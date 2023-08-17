Династия «Ман Сити». Команда Гвардиолы завоевала четвертый трофей за три месяца

Английский «Манчестер Сити» победил испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок Европы. Встреча прошла в греческом Пирее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «горожан» забил Коул Палмер (63), у испанцев отличился Юссеф Эн‑Несири (25). В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5–4.

Начало еще одного эпичного сезона?

Автор Daily Mail Крис Уиллер впечатлен количеством трофеев, которые «Манчестер Сити» собрал за последние несколько месяцев.

«Как типично. Сначала они не могут выиграть европейский трофей более 53 лет, а потом выигрывают сразу два. Чтобы выиграть Суперкубок УЕФА здесь, на стадионе имени Георгиоса Караискакиса, не потребовалось ничего настолько сверхчеловеческого, как для победы в Лиге чемпионов и требла в июне.

Но команде Пепа Гвардиолы пришлось снова пережить драму с пенальти после потери Суперкубка Англии в серии ударов с "Арсеналом" 11 дней назад, так как еще один трофей грозил ускользнуть сквозь пальцы этим душным вечером в Афинах.

Таким образом, у "Сити" есть свой первый Суперкубок УЕФА — и четвертый трофей менее чем за три месяца — клуб продолжает открывать новые горизонты спустя 67 дней после своей первой победы в Кубке европейских чемпионов над миланским "Интером" в Стамбуле, всего через Эгейское море от Афин.

Для Гвардиолы это был четвертый успех в Суперкубке УЕФА. Но подумайте о "Севилье": за последние 17 лет многократные победители Лиги Европы проигрывали его шесть раз подряд. Испанцы повели в счете в середине первого тайма, но "Сити" сравнял счет благодаря голу Коула Палмера, который продемонстрировал потрясающую игру.

Эдерсон был другим выдающимся игроком, и он пришел на помощь, сделав пару важных сейвов, хотя ему не пришлось делать еще один в серии буллитов, поскольку Неманья Гудель смазал единственную из 10 попыток, когда он мощным ударом попал в перекладину.

Если это запустит еще один эпический сезон для "Сити", они выбрали для этого хорошее место. Греки кое-что знают о марафонах, и этот сезон может превзойти прошлогоднюю кампанию из 61 игры благодаря Суперкубку Англии, клубному чемпионату мира FIFA в Саудовской Аравии перед Рождеством и этому выставочному матчу на стадионе "Олимпиакос" в портовом городе Пирей, который был практически полностью заполнен до 30 000 мест».

«Сити» не хватало Гюндогана, Де Брейне и Силвы

Автор The Guardian Джейми Джексон фиксирует преимущество «Севильи», оправившейся после неудачного старта матча, над понесшим кадровые потери «Манчестер Сити».

«Вначале у парней Гвардиолы, которые любят доминировать и катком давить противников, перехватывало дыхание. Фил Фоден был выбран вместо травмированного Кевина Де Брёйне, и он смещался в открытые пространства, связывая игру. Фоден принял участие в эпизоде, кульминацией которого стал разрезающий пас Уокера на Грилиша. Вингер не доставил сильных проблем Буну, но тот отбил кулаком, а Йошко Гвардиол нанес удар выше ворот.

Мгновение спустя радар Грилиша был откалиброван гораздо лучше — он заставил Буну потрудиться, переводя мяч на угловой, который "Севилья" отразила. Испанская команда застряла в Дне сурка, знакомом многим противникам "Сити": точно зная плавные ходы, которые будут исполняться перед ними, но не в состоянии сделать что-либо, чтобы разрушить чары соперника.

Им нужна была ошибка "горожан", как, например, когда Ковачич недалеко от территории "Севильи" небрежно уступил мяч, к большому огорчению Гвардиолы. Затем именно хорват пропустил мяч, который привел к первому голу. Маркос Акунья получил мяч слева, навесил, а Эн-Несири обыграл Аке и Гвардиола и отправился мяч рядом с правой стойкой ворот Эдерсона.

