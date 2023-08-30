Эпоха хаоса в «Манчестер Юнайтед»: почему они такие непредсказуемые?

Для начала пара вопросов: ужасен ли «Манчестер Юнайтед»? Или «Манчестер Юнайтед» хорош?

«Манчестер Юнайтед» слишком нестабилен? Или «Манчестер Юнайтед» несокрушим?

Добился ли «Манчестер Юнайтед» какого-либо прогресса? Они регрессируют по сравнению с прошлым сезоном? Неужели они потратили на трансферном рынке больше, чем любая другая команда, кроме «Челси», и не смогли усилиться?

Каземиро перестал быть полузащитником мирового класса? Каземиро — самый важный игрок в команде? Каземиро 31 год?

Что происходит с Мейсоном Маунтом? Он делает что-то непонятное?

Достаточно ли хороши эти защитники? Можно ли положиться на кого-либо из них?

Разве шесть очков после трех туров не намного больше, чем у них было на тот же момент в прошлом сезоне? Разве у них нет сейчас вратаря, который может пасовать? Разве многие игроки не травмированы?

Неужели они наконец купили нападающего? Но разве ему не 19? И разве он не забил всего девять голов в европейской топ-лиге? Но разве дело не в том, что он на самом деле центрфорвард? Живой, дышащий, подвижный игрок, понимающий, что делать, когда мяч приближается к штрафной?

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Разве Бруну Фернандеш не их новый капитан? Как кто-то мог подумать, что это хорошая идея — сделать Бруну Фернандеша капитаном чего-либо? Но, может быть, Бруну Фернандеш — идеальный капитан именно для этой команды? Эта команда хороша? Эта команда плоха?

Ответы на все эти вопросы — «да», и ответы на все эти вопросы — «нет».

«Манчестер Юнайтед» вступил в эпоху хаоса, и неясно, выйдет ли он из нее в ближайшее время, пишет ESPN.

Краткая история прошлого сезона

Помните, как все началось? Сначала они проиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:2 «Брайтону» Грэма Поттера. На следующей неделе: разгром от «Брентфорда» со счетом 0:4. Два самых сообразительных клуба лиги разобрали на части команду, у которой было много денег, зато не было ни плана, ни четкого направления. Даже Эрик тен Хаг не смог с этим справиться — или, возможно, конкретно Эрик тен Хаг не смог с этим справиться.

В обоих матчах «Юнайтед» контролировал более 60% мяча, но обе игры были наполнены неудачными попытками вынести мяч из-за глубины под давлением. Давид де Хеа не смог этого сделать. Гарри Магуайр не смог этого сделать. Кристиан Эриксен, один из лучших распасовщиков своего поколения, тоже не смог этого сделать. По крайней мере, ему было неудобно опускаться так глубоко, чтобы сделать это.

После этого они отказались от пасов из глубины поля, обыграли своих мучителей «Ливерпуль» со счетом 2:1 и продолжили серию побед, в результате чего некоторые комментаторы даже сочли их настоящими претендентами на титул. (Они ими не были). В «Аяксе» команда Тен Хага максимально прессинговала и доминировала во владении мячом. В «Юнайтед» эта группа игроков — за исключением Криштиану Роналду, которого Тен Хаг впечатляюще выдавил из клуба — конечно, могла бы попытаться прессинговать и использовать сложные схемы владения мячом, но это вряд ли привело бы к победе.

Вместо этого, если постараться объяснить их подход, они уступали контроль над мячом, не позволяли своим крайним защитникам слишком сильно выдвигаться вперед, а затем использовали комбинацию из забегающего Маркуса Рашфорда и полузащитников, включая Каземиро, бомбящих в штрафную, чтобы создать достаточно шансов для атаки. У них не было жизнеспособного центрального нападающего, и вингер на фланге противоположном Рашфорду — будь то Джейдон Санчо или Антони — также не показал себя способным к каким-либо надежным атакующим действиям.

В наши дни понятие «тактики» часто усложнялось до полной непонятности, но в конечном итоге речь идет о том, чтобы играть, создавая для своей команды оптимальный баланс между атакой и защитой, чтобы обеспечить максимально возможную разницу мячей. У некоторых команд лучше получается удерживать мяч на другом конце поля, в то время как некоторым приходится жертвовать частью контроля в обмен на открытые пространства, образующиеся при потере мяча.

«Юнайтед» выбрал последнее, и это казалось правильным. Они не отрабатывали полностью высокую стоимость своей команды, но это и не была команда, которую собрали, держа в голове что-то похожее на план, идеи и «ценности». Это была просто случайная группа иногда хорошо выступающих игроков, которых ни один стабильный клуб никогда бы целенаправленно не собрал воедино.

