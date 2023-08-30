Обратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?

«Манчестер Сити»

На вход: Йошко Гвардиол (77 миллионов фунтов, «РБ Лейпциг»), Жереми Доку (55,5 миллионов фунтов, «Ренн»), Матео Ковачич (25 миллионов фунтов, «Челси»)

На выход: Рияд Марез (30 миллионов фунтов, «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт (23,6 миллиона фунтов, «Аль-Наср»), Ши Чарльз (15 миллионов фунтов, «Саутгемптон»), Джеймс Траффорд (14 миллионов фунтов, «Бернли»), Карлос Борхес (12 миллионов фунтов, «Аякс»), Янхель Эррера (4,3 млн фунтов, «Жирона»), Исса Каборе (аренда, «Лутон»), Филип Стеванович (аренда, «Валвейк»), Максимо Перроне (аренда, «Лас-Пальмас»), Лиам Делап (аренда, «Халл»), Каллум Дойл (аренда, «Престон») ), Илкай Гюндоган (свободный агент, «Барселона»), Бенжамен Менди (свободный агент, «Лорьян»)

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Что еще нужно команде? Единственная реальная проблема, которую предстоит решить «Сити», — нужен ли им еще один центральный полузащитник, который заменит травмированного Кевина Де Брёйне. Гюндогана, Ляпорта и Мареза заменили Ковачич, Гвардиол и Доку, так что большая часть трансферных дел уже сделана, но потеря Де Брёйне — возможно, до февраля — вызывает беспокойство.

Интерес к Лукасу Пакете из «Вест Хэма» был прекращен из-за расследования по поводу ставок с участием полузащитника, а «Вулверхэмптон» отклонил предложение в размере 47 миллионов фунтов стерлингов о подписании игрока сборной Португалии Матеуша Нуньеса. «Сити» стремится заполучить кого-то до истечения крайнего срока, но не станет тратить деньги, если не поверит, что цена соответствует качеству.

Кто может уйти? Защитник Жоау Канселу перейдет в «Барселону», если два клуба смогут прийти к соглашению по поводу первоначальной аренды с обязательством или возможностью сделать сделку постоянной следующим летом, хотя переговоры уже затянулись дольше, чем ожидалось.

Были сомнения относительно будущего Калвина Филлипса, но он, похоже, намерен остаться, хотя он все еще испытывает проблемы с тем, чтобы получать игровое время более чем через год после своего перехода из «Лидс Юнайтед» за 45 миллионов фунтов стерлингов. Есть интерес к молодым игрокам Коулу Палмеру и Джеймсу МакЭти, но обойма «Сити» не такая большая, и им, возможно, придется остаться, чтобы заполнить места в составе.

«Арсенал»

На вход: Деклан Райс (100 миллионов фунтов, «Вест Хэм»), Кай Хаверц (65 миллионов фунтов, «Челси»), Юрриен Тимбер (34,3 миллиона фунтов, «Аякс»), Давид Райя (аренда, «Брентфорд»).

На выход: Гранит Джака (21,4 миллиона фунтов, «Байер Леверкузен»), Пабло Мари (6 миллионов фунтов, «Монца»), Мэтт Тернер (7 миллионов фунтов, «Ноттингем Форест»), Остон Трасти (5 миллионов фунтов, «Шеффилд Юнайтед»), Киран Тирни (аренда, «Реал Сосьедад») , Чарли Патино (аренда, «Суонси»), Маркиньос (аренда, «Нант»), Мика Бирет (аренда, «Мазервелл»), Рунар Алекс Рунарссон (аренда, «Кардифф»), Брук Нортон-Каффи (аренда, «Миллуолл»), Тайрис Джон-Жюль (аренда, «Дерби»), Эйнсли Мейтленд-Найлз (свободный агент, «Лион»)

Юрриен Тимбер globallookpress.com

Что еще нужно команде? «Арсенал» осуществил большую часть своих летних планов довльно рано, и любые оставшиеся подписания зависят от денег, полученных от продажи игроков. «Канониры» не прочь найти замену новичку Юрриену Тимберу, который выбыл из игры на большую часть сезона из-за операции на колене. Тимбер был использован на позиции левого защитника, перемещающегося в полузащиту, когда команда владеет мячом — специфичная роль, которая, вероятно, ограничивает потенциальные варианты.

Кто может уйти? «Арсенал» готов выслушать предложения по Николя Пепе, Седрику Суарешу, Альберту Самби Локонге, Робу Холдингу и Нуну Таваришу. Габриэл Магальяйнс и Томас Парти ранее привлекали интерес клубов Саудовской профессиональной лиги, и хотя Артета настаивал на том, что оба игрока остаются частью его планов, он не смог исключить их уход после 1 сентября. До этого «Реал Мадрид» может проверить свою решимость по поводу Габриэла, хотя официальное предложение еще не сделано.