За этим последовали неудачный контроль мяча Фодена и дико неточная подача Гвардиола; вдруг "Севилья" начала брать взяла верх. Иван Ракитич отдал пас на 40 ярдов Лукасу Окампосу, игра снова переместилась вправо, Оливер Торрес сделал передачу Эрику Ламеле, и тот пробил мимо.

Дела пошли чуть лучше для прошлогодних победителей Лиги чемпионов, когда пас Родри заставил Лоика Баде дернуть прикрытого Холанна, что означало предупреждение для французского защитника и штрафной удар с 25 ярдов. Фоден отправил мяч в стенку, точнее, в лицо Хоану Морено, и поэтому "Севилья" вела к перерыву.

"Сити" был настолько успокоен, насколько это возможно. После штрафного удара Ракитича на Эн-Несири и Ко, защитники разобрались и выходя в атаку Палмер отбил Ковачичу, но кросс был неэффективным, вызвав контратаку. Уокер промазал с подкатом под Окампоса, вингер прорвался по левому флангу и покатил точно на Эн-Несири: удар марокканца пришелся в Эдерсона, и "Сити" спасся. Гвардиола держался за голову, и Морено пробил со штрафного в сторону Эдерсона. Бразильский вратарь удержал мяч, но игру снова вела "Севилья".

"Сити" пришлось отвоевывать контроль над матчем, в котором, согласно общепринятому мнению, они должны были доминировать. Было очень заметно отсутствие в составе манчестерцев Илкая Гюндогана (сейчас в "Барселоне"), Де Брёйне и Бернарду Силвы (который болен).

Каждый из этих троих может решить исход матча, и когда Гвардиола посмотрел на свою скамейку запасных, там не было никого из них. Фоден может переворачивать игру, но был малозаметен, в основном потому, что "Сити" никак не мог взять мяч под контроль. Тем не менее, у них есть дух, как показал сравнявший счет Палмер, удар головой, которого не оставил Боно ни единого шанса».

Коул Палмер говорит Эрлингу Холанну подвинуться

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное полузащитнику «Сити», который сравнял счет в матче, принесшем трофей.

«Теперь у Коула Палмера два гола, два жизненно важных гола в двух "кубковых финалах" уже в этом сезоне, и если "Манчестер Сити" нужны игроки, способные справиться с важным матчем, то вот восходящая звезда. 21-летний футболист спас "Сити" как раз тогда, когда казалось, что они могут позволить Суперкубку УЕФА, призу, которого они отчаянно жаждали, ускользнуть из их рук.

Примечательно, что Пеп Гвардиола впоследствии заявил, что Палмер, которого "Вест Хэм Юнайтед" пытался взять в аренду, может уйти этим летом навсегда. "Я не думаю, что будет аренда", — подтвердил тренер "Сити", прежде чем добавить: "Останется или продадим, но аренды не будет".

Это вызвало удивление, и трансфер явно будет недешевым. Может быть, это попытка заставить "Вест Хэм" договориться о переходе главной цели "Сити" Лукасе Пакете? Возможно, Гвардиола хитрил, а может быть, что более вероятно, он просто устанавливал правила, заявляя, что Палмер "хотел уйти", предположительно, в аренду.

Палмер был заменен на поле перед серией пенальти после того, как основное время поединка завершилось со счетом 1:1, но по праву был назван лучшим игроком матча. Он забил после того, как вышел в первом матче сезона, Суперкубке Англии против "Арсенала", и хотя та серия пенальти закончилась поражением, на этот раз одержал победу неосновной состав "Сити".

Если это должна была быть решающая игра для Фила Фодена, получившего роль сменщика Кевина Де Брёйне, то 23-летнего игрока затмил другой выпускника клубной академии. Кроме того, Палмер очень уверен в себе. Он крикнул не кому-то, а Эрлингу Холанну, чтобы тот ушел с дороги и позволил ему добраться до кросса Родри, сравняв счет для "Сити", как раз когда это матч казался проигранным.

