Самый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку

В отличие от почти всех, кто связан с «Пари Сен-Жермен», Килиан Мбаппе был в хорошем настроении во время субботнего матча Лиги 1 с «Лорьяном».

В то время как те, кто сидел вокруг него на «Парк-де-Пренс», были горько разочарованы, наблюдая за тем, как чемпионы пытались — и не смогли — сломить команду, занявшую 10-е место в прошлом сезоне, Мбаппе несколько раз был замечен смеющимся и шутящим с новичком ПСЖ Усманом Дембеле. И почему бы нет? Этот матч лишь доказал в очередной раз, насколько он важен для парижан.

Накануне Луис Энрике заявил, что все еще надеется на мирное решение контрактного противостояния Мбаппе с Насером Аль-Хелаифи и Ко, но новый тренер многозначительно добавил: «Философия этого клуба очень ясна: клуб превыше всего, и я разделяю это на 100 процентов».

Несомненно замечательные и искренние чувства со стороны Луиса Энрике — но просто неприменимые в данном случае. События последних нескольких дней без тени сомнения доказали, что Килиан Мбаппе — больше, чем «Пари Сен-Жермен».

Фактически, сейчас он, вероятно, самый могущественный игрок в мире.

Четко осознающий свою ценность

На следующее утро после того, как ПСЖ столкнулся с тем, что выглядело примером ужасного будущего без Мбаппе, парижский клуб объявил, что они снова приняли капитана сборной Франции в свои ряды с распростертыми объятиями.

Для случайных наблюдателей это выглядело бы удивительным поворотом событий. Вспомните, ведь «Пари Сен-Жермен» наконец-то дал отпор Мбаппе. Когда письмо, подтверждающее его намерение покинуть клуб в 2024 году, загадочным образом — и весьма кстати — просочилось в прессу, Аль-Хелаифи настоял на том, что Мбаппе должен будет найти себе новый клуб до закрытия трансферного окна. По понятным причинам ПСЖ не собирался следующим летом терять самого ценного игрока в мире бесплатно.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Все стало настолько токсичным, что «Пари Сен-Жермен» довольно мелочно снял плакаты с изображениями Мбаппе на своем стадионе и вокруг него, прекратил продавать его футболку в клубном магазине, а также попытался сыграть на чувстве вины, заявив, что если Мбаппе уйдет бесплатно, это приведет к «волне увольнений».

Они даже приняли предложение саудовской команды «Аль-Хиляль» по Мбаппе в попытке принудить его уйти. Однако Мбаппе отказался даже обсуждать трансфер. Почему? Потому что может. Он востребованный игрок, у которого все козыри в этой ситуации, и он это знает. Это главный молодой талант нового поколения, который остро осознает свою ценность, особенно для ПСЖ.

«Краеугольный камень клубного проекта»

Аль-Хелаифи назвал Мбаппе «краеугольным камнем клубного проекта» в прошлом году не просто так. Они полностью зависят от него, и не со спортивной точки зрения. Его голы можно заменить.

Как отметил бывший спортивный директор ПС Леонардо, «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и «Челси» выиграли Лигу чемпионов с тех пор, как Мбаппе перешел в «ПСЖ», поэтому можно выиграть трофей и без него.

Но владельцы ПСЖ, одержимые суперзвездами, явно не верят, что клуб, не имеющий конкуренции во Франции, сможет сохранить актуальность на мировой арене без игрока уровня Мбаппе, который пользуется огромной популярностью у молодых болельщиков из всех слоев общества.

По крайней мере, не в данный момент времени. Поскольку Лионель Месси и Неймар ушли этим летом, Мбаппе остается их единственной иконой — и самой важной для их бренда.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими globallookpress.com

Они могли бы построить лучшую, более сплоченную и функционирующую команду на деньги, полученные от продажи Мбаппе, способную наконец реализовать свою мечту о завоевании Европы, но без победителя чемпионата мира они просто не были бы столь привлекательными с точки зрения маркетинга и коммерческих возможностей, или даже просто с точки зрения привлечения подписчиков в социальных сетях.

Мбаппе и его команда все это знают, поэтому они могли позволить себе просто сидеть и разоблачать блеф ПСЖ.

Заставил ждать и «Реал» тоже

Потому что «Реал Мадрид» все равно никуда не денется. Прошлым летом Мбаппе одурачил Флорентино Переса, и все же испанец явно хочет подписать его. Он даже готов подождать до следующего года, чтобы сделать это.

Однако тут снова Мбаппе будет решать, переедет ли он в Мадрид и если да, то когда. Он еще может подписать продление соглашения с ПСЖ, но если он это сделает, то это снова будет сделано на его условиях.

В самом деле, не удивляйтесь, если ему удастся «убедить» «Пари Сен-Жермен» включить в соглашение пункт о выкупе до 2024 года — и за сумму, которую, как он знает, «Реал» будет готов заплатить.

В этом смысле Мбаппе демонстрирует элемент контроля не только над своей карьерой, но и над трансферным рынком, чего мы никогда раньше не видели.

В этом плане ему немного повезло. Криштиану Роналду пришлось переехать в Саудовскую Аравию, потому что он больше никому не был нужен в Европе. Лионель Месси был вынужден покинуть «Камп Ноу» из-за финансовых проблем «Барселоны».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Однако Мбаппе может делать все, что ему заблагорассудится, и пока он решает, что для него лучше, судьбы несколько других игроков зависли в воздухе. Если Мбаппе останется в ПСЖ, «Реалу» просто придется подписать бомбардира этим летом. И ПСЖ, конечно же, нужно будет подписать замену, если он уйдет.

В любом случае, Мбаппе является потенциальным катализатором цепной реакции, в результате которой несколько форвардов поменяют клубы.

Слабый ПСЖ паникует под давлением

Не то, чтобы его это заботило, конечно. На данный момент все его внимание будет сосредоточено на том, чтобы увидеть, что еще ПСЖ готов предложить ему для подписания продления контракта.

Они из кожи вон лезли ради него прошлым летом, а на этот раз заменили Неймара, с которым Мбаппе поссорился, на его партнера по сборной Франции и хорошего друга Дембеле. На «Парк де Пренс» ожидается еще больше одобренных Мбаппе шагов.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Конечно, клуб пытался сделать вид, что отношения, которые казались разорванными, теперь наладились благодаря «очень конструктивным, позитивным переговорам» между двумя сторонами, которые привели к тому, что игрок был «восстановлен на тренировках основной команды» в воскресенье утром.

Календарь и таблица Лиги 1

На самом деле, отчаявшийся и бесхребетный ПСЖ запаниковал под давлением и решил снова дать Мбаппе все, что он хотел.

В эпоху могущественных игроков ни у кого нет больше власти, чем у Килиана Мбаппе.