«Манчестер Юнайтед»

На вход: Расмус Хёйлунн (64 миллиона фунтов, «Аталанта»), Мэйсон Маунт (55 миллионов фунтов, «Челси»), Андре Онана (47 миллионов фунтов, миланский «Интер»).

На выход: Антони Эланга (15 миллионов фунтов, «Ноттингем Форест»), Фред (8,6 миллиона фунтов, «Фенербахче»), Матей Коварж (4,3 миллиона фунтов, «Байер Леверкузен»), Алекс Теллес (4 миллиона фунтов, «Аль-Наср»), Зидан Икбал (850 000 фунтов, «Утрехт»), Итан Лэрд (750 000 фунтов стерлингов, «Бирмингем»), Чарли Сэвидж (не разглашается, «Рединг»), Брэндон Уильямс (аренда, «Ипсвич»), Давид де Хеа, Аксель Туанзебе, Фил Джонс (свободные агенты)

Софьян Амрабат globallookpress.com

Что еще нужно команде? С чего начать? Вы можете утверждать, что «Юнайтед» нужен полузащитник, нападающий и левый защитник до истечения крайнего срока, но этого не произойдет. Есть интерес к полузащитнику, и Софьян Амрабат из «Фиорентины» находится на первом месте в списке трансферных целей, но они не могут свободно разбрасываться деньгами из-за опасений нарушения финансового фэйр-плей.

Подписание левого защитника стало приоритетом после травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии — оба могут отсутствовать до ноября — но это будет зависеть от вариантов, которые доступны. Рассматриваются среди прочих Маркос Алонсо, Марк Кукурелья и Серхио Регилон.

Кто может уйти? «Юнайтед» надеется, что им удастся избавиться от нескольких игроков до наступления трансферного дедлайна, но это легче сказать, чем сделать. Донни ван де Бек доступен для продажи, но переход в «Реал Сосьедад» застопорился, и особого интереса со стороны других клубов не было.

Защитнику Эрику Байи сказали, что он не входит в планы Эрика тен Хага и игрок тренируется с резервом, пока пытается найти новый клуб, а запасной вратарь Дин Хендерсон ведет переговоры с «Кристал Пэлас». «Юнайтед» также рассмотрит предложения по Гарри Магуайру, Скотту Мактоминею и Антони Марсьялю, но при нынешних обстоятельствах они пока остаются на «Олд Траффорд».

«Ньюкасл»

На вход: Сандро Тонали (52 миллиона фунтов, «Милан»), Харви Барнс (38 миллионов фунтов, «Лестер»), Тино Ливраменто (32 миллиона фунтов, «Саутгемптон»), Янкуба Минте (6 миллионов фунтов, «Оденсе»), Льюис Холл (аренда, «Челси»).

На выход: Аллан Сен-Максимен (23 миллиона фунтов, «Аль-Ахли»), Крис Вуд (15 миллионов фунтов, «Ноттингем Форест»), Карл Дарлоу (300 000 фунтов, «Лидс»), Янкуба Минте (аренда, «Фейеноорд»), Мэтт Бондсвелл (аренда, «Ньюпорт»), Джамал Льюис (аренда, «Уотфорд»), Харрисон Эшби (аренда, «Суонси»), Гаранг Куол (аренда, «Волендам»), Райан Фрейзер (аренда, «Саутгемптон»)

Сандро Тонали globallookpress.com

Что еще нужно команде? Летом «Ньюкасл» не был так занят, как многие ожидали, но клубу пришлось работать в рамках жестких ограничений финансового фэйр-плей, поэтому Тонали, Барнс, Ливраменто и Холл, подписанный на правах аренды, стали единственными значительными пополнениями в команде Эдди Хау. Если в «Ньюкасле» не будет серьезных травм на этой неделе, маловероятно, что они подпишут еще одного игрока в главную команду до дедлайна.

Кто может уйти? Одиннадцать игроков основного состава «Ньюкасла» покинули «Сент-Джеймс Парк» с конца прошлого сезона, в том числе нападающие Крис Вуд и Аллан Сен-Максимен, поэтому запланированная летняя зачистка уже состоялась. На этой неделе будут уходить игроки низкого уровня, еще не имеющие опыта игры на взрослом уровне, в том числе молодежь, которой нужна возможность играть в футбол за первую команду в другом месте. Не ждите, что кто-то из постоянных игроков Хау уйдет. Времена, когда соперники совершали набеги на «Ньюкасл» в последние дни трансферного окна, прошли.

