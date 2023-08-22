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    «Бешикташ» отказался от подписания Серхио Рамоса

    Футбол Бешикташ Суперлига Турции Футбол Турции Реал Мадрид ПСЖ
    Турецкий «Бешикташ» сделал официальное заявление по поводу интереса к бывшему капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    В «Бешикташе» сообщили, что больше не рассматривают возможность подписания Рамоса из-за финансовых запросов 37-летнего игрока.

    «Сделка не состоится, это невозможно из-за финансовых запросов», — говорится в заявлении стамбульского клуба.

    «Бешикташ» в этом сообщении также упомянул полузащитника саудовского «Аль-Насра» Андерсона Талиску. Как и в случае с Рамосом, «орлы» не смогли договориться с футболистом.

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