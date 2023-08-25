Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру

У Лукаку была команда и город, которые его любили, место, где он чувствовал себя комфортно, проведя там три из последних четырех сезонов. Он знал, что «Интеру», за который он играл на правах аренды в прошлом сезоне, будет сложно выкупить его из «Челси». У миланского клуба все еще был на условном сроке у УЕФА, а это означало, что из-за предыдущих нарушений финансового фэйр-плей их расходы должны были быть ограничены.

Но Лукаку также знал, что они отчаянно хотели его сохранить, и, что не менее важно, «Челси» хотел, чтобы он ушел, что помогло бы сбалансировать бухгалтерские балансы. В идеале — трансфер на постоянной основе, хотя сгодилась бы и аренда. И когда две команды настолько отчаянно хотят, чтобы что-то произошло, они обычно идут на компромисс и находят способ. (Кроме того, не было никакой жизнеспособной альтернативы, кроме переезда в Саудовскую Аравию, который, откровенно говоря, его не интересовал: сочетание возраста, зарплаты и неудовлетворительных результатов означало, что никому больше он не нужен.)

Для Лукаку все складывалось довольно удачно.

Это правда, что будущее, которое, казалось бы, уже у вас в руках, может разбиться и уйти песком сквозь пальцы, но в данном случаем мы смотрим на того, кто взял кувалду и собственноручно разбил его в пыль. И за неделю до конца европейского трансферного окна Лукаку застрял в «Челси».

До середины июля казалось, что будущее Лукаку пойдет по знакомому сценарию. Он признался в любви к «Интеру» и сказал, что хочет остаться там, и что это чувство взаимно.

«Челси» махнул рукой на Лукаку, и они сделали это по многим причинам. Отчасти потому, что он не преуспел после того, как его подписали летом 2021 года, отчасти потому, что он дал несанкционированное интервью, которое настолько разозлило клуб и их болельщиков, что ему позже пришлось извиняться, а отчасти потому, что «Челси», сменивший владельца, двинулся в новом направлении — в котором будет меньше ветеранов с большими зарплатами.

Увы, проблема «Челси» заключалась в том, что, хотя они и разочаровались в Лукаку, они не избавились от контракта Лукаку, который обходился им примерно в 45 миллионов долларов за сезон в виде заработной платы и амортизации. Подобный финансовый удар — да еще за парня, который не забивает — был чрезвычайно болезненным и ставил под угрозу шансы «Челси» на соответствие правилам финансовой стабильности как Премьер-лиги, так и УЕФА. Вот что происходит, когда вы тратите более 680 миллионов долларов в предыдущие трансферные окна, как это сделал «Челси», поэтому логика подсказывала, что в какой-то момент клубы найдут общий язык.

12 июля «Интер» полагал, что они достигли устной договоренности о трансферной сумме в размере 30 млн евро, которая увеличится до 35 млн евро с учетом бонусов за результативность. Чтобы это сработало, Лукаку должен был согласиться на сокращение зарплаты в обмен на более долгосрочный контракт — с трех лет, которые у него остались в «Челси», до пяти лет в «Интере». «Челси» пострадает — они заплатили более чем в 3,5 раза больше, чтобы приобрести его в 2021 году, а его остаточная «балансовая стоимость» превысила 60 миллионов евро — но они сэкономят кучу денег на его зарплате.

И тут произошел поворот, которого никто не ожидал.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

И «Интер», и «Челси» пытались связаться с Лукаку и его адвокатом Себастьяном Ледюром, но оба без предупреждения исчезли с радаров. Звонки оставались без ответа, сообщения тоже. Его партнерам по «Интеру» также не удалось его выследить, в том числе Лаутаро Мартинесу, на свадьбе которого Ромелу присутствовал шестью неделями ранее в компании Меган Ти Сталлион.

Было ли это тактикой переговоров? Или он сменил номер и он забыл об этом сообщить? У него истек срок действия роумингового кредита, а поблизости не было Wi-Fi? Мы просто не знаем.

Что мы точно знаем, так это то, что 17 июля, через два дня после того, как «Интер» обнародовал новость о том, что он был недоступен в течение нескольких дней и что они отказались от него, появились статьи о том, что Ледюр был на связи, Лукаку был готов поговорить и даже попросить прощения за молчание в эфире. Но на тот момент «Интер» решил, что с него хватит. То же самое сделали и ультрас «Интера», которые раскритиковали игрока в резком коммюнике.

Мы также знаем, что начали появляться новости, связывающие Лукаку с «Ювентусом», что было бы неожиданным поворотом событий — где-то между переходом из «шпор» в «Арсенал» Сола Кэмпбелла и предательством Бенедикта Арнольда. Лукаку всегда настаивал, что никогда не будет играть за «Юве», и, по сути, некоторые фанаты «Ювентуса» оскорбляли его на расовой почве, когда клубы встретились в полуфинале Кубка Италии тремя месяцами ранее. Многие фанаты «Ювентуса» поспешили в социальные сети заявить, что они не хотят подписания Лукаку, громко и ясно повторив это послание руководству клуба во время традиционного предсезонного товарищеского матча между основной командой и «молодежкой».