«Ливерпуль»

На вход: Доминик Собослаи (60 миллионов фунтов, «Лейпциг»), Алексис Мак Аллистер (35 миллионов фунтов, «Брайтон»), Ватару Эндо (16,2 миллиона фунтов, «Штутгарт»)

На выход: Фабиньо (40 миллионов фунтов, «Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон (12 миллионов фунтов, «Аль-Иттифак»), Зепп ван ден Берг (аренда, «Майнц»), Кэлвин Рамзи (аренда, «Престон»), Фабиу Карвалью (аренда, «Лейпциг»), Роберто Фирмино (свободный агент, «Аль-Ахли»), Алекс Окслейд-Чемберлен (свободный агент, «Бешикташ»), Наби Кейта (свободный агент, «Вердер»), Джеймс Милнер (свободный агент, «Брайтон»)

Райан Гравенберх globallookpress.com

Что еще нужно команде? В первую очередь «Ливерпулю» нужно, чтобы исчез интерес к Мохамеду Салаху из Саудовской Аравии. Юрген Клопп заявил, что египетский нападающий не уйдет, но, поскольку окно в Саудовской Аравии закроется не раньше 20 сентября, спекуляции и неопределенность грозят отвлечь игрока и клуб.

В остальном «Ливерпуль» сделал свои трансферные дела, но это было неспокойное окно из-за неожиданных уходов и неудачных попыток подписать Мойзеса Кайседо и Ромео Лавия, поэтому нельзя сбрасывать со счетов поздний переход еще одного полузащитника — говорят о Райане Гравенберхе из «Баварии» и Шейке Дукуре из «Кристал Пэлас».

Кто может уйти? Никто, имеющий хоть какое-либо значение. «Ливерпуль» уже расстался с несколькими игроками прошлогоднего состава из-за истечения контрактов и летних трансферов, поэтому выход для игроков основного состава команды Клоппа на некоторое время закрыт.

Единственный, за кем стоит следить, — это Салах, но маловероятно, что 31-летнему футболисту будет разрешено уехать в Саудовскую Аравию, даже если он предпримет согласованные усилия, чтобы сделать это в ближайшие дни. «Ливерпуль» просто не может позволить себе терять больше игроков основной команды, поэтому на этой неделе на «Энфилде» должны пройти несколько спокойных дней.

«Тоттенхэм»

На вход: Джеймс Мэддисон (40 млн фунтов, «Лестер»), Педро Порро (39 млн фунтов, «Спортинг»), Микки ван де Вен (34,5 млн фунтов, «Вольфсбург»), Деян Кулушевски (25,6 млн фунтов, «Ювентус»), Гульельмо Викарио (17,2 млн фунтов, «Эмполи»), Алехо Велис (13 миллионов фунтов, «Росарио Сентраль»), Эшли Филлипс (2 миллиона фунтов, «Блэкберн»), Манор Соломон (бесплатно, «Шахтер» Донецк)

На выход: Гарри Кейн (86 миллионов фунтов, «Бавария»), Гарри Уинкс (10 миллионов фунтов, «Лестер»), Джо Родон (аренда, «Лидс»), Трой Пэрротт (аренда, «Эксельсиор Роттердам»), Алфи Дивайн (аренда, «Порт-Вейл»), Лукас Моура (свободный агент, «Сан-Паулу»)

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Что еще нужно команде? «Шпоры» потратили большую часть денег, полученных от ухода Гарри Кейна за 86 миллионов фунтов стерлингов, до его отъезда в мюнхенскую «Баварию», но нельзя исключать и дальнейшие приобретения, особенно учитывая склонность председателя совета директоров Дэниела Леви к позднему заключению сделок.

Клуб может попытаться добавить еще одного атакующего игрока, чтобы компенсировать уход Кейна, возможным вариантом может стать Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест». Еще один центральный защитник тоже не помешал бы, но еще неизвестно, существует ли подходящий вариант на последней неделе трансферного окна. «Тоттенхэму» также приписывают интерес к полузащитнику «Челси» Конору Галлахеру.

Кто может уйти? «Шпорам» необходимо сократить раздутый состав. Список лишних игроков длинный: Уго Льорис, Эрик Дайер, Яфет Танганга, Давинсон Санчес, Джед Спенс, Серхио Регилон, Танги Ндомбеле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Брайан Хиль.

Дайер является предметом интереса «Фулхэма» среди прочих клубов, в то время как будущее Регилона остается неопределенным после того, как переход в «Реал Сосьедад» провалился, поскольку испанский клуб вместо этого взял в аренду у «Арсенала» Кирана Тирни.

