Трансферный дайджест. 15 — 21 августа

Клеман Лангле

«Барселона», защитник, 28 лет

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, скорее всего, сменит клубную прописку этим летом.

По информации Football Espana, каталонский клуб намерен продать 28-летнего футболиста или отдать в аренду и сейчас рассматривает различные варианты.

Сообщается, что центрбек может вернуться в «Тоттенхэм», в котором уже выступал на правах аренды.

Также есть информация, что Лангле хотели бы видеть у себя в составе «Милан» и «Ювентус», но они не хотят платить ему всю зарплату.

Ранее отмечалось, что «Аль-Наср» также хочет купить Лангле.

Клеман Лангле globallookpress.com

В прошлом сезоне француз играл за «Тоттенхэм», забил один мяч и сделал две результативные передачи в 35 матчах за «шпор».

Наш прогноз: Лангле вернется в «Тоттенхэм».

Алексис Санчес

«Марсель», нападающий, 34 года

Чилийский форвард Алексис Санчес имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации Фабрицио Романо, интерес к 34-летнему нападающий проявляет «Интер». Если же верить корреспонденту Хосе Томасу Фернандесу, то игрока линии атаки хочет видеть у себя «Барселона».

Отметим, что и в «Интере» и в «Барселоне» футболист уже выступал.

Также была информация, что «Гремио» может заменить Луиса Суареса на Алексиса Санчеса. Помимо этого, два неназванных клуба из Саудовской Аравии предлагают контракт игроку сборной Чили.

Алексис Санчес globallookpress.com

В минувшем сезоне Санчес провел 44 матча за «Марсель», в которых забил 18 голов и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Санчес точно останется в Европе.

Жереми Доку

«Ренн», нападающий, 21 год

Форвард «Ренна» Жереми Доку близок к тому, чтобы оказаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Le Parisien, 21-летний нападающий согласовал условия контракта с «Манчестер Сити», который видит в игроке сборной Бельгии замену для Рияда Мареза.

Теперь сами клубы должны согласовать сумму трансфера.

FootMercato сообщил, что «Вест Хэм» сделал «Ренну» предложение по, но французы отклонили его.

Отмечается, что французский клуб хочет получить за Жереми 55 миллионов евро.

Жереми Доку globallookpress.com

В нынешнем сезоне Доку провел два матча за «Ренн» и забил один мяч.

Наш прогноз: Доку перейдет в «Манчестер Сити».

Сердар Азмун

«Байер», нападающий, 28 лет

Форвард «Байера» Сердар Азмун, который сейчас находится в лазарете, может сменить команду.

По информации журналиста Флориана Плеттерберга, нападающего сборной Ирана хочет подписать «Милан». Переговоры между сторонами находятся на ранней стадии, никаких договоренностей еще нет.

Ранее была информация, что 28-летний футболист может вернуться в питерский «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга готов платить иранцу 3 миллиона евро в год.

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Азмун уже выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

Сердар Азмун globallookpress.com

В минувшем сезоне Сердар провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Наш прогноз: Азмун останется в «Байере».

Марко Верратти

«ПСЖ», полузащитник, 30 лет

Будущее итальянского полузащитника Марко Верратти в «ПСЖ» все еще остается под вопросом.

По информации Football Italia, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» включились в борьбу за 30-летнего хавбека, который не входит в планы нового наставника парижан Луиса Энрике.

Также сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг уже дал добро на подписание игрока сборной Италии.

Ранее была информация, что в чемпионе Европы заинтересованы «Барселона», «Челси», «Аль-Хиляль», «Ливерпуль» и «Атлетико». Между этими клубами и развернется борьба за футболиста.

Марко Верратти globallookpress.com

В прошлом сезоне Верратти сыграл 38 матчей и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Наш прогноз: Верратти покинет «ПСЖ», но останется в Европе.

Нуну Тавареш

«Арсенал», защитник, 23 года

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш, наверное, продолжит свои профессиональные выступления в другой команде.

«Астон Вилла» хочет приобрести 23-летнего оборонца «канониров», информирует inews.

Также была информация, что португальский футболист может перейти в «Вест Хэм». Его хотел бы видеть в составе лично наставник команды Дэвид Мойсе.

Ранее сообщалось, что еще одним претендентов на Тавареша является «Галатасарай», однако сам игрок не хочет ехать в Турцию.

Нуну Тавареш globallookpress.com

Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды. В сезоне-2022/23 он сыграл 39 матчей и забил шесть голов.

Наш прогноз: Тавареш сменит команду, но останется в Англии.