"Кажется, я выкрикнул свое имя", — сказал Палмер. "Он собирался ударить головой, но пригнулся, а я был там, чтобы завершить". Представьте это. Представьте, если бы он промахнулся. Вместо этого Палмер спокойно нанес удар головой через голкипера "Севильи" Буноу в сетку, а Холанн внимательно следил за ним.

"Сити" нужно будет заменить Де Брёйне, который выбыл на срок до четырех месяцев, но, похоже, у них есть замена Рияду Марезу, который перешел в саудовскую Про-лигу. Если Палмер останется. У него даже есть способность Мареза резко отбиваться и оставлять защитников на газоне — это была тяжелая ночь для обычно бескомпромиссного левого защитника "Севильи" Маркоса Акуньи, которого садили на газон три раза — и ушедший алжирский вингер поддержал его, написав в твиттере "Коул" с двумя аплодирующими смайликами».

Будущее «Сити» в надежных руках

Корреспондент ESPN Роб Доусон считает, что «Сити» удалось построить команду-династию, которая будет выигрывать трофеи и после ухода Гвардиолы.

«На все вопросы, заданные Гвардиоле с тех пор, как он прибыл на стадион "Этихад" в 2016 году, теперь есть ответы, и все, что осталось решить, — это сколько еще трофеев он выиграет, прежде чем он решит уйти. Он может уйти уже в 2025 году, но этого времени еще достаточно, чтобы добавить еще пару титулов Премьер-лиги и еще один трофей Лиги чемпионов.

В его послужном списке в Манчестере уже значатся пять побед в Премьер-лиге, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, два Суперкубка Англии и очень важная Лига чемпионов, которую он выиграл у миланского "Интера" в Стамбуле в июне. Завоевав Суперкубок в изнуряющей жаре на родине "Олимпиакоса" в Пирее, он выиграл 15 трофеев чуть более чем за семь лет в клубе.

Это доминирование на уровне "Ливерпуля" 1970-х и 1980-х годов и "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона. В будущем "Сити" Гвардиолы будет упоминаться в одном списке с ними. Единственный положительный момент для соперников дома и в Европе заключается в том, что длительные периоды успеха "Ливерпуля" и "Юнайтед" в конце концов подошли к концу.

Так же будет и с "Сити", потому что ничто не вечно, но футбольный директор Чики Бегиристайн пытается создать команду, которая, по крайней мере, обещает пережить гения Гвардиолы на боковой линии. У них уже есть лучший молодой нападающий в мире Эрлинг Холанн, а этим летом появился лучший молодой защитник в мире Йошко Гвардиол.

Выйдя на замену в матче с "Бернли" в пятницу, Гвардиол, подписанный за 90 миллионов евро из "РБ Лейпциг", дебютировал в стартовом составе против "Севильи". 21-летний игрок уже выглядит достойно в команде, полной ловких и стильных игроков. Играя на позиции левого защитника, он был достаточно хорош, чтобы сделать несколько острых передач через линии "Севильи" в опасные зоны для Холанна и Грилиша, особенно в первом тайме.

На другой стороне поля еще один 21-летний игрок, Палмер, дал много поводов для беспокойства победителю чемпионата мира Маркосу Акунья, сделав четыре успешных дриблинга и три удара по воротам за 85-минутную игру, в ходе которой он был назван лучшим игроком матча. После Фила Фодена и Рико Льюиса, подписавших на этой неделе новые пятилетние контракты, Палмер следующий на конвейере "Сити".

Он, вероятно, не вышел бы в старте против "Севильи", если бы Бернарду Силва не заболел, но его игра и гол заставят Гвардиолу задуматься, когда дело доходит до решить, кто должен заменить Кевина Де Брюйна на следующие четыре месяца. Этим летом "Брайтон" и "Вест Хэм" проявили интерес к форварду молодежной сборной Англии, но пока он остается на месте.

С Палмером, Гвардиолом, Холанном, Фоденом и Льюисом будущее "Сити" в надежных руках. После завоевания четвертого трофея за три месяца подарок тоже не так уж плох».