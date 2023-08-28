Трансферный дайджест. 22 — 28 августа

Жоау Феликс

«Атлетико», полузащитник, 23 года

Жоау Феликс globallookpress.com

Теперь уже почти официально — Феликс не станет легендой «Атлетико». Парень сделал всё, чтобы клуб постарался избавиться от него.

Хватило буквально одного странного заявления о желании играть за «Барселону». Но самое интересное, что в каталонском клубе после этого задумались: «И правда, а почему бы нам не забрать Жоау к себе?».

В «Атлетико» вообще не против такого расклада, вот только финансово уничтоженная «Барса» способна предложить разве что вариант с арендой. Более того, желательно, чтобы аренда была бесплатной и без обязательного выкупа. Каталонцы, правда, готовы взять на себя обязательства по зарплате игрока.

Время показало, что «Атлетико» совершил безумную ошибку, заплатив «Бенфике» за Феликса больше 100 миллионов евро. Игрок, конечно, хороший, но не более того. Это, к слову, подтвердила в том числе вторая половина прошлого сезона, которую Жоау провел в «Челси».

Наш прогноз: куда-нибудь сбежит перед закрытием трансферного окна.

Серхио Рамос

Без клуба, защитник, 37 лет

Серхио Рамос globallookpress.com

Рамос, судя по последним новостям, четко дал понять, что перейдет к тем, кто больше заплатит.

В принципе, в его возрасте это логичное решение. Удивляет другое, Серхио почему-то не зовут в Саудовскую Аравию. Все идет к тому, что бывший капитан «Реала» уедет в Турцию.

И, скорее всего, это будет «Галатасарай». Был вариант с «Бешикташем», но эти ребята уже выкатили официальное заявление, в котором аккуратно намекнули, что слегка обалдели, когда узнали о финансовых запросах звезды.

А «Галатасарай» якобы готов платить Рамосу 10 миллионов евро в год. Похоже, в турецком гранде слегка переоценивают возможности 37-летнего защитника. Кстати, Серхио якобы сказал туркам, что поедет к ним только в том случае, если они попадут в групповой этап Лиги чемпионов.

Наш прогноз: будет играть там, где больше заплатят.

Алексей Миранчук

«Аталанта», полузащитник, 27 лет

Алексей Миранчук globallookpress.com

Миранчук по-прежнему находится в томительном ожидании. И надо признать, что «Аталанта» ведет себя очень странно: с одной стороны, показывает, что россиянин ей вообще не нужен, а с другой — делает вид, мол, такого классного игрока просто так не отпустим.

Но все идет к тому, что Алексей вскоре покинет Бергамо и вернется в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Туринский клуб снова заинтересован в аренде игрока сборной России. И обещает выкупить его через год, но при условии, если попадет в еврокубки.

Правда, здесь есть небольшая нестыковка. По данным Transfermarkt, контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года, то есть следующим летом он станет свободным агентом. Соответственно, «Аталанте» выгодно сейчас пойти на уступки и принять предложение «Торино».

Наш прогноз: вернется в «Торино».

Ромелу Лукаку

«Челси», нападающий, 30 лет

Ромелу Лукаку globallookpress.com

А это главный неудачник лета. Сначала Лукаку убеждал всех, что хочет остаться в «Интере», потом вдруг начал вести переговоры с «Ювентусом»...Итог — от бельгийца отказались оба итальянских клуба, а для миланского он теперь еще и предатель.

«Челси» тоже решил избавиться от мощного форварда. Маурисио Почеттино, может, и хотел бы оставить парня, но руководство клуба сразу сказало, что это даже не обсуждается — «синим» не нужны проблемные ребята.

В общем, Лукаку попал в незавидную ситуацию, практически уничтожив свою репутацию. И, как ни странно, на помощь ему пришел Жозе Моуринью. Ряд итальянских СМИ утверждают, что Ромелу вскоре станет игроком «Ромы».

Римляне, конечно же, ведут переговоры об аренде скандалиста. Пишут, что «Челси» получит около пяти-семи миллионов евро, а Лукаку снизит зарплату до семи миллионов. Как говорится, а мог бы поехать в Саудовскую Аравию на 20-30 миллионов...

Наш прогноз: поедет к «Особенному».

Мэйсон Гринвуд

«Манчестер Юнайтед», атакующий полузащитник, 21 год

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Гринвуду не позавидуешь. С одной стороны, парень явно отскочил, когда с него сняли обвинения в домашнем насилии, но на этом история не закончилась.

«МЮ» провел собственное расследование и решил избавиться от талантливого вингера. В клубе пришли к неутешительному выводу, что Мэйсон чересчур токсичная личность.

Теперь «МЮ» ищет клуб, который рискнет подписать игрока с не самым привлекательным бэкграундом. Примечательно, что от подписания Гринвуда отказались даже в Саудовской Аравии. Местные футбольные деятели решили, что англичанин может навредить имиджу лиги.

По некоторым данным, сейчас у Гринвуда есть лишь одно предложение — от неназванного клуба из Албании. Если это правда, то несостоявшейся звезде «красных дьяволов» не позавидуешь.

Наш прогноз: пусть и с трудом, но все-таки найдет солидный клуб.

Леонардо Бонуччи

«Ювентус», защитник, 36 лет

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

Еще один в недавнем прошлом топовый защитник, который мог бы получить выгодный контракт в Саудовской Аравии, но вместо этого намерен и дальше играть в Европе.

И самое интересное, что Бонуччи может переехать в Германию. Опытнейшего итальянца хочет подписать «Унион Берлин».

Может, для кого-то это странная новость, но на самом деле ничего удивительного. «Унион», в отличие от «Юве», будет играть в Лиге чемпионов.