Льорис может переехать в Италию, в то время как новый тренер Эндж Постекоглу положительно отзывается об Иване Перишиче, но вингер сборной Хорватии вызвал интерес со стороны «Хайдука».

«Челси»

На вход: Мойсес Кайседо (100 миллионов фунтов, «Брайтон»), Ромео Лавия (53 миллиона фунтов, «Саутгемптон»), Кристофер Нкунку (52 миллиона фунтов, «РБ Лейпциг»), Аксель Дисаси (38,7 миллиона фунтов, «Монако»), Николас Джексон (31,7 миллиона фунтов, «Вильярреал»), Роберт Санчес (25 миллионов фунтов, «Брайтон»), Лесли Угочукву (23 миллиона фунтов, Ренн), Дейвид Вашингтон (14 миллионов фунтов, «Сантос»), Анджело (13 миллионов фунтов, «Сантос»), Джордже Петрович (14 миллионов фунтов, «Нью-Ингленд Революшн»), Диего Морейра (свободный агент, «Бенфика»), Алеш Матуш (свободный агент, «Норвич») .

На выход: Кай Хаверц (65 миллионов фунтов, «Арсенал»), Мейсон Маунт (55 миллионов фунтов, «Манчестер Юнайтед»), Матео Ковачич (25 миллионов фунтов, «Манчестер Сити»), Кристиан Пулишич (20 миллионов фунтов, «Милан»), Калиду Кулибали (17 миллионов фунтов, «Аль-Хиляль»), Эдуард Менди (16 миллионов фунтов, «Аль-Ахли»), Рубен Лофтус-Чик (14 миллионов фунтов, «Милан»), Итан Ампаду (7 миллионов фунтов, «Лидс Юнайтед»), Ксавье Симонс (неизвестно, «Халл»), Хаким Зиеш (аренда, «Галатасарай»), Давид Датро Фофана (аренда, «Унион Берлин»), Анджело (аренда, «Страсбур»), Омари Хатчинсон (аренда, «Ипсвич»), Габриэль Слонина (аренда, «Эйпен»), Кепа (аренда, «Реал Мадрид») , Чезаре Казадеи (аренда, «Лестер»), Льюис Холл (аренда, «Ньюкасл»), Андрей Сантос (аренда, «Ноттингем Форест»), Сесар Аспиликуэта (свободный агент, «Атлетико Мадрид»), Баба Рахман (свободный агент, ПАОК), Н'Голо Канте ( свободный агент, «Аль-Иттихад»), Пьер-Эмерик Обамеянг (свободный агент, «Марсель»), Тьему Бакайоко (свободный агент).

Джордже Петрович globallookpress.com

Что еще нужно команде? Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино подтвердил, что клуб заинтересован в подписании нападающего игрока до конца окна. Рассматривается Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест», в то время как «Челси» решил не продолжать борьбу за направляющегося в «Монако» нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.

Вратарь сборной Сербии Петрович прибыл, чтобы составить конкуренцию Роберту Санчесу, так что дела почти закончены. Тем не менее, «Челси» потратил в одно окно больше — более 350 миллионов фунтов — чем любой другой клуб в истории, и было бы разумно не исключать чего-либо в последние несколько дней, поскольку их амбиции, похоже, не имеют границ.

Кто может уйти? «Челси» надеется наконец продать нападающего Ромелу Лукаку стоимостью 97,5 млн фунтов после того, как он отказался от перехода в Саудовскую про-лигу, застопорился с переходом в миланский «Интер» и не договорился с «Ювентусом».

Сейчас наиболее вероятным пунктом назначения является «Рома» (вероятно, на правах аренды), но это история с таким количеством поворотов, возможно, еще имеет один последний твист. Раньше «Челси» рассматривал только возможность постоянного трансфера, но они смягчили свою позицию, согласившись на предложения по аренде, что еще может привлечь к борьбе за игрока другие клубы.

Календарь и таблица АПЛ

Каллум Хадсон-Одои, скорее всего, уйдет, «Фулхэм» заинтересован в вингере, а защитник Трево Чалоба привлек внимание из Германии. Полузащитник Конор Галлахер также может уйти, если поступит подходящее предложение, а молодой защитник Башир Хамфрис, как ожидается, станет одним из многих молодых игроков, которые могут уйти в аренду.