Слухи о переходе в «Ювентус» всегда казалась странными. Если оставить в стороне мнения фанатов (а их действительно не следует оставлять в стороне, потому что это ваши клиенты), «Ювентус» находится в тяжелом финансовом положении и не будет играть в еврокубках в этом году. Единственный способ подписать Лукаку заключался в том, чтобы продать своего нынешнего центрального нападающего Душана Влаховича, и вскоре газеты были полны историй о том, как у «Ювентуса» с «Челси» планировалась невероятная сделка по обмену Влаховича на Лукаку плюс доплату.

Это было маловероятно, поскольку не имело особого смысла для обоих клубов. «Челси» могло понравиться лишь то, что, хотя они и не были бы в восторге от Влаховича (плохой сезон, травмы, высокая зарплата), по крайней мере, он не был Лукаку, который нравился им еще меньше. Намного меньше. Плюсы для «Ювентуса»? Трудно сказать, кроме того факта, что тренер Максимиллиан Аллегри, по слухам, был фанатом Лукаку.

Слухи об обмене муссировались до тех пор, пока «Ювентус» не положил им конец, по ряду причин: Влахович ясно дал понять, что не хочет переезжать, реакция болельщиков была бурной, и потому что они с самого начала никогда не были в восторге от этой идеи. Со своей стороны, «Челси» всегда отрицал, что интересуется Влаховичем, и все это подводит нас к настоящему.

Пока часы трансферного окна тикают, агенты и посредники по всей Европе пытаются заключить сделки с клубами, которым может понадобиться нападающий. Были сообщения о связях Лукаку с «Тоттенхэмом» после продажи Гарри Кейна (вот это был бы настоящий поворот!) и «Ромы», где Жозе Моуринью (который подписал его в «Манчестер Юнайтед») нуждается в центральном нападающем, но как и «Интер» , они не могут себе позволить игрока с ценником, как у Лукаку.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Такое ощущение, что Лукаку предлагают командам по всей Европе, как и раньше, за исключением того, что сейчас, как вы можете себе представить, стоимость игрока продолжает падать, как с точки зрения требований «Челси», так и с точки зрения его собственных зарплатных ожиданий. Проблема, опять же, в том, что для клубов, которые могут быть в нем заинтересованы, падение цены должно быть очень резким, чтобы они смогли его себе позволить. А тем, кто может позволить его себе, Лукаку не интересен.

Самым логичным результатом могла бы стать какая-нибудь арендная сделка, чтобы «Челси» не остался на крючке чудовищной зарплаты Лукаку (да, он входил в десятку самых высокооплачиваемых игроков мира в сезоне 2022\23). Но даже это сложно. «Челси» разрешено отдавать в аренду только пять игроков за пределами Англии. Они уже использовали три из этих позиций, а еще одна, скорее всего, достанется Дейвиду Вашингтону, которого они только что подписали из «Сантоса» и который, как ожидается, перейдет в «Страсбург» на сезон 2023/24.

А если Лукаку не уйдет до 1 сентября? Ну, всегда есть Саудовская Аравия, где рынок открыт до 20 сентября, верно? Да и нет. «Аль-Хиляль», клуб, наиболее серьезно заинтересованный в нем, только что подписал Александра Митровича из «Фулхэма» за 60 миллионов долларов, и он играет на той же позиции.

И хотя может показаться, что у каждого саудовского клуба есть деньги, которые можно потратить, на самом деле большую часть крупных покупок делают только четыре — «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», все из которых контролируются Фондом государственных инвестиций. Согласно правилам лиги, они не только ограничены в количестве легионеров, которых они могут иметь (восемь), но центральными нападающими этих четырех команд являются Митрович, Карим Бензема, Криштиану Роналду и Роберто Фирмино, а это означает, что для Лукаку у них не так уж много места.

Самым интересным аспектом этого является то, что мы ничего не слышали от Лукаку. Мы не услышали, как он относится к ситуации и что заставило его передумать, что странно, ведь это не первый раз, когда он разворачивается на 180 градусов и поворачивает в другом направлении. Летом 2017 года его переход в «Челси» из «Эвертона» был полностью согласован, когда внезапно он выбрал «Манчестер Юнайтед», предположительно по совету своей матери, с которой он очень близок. Это повергло всех в шок (и закончилось не очень хорошо).

Это похожая ситуация? Интуитивное чувство, подсказывающее сказать «нет» «Интеру», такое же, как то, которое, как гласит история, побудило его маму развернуться в сторону «Челси» шесть лет назад? Может быть. Он знает правила: на протяжении многих лет у него было как минимум три разных агента, он был профессионалом в течение 14 лет и играл за семь разных клубов — фактически, только за Неймара заплатили более крупную совокупную трансферную сумму.

Большая разница заключается в том, что в 2017 году его акции были высокими, и у него была еще одна точка приземления. Трудно представить, куда он может приземлиться сейчас, когда ему приходится обдумывать самое опрометчивое из всех его необдуманных решений: не брать трубку.