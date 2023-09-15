Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»

Можно возразить, что все идет по накатанной, поскольку фаворит в борьбе за титул «Манчестер Сити» возглавляет таблицу, а получившие повышение «Бернли» и «Лутон Таун» оба пока не могут найти своей игры и занимают две нижние позиции в турнирной таблице.

Но кто думал, что «Шпоры» выберутся на второе место, в то время как толстосумы из «Ньюкасла», финишировавшие четвертыми в прошлом сезоне, будут болтаться на 14-м месте?

Тем не менее, многое может измениться в период с настоящего момента по май следующего года. Итак, какие самые острые вопросы перед перезапуском турнира на выходных?

Сможет ли какой-нибудь клуб свергнуть с трона «Ман Сити»?

Возможно нет. «Сити» выиграл первые четыре игры сезона, а Эрлинг Холанн вышел в лидеры бомбардирской гонки с шестью голами. И с ужасом надо отметить, что они еще не набрали своей лучшей формы. Действительно, им нужен был поздний гол Родри, чтобы победить «Шеффилд Юнайтед».

Вполне возможно, что потеря забивавших голы в прошлом сезоне Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, которые покинули Манчестер ради клуба Саудовской профессиональной лиги «Аль-Ахли» и «Барселоны» соответственно, а также травма Кевина Де Брёйне могут дорого им обойтись, но дружина Пепа Гвардиолы по-прежнему выглядят на голову выше любой другой команды в лиге.

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Они полны уверенности, и хотя поездка в гости к «Вест Хэму» станет серьезным испытанием, можно ожидать, что «Сити» его выдержит.

Реально ли возрождение «Ливерпуля»?

Пока слишком рано говорить об этом, но то, что они оградили Мохамеда Салаха (188 голов в 309 играх) от настойчивых претендентов на него из Саудовской Аравии усиливает перспективы мерсисайдцев после беспроигрышного начала кампании.

Потрясающая победа над «Ньюкаслом», когда они отставали на один гола и победили благодаря двум поздними голами Дарвина Нуньеса, говорила о духе и стойкости, которые, возможно, на какое-то время пропадали.

А сухой матч «Ливерпуля» — победа со счетом 3:0 над опасной «Астон Виллой» — стала своего рода заявлением о намерениях.

Остаются вопросы по поводу ошибок в обороне, но пока «Ливерпуль» живет с этой проблемой и все еще продолжает побеждать. Благодаря обновленной полузащите (Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Ватару Эндо) и большой огневой мощи Юрген Клопп может чувствовать, что у него есть команда, способная воспользоваться любым промахом «Манчестер Сити».

Сможет ли «Тоттенхэм» продолжать оставаться командой-сюрпризом сезона?

Для «Шпор» это был впечатляющий старт с 10 очками из 12 возможных, и кажется, что новый тренер Эндж Постекоглу уже стал культовой фигурой среди болельщиков «Тоттенхэма», которые так устали смотреть вялый футбол, который они получали под руководством Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Даже без машины для забивания голов, которой является Гарри Кейн, этим летом перешедший в мюнхенскую «Баварию», они забили 11 голов, что является лучшим показателем в лиге.

Джеймс Мэддисон дает творческую искру, а хет-трик Сон Хын Мина в матче с «Бернли» может стать трамплином для возвращения игрока сборной Южной Кореи в его лучшую форму.

Тем не менее, «Тоттенхэму» необходимо должным образом заменить Кейна в январе, чтобы выдержать борьбу за давно ожидаемый трофей. Пока этот процесс идет, за этой командой стоит наблюдать, и будет интересно посмотреть, сможет ли их новый авантюрный подход, ласково называемый «Эндж Болл», выдержать более жесткие испытания.

Сможет ли «Арсенал» снова стать претендентом на титул?

«Канониры» отправятся в гости к «Эвертону» в воскресенье после драматической победы в концовке матча над «Манчестер Юнайтед».

Команда Микеля Артеты отстает всего на два очка от лидера гонки и настроена оправдаться за свой спад в прошлом сезоне, когда в последние несколько недель они упустили преимущество в восемь очков.

