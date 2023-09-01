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    Групповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала

    Анализируем итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

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    Килиан Мбаппе
    В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» попала в группу с МЮ, «Ман Сити» снова встретится с «Лейпцигом», «Шахтер» сыграет с «Барселоной», а ПСЖ, «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл» сформировали «группу смерти».

    Результаты жеребьевки

    Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»
    Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»
    Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион»
    Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»
    Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»
    Группа F: ПСЖ, «Боруссия», «Милан», «Ньюкасл»
    Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»
    Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен»

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    Самая интересная группа?

    Тут особых вариантов нет — квартет из «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссии», «Милана» и «Ньюкасла» обходит всех конкурентов с огромным отрывом. Мы вряд ли когда-нибудь снова увидим нечто подобное группе F, поскольку в следующем сезоне ЛЧ будет представлена «швейцарская модель», которая означает больше игр, но гораздо меньше драмы.

    Насладимся, пока можем — в этой группе у всех команд есть неплохие шансы на выход в плей-офф, а значит противостояние будет ожесточенным. За страданиями ПСЖ в Лиге чемпионов увлекательно наблюдать, «Боруссия» всегда предлагает зрелище, возродившийся «Милан» уже показал свои амбиции, дойдя до полуфинала в прошлом розыгрыше, а нувориши из «Ньюкасла» сильны не только деньгами.

    ПСЖ — «Боруссия»

    Ну и наконец — в этой группе хватает увлекательных подсюжетов, придающих перчинку. Например, Киллиан Мбаппе, который мечтает выиграть наконец ускользающий трофей перед уходом в «Реал», а может вылететь уже на групповом этапе турнира (учитывая перестройку команды из Парижа — вполне реальный вариант) .

    Или возвращение Сандро Тонали и Джанлуиджи Доннарумы на «Сан-Сиро» — если хавбека, который утверждал, что хочет стать капитаном и завершить карьеру в «Милане», не слишком винят за его уход в «Ньюкасл», то вратаря, погнавшегося за парижскими деньгами, ждет горячая встреча со стороны тиффози.

    Джанлуиджи Доннарума

    В Дортмунде Кристиан Пулишич встретится с партнером по сборной США Джио Рейной на фоне знаменитой «Желтой стены», чтобы разрешить противоречия, возникшие на ЧМ-2022, а противостояние Саудовской Аравии и Катара в матче «Ньюкасла» против ПСЖ добавит в ваш футбол немного геополитики.

    Самая скучная группа

    Также совершенно без вариантов — группа G. Все более чем удачно складывается для Пепа Гвардиолы, восстанавливающегося после операции на спине.

    Каталонец должен вернуться на скамейку запасных «Сити» после международного перерыва, но если говорить о Лиге чемпионов, то он может отдыхать хоть до следующей весны, ведь его команда уже вышла в 1/8 финала.

    Пеп Гвардиола

    Будет большим сюрпризом, если «Манчестер Сити» потеряет хотя бы одно очко в матчах против «Црвены Звезды», «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг», лишившегося за лето четырех своих лучших игроков (один из которых, Йошко Гвардиол, перешел как раз в «Сити»).

    Короче говоря, это мечта обладателей требла и укрепление их надежд на выигрыш квадрупла в этом сезоне.

    Матчи каких еще групп будет интересно смотреть?

    Групповые этапы Лиги чемпионов часто предлагают знакомые противостояния («Ман Сити» — «Лейпциг» сыграют снова!), так что группа С, по крайней мере предлагает свежие лица.

    «Брага» в последние годы вклинилась в португальский триумвират лидеров и впервые с 2013 года пробилась в групповой этап ЛЧ — в награду за это ей достался мадридский «Реал», которому предстоит матч на знаменитом стадионе-«карьере».

    «Брага»

    А «Унион Берлин», который пробился в элитный еврокубок, стартуя когда-то из четвертого дивизиона, и все это без богатого владельца или государственной поддержки, теперь сразится с «Наполи» на стадионе «Олимпия». Новичок берлинского клуба Леонардо Бонуччи в прошлом критиковал неаполитанцев, теперь его ожидает встреча с Осимхеном — скучно не будет.

    Не менее интересна и группа D — прошлогодним финалистам из миланского «Интера» предстоит встретиться с тремя командами, полными молодых ярких талантов.

    У «Реала Сосьедада» есть неплохой шанс пройти дальше, не без помощи Такэфусы Кубо и, конечно, новобранца из России Арсена Захаряна. Ну а «Бенфика» Рогера Шмидта сразится с его бывшим клубом «Ред Булл Зальцбург» — обе команды любят много и красиво атаковать, так что нас ждет яркое зрелище.

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    • Наконец, группа E, где есть «Фейеноорд» с одним из самых многообещающих европейских тренеров Арне Слотом, римский «Лацио» ворчуна Маурицио Сарри, более атакующий мадридский «Атлетико» Диего Симеоне с возрожденным Антуаном Гризманном и Брендан Роджерс, снова возвращающийся в еврокубки во главе «Селтика».

