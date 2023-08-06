«Арсенал» начал сезон с трофея. Команда Артеты прервала серию поражений от «Ман Сити»

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу. Основное время встречи, прошедшей на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 1:1. У «Сити» гол на 77‑й минуте забил Коул Палмер, Леандро Троссард спас «канониров» от поражения на 90+11‑й. В серии пенальти сильнее оказался столичный клуб — 4:1.

Смотр новичков «Арсенала»

Автор Daily Mail Крис Уиллер фиксирует, что «канониры», прервавшие череду поражений от «Сити», выпустили в стартовом составе всех дорогостоящих летних новичков.

«Казалось, что "Сити" добавит очередной трофей, к одержанным в прошлом сезоне победам в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии, когда вышедший на замену Коул Палмер вывел их вперед, забив отличный гол на 77-й минуте. Однако "канониры" сравняли счет на 101-й минуте, когда удар Леандро Троссарда срикошетил от Мануэля Аканджи, что привело к серии пенальти.

Мартин Эдегор, Троссард, Букайо Сака и Фабио Виейра реализовали четыре попытки "Арсенала", в то время как Кевин Де Брёйне попал в перекладину "Сити", а Аарон Рамсдейл отразил удар Родри. Таким образом, "Арсенал" завоевал свой первый трофей после победы над "Ливерпулем" по пенальти в Суперкубке Англии три года назад и возродил веру в то, что они могут сократить отставание от "Сити" после поражения в чемпионской гонке в прошлом сезоне.

Важно отметить, что это была их первая победа над командой Пепа Гвардиолы за восемь попыток, и есть надежда, что это обнадежит из относительно того, что они смогут стать еще лучше в этом сезоне. Победа "Сити" в этом матче могла оказать значительное влияние на "Арсенал", который рассчитывал на свои шансы открыть счет, учитывая их превосходный уровень физической подготовки.

"Сити" вернулся на "Уэмбли" всего через 64 дня после победы здесь над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии, и через 57 дней после того, как завоевал требл, обыграв миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Гвардиола признал, что его игроки начали готовиться к новому сезону на две недели позже, чем "Арсенал", и временами это проявлялось в первом тайме, несмотря на то, что они владели мячом в два раза чаще, чем их соперники.

Календарь и таблица АПЛ

Отсутствие Илкая Гюндогана, героя "Сити", забившего два гола в финале Кубка, было очень заметно — он перешел в "Барселону" с новым контрактом на 25 миллионов фунтов стерлингов, а в полузащите его заменил Матео Ковачич. "Арсенал" же демонстрировал новичков, подписанных за суммарные 200 миллионов фунтов стерлингов. Бывший партнер Ковачича по "Челси" Кай Хаверц, Юрриен Тимбер и Деклан Райс, за которым этим летом охотился "Сити" — все они попали в стартовый состав Микеля Артеты».

Возвращение Де Брейне и суровое судейство

Редакция The Telegraph не оставляет без внимания новые судейские рекомендации, вступающие в силу с этого сезона в Англии.

«Это был 17-й раз, когда "Арсенал" выиграл этот трофей, и их выступление было очень обнадеживающим по многим параметрам. Дебютанты Деклан Райс и Юрриен Тимбер впечатлили. Еще один новичок Кай Хаверц провел более неоднозначное время на поле и должен был забить, имея отличный момент в первом тайме.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что звездный нападающий Эрлинг Холанн снова был не очень заметен, при том, что он закончил прошлый сезон с всего одним голом в восьми играх во всех турнирах.

Однако одним из положительных моментов для "Сити" стало то, что Кевин Де Брёйне вышел на поле на последние полчаса, впервые после финала Лиги чемпионов в июне, когда он получил травму подколенного сухожилия, хотя нужно отметить, что бельгиец был нехарактерно неточным при пробитии пенальти.

Матч также впервые показал, чего нужно ожидать от официальных лиц матча в предстоящем сезоне: игроки и тренеры согласились с так называемым "Уставом участников", что означает, что они столкнутся с более строгими санкциями за плохое поведение во время матчей.

Так, тренер "Арсенала" Микель Артета получил желтую карточку в первом тайме за то, что размахивал воображаемой желтой карточкой после того, как Родри совершил тактический фол, чтобы предотвратить прорыв. По обе стороны от этого два игрока — Томас Парти из "Арсенала" и Хулиан Альварес из "Сити" — были предупреждены за то, что выбили мяч ногой».

Троссард и Рамсдейл добыли трофей в концовке

Автор The Guardian Ник Эймс считает, что у «Сити» не было серьезного преимущества по ходу матча за Суперкубок.