Но в этом и есть риск: временами «Арсенал» выглядел слишком воодушевленным, играя с такой интенсивностью, что задаешься вопросом, не сгорят ли они в конце сезона.

Есть и другие вопросы: не лишит ли сам Артета себя титула из-за постоянных попыток улучшить и «подкрутить» свой состав? И является ли Кай Хаверц слабым звеном команды?

Итог: «Арсеналу» понадобится немного больше, чем они показали до сих пор, чтобы сохранить темп на вершине.

Что не так с «Манчестер Юнайтед»?

Достаточно много всего. По какой-то причине они начали сезон выглядя неготовыми и пассивными, а проблемы вокруг Мэйсона Гринвуда, Джейдона Санчо и Антони только усилили тревожную атмосферу на «Олд Траффорд».

Домашняя игра с уверенным «Брайтоном» в субботу вряд ли является тем матчем, который им нужен сейчас, но победа в нем может помочь тренеру Эрику тен Хагу дать команде необходимый толчок в этом сезоне.

Опорный полузащитник Софьян Амрабат, арендованный у клуба Серии А «Фиорентина», привнесет в полузащиту столь необходимую прочность и энергию, если он быстро восстановится от травмы спины. «Юнайтед» плохо начал прошлый сезон и взбодрился, финишировав в четверке лучших, но на этот раз, судя по имеющимся доказательствам, будет сложнее.

Пузырь «Ньюкасла» лопнул?

Нет. Но они на мгновение сбились с пути после победы над «Виллой» со счетом 5:1 в первом туре, проиграв три матча подряд. Странное поражение от «Ливерпуля» в игре, в которой они доминировали, явно подорвало их уверенность. Домашняя игра с «Брентфордом» в субботу будет непростой миссией по реабилитации.

Интриги добавляет и то, что во вторник «Ньюкасл» отправится в гости к «Милану» на свой первый матч Лиги чемпионов с сезона 2003/04. Победа на выезде могла бы поднять всем настроение перед ним.

Заиграет ли нормально «Челси»?

В наши дни на «Стэмфорд Бридж» приезжает и уезжает больше народу, чем в аэропорт «Хитроу». Где-то среди всех этих трансферов новый тренер Маурисио Почеттино пытается построить команду и модель игры, которые смогут вернуть хорошие времена.

В эпизодических моментах были некоторые обнадеживающие признаки, но домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:1 стало напоминанием о том, что «Челси» находится в переходном периоде.

Прежде всего, им нужно снова привести в форму своего капитана Риса Джеймса. С ним на одном фланге и Беном Чилвеллом на другом у них есть основа для хорошей атакующей команды. Возможно, пройдет время до Нового года, прежде чем все шестеренки встанут на место.

А как насчет борьбы за выживание?

В первый месяц несколько команд изо всех сил пытаются сделать так, чтобы зона вылета выглядела чрезвычайно плотной.

«Бернли», который настолько доминировал в победном сезоне Чемпионшипа, заслужив повышение, начал с трех поражений дома. Тренеру Венсану Компани, возможно, придется изменить свой смелый подход, потому что для высшего дивизиона его команда выглядит слишком хрупкой.

Венсан Компани globallookpress.com

«Лутон» также выглядит довольно бестолково после трех матчей, и ему нужно что-то добыть в субботней встрече с «Фулхэмом». Другая получившая повышение команда, «Шеффилд Юнайтед», выглядит немного лучше подготовленной к соревнованиям теперь, когда они подписали нападающего Кэмерона Арчера и созидателя Густаво Хамера.

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Неспособность «Вулверхэмптона» забить, вероятно, будет держать их в страхе перед вылетом, в то время как «Эвертон», находящийся под угрозой вылета, может прибавить, если Бету и Арнаут Данджума придадут им больше силы в атаке. Кроме того, у «Эвертона» есть Джек Харрисон и Дуайт МакНил, готовые добавить дополнительную мощь с флангов.