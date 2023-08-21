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    Официально: Гринвуд покинет «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением по поводу будущего в команде Мэйсона Гринвуда.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    «Манчестер Юнайтед завершил своё внутреннее расследование обвинений, выдвинутых против Мэйсона Гринвуда.

    Наш процесс начался в феврале 2023 года, после того как с Мэйсона были сняты обвинения. На протяжении всего процесса мы учитывали пожелания, права и мнение предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба. Мы стремились собрать как можно больше информации и контекста.

    Мы должны были действовать деликатно и осторожно, чтобы получить доказательства, не являющиеся достоянием общественности, в том числе от тех, кто непосредственно знаком с этим делом.

    Основываясь на имеющихся в нашем распоряжении доказательствах, мы пришли к выводу, что материалы, размещенные в интернете, не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в отношении которых ему первоначально было предъявлено обвинение.

    Тем не менее, как Мэйсон публично признаёт сегодня, он совершал ошибки, ответственность за которые берёт на себя.

    Все, кто вовлечен в это дело, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с его возобновлением карьеры в "Манчестер Юнайтед". Поэтому было обоюдно решено, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вдали от Олд Траффорд», — гласит заявление «Манчестер Юнайтед».

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