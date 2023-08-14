Хаотичная ничья на «Стэмфорд Бридж». «Ливерпуль» и «Челси» показали, зачем им Кайседо

Лондонский «Челси» на своем стадионе сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 1-го тура нового сезона АПЛ. На 18-й минуте мерсисайдцы открыли счет — отличился Луис Диас. Через 10 минут гости могли удвоить преимущество, но гол Мохамеда Салаха был отменен после просмотра VAR. В концовке первого тайма забили уже футболисты «Челси» — гол на счету Акселя Дисаси. А перед уходом на перерыв игрок синих Бен Чилуэлл поразил ворота, но этот мяч также был отменен благодаря системе видеоповторов.

Новое начало для «Челси»

Автор The Guardian Джейсон Стейнберг считает, что лондонский клуб выглядел более сбалансированным и стабильным в матче первого тура, хотя ему недоставало остроты в атаке.

«После нервного начала знакомства Маурисио Почеттино с жизнью на "Стэмфорд Бридж", "Челси" закончил его, выглядя более здоровым и последовательным, чем нестабильный "Ливерпуль". Положительные стороны перевешивают отрицательные для Почеттино, даже если ему все еще приходится устранять знакомые проблемы в атаке, и после финального свистка трудно не понять, что у Юргена Клоппа куда больше проблем.

Помимо гневной реакции Мохамеда Салаха на то, что его сняли с поля после неэффективной игры во втором тайме, что действительно поразило, так это то, как быстро "Ливерпуль" выдохся после доминирования в первые 25 минут. Система дала сбой, и хотя Трент Александер-Арнольд и Алексис Мак Аллистер привлекли внимание своими передачами из глубины, было легко понять, почему Клопп так сильно хочет подписать Мойзеса Кайседо. "Ливерпулю" по-прежнему не хватает стабильности в полузащите, что ставит под угрозу их надежды на борьбу за титул, и нет сомнений, что Кайседо сделает их гораздо более разносторонней командой.

К несчастью для Клоппа, ожидается, что полузащитник "Брайтона" перейдет в "Челси" за 115 миллионов фунтов стерлингов. Они намерены побить британский трансферный рекорд во второй раз за шесть месяцев, что, возможно, объясняет, почему Почеттино продолжает говорить о необходимости побеждать именно сейчас, а Кайседо, вероятно, станет отличным партнером Энцо Фернандеса в полузащите.

Фернандес впечатлял по ходу этой игры, выдавая классные пасы, которые должны быть естественными для полузащитников стоимостью 106,8 миллиона фунтов стерлингов, хотя ему помогла самоотверженная игра Конора Галлахера. "Челси", который также может обыграть "Ливерпуль" в борьбе за Ромео Лавия из "Саутгемптона", в прошлом сезоне не выкладывался так на поле.

Это новое начало, хотя их неспособность начать свою кампанию с победы в целом была связана с их отсутствием безжалостного завершения моментов в последней трети. Кристофер Нкунку пропускал матч после операции на колене, и хотя "Челси" хорошо отреагировал на первый гол Луиса Диаса, сравняв счет дебютным голом Акселя Дисаси, факт остается фактом: Почеттино мог бы добавить больше огневой мощи своей команде. Николас Джексон и Михаил Мудрик, разбазаривая свои моменты, показали, почему нужен еще один нападающий до закрытия трансферного окна».

Поч-болл 2.0

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что подписание Мойзеса Кайседо решит, кто будет участвовать в гонке за титул — «Челси» или «Ливерпуль».

«Отвечая на вопрос об очевидной потребности "Челси" в опорнике, их новый главный тренер Маурисио Почеттино отметил: "Мы пропустили только один удар в створ. Против 'Ливерпуля', да?" Однако он также добавил: "Да, нам нужны хорошие игроки. Нам нужно улучшить команду, да. Обязательно будем улучшать состав. Речь идет о поиске подходящего игрока, подходящего профиля для усиления".

Очевидно, Кайседо — и, кажется, Ромео Лавия — соответствуют этому профилю, и при всех огромных расходах "Челси", лондонцы внезапно выглядели потерянными в этой области поля после ухода таких опытных игроков, как Матео Ковачич и Н'Голо Канте. Против "Ливерпуля" вышли Фернандес, Конор Галлахер и 19-летний Карни Чуквуэмека, но им нужно подкрепление, им нужно больше игроков и, хотя Почеттино, очевидно, не признал бы этого, им нужны более качественные игроки. Это полузащита выглядит уязвимой, и Фернандес не получает максимума от того, чтобы играть его в этой более оборонительной роли.

На приманку попался и Юрген Клопп. Во-первых, его спросили об использовании нападающего Коди Гакпо в полузащите в качестве "восьмерки" в очень атакующем составе. "Мы играли так в предсезонке", — сказал Клопп. "Современный футбол такой, игроки могут играть на разных позициях. Эта роль определенно ему подходит". Затем он перешел к обороне, говоря о проблемах обороны "Ливерпуля". "Они не имели ничего общего с характеристиками полузащитников", — возразил он, прежде чем его спросили, есть ли какие-либо новости о Кайседо.

