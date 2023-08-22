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    Джордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»

    Сербский голкипер едет на «Стэмфорд Бридж», чтобы побороться за звание первого номера команды Почеттино

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    Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн» Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян
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    Джордже Петрович
    В феврале 2022 года «Нью-Ингленд Революшн» потеряла своего звездного вратаря из-за европейского гиганта, когда Мэтт Тернер перешел в «Арсенал». Спустя чуть более полутора лет бостонцы, похоже, скоро окажутся в аналогичном положении.
    Это связано с тем, что заменивший Тернера Джордже Петрович быстро привлек внимание крупнейших клубов Европы и теперь может стать очередным дорогостоящим новичком на «Стэмфорд Бридж», поскольку «Челси» продолжает добавлять к составу звезд как для немедленного использования, так и на перспективу

    Как и в случае с большинством их нынешних трансферов в настоящее время, похоже, что «Челси» переплатит за подписание Петровича, поскольку в сообщениях СМИ утверждается, что клуб согласился на трансферный сбор в размере 14 миллионов фунтов стерлингов (17,5 миллионов долларов США), что сделает его одним из крупнейших трансферов на выход в истории МЛС.

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    • 23-летний игрок стал настоящей звездой в Новой Англии, получив номинацию на звание Вратаря года МЛС в 2022 году, несмотря на то, что стал игроком стартового состава только после ухода Тернера в мае того же года. За прошедшие с тех пор 14 месяцев его связали трансферными слухами с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Нантом» и «Ноттингем Форест», и он быстро попал в поле зрения европейской элиты.

    В течение некоторого времени большой трансфер Петровича казался неизбежным. Тем временем «Ревс» не хотят отпускать его, и на это есть веская причина: уход Петровича почти наверняка обречет на провал их сезон. Он очень важен для команды, и заменить его будет непростой задачей.

    Когда в ближайшие дни будет подтвержден переход Петровича, ожидается, что он не просто отправится в Европу, чтобы наверстать упущенное, но, скорее, в тот или иной момент выйдет в стартовом составе за «Челси», даже если его коллега по летним контрактам Роберт Санчес будет поначалу впереди него в иерархии вратарей.

    Джордже Петрович

    «Когда вами интересуются такие великие команды, это здорово», — сказал Петрович ранее в этом году, — «но я не уделяю этому слишком много внимания, потому что я доволен в "Нью-Ингленд Революшн" и рад своему прогрессу и тому, как я работаю с командой из недели в неделю. Когда придет подходящее время [подумать о трансфере], тогда и посмотрим».

    Это время пришло, и GOAL может точно объяснить, почему некоторые из крупнейших клубов мирового футбола следят за прогрессом Петровича...

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    Дорога в Новую Англию

    Тренер вратарей «Ревс» Кевин Хичкок вспоминает, как впервые увидел Петровича в действии. Клуб готовился к неизбежному: потере Тернера. Они знали, что их американская звезда уходит, а это означало, что пришло время искать ему замену.

    На столе Хичкока появились видеоролики с участием трех или четырех вратарей, и через несколько секунд он все понял. «Мне просто нравился его плиометрический прыжок; это было для меня самым важным моментом», — рассказал Хичкок, бывший вратарь «Челси».

    «Это было то, что я видел в Мэтте Тернере, и я знал, что тоже могу это улучшить. Я сразу сказал: "Это тот, кого я хочу. Петрович — тот самый". Итак, мы пошли к [главному тренеру "Ревс" Брюс Арену], и Брюс посмотрел видео в течение 45 секунд и согласился. Все были на одной волне».

    Джордже Петрович

    Но хотеть игрока и подписать игрока — это очень разные вещи. В то время Петрович играл за «Чукарички», будучи в академии клуба с 2014 года. Он выступал за клуб в Лиге конференции и дебютировал за сборную Сербии в 2021 году.

    Хичкок в первую очередь хвалит «Ревс» за столь быстрое заключение сделки. Петрович, тем временем, говорит, что не потребовалось слишком много усилий, чтобы убедить его в том, что переезд через Атлантику даст ему шанс значительно продвинуть свою карьеру.

