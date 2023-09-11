«Челси» все еще не забивает! Пять потенциальных решений для голевой проблемы «синих»

В этом сезоне «Челси» забил всего пять раз в четырех матчах, что заставляет вспомнить проблемы с забитыми голами, которые преследовали «синих» на протяжении сезона 2022/23.

На «Стэмфорд Бридж» царило тревожное чувство дежавю во время и после унылого домашнего поражения «Челси» от «Ноттингем Форест» перед международным перерывом. Столкнувшись с более слабым соперником и доминируя во владении мячом, «синим» не хватало креативности и остроты в атаке.

Их расточительность подытожил необъяснимый и непростительный промах нападающего Николаса Джексона, который отправил мяч на дальний ряд трибун, пробив с трех метров за семь минут до конца.

Проблемы «Челси» у чужих ворот стала печально известной темой в кошмарном сезоне 2022–23. Кампания характеризовалась мучительными домашними поражениями от относительно более слабых соперников, и вина за них была в равной степени, как на слабой защите, так и из-за того, что мяч не шел в сетку.

Главному тренеру Маурисио Почеттино предстоит огромная работа по созданию правильной формулы нападения, а давление на него уже растет после двух поражений в стартовых четырех матчах АПЛ.

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Время менять схему

Почеттино на протяжении всей своей тренерской карьеры заработал себе репутацию благодаря гибкой атакующей схеме 4-2-3-1, но с момента прибытия в «Челси» он отказался от этой системы в пользу оборонительной схемы 3-4-2-1.

Хотя команда «Челси» уже привыкла играть в три защитника под руководством Томаса Тухеля и Грэма Поттера, это решение почти наверняка было мотивировано несвоевременной предсезонной травмой колена нового игрока Кристофера Нкунку, который был назначен на роль «десятки» под нападающим в схеме 4-2-3-1.

Коул Палмер globallookpress.com

Уже очевидно, что западным лондонцам очень не хватает француза, который в свое время был машиной по забиванию голов в Бундеслиге, выступая за «РБ Лейпциг», но приобретение Коула Палмера из «Манчестер Сити» за 42,5 миллиона фунтов стерлингов представляет собой более чем адекватное смягчение последствий.

В своем дебютном матче он выглядел остро, предполагая, что смена расстановки на схему 4-2-3-1 с с ним в центре может помочь разблокировать атаку «Челси».

Меньше осторожности в полузащите

Оборонительная расстановка и недостаток креативности в полузащите были большой частью проблемы для «синих», а Почеттино совсем недавно решил использовать Энцо Фернандеса вместе с подписанным за 115 миллионами фунтов стерлингов Мойсесом Кайседо и Конором Галлахером — при том, что ни один из них не славится своей атакующей мощью.

Конор Галлахер globallookpress.com

Энцо начал сезон в прекрасной форме, но, возможно, он лучше подходит на роль дирижера полузащиты в гибкой системе Почеттино, играя впереди опорного полузащитника, такого как Кайседо, и позади потенциально забивной «десятки», такой как Палмер.

Новая схема предполагает смену состава, и Галлахер, который маялся во время страданий «Челси» в начале сезона, опустится на скамейку запасных.

Больше нагрузки на вингеров

«Челси» в значительной степени полагается на своих фланговых игроков, забивающих голы и делающих результативные передачи, но только Рахим Стерлинг выглядел близко к своему лучшему результату с начала нового сезона. Карни Чуквуэмека становился лучше с каждой игрой, но из-за травмы колена он выпал из игры.

Почеттино потребует большего и от Нони Мадуэке, и от Михаила Мудрика, которые оба стартовали в сезоне несколько ниже ожиданий. Первый вернулся в обойму после напряженного, но успешного лета с Англией на чемпионате Европы среди юношей до 21 года, в то время как Мудрик по-прежнему выглядит неуверенным в официальных матчах, несмотря на обнадеживающую предсезонную подготовку, во время которой он наконец забил свой первый гол.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Лучшим вариантом действий может быть бросить их в гущу событий и позволить им обрести форму. Травма Чуквуэмека освободила пространство на левом фланге, и корректировка схемы может стать тем, что нужно, чтобы получить максимальную отдачу от пары хитрых фланговых игроков.

Пришло время Армандо Броя?

Еще одним вариантом для Почеттино является забытый игрок «Челси»: Армандо Броя.

Молодой нападающий вернулся к частичной полноценной подготовке, вступая в заключительную стадию своего восстановления после травмы передней крестообразной связки, полученной во время перерыва на чемпионат мира в конце 2022 года, до которого он регулярно получал игровое время под руководством Тухеля и Поттера.

Хотя за этот короткий период он не слишком проявил себя в основной команде и за ее пределами, Броя будет чувствоваться новичком, когда он в конце концов вернется в строй, и он обеспечит столь необходимую глубину состава и конкуренцию для Джексона.

Армандо Броя globallookpress.com

Воспитанник академии показал, что он может готов играть в Премьер-лиге, выступая на правах аренды в «Саутгемптоне» в сезоне 2021–22, и если он сможет обрести немного уверенности и импульс, он может стать очень полезным оружием.

Выступая недавно, Почеттино сказал о нападающем: «Он близок к возвращению, но иногда вы близки, но все равно последний шаг всегда труден после травмы, которую он получил. Он хорошо тренируется, мы полны надежд».

«Он точно забьет гол»

Однако, возможно, еще не время паниковать. Несмотря на только один гол в пяти играх на данный момент и на его ужасный промах против «Ноттингем Форест» перед международным перерывом, летний новичок Джексон выглядит способным стать очень эффективным нападающим Премьер-лиги.

Его удары, дриблинг и сдерживающая игра на мяче до сих пор привлекают внимание — все, чего не хватает, это завершающего касания, что отметил и его тренер. На вопрос, верит ли он, что Джексон сможет стать результативным, аргентинский тактик сказал: «Да, конечно. но ему нужно время. Ему нужно адаптироваться к Премьер-лиге».

Николас Джексон globallookpress.com

«Он делает фантастическую работу, но, в конце концов, забивать непросто. Иногда он немного торопится в своих решениях, но ему просто нужно успокоиться, быть более спокойным и расслабленным, и разумеется, он будет забивать голы».

Действительно, с атакующим полузащитником, находящимся позади него, и двумя находящимися в хорошей форме вингерами по обе стороны от него, Джексон может стать серьезной проблемой для защиты соперника. Учитывая международный перерыв, сейчас для Почеттино идеальное время поработать над своей тактикой, чтобы сразу взяться за дело, когда возобновятся матчи АПЛ.