Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «канониров» мячи забили Букайо Сака и Эдвард Нкетиа. У «Фулхэма» отличились Андреас Перейра и Жоау Пальинья.

Гол за 57 секунд

Автор The Guardian Барни Рони не впечатлен игрой «Арсенала» в матче с «Фулхэмом», который начался обескураживающе для «канониров».

«В этот безумный, бурный день "Арсенал" и "Фулхэм" сыграли вничью, которая к концу выглядела как три игры в одной, а также как минимум как две разные, в значительной степени противоположные тактические версии "Арсенала".

"Фулхэм" играл аккуратно, ярко и компактно в центре полузащиты. Они вырвались вперед благодаря первой же атаке в игре, а затем сравняли счет за две минуты до конца основного времени и вдесятером, после второй желтой карточки Кэлвина Бэсси.

В перерывах между действиями "Фулхэм" в течение длительного времени демонстрировал слабые стороны попыток Микеля Артеты реконфигурировать свою команду в эти первые дни сезона АПЛ.

Томас Парти может быть, а может и не быть инстинктивным позиционным постмодернистом, способным комфортно играть роль правого защитника и полузащитника. Но в этом матче было очень мало доказательств этого, и его 55 минут на поле казались потерянным временем в ходе малоизученного эксперимента.

Для Артеты это была бестолковая игра, которая вызовет обвинения в тактическом эгоизме, подражании Пепу, в том что он забыл о том, что "Арсеналу" больше всего нужно в этих ранних матчах подтверждение того, что прогресс в прошлом сезоне был реальным, что с таким трудом завоеванные очки — это необходимая основа любого тактического джаза, который менеджер "Арсенала" захочет внедрить.

Понятно, что он вел себя вызывающе, обвиняя в результате раннюю ошибку при первом голе "Фулхэма". "Мы были в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне (против 'Фулхэма'), как минимум в 10 раз лучше. В прошлом сезоне мы на последней минуте выиграли 2:1, в этот раз сыграли вничью 2:2. Это футбол".

Перед началом матча под холодным августовским небом на стадионе царило оживление и надежда. Но спустя 57 секунд все превратилось в озадаченную тишину, когда "Фулхэм" вышел вперед, забив смешной гол, который был в высшей степени хорошо реализован.

Попытка Букайо Сака вернуть мяч защитнику вместо этого оказалась идеальным пасом для неприкрытого Андреаса Перейры. Завершение также был превосходным: Перейра заметил Аарона Рамсдейла, который пытался оценить опасность в центре и закрутил мяч под ближнюю штангу — прекрасная импровизация.

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Мгновенная реакция "Арсенала" была безумной. Были высокие прострелы в сторону Леандро Троссарда, который заменил Эдди Нкетию впереди, несколько вызывающе дерзких пасов поперек поле и, прежде всего, чувство вынужденной борьбы.

Кай Хаверц выглядел постоянно сбитым с толку не только из-за своей роли на левом фланге полузащиты, но и из-за самого факта участия в матче Премьер-лиги. "Он попадал в отличные зоны, но мяч не дошел", — таков был вердикт Артеты».

Никто не мешал Пальинье

Автор Daily Mail Роб Дрейпер сочувствует «канонирам», которым почти удалось вырвать волевую победу во втором тайме.

«Когда молния осветила небо на севере Лондона, а над стадионом "Эмирейтс" прогремел гром, на поле разразилась драма, соответствующая погодным условиям. В конце снова светило солнце. Однако настроение "Арсенала" было явно мрачным.

Это первые дни борьбы за титул, просто борьба за позицию перед началом марафона. Ничто не имеет решающего значения, еще многому предстоит случиться, прежде чем борьба станет серьезной. И все же, если в тренировочном прошлом сезоне "Арсенала" и был обнаружен недостаток, приведший к спотыканию на финише, то это был слабый центр обороны. И в этом матче снова были отголоски этого.

Если история не обязательно повторяется, но рифмуется, то "Арсенал" завершил здесь куплет, декламируя вторую строчку, следующую за игрой с "Саутгемптоном" в борьбе за титул в конце прошлого сезона.

Как и тогда, за 60 секунд был забит гол. Как и тогда, был дан отпор. Как и тогда, был отчаянный атакующий навал, чтобы вернуть три очка за длительный период компенсированного времени. Это было настолько безоглядно, что Адама Траоре почти выиграл игру для "Фулхэма". И, как и тогда, все было напрасно. Последствия на этом этапе сезона не столь значительны, но уязвимые места в этом сезоне так же легко выявить, как и в прошлом.

Казалось, "Арсенал" выбрался из ямы после неудачного первого тайма. После того, как они проигрывали в один мяч, замены Микеля Артеты вернули их к счету 2:1. И когда Кэлвин Бэсси получил свою вторую желтую карточку за то, что прихватил Эдди Нкетию на 83-й минуте, настроение было праздничным. Ситуация изменилась.

Жоржиньо, заменивший Мартина Эдегора, дал вам ключ к пониманию того, к чему все идет. И все же именно "Фулхэм" в составе десяти человек обеспечил раскат грома, сопровождавший яркую молнию. Вышедший на замену Харрисон Рид навесил с углового. Ни один игрок "Арсенала" не пошел в борьбу. Букайо Сака, у которого был ужасный день, если не считать пенальти, дрогнул и позволил великолепному Жоау Пальинье сравнять счет.