«Барселона»

На вход: Ориоль Ромеу (3,4 млн евро, «Жирона»), Илкай Гюндоган (свободный агент, «Манчестер Сити»), Иньиго Мартинес (свободный агент, «Атлетик»)

На выход: Усман Дембеле (50 млн евро, «Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн (20 млн евро, «Атлетико Мадрид»), Франк Кессье (12,5 млн евро, «Аль-Ахли»), Нико Гонсалес (8,4 млн евро, «Порту»), Франсишку Тринкан (7 млн евро , «Спортинг»), Сержиньо Дест (аренда, «ПСВ Эйндховен»), Хулиан Араухо (аренда, «Лас-Пальмас»), Пабло Торре (аренда, «Жирона»), Серхио Бускетс (свободный агент, «Интер Майами»), Жорди Альба (свободный агент, «Интер Майами») , Самуэль Умтити (свободный агент, «Лилль»), Алекс Кольядо (свободный агент, «Бетис»)

Жоау Канселу globallookpress.com

Что еще нужно команде? Основная потребность «Барселоны» — это правый защитник после того, как Хулиан Араухо и Сержиньо Дест были отданы в аренду. Там могут сыграть Жюль Кунде и Рональд Араухо, но «Барса» хочет добавить специалиста в лице Жоау Канселу. Переговоры по аренде защитника «Манчестер Сити» продвигаются, но финансовое положение клуба не позволяет зарегистрировать сделку с Ла Лигой. В других линиях, в зависимости от расходов и возможностей, тренер Хави Эрнандес был бы не прочь подписать еще одного креативного полузащитника или нападающего. Однако на этом этапе трансферного окна время истекает.

Кто может уйти? Защитник сборной Франции Клеман Лангле является очевидным кандидатом, и его возвращение в «Севилью» обсуждается, но есть и другие имена, которые могут появиться в списке. Хави настаивает на том, что Ансу Фати является «настоящим и будущим» клуба, но каталонцы могут согласиться отпустить нападающего либо в аренду, либо навсегда, если поступит предложение. Однако ранее Фати не хотел уходить.

Календарь и таблица испанской Примеры

Абде Эззалзули — еще один нападающий, чье будущее неопределенно. Клуб хочет, чтобы он остался после впечатляющей аренды в «Осасуне», но у них также будет соблазн, если им предложат большую сумму за него. Маркос Алонсо и Эрик Гарсия — второстепенные игроки, у которых также есть удаленная возможность уйти, если что-то всплывет. -- Сэм Марсден и Мойзес Льоренс

«Атлетико» Мадрид

На вход: Антуан Гризманн (20 млн евро, «Барселона»), Саму Омородион (6 млн евро, «Гранада»), Хави Галан (5 млн евро, «Сельта»), Сантьяго Моуриньо (2,7 млн евро, «Расинг Монтевидео»), Чаглар Сёюнджю (свободный агент, «Лестер»), Сесар Аспиликуэта (свободный агент, «Челси»)

На выход: Матеус Кунья (50 млн евро, «Вулверхэмптон»), Ренан Лоди (13 млн евро, «Марсель»), Джеффри Кондогбия (8 млн евро, «Марсель»), Серхио Камелло (5 млн евро, «Райо Вальекано»), Ману Санчес (свободный агент, «Сельта»), Мэтт Доэрти (свободный агент, «Вулверхэмптон»)

Марко Верратти globallookpress.com

Что еще нужно команде? И тренер Диего Симеоне, и исполнительный директор Мигель Анхель Хиль ясно дали понять, где «Атлетико» намерен усилиться: им нужен опорник, который будет играть в центре полузащиты. Эта потребность стала еще более острой, когда главный кандидат на эту позицию, капитан клуба Коке, получил травму всего на седьмой минуте стартового матча нового сезона Ла Лиги, в результате чего талантливый юноша Пабло Барриос остался единственным вариантом для Симеоне.

Родриго Де Пауль заменил его в минувшие выходные, будучи вынужден играть не на своей позиции. Этим летом «Атлетико» связывали с некоторыми громкими именами — Марко Верратти, Пьером-Эмилем Хёйбьергом, Софьяном Амрабатом и Мартином Зубименди — но, учитывая финансы клуба, любой переход, скорее всего, будет на правах аренды.

Кто может уйти? Что делать с Жоау Феликсом? Португальский нападающий не скрывал, где он хочет оказаться в этом сезоне, заявив, что хотел бы играть за «Барселону», но время истекает, а сделка так и не была заключена. Симеоне потерял терпение, и «Атлетико» отчаянно пытается найти решение. Мадридский клуб будет готов принять еще одну аренду, а не постоянный трансфер. Обсуждались как возвращение в «Бенфику», так и переход в Саудовскую Аравию. Также ходят слухи, что летний новичок Хави Галан, перешедший из «Сельты» в июле, не убедил Симеоне на позиции левого защитника и ему можно собирать вещи.

