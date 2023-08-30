Артете пора перестать копировать Гвардиолу. Трансфер Хаверца может разрушить чемпионские амбиции «Арсенала»

Микель Артета сделал все возможное, чтобы интегрировать в состав «Арсенала» Кая Хаверца, несмотря на то, что ради этого пришлось нарушить баланс.

Год назад «Арсенал» на старте сезона лихо разобрался с «Кристал Пэлас», «Лестером» и «Борнмутом», заявив о себе как о потенциальном конкуренте «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул.

«Канониры» оставались на вершине турнирной таблицы АПЛ в течение 248 дней, но на финише все-таки не выдержали давления со стороны «Сити». Команда Микеля Артеты не смогла достичь заветной цели, главным образом, из-за отсутствия опыта.

Летом испанец постарался решить эту проблему с помощью трансферов. «Арсенал» приобрел трех известных футболистов, в том числе победителя Лиги чемпионов Кая Хаверца (82 миллиона евро), который в прошлом сезоне забил всего лишь девять мячей во всех турнирах.

Приобретения Деклана Райса и Юррьена Тимбера, после которых расходы «Арсенала» превысили отметку в 200 миллионов фунтов, действительно имели смысл. Команда Артеты нуждалась в таком универсале, как Райс, а Тимбер стал отличным дополнением для усиления защиты.

А к подписания Хаверца сразу были вопросы. В «Челси», куда он перешел в 2020 году из «Байера» за 72 миллиона фунтов, немец играл на нескольких позициях.

После трех первых матчей нового сезона АПЛ можно сделать вывод, что «Арсенал» стал слабее. Хаверц занял в стартовом составе место Гранита Джаки, который перешел в «Байер». После неубедительных побед на «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» в матче против «Фулхэма» (2:2) Кай был заменен уже в начале второго тайма.

Артета явно есть свое видение, как использовать Хаверца, которому действительно есть что предложить «Арсеналу». Однако если он продолжит играть на этой же позиции, «канониры» вряд ли смогут конкурировать с «Ман Сити», пишет GOAL.

Ученик Гвардиолы

Микель Артета globallookpress.com

Артета оттачивал свои тренерские навыки, работая ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити» в период с 2016 по 2019 год. За это время он точно понял, что нужно для построения успешной команды.

Гвардиолу по праву называют лучшим тренером в европейском футболе. Не в последнюю очередь из-за того, сколько игроков благодаря его усилиям стали звездами мирового класса. Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз — среди тех, кто вышел на новый уровень уже после того, как присоединился к «Ман Сити». На ранних этапах карьеры каждый из них регулярно сталкивался с критикой, но рядом с Гвардиолой ситуация быстро изменилась.

Гвардиола никогда не боялся экспериментировать. Он постоянно вносит изменения в тактическую схему и часто просит игроков адаптироваться к непривычным для них позициям. У Артеты была возможность убедиться в преимуществах такого подхода и в итоге стал делать то же самое в «Арсенале». Букайо Сака успел поиграть даже на позиции левого защитника, а Джака из невзрачного опорного полузащитника превратился в универсальную «восьмерку».

Однако замена Джаки всегда была непростой задачей. И тогда Артета снова использовал опыт Гвардиолы, решив подписать Хаверца вместо игрока, более подходящего для этой позиции. И очень похоже на то, что он допустил ошибку.

Хаверцу не очень комфортно не левом фланге в тройке полузащитников «Арсенала». Более того, его присутствие там разбалансировало команду. Артета чересчур старается быть похожим на Гвардиолу, вместо того, чтобы придерживаться принципов, которые помогли «канонирам» вновь стать одним из претендентов на титул.

Хаос в обороне

Александр Зинченко globallookpress.com

Хаверц не единственный, кто сейчас играет не на своей позиции в «Арсенале». Чтобы как можно скорее интегрировать немца в состав, Артета внес серьезные изменения в оборонительную линию.

Томас Парти, который в прошлом сезоне был одним из двигателей команды в центре поля, теперь играет на позиции правого защитника. Александр Зинченко из-за травм проигрывает конкуренцию Якубу Кивиору и Такехиро Томиясу. Вместе с Вильямом Салиба в центре защиты теперь играет Бен Уайт, а на Габриэл. При этом французу теперь приходится играть в качестве левого центрального защитника. И все это ради того, чтобы Хаверц мог действовать на позицию, которую раньше закрывал Джака.