Но Бонуччи уходит из туринского клуба не по собственному желанию и не из-за отсутствия возможности играть в еврокубках. Его оттуда, по сути, выгоняют. Всё, Макс Аллегри больше не верит в бывшего «капитано».

А для «Униона» это очень интересный вариант, такой игрок даже в 36 лет способен принести пользу.

Наш прогноз: будет играть за «Унион».

Фоларин Балогун

«Арсенал», нападающий, 22 года

Фоларин Балогун globallookpress.com

Нападающие «Арсенала» явно не блещут на старте сезона, однако Микель Артета все равно продолжает игнорировать игрока, который стал одним из лучших бомбардиров предыдущего чемпионата Франции.

Балогун наколотил 21 мяч, выступая на правах аренды за скромный «Реймс». Казалось бы, вот тебе и замена для постоянно травмированного Габриэла Жезуса. Но, нет, Артета решил, то Фоларин не соответствует его тактическим требованиям.

Но Балогун вряд ли сильно расстроен. В самое ближайшее время он отправится на Лазурный берег — в «Монако».

«Монегаски» на фоне скандальной истории, в которую вляпался Виссам Бен-Йеддер (обвиняют в насилии), и травмы Брээля Эмболо, согласился заплатить за Балогуна 40 миллионов евро и бонусы. Что сказать, отличный вариант для команды Александра Головина.

Наш прогноз: будет в одной команде с Головиным.

Марко Верратти

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 30 лет

Марко Верратти globallookpress.com

Верратти вслед за Неймаром тоже стал одним из козлов отпущения в «ПСЖ». И это максимально странно с учетом того, что итальянец мог спокойно вписать в сложные тактические построения Луиса Энрике.

Вполне вероятно, что у испанца даже не интересовались его мнением, решение по Верратти наверняка принимали другие люди.

Увы, но Марко, похоже, покидает европейский футбол. Всего лишь в 30 лет (хотя, почему «всего лишь», Габри Вейга из «Сельты» и вовсе рванул в Саудовскую Аравию в 21 год) он уезжает на Ближний Востоке. Но не в СА, а в Катар. Верратти вроде бы уже договорился о контракте с «Аль-Араби». «ПСЖ», по всей видимости, тоже не обидят.

Наш прогноз: будет играть на Ближнем Востоке.

Рандаль Коло-Муани

«Айнтрахт», нападающий, 24 года

Рандаль Коло-Муани globallookpress.com

Пару месяцев назад серьезные источники писали о том, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы одним из новичков «ПСЖ» стал Коло-Муани. Вскоре после этого главная французская звезда вдрызг разругался с руководством и история с Рандалем перестала быть актуальной.

Но совсем недавно Мбаппе помирился с хозяевами клуба. И в СМИ снова начались разговоры о возможном переезде Коло-Муани в столицу Франции.

«ПСЖ» готов заплатить за игрока сборной Франции 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Айнтрахт» может получить в виде бонусов.

Мбаппе, конечно, не перестает удивлять. Сначала «ПСЖ» купил Усмана Дембеле, потом продал Неймара, а теперь готов расстаться с огромной суммой в обмен на игрока, у которого пока только один по-настоящему успешный сезон в карьере. Вряд ли здесь обошлось без участия Килиана.

Наш прогноз: в «ПСЖ» выполнят очередное требования Мбаппе.

Филиппе Коутиньо

«Астон Вилла», полузащитник, 31 год

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Европейские приключения Коутиньо тоже подходят к концу. Бразильцу так и не удалось перезапустить карьеру.

Филиппе потерялся даже в «Астон Вилле». Начало было не самых плохим, но после назначения Унаи Эмери что-то явно пошло не так.

Но надо признать, что проблемы у бывшей звезды «Ливерпуля» начались гораздо раньше, еще в «Барселоне». Переезд в столицу Каталонии был его главной ошибкой.

Ряд источников утверждают, что Коутиньо вот-вот отправится в Катар и подпишет контракт с «Аль-Духаилем». Интерес также есть у «Бетиса», но осталась ли у игрока мотивация бегать в интенсивной Ла Лиге?

Наш прогноз: выбора нет — надо ехать в Катар.

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 31 год

Мохамед Салах globallookpress.com

В «Ливерпуле» очень надеялись, что Саудовская Аравия оставит их в покое после подписания Джордана Хендерсона, Фабиньо и Роберто Фирмино, но теперь люди с большими деньгами пришли за Мохамедом Салахом...

И на какой-то вброс это не похоже. К сожалению для «Ливерпуля», все очень серьезно.

«Аль-Иттихад» готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии. Если что, поговаривают, Криштиану Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» под 200 миллионов евро.

Устоит ли Мо перед соблазном вмиг стать мультимиллионером? Лигу чемпионов выиграл, английскую Премьер-лигу — тоже. Поэтому можно легко поверить тем СМИ, которые настаивают на том, что Салах уже дал согласие на переход в «Аль-Иттихад». А некоторые даже утверждают, что один из лучших игроков в истории АПЛ отправится туда медосмотр уже в понедельник (кто знает, может, уже отправился).

Юрген Клопп при этом продолжает уверять, что «Ливерпуль» не продаст Салаха, но в этом случае от «красных» зависит далеко не всё. Если игрок решит, что ему надо в СА, удерживать его не будет смысла. К тому же, «Ливерпуль» неплохо заработает. Саудовцы вроде бы согласно заплатить под сто миллионов. Ну или столько, сколько потребуют.

Другой вопрос, что в АПЛ без Салаха будет грустно. Даже столь мощной лиге отчаянно не хватает харизматичных личностей.

Наш прогноз: возможно, и не откажется от столь жирного предложения.