«Реал» Мадрид

На вход: Джуд Беллингем (103 млн евро, «Боруссия Дортмунд»), Арда Гюлер (20 млн евро, «Фенербахче»), Фран Гарсия (5 млн евро, «Райо Вальекано»), Кепа Аррисабалага (аренда, «Челси»), Хоселу (аренда, «Эспаньол»).

На выход: Антонио Бланко (4 млн евро, «Алавес»), Хесус Вальехо (аренда, «Гранада»), Рафа Марин (аренда, «Депортиво Алавес»), Карим Бензема (свободный агент, «Аль-Иттихад»), Марко Асенсио (свободный агент, «Пари Сен-Жермен»), Эден Азар (свободный агент), Мариано Диас (свободный агент)

Карло Анчелотти globallookpress.com

Что еще нужно команде? Карло Анчелотти «на 100% исключил» любые новые трансферы и после победы «Реала» над «Сельтой» со счетом 1:0 в пятницу настаивал на том, что его состав «полностью сформирован», несмотря на серьезные травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, а также неспособность подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В начале лета «Мадрид» был занят: сюда пришли Джуд Беллингем, Хоселу, Фран Гарсия, Браим Диас и Арда Гюлер, но им не помешал бы еще один центральный нападающий. Футболка под номером 9 осталась вакантной не просто так. Вы также можете утверждать, что разрыв крестообразной связки Милитао означает, что им следует привлечь центрального защитника, но Анчелотти, похоже, счастлив выбирать между Давидом Алабой, Антонио Рюдигером и Начо Фернандесом.

Кто может уйти? «Реал» был бы рад отпустить правого защитника Альваро Одриосола, который не впечатлил с момента перехода из «Реал Сосьедада» в 2018 году, если бы поступило предложение. Также необходимо найти решение для ненужного плеймейкера Рейниера Жезуса, который тренировался в одиночку после того, как его аренда в «Жироне» закончилась и так никогда и не убедил в своей полезности с момента подписания с большой помпой контракта в 2020 году.

В остальном исходящие дела Мадрида уже решены. Возможно, у них слишком много полузащитников в составе, но переход Анчелотти на ромб в центре поля означает, что его восемь полузащитников теперь борются за четыре позиции, а не только за три.

«Бавария»

На вход: Гарри Кейн (100 млн евро, «Тоттенхэм»), Ким Мин Чже (50 млн евро, «Наполи»), Даниэль Перец (5 млн евро, «Маккаби Тель-Авив»), Конрад Лаймер (свободный агент, «РБ Лейпциг»), Рафаэл Геррейру (свободный агент, «Боруссия Дортмунд»).

На выход: Лукас Эрнандес (45 млн евро, «Пари Сен-Жермен»), Садио Мане (30 млн евро, «Аль-Наср»), Марсель Забитцер (19 млн евро, «Боруссия Дортмунд»), Янн Зоммер (6,75 млн евро, миланский «Интер»), Александр Нюбель (аренда, «Штутгарт»), Малик Тиллман (аренда, «ПСВ Эйндховен»), Йосип Станишич (аренда, «Байер Леверкузен»), Дэйли Блинд (свободный агент, «Жирона»).

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Что еще нужно команде? Для «Баварии» это было необычно бурное трансферное окно, поскольку некоторые проблемы, связанные с командой, долгое время оставались нерешенными. После подписания на прошлой неделе вратаря сборной Израиля Даниэля Переца из «Маккаби Тель-Авив» «Бавария» сможет играть следующие несколько месяцев с двумя способными голкиперами, а именно Перецем и Свеном Ульрайхом, прежде чем 37-летний Мануэль Нойер вернется в строй, как только он полностью восстановится после перелома ноги, который он получил в декабре прошлого года.

Тренер Томас Тухель призвал к подписанию опорного полузащитника, утверждая, что Йозуа Киммих не обладает защитными навыками, чтобы играть эту роль, но после подписания контракта с Гарри Кейном за большие деньги руководство «Баварии», возможно, не захочет привлекать полузащитника топ-уровеня в течение оставшейся части этого трансферного окна. Однако возможным дополнением может стать Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед».

Кто может уйти? Остается неясность относительно будущего Бенжамена Павара. Игрок сборной Франции подал заявку на трансфер и намерен перейти в миланский «Интер» за 30 миллионов евро. Если Павар уйдет, у Тухеля останется только один правый защитник (Нуссаир Мазрауи), и ему потребуется подписать еще одного. Ходят слухи, что полузащитник Райан Гравенберх уходит после разочаровывающих первых 12 месяцев, в нем заинтересован «Ливерпуль».

