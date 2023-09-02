Миллиард на ветер. Эланга принес «Ноттингем Форест» шокирующую победу над «Челси»

В матче 4-го тура АПЛ «Челси» на домашней арене уступил «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1. За «Ноттингем» победный гол забил Антони Эланга на 48-й минуте матча. После этой игры «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ — 4 очка, «Ноттингем» — 8-е место и 6 очков.

Претендент на «фейл сезона»

Автор Daily Mail Адриан Каджумба сочувствует новичку «Челси» Николасу Джексону, который запорол отличный шанс спасти свою команду от поражения.

«Маурисио Почеттино предупредил, что пройдет некоторое время, прежде чем игроки "Челси" по-настоящему начнут задумываться о том, сколько они стоили. Хотя он, возможно, и не ожидал что серьезные — и унизительные — доказательства, подтверждающие его умеренные ожидания, появятся так быстро.

На следующий день после того, как расходы "Челси" под руководством новых владельцев превысили отметку в 1 миллиард фунтов стерлингов после прибытия Коула Палмера из "Манчестер Сити" за 42,5 миллиона, "Ноттингем Форест" появился на "Стэмфорд Бридж" и уехал со своей первой победой с 1995 года.

Поскольку "Челси" находился под руководством Почеттино, неудивительно, что "Челси" всегда доминировал. Но они допустили одну большую ошибку, которая была безжалостно наказана одним из летних новичков "Фореста", вышедшим на замену Антони Элангой, и не смогли максимально использовать многообещающие ситуации, которые они сами создали. Плохое сочетание.

Лучший из шансов выпал на долю Николаса Джексона, который смог создать только претендента на промах сезона, из пределов вратарской каким-то образом умудрившись замкнуть прострел Рахима Стерлинга мимо незащищенных ворот.

Это был упущенный шанс сравнять счет на позднем этапе матча, что подвело итог безжалостности "Челси" — а точнее ее отсутствия — по отношению к команде Стива Купера, которая упорно защищалась, чтобы защитить свое с трудом заработанное преимущество. В конце концов у "Челси" закончились идеи».

Эланге хватило 10 минут

Автор ВВС Гарри Пул считает, что новички «Ноттингем Фореста» оказались более полезны для команды, чем дорогостоящие подписания «Челси».

«На следующий день после закрытия летнего трансферного окна два самых активных клуба Премьер-лиги встретились на "Стэмфорд Бридж". Общие расходы "Челси" за три трансферных окна с момента прихода Тодда Боэли превысили 1 миллиард фунтов стерлингов после рекордных летних трат в размере более 380 миллионов фунтов стерлингов на 10 игроков.

Тем временем "Форест" подписал семь игроков в течение продуктивного последнего дня, включая рекордный для клуба трансфер полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре за 30 миллионов фунтов. И хотя неожиданное позднее прибытие игрока сборной Англии Палмера из "Манчестер Сити" взволновало болельщиков хозяев, именно ставший многообещающим дополнением новичок гостей в конечном итоге решил исход матча.

Сияющий Купер обнял Элангу после основного свистка, когда болельщики "Фореста" отпраздновали выездную победу — всего вторую в 21 игре в гостях с момента возвращения в Премьер-лигу в прошлом сезоне.

Эланга, перешедший в июле из вырастившего его "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов фунтов стерлингов, продемонстрировал скорость и хладнокровие, когда он прорвался сквозь центр обороны "Челси" и прокатил мяч мимо Роберта Санчеса после того, как Мойзес Кайседо уступил ему владение мячом.

21-летний игрок сборной Швеции, который пробыл на поле в общей сложности менее 10 минут, прежде чем забил, стал победителем матча для "Фореста", за который блестяще выступили капитан Джо Уорролл, несмотря на то, что в начале этой недели он перенес тяжелую утрату, и полузащитник Райан Йейтс.

Удар Стерлинга был заблокирован Олой Айном, а Бен Чилвелл не смог добавить завершающий штрих к великолепному пасу Стерлинга во время целеустремленного старта хозяев, которые стремились развить успех после первой победы в сезоне над получившим повышение "Лутон Таун" на прошлой неделе.

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Тем не менее, несмотря на многообещающую игру, находящийся в хорошей форме Стерлинг и нападающий Джексон не смогли помочь хозяевам отыграться. Джексон будет удивляться, как он не сумел сравнять счет, устроив напряженный финал, но "Форест", оставшийся с пустыми руками после двух голов в ворота "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе, отказался поддаться растущему давлению и одержал значительную победу в гостях».

Молодой незрелый «Челси»

Автор The Telegraph Мэтт Лоу считает, что отсутствие опыта у игроков «Челси» сказывается на результатах лондонского клуба.

«Если бы только "Челси" умел выигрывать футбольные матчи так же хорошо, как они якобы выигрывают трансферные окна. Расходы "Челси" под руководством совладельцев Clearlake Capital и Тодда Боэли превысили отметку в 1 миллиард фунтов стерлингов еще до закрытия трансферного окна в пятницу вечером.

Еще 13 игроков прибыли на "Стэмфорд Бридж" этим летом за почти 450 миллионов фунтов стерлингов, но "Челси" до сих пор выиграл только 12 игр Премьер-лиги с момента смены владельцев. Домашние болельщики, как и в субботу, освистывали "Челси", что случалось чаще, чем "Челси" одерживал победы с начала прошлого сезона.

Гола Антони Эланги во втором тайме за "Ноттингем Форест" было достаточно, чтобы еще больше смутить крупнейших транжир лиги, которым, несмотря на все подписания, все еще не хватает кого-то, кто мог бы забить мяч в сетку, поскольку Николас Джексон совершил промах, который будет претендентом на звание чемпиона сезона.

