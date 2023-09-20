По-прежнему ли «МЮ» топ-клуб? Поездка в Мюнхен может развеять иллюзии

Британская телекомпания, рассказывающая о поездке «Манчестер Юнайтед» в гости к мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, в своей рекламной кампании представила этот матч как столкновение «двух крупнейших команд мира», но Эрик тен Хаг и его игроки прибудут на юг Германии с неоспоримым ощущением, что их клуб сейчас является тенью самого себя, пишет ESPN.

Есть показатели, по которым «Юнайтед» все еще можно считать тяжеловесом европейского футбола, но большинство из них вообще не имеют к футболу никакого отношения. В июле они объявили о рекордной 10-летней сделке с Adidas на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов. На прошлой неделе они договорились о спонсорской поддержке американской технологической компании Qualcomm на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов в год, что также является рекордом.

Однако в остальном, куда бы вы ни посмотрели, повсюду посредственность.

Прошло более десяти лет с момента последнего титула «Юнайтед» в Премьер-лиге и 15 лет с тех пор, как они в последний раз выиграли Лигу чемпионов. «Олд Траффорд», когда-то известный как один из крупнейших и лучших стадионов в мире, имеет протекающую крышу и туалеты, которые, как известно, подтапливаются в дни матчей. Тренировочная база в Кэррингтоне уступает более крупному и лучшему комплексу в 10 милях от него, построенный соседями «Манчестер Сити», которые покинули свою площадку в Кэррингтоне в 2014 году.

Селекционную службу «Юнайтед» также регулярно высмеивают за неудовлетворительные подписания контрактов и трату денег впустую, в то время как, помимо всего прочего, семью Глейзеров регулярно используют в качестве примера наихудших владельцев клубов.

Тен Хаг выйдет на «Альянц Арену» в среду, 20 сентября, со своей командой «Юнайтед», которая раскачивается после худшего старта сезона с кампании 1989/90, еще до создания Премьер-лиги в 1992 году. Домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 1:3 в субботу стало третьим поражением «Юнайтед» в пяти играх, оставив их на 13-м месте в таблице АПЛ, отставая от «Сити» уже на девять очков.

«МЮ» — «Брайтон»

Один из крупнейших клубов мира? «Бавария», должно быть, играет с кем-то другим. Часто кажется, что «Юнайтед» способен только на разговоры.

На их веб-сайте есть цитата: «В "Манчестер Юнайтед" величие — это больше, чем просто слово; это образ жизни, никогда не соглашающийся на обыденность», — вот только за последнее десятилетие было мало доказательств того, что это правда. Руководитель одного клуба однажды сказал репортерам, что «Юнайтед всегда будет искать лучших игроков», но Гарри Кейн, Деклан Райс и Джуд Беллингем сменили клубы этим летом, и «Юнайтед» и близко не стоял в борьбе ни за одного из них.

Тен Хаг вошел в трансферное окно, отдавая предпочтение приезду проверенного бомбардира, однако Кейн — автор 213 голов в Премьер-лиге за «Тоттенхэм» — присоединился к их сопернику на этой неделе «Баварии» за 101 миллион фунтов стерлингов. Тем временем «Юнайтед» заявил, что не заплатит за 20-летнего Расмуса Хёйлунна больше 60 миллионов фунтов, прежде чем в конечном итоге заплатил 72 миллиона. Предложение в 50 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего Эвана Фергюсона было высмеяно «Брайтоном».

Кейн уже забил четыре гола за свой новый клуб, а еще один в среду вечером еще больше подчеркнет тот факт, что «Юнайтед» больше не сидит за одним столом с чемпионами Германии. «Бавария» выигрывала титул Бундеслиги в каждом из последних 11 сезонов, но все же подписала контракт с Кейном, отчасти для того, чтобы он помог ей побороться за Лигу чемпионов. Они выиграли ее дважды с тех пор, как «Юнайтед» в последний раз поднимал трофей (последний триумф «Баварии» пришелся на 2020 год), и за последние 10 лет они выиграли 16 противостояний в плей-офф Лиги чемпионов по сравнению с двумя у «Юнайтед»; против «Олимпиакоса» в 2014 году и «Пари Сен-Жермен» в 2019 году. «Юнайтед» даже не квалифицировался на участие в турнир в сезонах 2014/15, 2016/17, 2019/20 или 2022/23.

Настойчивое желание Глейзеров забирать деньги, а не вкладывать их обратно, в сочетании с тем, что на ключевые посты были назначены не те люди, способствовали, казалось бы, неизбежному циклу неудач. С 2014 года на новых игроков было потрачено более 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, но отдача была такой низкой, что Донни ван де Бек, включенный в шорт-лист «Золотого мяча» в 2019 году, а затем перешедший из амстердамского «Аякса» за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году, даже не поехал в Мюнхен, потому что Тен Хаг решил, что он недостаточно хорош, чтобы быть частью команды из 25 человек, выступающей в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

«Бавария»

Когда на этой неделе «Юнайтед» вернётся в главный турнир Европы, вероятно, возникнет ощущение, что самый успешный клуб Англии (по крайней мере, исторически) вернулся туда, где ему место, но наряду с этим будет также ощущение, что предстоящая встреча с «Баварией» — еще одна проверка реальности того, как низко они пали. «Бавария» искренне надеется на победу в этом сезоне — они являются вторыми фаворитами после обладателя титула «Сити» — в то время как Тен Хаг отчаянно нуждается в положительном результате, чтобы зализать раны после провального начала новой кампании.

Прогнозы на матч «Бавария» — «МЮ»

«Юнайтед» может верить, что они заслуживают того, чтобы разделить сцену с «Баварией» и остальными тяжеловесами Европы, но в наши дни мало что может поддержать их в этом мнении.