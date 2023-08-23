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    «Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Салаху

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Руди Галетти.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По данным источника, саудовский клуб готов заплатить за игрока более 90 миллионов евро и рассчитывает, что такая сумма может изменить позицию главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа, не желающего отпускать форварда.

    В случае успешной сделки трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

    31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Салах провел два матча в АПЛ, отметившись в них голом и голевой передачей.

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