«Боруссия» Дортмунд

На вход: Феликс Нмеча (30 миллионов евро, «Вольфсбург»), Марсель Забитцер (19 миллионов евро, «Бавария»), Рами Бенсебаини (свободный агент, «Боруссия» Менхенгладбах)

На выход: Джуд Беллингем (103 млн евро, «Реал Мадрид»), Ансгар Кнауф (5 млн евро, «Айнтрахт Франкфурт»), Том Роте (аренда, «Хольштейн Киль»), Рафаэл Геррейру (свободный агент, «Бавария»), Махмуд Дауд (свободный агент, «Брайтон») Феликс Пасслак (свободный агент, «Бохум»), Сумаила Кулибали (аренда, «Антверпен»), Энтони Модесте, Нико Шульц (свободные агенты)

Что еще нужно команде? Дортмунд осуществил большую часть трансферных дел задолго до начала сезона. Недавно они проявили интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Жану-Филиппу Матете и игроку «РБ Лейпциг» Юссуфу Поульсену, что указывает на то, что они готовы добавить в свой состав еще одного атакующего игрока. Также «Боруссия» вела переговоры с «Саутгемптоном» по поводу трансфера центрального защитника Армеля Беллы-Котчапа, но из этого пока ничего не вышло.

Кто может уйти? «Боруссия» хотела приобрести Торгана Азара и Тома Менье, хотя последний в последнее время страдает от различных травм и не может привлечь ни один клуб. «Галатасарай» сделал предложение подписать Салиха Озджана, но турецкий полузащитник опроверг любые слухи, заявив, что он счастлив в Дортмунде, несмотря на то, что ему не удалось пробиться в основной состав.

«Пари Сен-Жермен»

На вход: Мануэль Угарте (60 млн евро, «Спортинг»), Усман Дембеле (50 млн евро, «Барселона»), Лукас Эрнандес (45 млн евро, «Бавария»), Юго Экитике (28,5 млн евро, «Реймс»), Кан Ин Ли (22 млн евро, «Мальорка»), Хави Симонс (4 млн евро, «ПСВ Эйндховен»), Гонсалу Рамуш (аренда, «Бенфика»), Милан Шкриньяр (свободный агент, «Интер»), Марко Асенсио (свободный агент, «Реал» Мадрид), Арнау Тенас (свободный агент, «Барселона»), Шер Ндур (свободный агент, «Бенфика»)

На выход: Неймар (90 миллионов евро, «Аль-Хиляль»), Абду Диалло («Аль-Араби»), Эль-Шадайль Битшиабу (15 миллионов евро, «РБ Лейпциг»), Мауро Икарди (10 миллионов, «Галатасарай»), Жуниор Дина Эбимбе (6,5 миллионов евро, «Айнтрахт» Франкфурт), Леандро Паредес (2,5 млн евро, «Рома»), Ренату Санчеш (аренда, «Рома»), Хави Симонс (аренда, «РБ Лейпциг»), Лионель Месси (свободный агент, «Интер Майами»), Серхио Рамос (свободный агент).

Брадли Баркола globallookpress.com

Что еще нужно команде? Спортивный директор Луиш Кампуш пытается завершить два перехода до конца окна: Брадли Баркола из «Лиона» и Рандаль Коло Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Оба атакующие игроки: Баркола — многообещающий молодой вингер; Коло Муани — центрфорвард, который также может играть на фланге. В прошлом сезоне он забил 23 гола и сделал 17 передач в 46 матчах.

Талант двух игроков не подвергается сомнению, но у них может возникнуть необходимость укрепить свои позиции. У «ПСЖ» уже есть много нападающих (Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Марко Асенсио, Кан-Ин Ли, Юго Экитике), и ему не помешал бы хотя бы один креативный полузащитник. Они пытались заманить Бернарду Силву из «Манчестер Сити» (подписал новый контракт) и Габри Вейгу из «Сельты» (перебрался в Саудовскую Аравию), но, как ни странно, сейчас парижане не рассматривают никого на эту позицию.

Кто может уйти? «ПСЖ» надеется найти новые клубы для игроков, тренирующихся вне основной команды. Юлиан Дракслер и Джини Вейналдум могут уйти первыми, ожидается, что Хуан Бернат, Левен Кюрзава и Кейлор Навас также покинут команду. Однако самым громким именем в трансферном списке является полузащитник Марко Верратти. После 11 лет в Париже клуб и тренер Луис Энрике сказали игроку сборной Италии, что он больше не нужен. Саудовские и катарские клубы были заинтересованы в подписании 30-летнего футболиста, но «ПСЖ» хочет за него более 50 миллионов евро.