Но семена неудач "Арсенала" были посеяны на первых секундах, как намекнул Артета. Начните игру со счетом 1:0, и все станет намного сложнее. В матче против "Саутгемптона" они пропустили за 28 секунд, а против "Борнмута" в прошлом сезоне — за 9 секунд. В "Арсенале" есть что-то, что провоцирует эти бедствия. Что-то систематическое.

В результате возрождения крайних защитников в качестве полузащитников теперь на правом фланге находится Томас Парти. Недостаток этого хитрого плана заключается в зияющих пространствах, оставшихся в освободившейся зоне защитника. И "Фулхэм" преодолел эту слабость за 56 секунд».

«Фулхэм» заработал важное очко

Корреспондентка ВВС Марисса Томас отдает должное «Дачникам», которые заработали в борьбе с серьезным соперником на его поле.

«Команда Силвы была на пути ко второму проигрышу в лондонских дерби подряд до того, как Пальинья сравнял счет, в прошлый раз они проиграли "Брентфорду".

Еще неизвестно, каковы будут долгосрочные последствия потери лучшего бомбардира прошлого сезона Александра Митровича, перешедшего в "Аль-Хиляль", но "Фулхэм", по крайней мере, начал и завершил эту игру стильно.

Дважды забить гол на стадионе "Эмирейтс" и получить очко звучит позитивно, и могло быть даже лучше. Летний новичок Рауль Хименес нанес акробатический залп прямо над воротами, упустив шанс открыть свой счет в составе "Фулхэма".

Гости хорошо справились с тем, что ограничили "Арсенал" полумоментами, но затем дважды подряд пропустили , и игра, казалось, ускользала от них. "Дачники" были возмущены вторым голом "Арсенала", заявив, что на Бэсси сфолил Сака возле его собственной линии.

Сильва был наказан за свои протесты. Затем бывшему защитнику "Аякса" Бэсси была показана вторая желтая карточка за семь минут до конца матча, в котором он впервые вышел в стартовом составе за клуб.

Несмотря на то, что во второй игре подряд количество их игроков сократилось до 10 человек (Тим Рим был удален на прошлой неделе), "Фулхэм" выстоял и оставил боссу "канониров" Артете достаточно пищи для размышлений».

Нехватка воображения

Автор The Telegraph Сэм Дин считает, что в потерянных очках «Арсенал» может винить только себя и свои проблемы в обороне.

«В небе сверкнула молния, над северным Лондоном прокатился гром, и в течение трех безумных минут казалось, что "Арсенал" был заряжен тем же электричеством, которое питало его на протяжении большей части прошлого сезона. Букайо Сака забил один гол, Эдди Нкетия забил еще один, и именно так на стадионе "Эмирейтс" воцарилось чувство надежды и веры.

Но это новый сезон, и восторженные возгласы болельщиков мало что значат, когда защитник не может закрывать соперника во время стандарта. У "Фулхэма" на поле было всего 10 игроков, и у них было меньше 10 минут, чтобы что-то спасти в этой игре, когда Жоау Пальинья забил сравнявший счет гол с позднего углового.

Для "Арсенала", который сумел отвоевать лидерство, пропустив всего за 57 секунд, это был момент, когда опустились руки. Команда Микеля Артеты доминировала в этом матче с первого свистка, но их защита временами была катастрофической, и они, возможно, даже нашли бы способ проиграть встречу в добавленное время.

Артета пытается развивать свою команду, находить новые ракурсы и пространства, в которых они могут добиваться успеха, и он знает, что "Арсенал" не может просто продолжать играть так, как он играл в прошлом сезоне. Однако это непростой процесс. В первом тайме им не хватало воображения в атаке, которое определяло их кампанию в прошлом году.

И только после того, как во втором тайме на поле вышел Александр Зинченко и "Арсенал" вернулся к более привычному подходу, команда Артеты снова стала выглядеть сама собой. К этому моменту они отставали на один гол, пропущенный из-за собственных недостатков в защите на первой минуте игры.

"Арсенал", сравнявший счет благодаря Сака (83-й подряд матч в Премьер-лиге) и затем вышедший вперед через Нкетию, на какое-то время, казалось, заиграл мускулами. "Фулхэм" выступил хорошо, но они просто не смогли справиться с огневой мощью, находящейся в распоряжении Артеты. Когда Кэлвин Бэсси получил вторую желтую карточку на 83-й минуте, казалось, что игра завершилась.

Однако особенностью современной истории "Арсенала" является то, что они всегда способны найти способ самосаботажа. Обнадеживающий угловой для "Фулхэма", полная неспособность закрыть Пальинью и гол, который врезался в живот "Арсенала", как кулак.

Есть ли другой игрок Премьер-лиги, который так же важен для их клуба, как Пальинья для "Фулхэма"? Словосочетание "единая команда" оказывает медвежью услугу трудолюбивым коллегам португальца, но оно не кажется совершенно неуместным. Без Пальиньи на прошлой неделе "Фулхэм" пропустил три гола в домашнем разгроме от "Брентфорда".

Все футбольные трансферы

Марку Силва упустил Александра Митровича в Саудовскую Аравию, но он просто не может позволить себе потерять Пальинью, который за время матча возвращал мяч 11 раз — больше, чем кто-либо на поле. Он также сделал больше всего отборов, перехватов и передач среди всех игроков "Фулхэма". Неудивительно, что более крупные клубы кружили вокруг него, как акулы».