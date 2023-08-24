Шанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца?

Пандемия, конечно, является печальной частью этой истории. Но было много проблем, которые «Шпоры» создали себе сами, например, непонятное назначение ряда тренеров, не имеющих ни малейшей связи с исторической идентичностью клуба.

Когда открылась новая арена, «Тоттенхэм» собирался сыграть в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Шпоры» опустились настолько глубоко, что в этом сезоне им не досталось места ни в одном континентальном турнире. Этот спад привел к драматичной потере капитана Гарри Кейна, единственного игрока клуба мирового уровня и любимца болельщиков на поле.

Но уход одного игрока всегда дает шанс на появление другого, и теперь такая возможность стучится к двери к Ришарлисону.

Игрок сборной Бразилии пережил глубоко разочаровывающий первый сезон в «Тоттенхэме», но, возможно, тут ничего удивительного нет. В разгар кампании 2022/23, конечно же, был чемпионат мира, и Ришарлисон никогда не оставлял ни у кого сомнений относительно того, какое значение этот турнир имел для него.

Кроме того, было трудно понять, почему его купили и как он вписывается в состав «Шпор». В конце предыдущего сезона лучше всего в составе «Тоттенхэма» действовала тройка игроков нападения, а Кейн прекрасно действовал между Деяном Кулушевски и Сон Хын Мином.

Бразилец не мог надеяться играть как Кейн, умеющий опускаться поглубже и организовывать игру. Ришарлисон — центрфорвард.

Бывший тренер сборной Бразилии Тите, с которым он успешно работал, охарактеризовал игрока как «одержимого голом», своего рода футбольную скаковую лошадь с шорами, мало помогающий в тонкой организации атак, но взрывоопасный в штрафной.

Тогда ему было трудно пробиться в стартовый состав «Шпор», ему было трудно стать важным для команды, и невозможно было набрать хоть какой-то игровой ритм.

Однако в этом сезоне, после ухода Кейна, просто вписаться в команду уже недостаточно. «Тоттенхэму» нужно, чтобы Ришарлисон взял инициативу на себя. Линия атаки команды выглядит изрядно поредевший. Правда, есть молодые Дэйн Скарлетт и Трой Пэрротт, а недавно клуб приобрел аргентинского юношу Алехо Велиса. Но это варианты на долгосрочную перспективу.

Решение, которое можно использовать здесь и сейчас — переместить Сона на позицию центрального нападающего и поставить Ивана Перишича на левый фланг, как это произошло в конце субботнего матча с «Манчестер Юнайтед», выигранного со счетом 2:0.

Но если победа и общий старт сезона под руководством нового тренера Энджа Постекоглу воодушевляют, то беспокойство вызывает то, что Ришарлисон до сих пор не забил. В первых двух матчах он почти не наносил ударов по воротам. Он выглядел печально, когда его заменили в субботу, и сразу же выразил свое недовольство на скамейке запасных своему соотечественнику Эмерсону Ройалу.

Это явно не тот случай, когда игрок не дотягивает до уровня команды. Он был звездой Премьер-лиги в «Уотфорде» и представлял такую голевую угрозу в «Эвертоне», что ходили слухи об интересе со стороны «Реала». Более того, его статистика в сборной Бразилии впечатляет: 20 голов в 43 играх.

Кто-то может сказать, что это легко, что любой может забить за Бразилию. Очевидный контраст — с игроком «Арсенала» Габриэлем Жезусом, который, несмотря на большое количество игрового времени, забил только один гол за национальную команду — в добавленное время легкого товарищеского матча — за более чем четыре года.

Только в 2022 году Ришарлисон забил 10 голов за сборную Бразилии, в том числе три отличных гола на чемпионате мира. Действительно, по выступлению Бразилии в Катаре нанесла сильный удар травма, которую 26-летний игрок получил в четвертьфинале против Хорватии.

Он был не в форме, чтобы прессинговать спереди в своем обычном стиле, а заменивший его в итоге Педро слишком медленный, чтобы прессинговать. Хорваты смогли удобно перевести мяч в центр поля и оттуда снять остроту бразильской игры. Полностью здоровый Ришарлисон мог бы изменить ситуацию.

В любом случае, Постекоглу, бывший тренером сборных, будет знать, что может дать его девятый номер. В футболке сборной Бразилии Ришарлисон хорошо ладил со своими коллегами. Такие игроки, как Неймар и Лукас Пакета, подносили ему снаряды, а он их расстреливал. Можно ли создать подобную динамику в команде из Северного Лондона?

Замена Кейна всегда должна была быть работой для двух человек. Рекордный бомбардир сборной Англии одновременно является плеймейкером и форвардом. Его отсутствие влечет за собой разделение функций. Там, где когда-то был Кейн, теперь бродят Ришарлисон и Джеймс Мэддисон. Смогут ли парень из Ковентри и мальчик из Бразилии найти взаимопонимание? Это фундаментальный вопрос.

Атакующий подход Постекоглу несет в себе свои риски: игра, скорее всего, будет более открытой, и для того, чтобы план на матч сработал, «Тоттенхэму» придется атаковать с максимальной эффективностью. Девятому и десятому номеру «Тоттенхэма» придется находиться на одной волне.

Если Мэддисон сможет найти взаимопонимание с Ришарлисоном, тогда на новом стадионе «Тоттенхэма», возможно временное исцеление от некоторых из душевных страданий.