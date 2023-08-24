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    Шанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца?

    Бомбардир сборной Бразилии должен заменить Гарри Кейна, но пока не может найти свою игру

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    Ришарлисон
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    Ришарлисон
    В каждом доме мечты есть душевная боль — а в «Тоттенхэме» ее было немало с тех пор, как в апреле 2019 года был открыт великолепный новый стадион, пишет ESPN.
    Пандемия, конечно, является печальной частью этой истории. Но было много проблем, которые «Шпоры» создали себе сами, например, непонятное назначение ряда тренеров, не имеющих ни малейшей связи с исторической идентичностью клуба.

    Когда открылась новая арена, «Тоттенхэм» собирался сыграть в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Шпоры» опустились настолько глубоко, что в этом сезоне им не досталось места ни в одном континентальном турнире. Этот спад привел к драматичной потере капитана Гарри Кейна, единственного игрока клуба мирового уровня и любимца болельщиков на поле.

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    • Но уход одного игрока всегда дает шанс на появление другого, и теперь такая возможность стучится к двери к Ришарлисону.

    Игрок сборной Бразилии пережил глубоко разочаровывающий первый сезон в «Тоттенхэме», но, возможно, тут ничего удивительного нет. В разгар кампании 2022/23, конечно же, был чемпионат мира, и Ришарлисон никогда не оставлял ни у кого сомнений относительно того, какое значение этот турнир имел для него.

    Кроме того, было трудно понять, почему его купили и как он вписывается в состав «Шпор». В конце предыдущего сезона лучше всего в составе «Тоттенхэма» действовала тройка игроков нападения, а Кейн прекрасно действовал между Деяном Кулушевски и Сон Хын Мином.

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    Бразилец не мог надеяться играть как Кейн, умеющий опускаться поглубже и организовывать игру. Ришарлисон — центрфорвард.

    Бывший тренер сборной Бразилии Тите, с которым он успешно работал, охарактеризовал игрока как «одержимого голом», своего рода футбольную скаковую лошадь с шорами, мало помогающий в тонкой организации атак, но взрывоопасный в штрафной.

    Тогда ему было трудно пробиться в стартовый состав «Шпор», ему было трудно стать важным для команды, и невозможно было набрать хоть какой-то игровой ритм.

    Ришарлисон

    Однако в этом сезоне, после ухода Кейна, просто вписаться в команду уже недостаточно. «Тоттенхэму» нужно, чтобы Ришарлисон взял инициативу на себя. Линия атаки команды выглядит изрядно поредевший. Правда, есть молодые Дэйн Скарлетт и Трой Пэрротт, а недавно клуб приобрел аргентинского юношу Алехо Велиса. Но это варианты на долгосрочную перспективу.

    Решение, которое можно использовать здесь и сейчас — переместить Сона на позицию центрального нападающего и поставить Ивана Перишича на левый фланг, как это произошло в конце субботнего матча с «Манчестер Юнайтед», выигранного со счетом 2:0.

    Но если победа и общий старт сезона под руководством нового тренера Энджа Постекоглу воодушевляют, то беспокойство вызывает то, что Ришарлисон до сих пор не забил. В первых двух матчах он почти не наносил ударов по воротам. Он выглядел печально, когда его заменили в субботу, и сразу же выразил свое недовольство на скамейке запасных своему соотечественнику Эмерсону Ройалу.

    Это явно не тот случай, когда игрок не дотягивает до уровня команды. Он был звездой Премьер-лиги в «Уотфорде» и представлял такую голевую угрозу в «Эвертоне», что ходили слухи об интересе со стороны «Реала». Более того, его статистика в сборной Бразилии впечатляет: 20 голов в 43 играх.

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    • Кто-то может сказать, что это легко, что любой может забить за Бразилию. Очевидный контраст — с игроком «Арсенала» Габриэлем Жезусом, который, несмотря на большое количество игрового времени, забил только один гол за национальную команду — в добавленное время легкого товарищеского матча — за более чем четыре года.

    Только в 2022 году Ришарлисон забил 10 голов за сборную Бразилии, в том числе три отличных гола на чемпионате мира. Действительно, по выступлению Бразилии в Катаре нанесла сильный удар травма, которую 26-летний игрок получил в четвертьфинале против Хорватии.

    Он был не в форме, чтобы прессинговать спереди в своем обычном стиле, а заменивший его в итоге Педро слишком медленный, чтобы прессинговать. Хорваты смогли удобно перевести мяч в центр поля и оттуда снять остроту бразильской игры. Полностью здоровый Ришарлисон мог бы изменить ситуацию.

    В любом случае, Постекоглу, бывший тренером сборных, будет знать, что может дать его девятый номер. В футболке сборной Бразилии Ришарлисон хорошо ладил со своими коллегами. Такие игроки, как Неймар и Лукас Пакета, подносили ему снаряды, а он их расстреливал. Можно ли создать подобную динамику в команде из Северного Лондона?

    Ришарлисон

    Замена Кейна всегда должна была быть работой для двух человек. Рекордный бомбардир сборной Англии одновременно является плеймейкером и форвардом. Его отсутствие влечет за собой разделение функций. Там, где когда-то был Кейн, теперь бродят Ришарлисон и Джеймс Мэддисон. Смогут ли парень из Ковентри и мальчик из Бразилии найти взаимопонимание? Это фундаментальный вопрос.

    Атакующий подход Постекоглу несет в себе свои риски: игра, скорее всего, будет более открытой, и для того, чтобы план на матч сработал, «Тоттенхэму» придется атаковать с максимальной эффективностью. Девятому и десятому номеру «Тоттенхэма» придется находиться на одной волне.

    Если Мэддисон сможет найти взаимопонимание с Ришарлисоном, тогда на новом стадионе «Тоттенхэма», возможно временное исцеление от некоторых из душевных страданий.

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