За исключением того, что во всем остальном они превзошли все ожидания.

Несмотря на шестую лучшую разницу мячей и разницу ожидаемых голов, они финишировали третьими, и сделали это совсем не так, как делает это типичная «четверка лучших» в Премьер-лиге. Они заняли седьмое место по общему количеству передач в последнюю треть, седьмое место по разнице между своим количеством касаний в штрафной площади соперника и касаний оппонентов в своей штрафной площади, и восьмое место по общему показателю прессинга.

А теперь... это

Летние приобретения «Манчестер Юнайтед», казалось, свидетельствовали о том, что планируется дальнейшее развитие. Хотя в «Юнайтед» по-прежнему много игроков, которые чувствуют себя наиболее комфортно в переходные фазы, но если вы не можете контролировать мяч в течение длительного времени — много вы не наиграете.

Онана, возможно, был самым опытным вратарем в мире, играющим ногами, и он заменил, возможно, наименее опытного вратаря. Маунт, один из лучших прессингующих игроков в лиге, вышел в полузащиту. А Расмус Хёйлунн был подписан на позицию центрального нападающего не только из-за потенциальной результативности, которую он мог обеспечить, но и из-за того, насколько он был вовлечен в подготовку атак «Аталанты».

Однако по-прежнему довольно сложно отделить то, что команда пытается сделать, от того, что она на самом деле делает. Источник, близкий к сборной США, рассказал об этом после их поражения от Нидерландов и бывшего тренера «Юнайтед» Луи ван Гала в 1/8 финала чемпионата мира. Матч многие охарактеризовали как своего рода тактический мастер-класс голландцев, которые контролировали мяч лишь 42% времени, уступили американцам по количеству ударов и забили первыми двумя ударами в створ.

Источник отказался признать, что любая команда, такая как голландцы, выходит на матч, планируя настолько слабо контролировать мяч. Для него это означало, что сборная США сделала что-то правильно, сумев столько контролировать мяч, а не то, что голландцы позволили им это сделать. Можно с этим согласиться, но нельзя знать наверняка.

Однако есть одна область игры, в которой команда часто пытается действовать в соответствии с заранее запланированной стратегией: удары от ворот. В прошлом сезоне средний удар от ворот «Юнайтед» преодолевал 43 метра — больше, чем у всех других команд лиги, за исключением пяти. Процент их ударов от ворот на расстояние не менее 36,5 метров (63,1%) был пятым по величине в лиге. В этом сезоне их удары от ворот в среднем проходят 29 метров — пятый по величине показатель в лиге, а процент ударов от ворот на расстояние более 36,5 метров (33,3%) также является пятым по величине показателем.

Таким образом, они стараются больше контролировать мяч, а также более агрессивно прессингуют. За три матча они выиграли владение мячом в атакующей зоне 29 раз — на девять больше, чем кто-либо другой в лиге. В расчете на игру этот показатель увеличился почти вдвое: в прошлом сезоне в атакующей трети было выиграно 5,4 владения мячом по сравнению с 9,6 в этом году.

Андре Онана globallookpress.com

Хотя они делают больше вещей, которые должны помогать добиться устойчивого набора очков на высоком уровне — наращивание атаки из глубины, прессинг и т. д. — неясно, работает ли это.

Несмотря на победу в один гол, «Юнайтед» действительно ужасно выступил против «Вулверхэмптона» дома в первом туре сезона. Они были великолепны в первом тайме против «Шпор», а затем были совсем плохими во втором тайме. А в домашнем матче с «Ноттингем Форест» они перевернули все с ног на голову: ужасно в первые 45 минут (проигрыш 0:2), подавляюще преимущество во втором (выигрыш 3:2).

Совершенно беспорядочный характер их выступлений — не от игры к игре, а внутри самих матчей — говорит о команде, которая пытается делать то, что ведет к доминированию на высоком уровне, но не имеет нужного набора игроков, чтобы делать это последовательно и стабильно.

«Юнайтед» делает на три удара больше за игру, чем в прошлом сезоне, и они допускают на три удара по своим воротам больше за игру, а это означает, что они реализуют меньшую долю ударов в своих матчах, чем в сезоне назад. Они также делают больше на пять касаний в штрафной за игру… но допускают еще девять касаний соперника в своей штрафной.

