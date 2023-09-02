Брадли Баркола: ПСЖ выложил 45 млн евро за преемника Мбаппе, который играет как Рашфорд

Большая часть трансферных дел «Пари Сен-Жермен» этим летом оказалась за пределами французской Лиги 1.

Мануэль Угарте, Гонсалу Рамуш и Шер Ндур были перевезены из Португалии, Марко Асенсио и Усман Дембеле были вывезены из Ла Лиги, а Милан Шкриньяр прибыл из Серии. А. Но теперь, наконец, они взялись за огромный резерв талантов у себя под носом.

Брадли Баркола — их первый и, возможно, единственный новичок в этом сезоне внутри страны. Перешедший из «Лиона», соперника парижан по Лиге 1, Баркола — динамичный атакующий игрок, способный играть по всей передней линии. Его взлет в прошлом сезоне помог «Лиону» спасти кампанию, омраченную сменой владельца и плохой игрой опытных ветеранов.

Тем не менее, 45 миллионов евро — это большие деньги за 20-летнего игрока, о котором почти никто не знает за пределами Франции. На нынешнем трансферном рынке стоимость игроков завышена, как никогда раньше, но игроков стоимостью 45 млн редко приходится искать в гугле.

Итак, кто такой Брадли Баркола, что он может принести ПСЖ и почему они потратили большие деньги, чтобы усилить позицию, где у них уже есть хороший набор игроков? Goal рассказывает об одном из самых интересных молодых талантов Франции...

Где все началось

Баркола всегда была частью «Лиона». Он родился в тоголезской семье, менее чем в 10 милях от «Стад де Жерлан» — старого дома французских гигантов. В ранние годы он играл за различные клубы.

Его первой командой был «Бэр», крохотный клуб в пригороде Виллербанна, а через два года он перешел в академию «Лиона» и начал путь, который ранее прошли такие таланты, как Эрик Абидаль, Хатем Бен Арфа, Флоран Малуда, Самуэль Умтити и Карим Бензема.

Брадли Баркола globallookpress.com

Его история там относительно знакома. Баркола не считали огромным талантом, но он постоянно рос, играя за команду своего родного города.

Возможно, ему пошел на пользу редкий период «засухи талантов» в академии Лиона, поскольку знаменитый французский клуб не смог подготовить ни одного игрока мирового класса за короткий период в конце 2010-х. Тем не менее, он сделал достаточно, чтобы остаться в клубе и проявить себя в командах ряда молодежных уровней.

Большой прорыв

Поэтому, когда Баркола начал бодро забивать за команду U-19 как в Юношеской лиге УЕФА, так и в резерве Лиги 1, руководство клуба обратило на это внимание. К началу 2020 года Баркола зарекомендовал себя как лучший бомбардир молодежной команды «Лиона», забив девять голов в 15 матчах и добавив к этому три результативные передачи. Такой уровень игры позволил ему перейти в резерв и претендовать на работу с основной командой.

Пребывание Петера Боса у руля «Лиона» было недолгим: голландский тренер продержался всего 10 матчей, прежде чем был уволен в конце 2021 года. Тем не менее, он решил дать шанс некоторым многообещающим молодым игрокам, и Баркола был среди них. Его вызвали тренироваться в основной команде, при этом он регулярно появлялся в заявке команды на матчи в первой половине сезона.

Брадли Баркола globallookpress.com

Игроку удалось проявить себя уже во время своего полноценного дебюта, когда Баркола вышел со скамейки запасных в матче Лиги Европы против пражской «Спарты» и сделал результативную передачу в эпизоде с третьим голом «Лиона» — быстрый образчик его талантов, завершившийся деликатным забросом на дальнюю штангу, который партнер по команде замкнул головой прямо в сетку, чтобы закрепить убедительную победу со счетом 3:0.

Календарь и таблица Лиги 1

Одной голевой передачи было недостаточно, чтобы сделать его постоянным игроком и новый тренер Лоран Блан не сразу доверил ему игровое время. Но это, безусловно, поставило его в затруднительное положение, и молодой француз вышел в стартовом составе в двух из трех последних игр «Лиона» в сезоне — знак грядущих событий.

Как идут дела сейчас?

И действительно, Баркола стала постоянным игроком «Лиона» в 2023 году. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы вписаться в игру команды, поскольку в начале сезона у него было лишь краткие выходы на замену. Но он заработал свой первый старт в Кубке Франции в начале января и завершив отличное выступление забив гол в ворота «Метца».

Это было начало блестящего успеха его команды. «Лион» испытывал проблемы в первой половине сезона и пострадал из-за плохой формы игроков по обе стороны паузы на чемпионат мира.

Однако все изменилось, когда Баркола пробился в состав команды. Вингер выходил в стартовом составе почти в каждой игре второй половины сезона, забив семь голов и сделав восемь результативных передач.

Блан подчеркнул его сильные качества в начале апреля: «Он не сомневается в себе... Он забивает голы, хотя он не обязательно является ярко выраженным нападающим. Он может легко превзойти своих оппонентов благодаря своей технике и скорости».

