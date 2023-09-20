По-прежнему ли «МЮ» топ-клуб? Поездка в Мюнхен может развеять иллюзии

Однако в остальном, куда бы вы ни посмотрели, повсюду посредственность.
Прошло более десяти лет с момента последнего титула «Юнайтед» в Премьер-лиге и 15 лет с тех пор, как они в последний раз выиграли Лигу чемпионов. «Олд Траффорд», когда-то известный как один из крупнейших и лучших стадионов в мире, имеет протекающую крышу и туалеты, которые, как известно, подтапливаются в дни матчей. Тренировочная база в Кэррингтоне уступает более крупному и лучшему комплексу в 10 милях от него, построенный соседями «Манчестер Сити», которые покинули свою площадку в Кэррингтоне в 2014 году.
Селекционную службу «Юнайтед» также регулярно высмеивают за неудовлетворительные подписания контрактов и трату денег впустую, в то время как, помимо всего прочего, семью Глейзеров регулярно используют в качестве примера наихудших владельцев клубов.
Тен Хаг выйдет на «Альянц Арену» в среду, 20 сентября, со своей командой «Юнайтед», которая раскачивается после худшего старта сезона с кампании 1989/90, еще до создания Премьер-лиги в 1992 году. Домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 1:3 в субботу стало третьим поражением «Юнайтед» в пяти играх, оставив их на 13-м месте в таблице АПЛ, отставая от «Сити» уже на девять очков.
Один из крупнейших клубов мира? «Бавария», должно быть, играет с кем-то другим. Часто кажется, что «Юнайтед» способен только на разговоры.
На их веб-сайте есть цитата: «В "Манчестер Юнайтед" величие — это больше, чем просто слово; это образ жизни, никогда не соглашающийся на обыденность», — вот только за последнее десятилетие было мало доказательств того, что это правда. Руководитель одного клуба однажды сказал репортерам, что «Юнайтед всегда будет искать лучших игроков», но Гарри Кейн, Деклан Райс и Джуд Беллингем сменили клубы этим летом, и «Юнайтед» и близко не стоял в борьбе ни за одного из них.
Тен Хаг вошел в трансферное окно, отдавая предпочтение приезду проверенного бомбардира, однако Кейн — автор 213 голов в Премьер-лиге за «Тоттенхэм» — присоединился к их сопернику на этой неделе «Баварии» за 101 миллион фунтов стерлингов. Тем временем «Юнайтед» заявил, что не заплатит за 20-летнего Расмуса Хёйлунна больше 60 миллионов фунтов, прежде чем в конечном итоге заплатил 72 миллиона. Предложение в 50 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего Эвана Фергюсона было высмеяно «Брайтоном».
Кейн уже забил четыре гола за свой новый клуб, а еще один в среду вечером еще больше подчеркнет тот факт, что «Юнайтед» больше не сидит за одним столом с чемпионами Германии. «Бавария» выигрывала титул Бундеслиги в каждом из последних 11 сезонов, но все же подписала контракт с Кейном, отчасти для того, чтобы он помог ей побороться за Лигу чемпионов. Они выиграли ее дважды с тех пор, как «Юнайтед» в последний раз поднимал трофей (последний триумф «Баварии» пришелся на 2020 год), и за последние 10 лет они выиграли 16 противостояний в плей-офф Лиги чемпионов по сравнению с двумя у «Юнайтед»; против «Олимпиакоса» в 2014 году и «Пари Сен-Жермен» в 2019 году. «Юнайтед» даже не квалифицировался на участие в турнир в сезонах 2014/15, 2016/17, 2019/20 или 2022/23.
Настойчивое желание Глейзеров забирать деньги, а не вкладывать их обратно, в сочетании с тем, что на ключевые посты были назначены не те люди, способствовали, казалось бы, неизбежному циклу неудач. С 2014 года на новых игроков было потрачено более 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, но отдача была такой низкой, что Донни ван де Бек, включенный в шорт-лист «Золотого мяча» в 2019 году, а затем перешедший из амстердамского «Аякса» за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году, даже не поехал в Мюнхен, потому что Тен Хаг решил, что он недостаточно хорош, чтобы быть частью команды из 25 человек, выступающей в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
Когда на этой неделе «Юнайтед» вернётся в главный турнир Европы, вероятно, возникнет ощущение, что самый успешный клуб Англии (по крайней мере, исторически) вернулся туда, где ему место, но наряду с этим будет также ощущение, что предстоящая встреча с «Баварией» — еще одна проверка реальности того, как низко они пали. «Бавария» искренне надеется на победу в этом сезоне — они являются вторыми фаворитами после обладателя титула «Сити» — в то время как Тен Хаг отчаянно нуждается в положительном результате, чтобы зализать раны после провального начала новой кампании.
Прогнозы на матч «Бавария» — «МЮ»
«Юнайтед» может верить, что они заслуживают того, чтобы разделить сцену с «Баварией» и остальными тяжеловесами Европы, но в наши дни мало что может поддержать их в этом мнении.