«Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Салаху

Нападающий «Ливерпуля»может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, саудовский клуб готов заплатить за игрока более 90 миллионов евро и рассчитывает, что такая сумма может изменить позицию главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа, не желающего отпускать форварда.

В случае успешной сделки трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Салах провел два матча в АПЛ, отметившись в них голом и голевой передачей.