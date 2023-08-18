Финал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?

Всего один раунд отделяет их от группового этапа еврокубков. В основную сетку Лиги Европы рвутся чемпион Молдавии — «Шериф» и чемпион Азербайджана — «Карабах», а также бронзовый призер Украины — «Заря». Остальные шесть коллективом метят в групповой этап Лиги конференций.

Кто в Лигу чемпионов?

Несмотря на то, что остался всего один раунд квалификации еврокубков, в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет чемпион Украины — «Шахтёр». «Горняки» получили автоматическую путевку в основную сетку ЛЧ — без участия в квалификации.

А вот чемпионы Молдавии, Азербайджана, Казахстана и Литвы выбыли из гонки еще на второй стадии отбора Лиги чемпионов и продолжают биться за места в Лиге Европы и Лиге конференций.

Кто в Лигу Европы?

По итогам 3-го отборочного раунда в Лигу Европы стремятся попасть три клуба. Чемпион Азербайджана «Карабах» обеспечил себе место в финале квалификации после того, как обыграл в 3-м раунде ЛЕ финский ХИК (4:2 — победа в двухматчевой дуэли).

В финале квалификации еврокубка «Карабах» сыграет против словенской «Олимпии». Победитель получит путевку в Лигу Европы, проигравший коллектив сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

Кевин Медина, игрок «Карабаха» globallookpress.com

Второй год подряд в группе Лиги Европы может сыграть «Шериф». Клуб из Тирасполя оказался сильнее белорусского БАТЭ (5:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях). В последнем отборочном раунде ЛЕ «Шериф» сыграет с командой «Клаксвик» (Фарерские острова).

С 4-го отборочного раунда Лиги Европы стартует бронзовый призер украинской Премьер-лиги — «Заря». Команда из Луганска миновала первые три отборочных раунда. Для выхода в групповую стадию, «Заре» нужно обыграть пражскую «Славию».

Кто в Лигу конференций?

Шесть не чужих нам команд сыграют в последней стадии квалификации. Если «Карабах», «Шериф» и «Заря» в случае фиаско, получат путевку в групповой этап Лиги Европы. То для команд, выступающих в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций права на ошибку нет.

Сразу четыре команды перебрались из Лиги Европы в Лигу конференций. БАТЭ после поражения от молдавского «Шерифа», в последней стадии отбора сыграет с «Балкани» из Косово.

У чемпиона Литвы — «Жальгириса» будет дуэль с венгерским «Ференцварошом». В Лиге Европы литовский клуб уступил шведскому клубу «Хэкен» (1:8).

В Лиге Европы провалился действующий победитель казахстанской Премьер-лиги. «Астана» в двухматчевом противостоянии проиграла чемпиону Болгарии — «Лудогорцу». (2:1 — победа дома и 1:5 — поражение в гостях). В плей-офф Лиги конференций «Астана» сыграет против албанского коллектива «Партизани».

Серебряный призер украинского чемпионата «Днепр-1» проиграл в 3-й стадии квалификации Лиги Европы пражской «Славии» (1:1 — ничья дома и 0:3 — проигрыш в гостях). За место в групповом этапе Лиги конференций клуб из Украины сразится со словацким коллективом — «Спартак» Трнава.

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Еще два клуба добрались до последней стадии отбора Лиги конференций, которые с самого начала квалификации стартовали в 3-м по значимости еврокубке УЕФА. казахстанский «Тобол» выиграл в серии пенальти у ирландского коллектива «Дерри» (6:5 — победа в серии пенальти).

Киевское «Динамо» тоже вырвало путевку в следующий раунд еврокубка, обыграв в серии пенальти греческий «Арис» (2:2 — ничья по сумме двух встреч и 6:5 — победа «Динамо» в серии пенальти).

Итак, «Тобол» в последнем раунде отбора встретится с чешской «Викторией», а киевское «Динамо» с «Бешикташем».

Кто завершил участие в еврокубках?

Украинское представительство в еврокубках составляет 4 команды: «Шахтер», «Днепр-1», «Заря» и «Динамо». Выбыла из турнира только «Ворскла» еще во втором раунде Лиги конференций.

У Азербайджанской федерации футбола остался «Карабах». А вот «Сабах» и «Нефтчи» завершили еврокампанию после матчей 3-го раунда.

На самых ранних стадиях отбора выбыли из гонки молдавские клубы : «Петрокуб», «Зимбру» и «Милсами». Остался в Лиге Европы исключительно «Шериф», который продолжает бороться за место в евроосени.

Жером Мбекели, игрок «Шерифа» globallookpress.com

Два коллектива перед заключительной стадии отбора сохранил Казахстан. Речь о «Астане» и «Тоболе». К слову в 3-м раунде Лиги конференций оступился «Актобе», а еще раньше участие в еврокубках завершил «Ордабасы».

В 3-м раунде Лиги конференций также проиграли белорусский «Неман», армянский «Пюник», латвийская «Рига», грузинская «Дила», латвийская «Валмиера».

Без своих представителей в турнирах УЕФА остались Армения, Латвия, Грузия и Эстония. Ранее завершили участие клубы из Грузии.

В строю осталось 10 клубов. Как минимум 4 из них сыграет в групповом этапе одного из турирнов УЕФА. ВСе ответы узнаем после 1 сентября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.