    Окей, у североирландца паршивая статистика в Лиге чемпионов ( 2 победы в последних 18 матчах), но остальные три коллектива предлагают крутое сочетание стилей.

    Какие топ-клубы могут столкнуться с трудностями?

    «Пари Сен-Жермен» уже упоминался выше — парижане два последние года вылетали в 1/8 финала, а в этом сезоне могут даже не выйти из группы. У них сильный тренер, обладающий хорошо сбалансированным составом, но проект ПСЖ Луиса Энрике все еще находится на ранней стадии разработки. К тому же, давление на парижан, когда дело доходит до Лиги чемпионов, всегда играет с ними дурную шутку.

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    • Лондонский «Арсенал» вернулся в турнир спустя целую вечность. Группа В кажется обманчиво проходимой, но не покидает ощущение, что это ловушка. Во-первых, в этом сезоне «канониры» выглядели не слишком убедительно.

    Во-вторых, «Севилья» является действующим чемпионом Лиги Европы, «ПСВ» ворвался в групповой этап, разгромив «Рейнджерс», а «Ланс» финишировал всего на одно очко позади «ПСЖ» в Лиге 1 в прошлом сезоне.

    И не будем забывать об 0:1 на «Эмирейтс» от «кроваво-золотых» — призраки 1998 года возвращаются.

    В Стамбуле «МЮ» приходилось непросто

    Возвращение «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов может оказаться одновременно и кратким, и неприятным. Мюнхенская «Бавария» не зря является вторым фаворитом турнира, а «Копенгаген» не проиграл дома «Сити», «Севилье» и «Дортмунду» в прошлом сезоне.

    Ну и наконец, есть еще «Галатасарай»: 1993 год, плакаты «Добро пожаловать в ад!» в аэропорту Стамбула, побоище на стадионе, вот это вот все.

    Главное противостояние группового этапа

    «Наполи» против «Реала» — благодаря матчу между этими командами Кубок европейских чемпионов когда-то стал Лигой чемпионов. Групповой этап был введен именно потому, что «Мадрид» так рано выбил «Наполи» Марадоны. Теперь «Реал» ждет выезд на стадион, названный в честь великого и ужасного аргентинца.

    Еще одна причина — история вокруг Карло Анчелотти. Обычно футболисты в нем души не чают, но и на старуху бывает проруха: бунт игроков в «Наполи» привел к его увольнению и назначению в «Эвертон». Его считали сбитым летчиком, а он после этого выиграл Лигу чемпионов с «Реалом».

    «Наполи» — «Реал»

    Альтернативный вариант: «Манчестер Юнайтед» против «Баварии». Большой европейский вечер на «Олд Траффорд», история с переходом Гарри Кейна, и ожидания, что под руководством Томаса Тухеля и после летних инвестиций мюнхенцы перейдут на новый уровень в Европе.

    Впрочем то же самое ждут и от Эрика тен Хага — в этом противостоянии огромное давление. И не будем забывать про тень финала ЛЧ-1999

    Кто из игроков может блеснуть на групповом этапе?

    Сразу оставим в стороне Мбаппе, Холанна и прочих звезд. Хотя нельзя обойти вниманием Гарри Кейна — на групповом этапе он должен доказать, что немцы не ошиблись, сделав ставку на него. Дополнительным бонусом является то, что он играет против «Манчестер Юнайтед», который тоже хотел его подписать.

    А теперь посмотрим на свежие имена, как, например, новичок «Милана» Самюэль Чуквуезе, сбалансировавший атаку «россонери», кренившуюся налево и зависящую от Леао. Полузащитник Тиджани Рейндерс, перешедший из АЗ, — еще один игрок, за которым внимательно следует следить.

    Лоис Опенда

    Бельгийский нападающий Лоис Опенда, перешедший в «РБ Лейпциг» за 38,5 млн евро из «Ланса», уже произвел большое впечатление в первых турах Бундеслиги. Наблюдать за тем, как он сражается с лучшей защитой Европы, будет чрезвычайно интересно.

    Также привлекает внимание аренда «Лейпцигом» Хави Симонса, который прибыл в Германию после звездной кампании за «ПСВ Эйндховен» в сезоне 2022–2023 годов, где он принял участие в 27 голах (19 забитых мячей и восемь передач), уступив в Эредивизи только игроку «Аякса» Душану Тадичу.

    Ламин Ямал — 16-летний вингер, способный не просто заработать место в стартовом составе «Барселоны», но и стать самым ценным игроком в матче Ла Лиги. Характер этого вундеркинда позволяет ему преуспевать в серьезных матчах, так что добро пожаловать в Лигу чемпионов.

    Когда пройдут матчи группового этапа?

    Тур 1: 19/20 сентября
    Тур 2: 3/4 октября
    Тур 3: 24/25 октября
    Тур 4: 7/8 ноября
    Тур 5: 28/29 ноября
    Тур 6: 12/13 декабря

    Жеребьевка 1/8 финала: 18 декабря

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