"Где камера? Нет", — пошутил Клопп, прежде чем ему сообщили, что Почеттино ожидает новых подписаний на "Стэмфорд Бридж". "О, это то, чего хочет тренер 'Челси', и обычно они этого добиваются", — многозначительно сказал он. Это было сказано с улыбкой и уж точно не было признанием поражения. "Ливерпулю" по-прежнему нужен Кайседо, и, во всяком случае, им он нужнее, потому что, как бы хорошо новичок Алексис Мак Аллистер, бывший партнер Кайседо по "Брайтону", не играл, он также не является опорным полузащитником.

Аргентинец отлично владеет мячом, но он не закрывает пространство так, как это сделал бы специалист, и это было видно в моменте с голом "Челси" — центральные защитники остались незащищенными, когда Дисаси зацепился за скидку Бена Чилуэлла — а также в усилиях вскоре после этого, когда второй гол был отменен из-за офсайда. "Новые игроки предоставили нам огромные возможности в атакующих моментах", — сказал Клопп, назвав Доминика Собослаи "зверем", но было ясно, что он тщательно подбирает слова.

Таким образом, разница, которую принесет подписание Кайседо — и, возможно, Лавия, если "Ливерпуль" сможет получить его в качестве компенсации — для любой из команд очевидна, что делает битву за него еще более интригующей. Кайседо очень важен. Разница может быть даже между тем, чтобы участвовать в гонке за титул и не участвовать в ней. Поэтому неудивительно, что "Брайтон" так высоко оценивает его, они все подсчитали.

Если это то, на что похож Поч-болл 2.0 — с возвращением Почеттино в Премьер-лигу в качестве главного тренера "Челси" после почти четырехлетнего перерыва — тогда вперед. Мы знаем, чего ожидать от "Ливерпуля", но "Челси" сравнялся с ними по зрелищности и превзошел их с большим количеством моментов и 65-процентным владением мячом, поскольку они продемонстрировали большую устойчивость. Это серьезная трансформация по сравнению с прошлым сезоном».

«Ливерпуль» не заслуживал больше, чем ничью

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен не впечатлен игрой мерсисайдской команды, которая упустила преимущество и потеряла контроль после перерыва.

«Когда вратарь "Челси" Роберт Санчес поймал мяч после углового в добавленное время и начал контратаку, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поднял руки над головой, как человек, опасающийся, что перед ним может развернуться катастрофа.

В данном случае этого не произошло. Перемещение "Челси" действительно привело их к штрафной площади "Ливерпуля" на 90 ярдов только для того, чтобы Алексис Мак Аллистер применил довольно отчаянный, но точно рассчитанный подкат в самый нужный момент.

Но это, в какой-то момент, было сущностью "Ливерпуля" во время того, что еще могло быть затяжным переходным периодом. От них невозможно оторвать взгляд на обоих концах поля. Великолепно для телекамер, но менее привлекательно, когда у вас есть планы на победу в Премьер-лиге.

Клопп выставил четырех форвардов на "Стэмфорд Бридж", и его команда могла быть на полпути к победе через тридцать минут. К тому времени они забили один раз, хотя Луис Диас попал в перекладину, а еще один гол Мо Салаха был отменен из-за мизерного офсайда.

Но к концу матча они вернулись к тому знакомому по прошлому сезону сочетанию неотразимости и уязвимости. Действительно, к тому времени, когда Салах, дуясь, шел к скамейке запасных после того, как его сняли за 15 минут до конца, "Ливерпуль" уже давно потерял какое-либо подобие контроля над игрой.

И проблема для них в том, что, может быть, они играли настолько хорошо, насколько может играть эта команды. Учитывая, что "Челси", похоже, собирается перехватить две трансферные цели своих соперников — Ромео Лавия из "Саутгемптона" и Мойзеса Кайседо из "Брайтона", — есть ощущение, что Маурисио Почеттино продолжает работать над своей командой.

"Ливерпуль", с другой стороны, только что предложил 110 миллионов фунтов стерлингов за Кайседо только для того, чтобы в конечном итоге занять второе место в скачках на двух лошадях. Их полузащите уже не хватает как минимум одного центрального хавбека, и это будет проблемой для Клоппа, вступая в последние две с половиной недели трансферного окна.

У "Ливерпуля" были яркие моменты. Мак Аллистер был превосходен по большей части. Диас показал признаки креативности, которую он демонстрировал до проблем с травмами в прошлом сезоне. Однако они все еще несут в себе это чувство незащищенности. Было совсем иначе, когда они наступали на пятки "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионские титулы, а Джордан Хендерсон и Фабиньо обеспечивали безопасность перед их четырьмя защитниками. Но так обстоят дела сейчас, и в конце бурной игры в западном Лондоне пятая подряд ничья с этим соперником была, пожалуй, самым большим, чего они заслуживали».

