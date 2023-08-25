Клопп отреагировал на информацию о возможно переходе Салаха в «Аль-Иттихад»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Мохамед Салах в ближайшее время может перейти в «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», который готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.

«С нашей точки зрения, здесь вообще нечего обсуждать. Если в "Ливерпуль" придет подобное предложение, мы просто ответим "нет".

Наше трансферное окно скоро закроется, а их (в Саудовской Аравии) — нет. Если они не остановятся, как нам на это реагировать? Это вызов. И нам нужно научиться с этим справляться», — приводит слова Клоппа Actu Foot.

По данным СМИ, «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» за Салаха более 90 миллионов евро.

Игроками клуба из Джидды ранее стали Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.