Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»

Но кто думал, что «Шпоры» выберутся на второе место, в то время как толстосумы из «Ньюкасла», финишировавшие четвертыми в прошлом сезоне, будут болтаться на 14-м месте?
Тем не менее, многое может измениться в период с настоящего момента по май следующего года. Итак, какие самые острые вопросы перед перезапуском турнира на выходных?
Сможет ли какой-нибудь клуб свергнуть с трона «Ман Сити»?
Возможно нет. «Сити» выиграл первые четыре игры сезона, а Эрлинг Холанн вышел в лидеры бомбардирской гонки с шестью голами. И с ужасом надо отметить, что они еще не набрали своей лучшей формы. Действительно, им нужен был поздний гол Родри, чтобы победить «Шеффилд Юнайтед».
Вполне возможно, что потеря забивавших голы в прошлом сезоне Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, которые покинули Манчестер ради клуба Саудовской профессиональной лиги «Аль-Ахли» и «Барселоны» соответственно, а также травма Кевина Де Брёйне могут дорого им обойтись, но дружина Пепа Гвардиолы по-прежнему выглядят на голову выше любой другой команды в лиге.
Они полны уверенности, и хотя поездка в гости к «Вест Хэму» станет серьезным испытанием, можно ожидать, что «Сити» его выдержит.
Реально ли возрождение «Ливерпуля»?
Пока слишком рано говорить об этом, но то, что они оградили Мохамеда Салаха (188 голов в 309 играх) от настойчивых претендентов на него из Саудовской Аравии усиливает перспективы мерсисайдцев после беспроигрышного начала кампании.
Потрясающая победа над «Ньюкаслом», когда они отставали на один гола и победили благодаря двум поздними голами Дарвина Нуньеса, говорила о духе и стойкости, которые, возможно, на какое-то время пропадали.
А сухой матч «Ливерпуля» — победа со счетом 3:0 над опасной «Астон Виллой» — стала своего рода заявлением о намерениях.
Остаются вопросы по поводу ошибок в обороне, но пока «Ливерпуль» живет с этой проблемой и все еще продолжает побеждать. Благодаря обновленной полузащите (Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Ватару Эндо) и большой огневой мощи Юрген Клопп может чувствовать, что у него есть команда, способная воспользоваться любым промахом «Манчестер Сити».
Сможет ли «Тоттенхэм» продолжать оставаться командой-сюрпризом сезона?
Для «Шпор» это был впечатляющий старт с 10 очками из 12 возможных, и кажется, что новый тренер Эндж Постекоглу уже стал культовой фигурой среди болельщиков «Тоттенхэма», которые так устали смотреть вялый футбол, который они получали под руководством Жозе Моуринью и Антонио Конте.
Даже без машины для забивания голов, которой является Гарри Кейн, этим летом перешедший в мюнхенскую «Баварию», они забили 11 голов, что является лучшим показателем в лиге.
Джеймс Мэддисон дает творческую искру, а хет-трик Сон Хын Мина в матче с «Бернли» может стать трамплином для возвращения игрока сборной Южной Кореи в его лучшую форму.
Тем не менее, «Тоттенхэму» необходимо должным образом заменить Кейна в январе, чтобы выдержать борьбу за давно ожидаемый трофей. Пока этот процесс идет, за этой командой стоит наблюдать, и будет интересно посмотреть, сможет ли их новый авантюрный подход, ласково называемый «Эндж Болл», выдержать более жесткие испытания.
Сможет ли «Арсенал» снова стать претендентом на титул?
«Канониры» отправятся в гости к «Эвертону» в воскресенье после драматической победы в концовке матча над «Манчестер Юнайтед».
Команда Микеля Артеты отстает всего на два очка от лидера гонки и настроена оправдаться за свой спад в прошлом сезоне, когда в последние несколько недель они упустили преимущество в восемь очков.
Но в этом и есть риск: временами «Арсенал» выглядел слишком воодушевленным, играя с такой интенсивностью, что задаешься вопросом, не сгорят ли они в конце сезона.
Есть и другие вопросы: не лишит ли сам Артета себя титула из-за постоянных попыток улучшить и «подкрутить» свой состав? И является ли Кай Хаверц слабым звеном команды?
Итог: «Арсеналу» понадобится немного больше, чем они показали до сих пор, чтобы сохранить темп на вершине.
Что не так с «Манчестер Юнайтед»?
Достаточно много всего. По какой-то причине они начали сезон выглядя неготовыми и пассивными, а проблемы вокруг Мэйсона Гринвуда, Джейдона Санчо и Антони только усилили тревожную атмосферу на «Олд Траффорд».
Домашняя игра с уверенным «Брайтоном» в субботу вряд ли является тем матчем, который им нужен сейчас, но победа в нем может помочь тренеру Эрику тен Хагу дать команде необходимый толчок в этом сезоне.
Опорный полузащитник Софьян Амрабат, арендованный у клуба Серии А «Фиорентина», привнесет в полузащиту столь необходимую прочность и энергию, если он быстро восстановится от травмы спины. «Юнайтед» плохо начал прошлый сезон и взбодрился, финишировав в четверке лучших, но на этот раз, судя по имеющимся доказательствам, будет сложнее.
Пузырь «Ньюкасла» лопнул?
Нет. Но они на мгновение сбились с пути после победы над «Виллой» со счетом 5:1 в первом туре, проиграв три матча подряд. Странное поражение от «Ливерпуля» в игре, в которой они доминировали, явно подорвало их уверенность. Домашняя игра с «Брентфордом» в субботу будет непростой миссией по реабилитации.
Интриги добавляет и то, что во вторник «Ньюкасл» отправится в гости к «Милану» на свой первый матч Лиги чемпионов с сезона 2003/04. Победа на выезде могла бы поднять всем настроение перед ним.
Заиграет ли нормально «Челси»?
В наши дни на «Стэмфорд Бридж» приезжает и уезжает больше народу, чем в аэропорт «Хитроу». Где-то среди всех этих трансферов новый тренер Маурисио Почеттино пытается построить команду и модель игры, которые смогут вернуть хорошие времена.
В эпизодических моментах были некоторые обнадеживающие признаки, но домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:1 стало напоминанием о том, что «Челси» находится в переходном периоде.
Прежде всего, им нужно снова привести в форму своего капитана Риса Джеймса. С ним на одном фланге и Беном Чилвеллом на другом у них есть основа для хорошей атакующей команды. Возможно, пройдет время до Нового года, прежде чем все шестеренки встанут на место.
А как насчет борьбы за выживание?
В первый месяц несколько команд изо всех сил пытаются сделать так, чтобы зона вылета выглядела чрезвычайно плотной.
«Бернли», который настолько доминировал в победном сезоне Чемпионшипа, заслужив повышение, начал с трех поражений дома. Тренеру Венсану Компани, возможно, придется изменить свой смелый подход, потому что для высшего дивизиона его команда выглядит слишком хрупкой.
«Лутон» также выглядит довольно бестолково после трех матчей, и ему нужно что-то добыть в субботней встрече с «Фулхэмом». Другая получившая повышение команда, «Шеффилд Юнайтед», выглядит немного лучше подготовленной к соревнованиям теперь, когда они подписали нападающего Кэмерона Арчера и созидателя Густаво Хамера.
Неспособность «Вулверхэмптона» забить, вероятно, будет держать их в страхе перед вылетом, в то время как «Эвертон», находящийся под угрозой вылета, может прибавить, если Бету и Арнаут Данджума придадут им больше силы в атаке. Кроме того, у «Эвертона» есть Джек Харрисон и Дуайт МакНил, готовые добавить дополнительную мощь с флангов.