Неравный бой в полузащите

Автор ESPN Джеймс Олли хвалит прессинг «Челси» и их игру в центре поля.

«Преимущество того, что такой атакующий игрок, как Мак Аллистер, действует как своего рода квотербек, было очевидно в первом голе "Ливерпуля" на 18-й минуте. Движение, которое началось с Алиссона и в котором участвовал Собослаи, привело к тому, что Мак Аллистер выдал отличный пас сзади на Мохамеда Салаха, который притормозил и выполнил великолепный кросс на дальнюю штангу, где был Луис Диас, чтобы вывести гостей вперед.

Собослаи и Мак Аллистер впечатляюще начали игру, в то время как Карни Чуквумека и Конор Галлахер спотыкались — пара, казалось, была застигнута врасплох темпом лихорадочного начального отрезка. Второй гол Салаха был отменен из-за небольшого офсайда, и эта отсрочка помогла "Челси" активизироваться. Они сравняли счет благодаря дебютанту Акселю Дисаси на 37-й минуте, прежде чем другое решение VAR лишило их драматического поворота, поскольку Бен Чилуэлл слишком рано реализовал передачу Энцо Фернандеса.

Поддерживаемый превосходным Энцо — самым стабильным полузащитником в матче — полузащита "Челси" помогала диктовать условия на протяжении большей части второго тайма, когда Собослаи и Мака Аллистер сдулись.

"Синие" закончили с 65-процентным владением мячом и новым чувством оптимизма, учитывая, что они показали здесь больше надежды и нацеленности на результат, чем кто-либо в этой части западного Лондона мог бы вспомнить, учитывая невзгоды прошлого сезона. Фактически, этот показатель владения мячом был четвертым по величине среди всех команд против "Ливерпуля" в игре Премьер-лиги с тех пор, как Юрген Клопп был назначен в октябре 2015 года, и больше всех команд, кроме "Манчестер Сити", с февраля 2018 года.

Их прессинг — отличительная черта Почеттино — временами был превосходен, но когда это было не так, мысли обращались к контролю, который мог обеспечить такой игрок, как Кайседо. Ливерпуль будет чувствовать то же самое. В Собослаи и Маке Аллистере было много чего, что могло бы понравиться, но без мяча "красные" были тревожно открыты, и потеря Фабиньо, в частности, была особенно заметной.

В прошлом сезоне Кайседо сделал 100 отборов мяча и провел 376 дуэлей за "Брайтон". Соответствующие цифры для Фабиньо были 65 и 253, а для Джордана Хендерсона, который также покинул "Ливерпуль" летом, были 32 и 131. Разница, которую мог внести Кайседо, очевидна.

Несмотря на то, что трансферное окно все еще открыто, ни одна из команд не может рассчитывать на то, что в первый уик-энд сезона она станет готовой, учитывая перестройки, которые предприняли обе. Было много молодых игроков и пять дебютантов: Роберт Санчес, Николас Джексон и Дисаси из "Челси", а также Собослаи и Мак Аллистер из "Ливерпуля".

По сравнению с их первым матчем в Премьер-лиге в прошлом сезоне, только четыре игрока "Челси" остались в стартовом составе. У "Ливерпуля" их было шесть, но у них все еще была совершенно новая полузащита».

Неудачник: Мохамед Салах

Редакция Goal традиционно выбирает победителей и неудачников прошедшего матча, и среди последних оказался лучший бомбардир мерсисайдцев.

«Давайте сразу проясним одну вещь: голевая передача Салаха на Диаса была абсолютно выдающейся, и он заслуживает самого большого уважения как за свою дальновидность, так и за точность. Египтянин также неоднократно угрожал воротам в течение первого тайма, и ему не повезло, что он попал в офсайд после отличной передачи Трента Александера-Арнольда, прежде чем хладнокровно отправил мяч мимо Роберто Санчеса.

Тем не менее, завершение моментов Салаха было на самом деле довольно плохим и способствовало тому, что "Ливерпуль" не смог максимально использовать свой стремительный старт. Он попал в перекладину в прекрасном моменте, но только после того, как неудачное касание оставило его в худшем положении, чтобы забить. Вингер также упустил два других отличных шанса на ассист, к большому раздражению своих партнеров по атаке.

Но в конечном итоге Салах сам выглядел разочарованным, после того как его заменили за 15 минут до конца. Это было до некоторой степени понятно, так как он всегда способен создать немного магии из ничего, но, по правде говоря, его влияние на игру выдохлось, и его уход был полностью оправдан.

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Итак, он подвел себя своей раздражительной реакцией на замену, что, возможно, проиллюстрировало, почему Клопп решил не выбирать Салаха вместо Джордана Хендерсона в качестве нового капитана клуба...»