«Милан»

На вход: Самуэль Чуквуезе (20 млн евро, «Вильяреал»), Кристиан Пулишич (20 млн евро, «Челси»), Юнус Муса (20 млн евро, «Валенсия»), Тиджани Рейндерс (19 млн евро, «Алкмаар»), Рубен Лофтус-Чик (16 млн евро, «Челси»), Ноа Окафор (14 млн евро, «Зальцбург»), Марко Пеллегрино (3,5 миллиона евро, «Атлетико Платенсе»), Лука Ромеро (свободный агент «Лацио»), Марко Спортиелло (свободный агент, «Аталанта»)

На выход: Сандро Тонали (64 млн евро, «Ньюкасл»), Шарль Де Кетеларе (аренда, «Аталанта»), Жуниор Мессиас (аренда, «Дженоа»), Даниэль Мальдини (аренда, «Эмполи»), Анте Ребич (свободный агент, «Бешикташ»), Златан Ибрагимович (завершил карьеру)

Юго Экитике globallookpress.com

Что еще нужно команде? Все дело в нападении. «Милан» ищет подкрепления в авангарде, и с «россонери» было связано множество имен, хотя двое упоминались чаще других: Мехди Тареми из «Порту» и Юго Экитике из «ПСЖ». Запрашиваемая цена за Тареми в 25 миллионов евро может оказаться недосягаемой для «Милана», поэтому вариант с Экитике, который, скорее всего, будет доступен на правах аренды, кажется более жизнеспособным. С Рафаэлем Леау на одном фланге и Кристианом Пулишичем на другом, «Милан» силен на флангах, так что все, что осталось, это ключевой центральный нападающий.

Кто может уйти? До дейдлайна уходящих игроков может быть несколько. Вингер Алексис Салемакерс привлекает интерес со стороны «Реала Бетиса», при этом «Милан» заинтересован в постоянном трансфере, а «Бетис» настаивает на аренде с возможностью сделать переход постоянным. Полузащитник Раде Крунич был предметом интереса «Фенербахче», предложившего 7 миллионов евро, хотя, как сообщается, «Милан» требует от турецкой команды 13 миллионов евро. Лоренцо Коломбо — молодой талант, которым клуб восхищается, но аренда могла бы быть лучшим вариантом для его развития, поскольку «Монца» собирается заполучить нападающего на этот сезон.

«Ювентус»

На вход: Мануэль Локателли (30 млн евро, «Сассуоло»), Мойзе Кин (30 млн евро, «Эвертон»), Тимоти Веа (11,3 млн евро, «Лилль»), Аркадиуш Милик (6,3 млн евро, «Марсель»), Факундо Гонсалес (2 млн евро, «Валенсия»).

На выход: Деян Кулушевски (30 млн евро, «Тоттенхэм»), Денис Закариа (20 млн евро, «Монако»), Раду Драгушин (5,5 млн евро, «Дженоа»), Артур Мело (2 млн евро, «Фиорентина»), Филиппо Раноккия (аренда, «Эмполи»), Николо Ровелла ( аренда, «Лацио»), Лука Пеллегрини (аренда, «Лацио»), Анхель Ди Мария, Хуан Куадрадо (свободные агенты)

Альваро Мората globallookpress.com

Что еще нужно команде? «Ювентусу» не помешало бы больше глубины в атаке после того, как сделка по переходу Ромелу Лукаку из «Челси» сорвалась. Нападающий «Атлетико Мадрид» Альваро Мората — игрок, которым очень восхищается тренер Массимилиано Аллегри, и он в третий раз может оказаться в Турине. Защитник сборной Швеции Эмиль Хольм, который блистал за «Специю», также может обеспечить прикрытие на правом фланге. Однако финансовые проблемы «Юве» являются проблемой, поэтому не ждите каких-либо крупных трансферов.

Кто может уйти? Душан Влахович, похоже, на данный момент останется, и два имени, которые чаще всего связывают с уходом, — это Филип Костич и Мойзе Кин. Костичу 30 лет, и «Ювентус» хочет около 15 миллионов евро за его услуги, а сделка по Кину может стоить более 30 миллионов евро. Однако игрок с самым громким именем, который собирается уйти — Леонардо Бонуччи. Будущее 36-летнего центрального защитника обсуждалось все лето, и ему посоветовали найти новый клуб. «Лацио» является последним клубом, которого связывают с интересом к нему, в числе прочих также немецкий «Унион Берлин».