Брадли Баркола globallookpress.com

Прорывным моментом для Баркола стала победа над ПСЖ со счетом 1:0. Вингер не вышел в стартовом составе «Лиона», но травма Амина Сарра вынудила юношу выйти на поле, и он разрывал парижан на части на протяжении 70 минут, создавая огромные проблемы своей скоростью и хитростью.

Он забил победный гол, прокравшись на дальнюю штангу и аккуратно отправив мяч мимо Джанлуиджи Доннаррумы, что принесло победу со счетом 1:0 на «Парк де Пренс». Кажется, этого было достаточно, чтобы обеспечить крупный трансфер.

Самые сильные стороны

Баркола — типичный современный вингер. В нем собраны все качества талантливого игрока топ-уровня. Самый скоростной 20-летний футболист прошлого года в Европе, он достаточно быстр и аккуратен в дриблинге, и способен обыграть соперника один на один.

Он показывает свои лучшие качества на контратаках и умеет делать хорошие диагональные пасы для продвижения атаки вперед — такое умение, несомненно, пригодится, играя в одной команде с Килианом Мбаппе.

Брадли Баркола globallookpress.com

В его игре также есть ценная универсальность. Хотя Баркола в значительной степени правша, он действует на всей передней линии и одинаково комфортно играет вдоль боковой линии справа и приближается к воротам, играя на позиции левого нападающего.

Что особенно важно для Луиса Энрике, Баркола много и хорошо играет без мяча, занимая высокие позиции среди нападающих по перехватам, блокам и выигранным воздушным дуэлям. Это огромный талант, который, безусловно, сможет и дальше развиваться в правильной схеме.

Возможности для совершенствования

Как и в случае с любым молодым нападающим, вызывает некоторые опасения его игра в завершении моментов. В прошлом сезоне он стабильно получал мяч в нужных зонах, но не всегда принимал правильное решение. Баркола часто получала сердитые взгляды от расстроенного Александра Ляказетта, когда делал несвоевременную передачу или опрометчивый удар.

Тем не менее, это не должно представлять собой огромную проблему для «Пари Сен-Жермен», где он, несомненно, выиграет от большого количества моментов. По сути, ему будет предоставлена лицензия на нестабильность в последней трети поля.

Брадли Баркола globallookpress.com

Так же есть вопросы по поводу способности Баркола играть на ограниченном пространстве. Он эффективен, когда бежит на полной скорости, но Луис Энрике предпочитает футбол с владением мячом, а ПСЖ, скорее всего, столкнется с оборонительными расстановками со стороны соперников в большинстве матчей Лиги 1.

Подобно Садио Мане или Габриэлю Мартинелли, Баркола может испытывать трудности в таких ситуациях — по крайней мере, в первые годы своей карьеры в футболке ПСЖ.

Следующий... Маркус Рашфорд?

Есть несколько очевидных кандидатов для сравнения с Баркола. Во многом он напоминает Мартинелли, особенно своим бесстрашием в контратаках и способностью ускоряться и замедляться с огромной точностью. В нем также есть что-то от Мане.

Но, пожалуй, наиболее подходящим сравнением (и разумным образцом для подражания в рамках новой схемы) является Маркус Рашфорд. Баркола — правоногий игрок, который преуспевает на левом фланге и слишком прямолинеен.

Брадли Баркола globallookpress.com

Как и Рашфорд, он быстр на мяче, чрезвычайно техничен и является надежным, но не элитным, нападающим, когда делает забегания. Баркола также разделяет способность Рашфорда подбирать мяч между линиями и бросаться вперед. У них даже схожий стиль бега.

Рашфорд действительно был бы хорошим образцом для подражания, и тут есть своя ирония, учитывая слухи об интересе парижан к звезде «Манчестер Юнайтед» в прошлом. Но, учитывая ценник 20-летнего Баркола, это сравнение не так уж и надумано.

Что будет дальше?

Жизнь в ПСЖ может быть непростой. Помните, что Баркола должна была стать стабильным игроком основы «Лиона» в обозримом будущем и, несомненно, играть в составе первой команды еще долгие годы.

Вместо этого ему грозит нечто вроде перезагрузки. Мбаппе, Дембеле, Асенсио, Рамуш и, возможно, Рандаль Коло Муани опередят его в иерархии атакующих игроков парижан. Между тем, Ли Кан Ин также будет сражаться за игровое время на обоих флангах.

Брадли Баркола globallookpress.com

Но возможности еще должны появиться, и Луис Энрике, несомненно, захочет дать юноше шанс. Есть ощущение, что его, возможно, будут готовить к тому, чтобы однажды занять место Мбаппе, и поэтому возможность учиться у победителя чемпионата мира и играть вместе с ним будет неоценимой.

Есть и хорошие новости относительно национальной сборной. Прошлым летом Баркола проявил себя в составе сборной Франции на чемпионате Европы среди юношей до 21 года и должен получить дополнительные шансы, поскольку Тьерри Анри хочет внедрить свой собственный стиль, когда возглавит команду.

ПСЖ, возможно, не лучший выбор, если Баркола хочет играть по 90 минут каждую неделю, но это должно быть прекрасным местом для развития молодого игрока его калибра.