«По крайней мере, знакомая вспышка эмоции Артеты на боковой линии подтвердила, что английский футбол вернулся. То же самое касалось и ранней монополии "Сити" на владение мячом, хотя и создавшей мало моментов. Десять недель назад Илкай Гюндоган выигрывал здесь Кубок Англии; теперь его замена в роли "восьмерки", Матео Ковачич, назначен управлять игрой, и хорват справляется достаточно успешно. Бен Уайт ловко вмешался после того, как Аканджи сделал кросс на Эрлинга Холанна, а прострел Родри был неточен. "Арсенал", яростно давивший на заднюю линию "Сити" при владении мячом, выглядел достаточно организованным, чтобы на этот раз избежать разгрома.

Хаверц был подписан в качестве атакующего полузащитника, но здесь возглавлял линию атаки, будучи выбран вместо Эдди Нкетия в качестве замены травмированному Габриэлю Жезусу. Его плюсы и минусы в этой роли хорошо известны, его ум и грациозность не всегда дополняются безжалостностью центрального нападающего. За пять минут до перерыва ему был предоставлен шанс на отличный дебютный гол: Букайо Сака обыграл Аканджи, а затем нацелился на ближнюю штангу, но бивший из отличной позиции Хаверц позволил Ортеге заблокировать.

Это было намного больше, чем смог создать "Сити" , хотя Родри сразу после этого отправил мяч чуть выше перекладины ударом почти с центра поля. Это было бы не самое подходящее время для Рамсдейла, которому будет дышать в затылок Дэвид Райя, если удастся заключить сделку с "Брентфордом", чтобы пропускать такой мяч.

Ортега сохранил паритет, но Рамсдейл был первым вратарем, которому пришлось потрудиться после перерыва. Он парировал удар Стоунза головой, его защита завершила вынос мяча, а "Сити" снова зашел в тупик. Деклану Райу пришлось потрудиться во время своей первой серьезной проверки с момента прихода в "Арсенал", он прервал один пасс умным перехватом, прежде чем ошибиться со своим пасом. Было достаточно обнадеживающих моментов от подписанного за 105 миллионов фунтов стерлингов игрока, даже если его удар сильно выше ворот на 63-й минуте вызвал насмешки со стороны болельщиков "Сити".

Холанну едва дали шанс проявить себя, хотя те, кто помнит Суперкубок прошлого сезона, подтвердят, что его удача в этом матче вряд ли будет надежным предсказателем на год вперед. Гвардиола заменил его Палмером еще до отметки в три четверти матча, а вместо Ковачича появился Кевин Де Брёйне. Неровный второй тайм сопровождался приливами и отливами: Сака проскочил мимо точного прострела Уайта, а Палмер наблюдал, как удар едва не влетел под перекладину из-за рикошета.

Затем другая замена, Фил Фоден, возглавил контратаку, которая дала Палмеру платформу для его блестящего момента. Мяч в конечном итоге был доставлен 21-летнему игроку головой Де Брёйне, и, с правой стороны штрафной площади, Палмер восхитительным обводящим ударом отправил его мимо Рамсдейла. Палмера хотят арендовать клубы со всего континента, но Гвардиола явно может не пожалеть, если оставит его на весь сезон.

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Рамсдейл, блестяще спасая от ударов Фодена и Родри в быстрой атаке, не дал "Сити" оторваться, но "канониры" не предложили камбэка до того момента, как Троссард нанес свой удар. Восемь минут добавленного времени были еще продлены из-за столкновения Кайла Уокера и Парти, после которого обоим потребовалась помощь медиков, после чего когда вышедший на замену Троссард получил короткий пас после розыгрыша углового, прорвался в штрафную и пробил. Он был вознагражден, и после того, как Де Брёйне пробил пенальти в перекладину, а Рамсдейл спас от удара Родри, то же самое произошло и с "Арсеналом".».

Победа придаст импульс, необходимый «Арсеналу»

Автор ВВС Гэри Роуз считает, что победа в Суперкубке поможет «Арсеналу» зарядиться на борьбу за титул в новом сезоне

«Немногие люди придают большое значение победе в Суперкубке Англии, и история говорит нам, что это не часто приводит к победе в Премьер-лиге — только однажды с 2011 года победившая команда завоевала чемпионский титул.

Но это пока не будет беспокоить "Арсенал", поскольку они наслаждаются положительным результатом после столь разочаровывающего завершения прошлого сезона.

В преддверии этой игры Гвардиола сказал, что летний трансферный бизнес "Арсенала" вывел их на новый уровень, и хотя ни Райс, ни Хаверц, ни Тимбер особо не отличились, нет никаких сомнений, что их приход укрепил костяк команды Артеты.