Фактически, в этом сезоне они допускали больше касаний оппонентов в своей штрафной, чем делали сами против своих соперников:

Касания в штрафной соперника за три тура АПЛ 2023/24 ESPN

Самая тревожная часть этого графика заключается в том, что он противоречит одному из самых простых календарей команды в лиге. Ожидается, что и «Вулверхэмптон», и «Ноттингем Форест» будут бороться за выживание в течение всего года, и оба эти матча прошли на «Олд Траффорд». «Тоттенхэм» на выезде — непростая игра, но это была всего лишь вторая игра клуба без Гарри Кейна и второй матч под руководством Энджа Постекоглу.

В прошлом сезоне «Юнайтед» опередил «Шпоры» на 15 очков. По сумме всего матча они, вероятно, должны были обыграть «Шпоры», но почти все их доминирование пришлось на первый тайм:

Так что же им делать? Очевидно, еще довольно рано, и давайте не будем забывать: у них действительно на три очка больше, чем на тот момент в прошлом сезоне. Они все еще могут добавить еще одного или двух игроков к следующим выходным. Хёйлунн еще не сыграл ни минуты из-за травмы, а Люк Шоу и Маунт пропустили последний матч. (Ожидается, что Шоу будет отсутствовать на несколько недель, поскольку сообщается, что «Юнайтед» ищет дополнительного защитника, чтобы заполнить дыру в обороне).

Но накануне сезона, согласно прогнозам рынка ставок Sporting Index, они финишировали бы с 73 очками — ближе к «Ливерпулю» на третьем месте (76), чем к «Ньюкаслу» на пятом (68). По состоянию на понедельник их прогноз по очкам упал до 69, что немного ниже, чем у «Ньюкасла», занимающего четвертое место.

«Юнайтед», конечно, потерял всего три очка в этом сезоне, и в любом случае от них не ожидали, что в этих трех играх они наберут больше шести очков. Итак, есть и другие проблемы, которые привели к падению уверенности в том, насколько хорош может быть в этом сезоне «Юнайтед».

Например, не понятно, почему «Юнайтед» не может иметь более агрессивный прессинг, но вопрос в том, стоит ли оно того. То же самое касается и их попыток сохранить больше контроля над мячом.

Что касается мяча, есть ли у них игроки, которые могут одновременно создавать размеренные периоды владения мячом, а затем разрушать с его помощью оборону соперника? Две трети их стартовых полузащитников (Бруно и Каземиро) выполнили менее 80% передач за «Юнайтед» в прошлом сезоне, а средний показатель Маунта за карьеру в «Челси» также составляет менее 80%. Это показатель значительно ниже среднего для полузащитников, особенно для тех, кто теоретически играет в лучших командах мира.

Несмотря на все свои достоинства, Рашфорд никогда не был сильным нападающим, способным справляться с глубоко севшей защитой. Роль другого вингера была своего рода черной дырой с точки зрения забитых голов и результативных передач, а Хёйлунн слишком молод и слишком неопытен, чтобы ожидать, что он немедленно стабилизирует игру команды во владении мячом.

Заставляя этих довольно рискованных игроков работать с мячом более терпеливо, «МЮ» будет создавать себе больше потерь, что может быть хорошо в сочетании с хорошим контрпрессингом, но, по крайней мере, в этом сезоне этого не происходит. Кажется, Каземиро не хватает сил каждый раз (а это немало) подчищать, когда сломана первая линия прессинга.

Маунт — отличный прессингер, но эта роль сама по себе может иметь лишь ограниченное влияние. Это видно по тому, как легко и часто соперники «Юнайтед» прорываются в их штрафную. И даже если Каземиро все еще демонстрирует то, что мы привыкли видеть от него, — а через пару месяцев ему исполнится 32 года! — в составе «МЮ» больше нет никого, кто мог бы приблизиться к его вкладу в игре, если бразилец получит травму.

Между тем задняя линия та же самая, что мы видели в прошлом году — как-бы-надежный состав, которому выгодна не слишком агрессивная позиция обоих крайних защитников, а это означает, что ни от одного игрока не требовалось покрывать слишком много пространства на поле. Тем не менее, они не выдержали этот сезон среди всего хаоса, который их ждал. Их лучший защитник, Лисандро Мартинес, также является довольно хаотичным игроком, чьи выступления, кажется, выходят на приличный уровень, но все еще колеблются от элитных до плохих.

Так что, возможно, это станет новой нормой для «Юнайтед» до конца этого сезона. Некоторые команды они вышибут с поля, их вышибут, они задушат своим прессингом, они разрежут вашу полузащиту выносом от ворот, их легко обойдут и они подарят мяч сопернику у своей штрафной. Возможно, им даже удастся сделать все это за 90 минут одного матча.