«Арсенал» был намного сильнее, когда Габриэль и Зинченко были в стартовом составе, а Уайт мог взаимодействовать с Букайо Сака. Артете все-таки задуматься о том, чтобы вернуться к модели, которая приносила результат. Особенно с учетом того, что Тимбер выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Текущая ситуация явно чревата неприятными последствиями, о чем свидетельствует недавний матч с «Фулхэмом». «Арсенал» потерял два очка из-за ошибок в обороне, при этом пропустив второй гол в тот момент, когда соперник остался в меньшинстве.

«Канониры» стали чересчур уязвимы в защите, постоянно нарываясь на контратаки. И это тоже результат недавних перестроений в составе.

«Арсенал» по-прежнему доминирует на чужой половине поля, но около своих ворот он стал действовать не так надежно, как раньше. И это надо как-то решать перед важными матчами с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

У Хаверца пропало голевое чутье

Кай Хаверц globallookpress.com

Хаверца на самом деле можно простить за то, что он оправдывает надежд. Ему приходится выполнять работу, к которой он просто не привык. И это должно стать настоящей проблемой для Артеты.

У Кая было достаточно моментов в первых матчах, однако с реализацией у него настоящая беда. «У него было много моментов, он должен был забить не один гол, и это то, чего нам пока не хватает», — сказал Артета после игры с «Фулхэмом».

К слову, болельщики «Челси» в этом плане вряд ли сильно удивлены. В прошедшем сезоне АПЛ у Хаверца был xG 10,8, а 44 процента его ударов пришлись в створ, но при этом он забил лишь семь мячей.

«Арсеналу» и Артете придется очень постараться, чтобы Кай продолжал играть на этой позиции. Немец в игре с «Фулхэмом» сделал 28 касаний, у Джаки в матче против этой же команды в прошлом сезоне было в два с половиной раза больше — 71. А это четко указывает на то, что Хаверц недостаточно вовлечен в игру «Арсенала».

Если бы регулярно забивал, это не имело бы такого большого значения, но сейчас «канониры» просто не могут себе позволить держать в «старте» игрока, который не вносит значимого вклада в успех команды. Сложно сказать, что сможет ли Хаверц добиться прогресса.

Виейра может вытеснить Хаверца из состава

Фабиу Виейра globallookpress.com

Неэффективное выступление Хаверца в матче с «Фулхэмом» стало еще более вопиющим на фоне действий вышедшего вместо него Фабиу Виейры. Португалец заработал пенальти, благодаря которому Сака сравнял счет. А еще через две минут Эдди Нкетиа забил после его результативной передачи.

Виейер поначалу тоже выглядел странным приобретением. В дебютном сезоне он провел за «Арсенал» лишь 14 матчей, хотя за него заплатили 35 миллионов фунтов. Однако теперь Артета, возможно, всерьез задумался о том, чтобы выпускать 23-летнего хавбека с первых минут.

«Фабиу был великолепен. Я был впечатлен его игрой, настроем и решениями, которые он принимал. Меня это очень радует. Это моя вина, что до этого он играл очень редко, но сегодня он дал повод задействовать его гораздо чаще», — заявил Артета.

Виейра заслуживает того, чтобы начать в стартовом составе предстоящий матч с «МЮ». На данный момент он может принести больше пользы, чем Хаверц.

Хаверц наверняка думает, что сейчас он неприкосновенен из-за огромной суммы, которую «Арсенал» за него заплатил. Поэтому перевод в запас на некоторое время может пойти ему на пользу.

Что дальше?

Кай Хаверц globallookpress.com

Артете предстоит найти способ, как извлечь максимум пользу из игры Хаверц, иначе журналисты начнут задавать ему неудобные вопросы. Трансфер немца был, прежде всего, инициативой тренера, поэтому ситуация в какой-то момент может стать не совсем приятной.

Как и любой тренер клуба топ-6 АПЛ, Артета не может позволить себе такую роскошь, как время. «Арсенал» провел два сезона без трофеев, после еще одного такого руководство может сделать выводы.

Артете нужно понять, как использовать лучшие качества Хаверца, чтобы «Арсенал» снова смог почувствовать себя конкурентом «Ман Сити».

Хаверц впервые привлек внимание таких клубов, как «Челси» и мадридский «Реал», своей динамичной игрой в роли ложной девятки в «Байере». Он специально опускался ближе к середине поля, чтобы потом совершать умные прорывы в чужую штрафную, где защитники были просто не в состоянии хоть как-то помешать ему. Кроме того, Кай участвовал в прессинге, постоянно пытался отбирать мяч после потери. То же самое он должен делать и в «Арсенале».

Артете пора подкорректировать свое тактическое видение, как правильно использовать Хаверца, чтобы дать достойный ответ критикам и вывести «Арсенал» на новый уровень. Если этого не произойдет, «Арсенал» рискует не только отстать от «Ман Сити», но и потерять место в топ-4.