг, на протяжении многих лет бастовали с этой целью. Но это не делает такое поведение менее отвратительным.

Например, «Вулверхэмптон» и их болельщики были справедливо возмущены поведением Матеуса Нуньеса, который отказался прийти на тренировку просто потому, что «Манчестер Сити» пытался его подписать. По крайней мере, португалец был обязан вести себя профессионально по отношению к клубу и его болельщикам, учитывая, что они поддерживали его в течение ужасного первого года на «Молинью», когда он катастрофически не смог оправдать свой трансфер ценой в 38 миллионов фунтов.

Вместо этого он раздраженно решил перестать выполнять работу, за которую его щедро вознаграждали. Это было настолько же позорно, насколько и оскорбительно.

Матеус Нуньес globallookpress.com

Нуньеса, конечно, это не волнует. В конце концов он получил то, что хотел. И вот что поистине удручает: иногда эти забастовки работают. Это делает жизнь клуба настолько неудобной, что у него не остается другого выбора, кроме как нажиться на ценном активе, который в противном случае обесценился бы, пылясь в запасе.

В этом смысле Нуньес и его коллеги-нападающие, такие как Рандаль Коло Муани и Луис Синистерра, являются победителями, поскольку их постыдные выходки окупились. На самом деле, однако, они полные неудачники, и их правильно осуждать за это — так же, как «Волки» сделали с Нуньесом, жалкой пародией на профессионала.

Победитель: баланс «Барселоны»

Надо отдать должное: «Барселоне» по-прежнему удается подписывать хороших игроков, несмотря на то, что у нее почти нет денег на это. Клуб все еще подсчитывает убытки после катастрофического руководства президента Хосепа Марии Бартомеу, которое вынудило преемника Жоана Лапорту дергать экономические «рычаги» при каждой возможности.

По сути, «Барса» заложила свое будущее ради сегодняшних успехов, что является очень рискованной стратегией, но в данный момент она окупается: Хави привел команду к победе в чемпионате Испании в прошлом сезоне.

Конечно, настоящие деньги лежат в еврокубках, поэтому первое за три года выступление в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне является обязательным. Очень приятные результаты жеребьевки в Монте-Карло серьезно повысили их шансы на достижение этой цели, но также это сделал и набор игроков, которых они подписали летом.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Несмотря на то, что они потратили всего около 10 миллионов евро, «Барсе» удалось усилить свой состав за счет добавления Илкая Гюндогана, Иниго Мартинеса (оба свободные агенты), Ориоля Ромеу, Жоау Канселу и Жоау Феликса.

Конечно, некоторые из этих игроков намного лучше других — и при этом их нельзя рассматривать иначе как краткосрочные решения — но это неплохой бизнес, особенно если учесть, что они заработали более 70 миллионов евро на продаже Нико Гонсалеса, Франка Кессье и Усмана Дембеле.

Проигравший: Маурисио Почеттино

Может показаться, что Маурисио Почеттино находится в фантастической позиции. Как недавно с ноткой зависти заметил Юрген Клопп, обычно тренер «Челси» получает на трансферном рынке все, что хочет — и сейчас, возможно, это даже более верно, чем при Романе Абрамовиче.

Действительно, нынешние владельцы клуба довели свои расходы до чуть менее 1 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как приобрели клуб в прошлом году, устроив еще одно лето трат, которые войдут в историю. Конечным результатом является то, что новый тренер Почеттино усилил свою команду множеством потенциальных суперзвезд.

Однако ключевое слово здесь — «потенциал». Могут ли такие люди, как Коул Палмер, стать великими игроками? Конечно, но гарантий этому — ноль. И, по правде говоря, более вероятно, что им точно так же придется изо всех сил пытаться доказать свою ценность в этой хаотичной среде, как и Михаилу Мудрику.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Задача Почеттино — не допустить этого. В его обязанности входит не только извлечь максимальную пользу из этого многообещающего поколения молодых игроков, поэтому ему следует проявить немного терпения. Однако на «Стэмфорд Бридж» он его не получит. Если помните, «Челси» начал новый проект под руководством Грэма Поттера, но безжалостно избавился и от одного и от другого менее чем через семь месяцев.

По сути, Тодд Боэли и компания делают свои трансферы на долгосрочную перспективу, но хотят добиться успеха в краткосрочной перспективе, чтобы покрыть затраты на это смехотворно дорогое предприятие. Это не имеет смысла и создаёт проблемы для Почеттино.

Победитель: Жоау Феликс

Суждено ли Жоау Феликсу стать новым Альваро Моратой? Первые признаки обнадеживают: португальцы добились еще одного перехода в топ-команду, практически ничего не сделав.

У него явно еще есть способ сравняться с Моратой: пока только один клуб потратил на него по-настоящему большие деньги.

Жоау Феликс globallookpress.com

Тем не менее, несомненно впечатляет то, что Феликсу удалось убедить «Барсу» освободить для него место на «Камп Ноу», отправив доморощенного героя Ансу Фати в «Брайтон» — после того, как в начале этого года он забил всего четыре гола, находясь в аренде у «Челси».

Кроме того, кто знает, за один приличный сезон Феликс, возможно, даже сможет обеспечить себе постоянный многомиллионный переезд в Каталонию, который действительно даст ему возможность бросить вызов Морате за титул самого загадочно дорогого форварда в истории мирового футбола.

Проигравший: ненужные «МЮ» игроки

В преддверии лета было почти решенным делом, что Гарри Магуайр покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. В середине июля стало ясно, что его время на «Олд Траффорд» подошло к концу, поскольку «Вест Хэм» согласился на сделку по подписанию защитника сборной Англии. И тем не менее, Магуайр остается игроком «Юнайтед» после закрытия окна.

Вызывает сомнение, что экс-капитан «Красных Дьяволов» сможет добиться успеха под руководством Эрика тен Хага, несмотря на то, что он все еще находится в списках клуба, и теперь необходимо задаться реальными вопросами о том, сможет ли он сделать достаточно, чтобы сохранить свое место в команде Гарета Саутгейта, которая бьется за путевку на чемпионат Европы.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Магуайр — не единственный второстепенный игрок, который остался в «Юнайтед», несмотря на то, что при Тен Хаге он выпал из состава. Клубы от «Баварии» до «Фулхэма» были связаны трансферными слухами со Скоттом Мактоминеем, но он никуда не ушел, да и Антони Марсьяль все еще здесь, несмотря на приход Расмуса Хёйлунна.

Дела немногим лучше и у одного игрока, который выбрался с «Олд Траффорд», поскольку Давид де Хеа остался без клуба после того, как с ним расстались еще в июне. Возможно, Саудовская Аравия приедет за вратарем, ставшим свободным агентом...