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    «Я хотел сделать следующий шаг», — говорит он, — «и поэтому я подумал, что МЛС как лига и "Нью-Ингленд Революшн" — подходящее место для меня. Когда пришло это предложение, оно мне очень понравилось. У них было план для меня. Когда Мэтт уйдет, я займу его место и стану вратарем [первого выбора]. Я также очень хорошо сработался с Кевином, так что этот переход оказался для меня очень удачным!»

    Обучение под руководством Тернера

    Петрович, по его словам, изначально был подписан в качестве запасного игрока. Он прибыл в команду в апреле 2022 года, а Тернер, в конце концов, ушел в мае, а это означало, что на какое-то время в составе «Ревс» было два отличных вратаря.

    Тернер, который теперь номер 1 в «Ноттингем Форест», уже собирался уходить, но был еще далек от ухода. В последние несколько месяцев своего пребывания в «Ревс» он взял Петровича под свое крыло, помогая подготовить его к неизбежному вхождению в стартовую роль.

    Мэтт Тернер

    «Это была мечта. Это было великолепно», — говорит Хичкок. «Мэтт сразу усвоил то, над чем я работал с Джордже, и каждый раз подбадривал его. Он давил на него, так что не только я толкал Джордже, но и Мэтт толкал Джордже. Мэтт был для него как старший брат. Они так хорошо ладили».

    Тернер перешел в «Арсенал», оставив стартовое место Петровичу, который, не теряя времени, сделал его своим. Каким-то образом, после потери вратаря года МЛС в лице Тернера, игра вратарей «Ревс» стала еще лучше, когда Петрович встал в рамку.

    Прорывной сезон

    Петрович впервые вышел в стартовом составе матча МЛС 12 июня против «Филадельфии Юнион». Две недели спустя он впервые сыграл на ноль, сделав шесть сейвов при ничьей 0:0 в Ванкувере. И с этого момента все покатилось как снежный ком.

    К концу сезона 2022 года у него было семь сухих матчей всего за 21 старт, включая рекорд клуба — четыре матча подряд в июле и августе. У него был второй лучший процент отраженных ударов среди всех вратарей МЛС и четыре сейва с пенальти, больше, чем у любого вратаря с 2017 года.

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    • Он выиграл приз «Сейв года» по версии МЛС и занял второе место в голосовании «Вратарь года» по версии МЛС, уступив Андре Блейку. Это был третий сезон подряд, когда вратарь «Ревс» занял одно из двух первых мест в голосовании «Вратарь года», поскольку в 2021 году Тернер получил награду и занял второе место в 2020 году.

    «Что касается меня лично, прошлый год был превосходным», — сказал Петрович ранее в этом сезоне. «Я привык к МЛС как к лиге, но мы не достигли целей нашей команды».

    Петрович снова был силен в 2023 году, сохранив семь сухих матчей в 22 матчах. Его 99 сэйвов — лучший показатель в лиге, на восемь больше, чем у бывшего игрока дортмундской «Боруссии» Романа Бюрки в «Сент-Луис Сити», а его процент сейвов является самым высоким в лиге среди вратарей, сыгравших в стартовом составе более двух игр.

    Джордже Петрович

    Петрович добился успеха как на поле, так и за его пределами, быстро приспособившись к жизни в Бостоне. Он работает над своим английским и до сих пор наслаждается жизнью в США.

    «Для меня Бостон — самый красивый город в Соединенных Штатах», — с энтузиазмом говорит он. «Я не был во многих городах, но среди городов, которые я посещаю, Бостон — лучший. Он так похож на некоторые из лучших городов Европы!»

    Следующий Брэд Фридель?

    Хичкок был в футболе очень долгое время: он провел более десяти лет в «Челси», а затем начал тренерскую карьеру, которая в конечном итоге привела его в Новую Англию. Это делает Хичкока знатоком, когда речь идет о позиции вратаря, но даже он не совсем уверен, с кем сравнить Петровича.

    «В спортивном отношении он напоминает мне Мэтта, который раньше напоминал мне Брэда Фриделя», — говорит Хичкок. «Брэд Фридель был очень атлетичным вратарем. Но Джордже совершенно отличается от обоих. У него более длинный размах рук, поэтому он действительно не похож ни на кого. Он сам по себе, у него свои приемы».