"Канониры" проиграли "Сити" со счетом 1:4 и 1:3 в Премьер-лиге в прошлом сезоне, но в этом матче противостояние было куда более равным, поскольку у "Арсенала" было больше шансов на успех в первом тайме, но Стефан Ортега дважды отразил удары Хаверца с близкого расстояния.

Хотя давление титульной гонки далеко не такое же, как в матче за Суперкубок, для Артеты все равно будет воодушевлением увидеть, как его оттесненная на обочину в борьбе за титул команда возвращается, особенно после того, как они капитулировали в конце прошлого сезона.

Очередная потеря Суперкубка — это уже знакомая территория для Сити. Теперь они сыграли в последних трех матчах за Суперкубок Англии и проиграли их все, но болельщикам "Сити" все равно, если конечный результат будет таким же, как и в предыдущих кампаниях — победа в Премьер-лиге».

Гвардиола не слишком огорчен поражением

Автор ESPN Джеймс Олли не оставляет без внимания то, насколько разное отношение у соперников было к этому матчу и его результату.

«Обе команды отреагировали на исход матча так, как и следовало ожидать. "Арсенал" убежал, чтобы отпраздновать со своими болельщиками в ликующих сценах, которые, по мнению циников, были непропорциональны достижению.

"Горожане" коллективно пожали плечами, зная, что на следующих выходных начнутся серьезные дела: Кевин Де Брёйне выйдет в старте, как и их новый центральный защитник Йошко Гвардиол, чей переход из "РБ Лейпциг" за 77 миллионов фунтов стерлингов произошел слишком поздно, чтобы принять участие в этом показательном выступлении на "Уэмбли".

Но если "Сити" и Гвардиола правы, пренебрегая важностью этой игры в своем собственном сознании — а они правы — тогда "Арсенал" может чувствовать себя в равной степени оправданным, используя этот успех, как ступеньку в своей собственной психологической эволюции.

"Для нас это заявление", — сказал вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл после матча. "Это показатель того, что мы можем выйти и победить 'Манчестер Сити' в большом матче, когда это важно. Я не уверен, что будет в этом сезоне, но этот ментальный блок ушел. Теперь мы готовы двигаться дальше".

Артета поощряет это чувство. "Если Аарон так думает — отлично", — сказал испанский тренер. "Важно, что чувствуют игроки на поле, что они убеждены, что могут победить любую команду". "Мы знали, что это серьезный вызов, особенно из-за опыта соперника и того, как часто они играют в финалах, но сегодня мы продемонстрировали настоящую стойкость и решимость бороться и побеждать в игре".

Однако надо сказать, что при всей позитивной энергии, исходящей от "Арсенала", то, как они ее добились, вряд ли вызовет панику у Гвардиолы. Они вели равный бой, хотя "Арсенал" и создал в нем лучшие моменты — два превосходных шанса, которые Хаверц упустил в первом тайме. "Сити" проиграл из-за отраженного удара в серии пенальти в игре, в которой они не были полностью настроены, так что это вряд ли представляет собой кризис.

Эту игру часто называют "приподниманием занавеса" перед новым сезоном, но в течение длительного времени она больше напоминала дергание занавеса: две стороны тайком подглядывают друг за другом после летней разлуки.

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Обе команды акклиматизируются, но в то время как "Сити" чувствует себя уверенно, зная, что этот результат мало что значит в общей схеме вещей, "Арсенал" движется вперед с верой в то, что их ведущие соперники не являются непобедимыми».

Неудачник: Эрлинг Холанн

Редакция Goal традиционно выбирает победителей и неудачников прошедшего матча, и среди последних оказался лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона.

«Любой, кто помнит прошлый сезон, знает, что списывать со счетов Эрлинга Холанна после разочаровывающего выступления в Суперкубке Англии опасно. Тем не менее, этот день, несомненно, был днем, который здоровяк-норвежец не будет вспоминать с особой любовью.

Хотя в этом матче не было ничего такого же привлекающего внимания и достойного попадания в заголовки СМИ, как его неспособность забить гол, когда ему представили 100%-й шанс с трех ярдов в матче против "Ливерпуля" в 2022 году, Холанн не оказал реального влияния на игру, прежде чем его заменили незадолго до часовой отметки.

Он действительно пытался сделать бесчисленное количество забеганий вперед, но без умных забросов де Брёйне, находящих его, Холанн был в значительной степени разочарован. По иронии судьбы, когда заменили нападающего, бельгийский полузащитник одновременно вышел на поле, заменяя Матео Ковачича.

На этот раз никто не будет предсказывать провал Холанна, но Суперкубок Англии по-прежнему остается игрой, в которой фанатам еще предстоит увидеть лучшее, что может показать норвежец».