Джексон также получил предупреждение в третий раз в этом сезоне за показ воображаемой желтой карточки, что прекрасно иллюстрирует отсутствие смышлености в этой молодой команде "Челси".

То, как вышедший на замену Михаил Мудрик на позднем этапе матча нанес удар за несколько миль от ворот из невозможной позиции, было еще одним примером уроков, которые эти игроки должны усвоить. К сожалению для "Челси", футбол — это не только талант и потенциал.

Средний возраст летних игроков "Челси" составлял всего 20,5 лет, и их незрелость проявилась в субботу. Они могут быть многообещающей командой, но им придется быстро повзрослеть, если команда Маурисио Почеттино хочет побеспокоить шестерку лучших в этом сезоне.

Одна победа в первых четырех матчах над "Лутон Таун", а также поражения от "Вест Хэма", а теперь и "Фореста", оставляют "Челси" с множеством поводов для размышлений во время международного перерыва. Возвращение травмированных игроков поможет, но также создаст свои проблемы — и Почеттино придется принимать трудные решения.

"Челси" отказался подписывать кого-либо старше 25 лет, а это означает, что 26-летний Джеймс Мэддисон, который так блестяще стартовал за "Тоттенхэм Хотспур", не может рассматриваться на "Стэмфорд Бридж". Коул Палмер вышел со скамейки запасных, чтобы дебютировать в "Челси", когда Почеттино пытался спасти игру, но, как и многим игрокам клуба, 21-летнему футболисту потребуется время.

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Это потребует терпения со стороны владельцев и некоторого признания того, что их стратегия, вероятно, обойдется им дорого. Постоянное обвинение во всем тренеров, которые работают по философии, а не устанавливают ее, никому в "Челси" не поможет».

План «Ноттингем Фореста» сработал

Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг отдает должное гостям, которые умело воспользовались ошибкой обороны «Челси».

«Если бы только существовал бухгалтерский трюк, который мог бы замаскировать ужасную статистику "Челси" перед воротами. К несчастью для Тодда Боэли и Clearlake Capital, у них нет возможности компенсировать домашнее поражение от безжалостного "Ноттингем Форест".

Когда Маурисио Почеттино слышал, как домашние болельщики приветствовали финальный свисток яростным свистом, было странно думать, что 1 миллиард фунтов стерлингов ушел на создание команды, которой так не хватает мозгов, лидерства и умения реагировать на соперников, намеревающихся расстроить их на "Стэмфорд Бридж".

Проблемы, с которыми сталкивается Почеттино, не новы, учитывая, что с начала прошлого сезона "Челси" одержал всего 11 домашних побед во всех турнирах. Это команда, лишенная преимущества в последней трети, команда молодых игроков, которые выглядят неуверенно в себе в сложных ситуациях, и никто из тех, кто внимательно следил за последними событиями здесь, не был особенно удивлен, когда "Форест" воспользовался ошибкой защитников и украл очки благодаря удачному завершению Антони Эланги в начале второго тайма.

"Форест" в совершенстве воплотил в жизнь хитрый план Стива Купера, дисциплинированно обороняясь, прежде чем нанести удар в перерыве. Это был первый гол Эланги за клуб, ставший своевременным импульсом после перехода Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм". "Челси", который много хвастался по поводу своих летних игроков, средний возраст которых составлял 20,5 лет, по сравнению с этим выгляделнеопытным.

В обороне "Фореста" было много поводов для восхищения. Ола Айна нейтрализовал Стерлинга, который мало что сделал, чтобы доказать, что Гарет Саутгейт был неправ, исключив его из сборной Англии, а "Челси" вяло ползал на протяжении всего первого тайма.

Владение мячом было, но не было остроты, вся угроза ограничилась парой обнадеживающих попыток Энцо Фернандеса, а хозяева выглядели неуверенно, защищаясь при стандартных положениях. Тайво Авоньи время от времени издевался над Тьяго Силвой, и нападающий "Фореста" упустил два хороших шанса открыть счет.

План "Ноттингем Фореста" сработал. Много говорится об их бешеной активности на трансферном рынке — семь игроков прибыли "на флажке" — но это не помешало Куперу быть уверенным, что его игроки знают, как выполнять свою работу.

"Челси" не хватало такой сплоченности. За лето многое изменилось, и "Форест" воспользовался неопределенностью на третьей минуте второго тайма. В центре поля произошла путаница: Моисес Кайседо и Конор Галлахер по очереди упустили мяч, а Орель Мангаля смог совершить решающий перехват.

Мяч дошел до Авоньи, он умным пасом сбил Силву, а Эланга, вышедший на замену травмированному Данило, ускользнул от Леви Колвилла и нанес прицельный удар мимо Роберта Санчеса. В трибунах болельщиков хозяев воцарилась тишина.

Почеттино в поисках вдохновения посмотрел на свою скамейку запасных и убрал с поля Кайседо, купленного за 115 миллионов фунтов. Палмер вышел на поле играть плеймейкера, Нони Мадуеке переместился на правый фланг, а Ян Маатсен вступил в бой. Но "Форест", чью защиту умело организовал Джо Уорролл, мало что дал сделать сопернику.

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Однако "Форест" беспокоился о том, что в прошлую субботу они упустили преимущество 2:0 над "Манчестер Юнайтед". Казалост, что "Челси" точно сравняет счет, когда Стерлинг справа дошел до лицевой и прострелил на Джексона, но нападающий пробил выше ворот с трех метров. Почеттино скоро услышит свист с трибун в свой адрес».