    Брэд Фридель

    Это довольно высокая похвала. Фридель — легенда футбола в США и в Премьер-лиге, а Тернер выступал за сборную США на чемпионате мира в Катаре. Оба достигли вершины, но Хичкок верит, что Петрович тоже добьется этого.

    При росте 193 см Петрович имеет те габариты, которые клубы ищут у вратаря, и он примерно на пару сантиметров выше Фриделя и Тернера. По словам Хичкока, у него есть все, что тренер может хотеть в спортивном плане, но самый большой актив Петровича, как говорит его тренер, это его уверенность. Серб знает, насколько он уже хорош и насколько лучше может быть. Он не колеблется.

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    Однако он переживает трудности роста, как и все 23-летние вратари, но Хичкок говорит, что он быстро совершенствует ментальную и психологическую сторону своей игры: «Я пытаюсь научить его различным привычкам. Иногда ему непросто, потому что он очень разочаровывается в себе, и это хорошо, потому что он хочет стать лучшим вратарем, чем он есть сейчас».

    Насколько он подходит «Челси»?

    Справедливо сказать, что в данный момент в «Челси» происходит небольшая смена вратарей, и Петрович станет последним, кто вмешается в дикую ситуацию на «Стэмфорд Бридж».

    Эдуар Менди ушел, переехав в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. То же самое касается и Кепы Аррисабалаги, который ушел в аренду в мадридский «Реал» с прицелом на постоянный переход. Габриэль Слонина, вундеркинд-вратарь мужской сборной США, был отдан в аренду в бельгийский «Эйпен», чтобы набираться опыта, и вполне может стать главным голкипером клуба в будущем.

    В «Челси» был приглашен Санчес, бывший номер один в «Брайтоне», и, похоже, Петрович присоединится к нему не только для того, чтобы быть его сменщиком, но и, возможно, составить ему конкуренцию.

    Роберт Санчес

    Петрович, несмотря на свою неопытность на высшем уровне, является элитным голкипером и в свои 23 года продолжает прогрессировать. Неудивительно, что Санчес сохранит за собой стартовую роль, по крайней мере на какое-то время, пока Петрович приспосабливается к жизни в Премьер-лиге, но ясно, что «Челси» видит в сербе вратаря, которого они могут подготовить на эту роль уже в этом или следующем году.

    У него определенно есть талант и менталитет, чтобы добиться этого, поэтому «Челси» делает ставку на него и поэтому, в конечном итоге, он также делает ставку на «синих», которые станут тем клубом, который выведет его на следующий уровень.

    Светлое будущее

    Сообщения СМИ по всему миру уже некоторое время связывают Петровича с большими клубами, и Хичкока можно причислить к числу людей, которые считает, что молодой серб может стать следующей звездой, успешно совершившей прыжок из МЛС в Европу.

    «Меня это совсем не удивляет», — говорит Хичкок. «Только из-за Мэтта Тёрнера люди думают: О, они, должно быть, делают что-то особенное там, в Новой Англии».

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    • Пока что его героизма в МЛС недостаточно, чтобы обеспечить Петровичу постоянное место в сборной Сербии. Вместо этого главный тренер Драган Стойкович работает с Предрагом Райковичем из «Мальорки», Ваней Милинкович-Савичем из «Торино» и Марко Дмитровичем из «Севильи» — у всех игроков больше опыта, чем у Петровича.

    Сыграв свой второй матч за сборную в январе, Петрович надеется стать более постоянным игроком национальной команды своей страны, которая участвовала в трех из последних четырех чемпионатов мира.

    Сэйвы Петровича

    «Для меня всегда привилегия и честь играть и участвовать за свою национальную сборную и за свою страну», — говорит он. «Что касается вратарей, конкуренция никогда не была такой жесткой, как сейчас, и я считаю, что в Сербии, вероятно, есть шесть или семь вратарей, которые являются одними из лучших в мире».

    Итак, для Петровича наступило захватывающее время. Вскоре он сможет оказаться среди лучших в мире, играя на более крупной сцене в составе «Челси». Сборная Сербия наверняка скоро обратит на него внимание, и у него появится шанс показать, почему он готов стать звездой как для клуба, так и для страны.

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