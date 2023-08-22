«Бешикташ» отказался от подписания Серхио Рамоса

Турецкий «Бешикташ» сделал официальное заявление по поводу интереса к бывшему капитану мадридского «Реала»

В «Бешикташе» сообщили, что больше не рассматривают возможность подписания Рамоса из-за финансовых запросов 37-летнего игрока.

«Сделка не состоится, это невозможно из-за финансовых запросов», — говорится в заявлении стамбульского клуба.

«Бешикташ» в этом сообщении также упомянул полузащитника саудовского «Аль-Насра» Андерсона Талиску. Как и в случае с Рамосом, «орлы» не смогли договориться с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил Рамосу двухлетний контракт.