Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона

Нападающий, оставивший позади даже себя Эрлинга Холанна, входит в число игроков, которые в этом сезоне будут под пристальным вниманием всей Европы.

Если вас попросят выбрать лучшего игрока сезона в Европе, на ум сразу придут знакомые всем фамилии. Например, Джуд Беллингем. Или Эрлинг Холанн, Гарри Кейн и Лаутаро Мартинес.

Это вполне нормальная реакция. Несмотря на то, что благодаря интернету теперь есть возможность пристально следить не только за топ-игроками, некоторые весьма интересные подробности могут запросто остаться без внимания.

Например, знаете ли вы, что лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг является не Холанн, Кейе или Мбаппе, а парень из «Штутгарта»? А слышали о молодом бразильце из «Жироны», который разрывает Ла Лигу и в будущем наверняка окажется в «Манчестер Сити»?

GOAL составил список игроков, которые внезапно вышли из тени звезд на старте этого сезона.

Серу Гираси («Штутгарт»)

Серу Гираси globallookpress.com

Сезоне-2023/2024 гарантированно станет самым результативным в карьере Гирасси. И это несмотря на то, что в чемпионате Германии позади всего лишь семь туров!

Нападающий «Штутгарта», похоже, решил бороться с Кейном и Холанном за «Золотую бутсу». Еще пару месяцев даже для него подобное казалось фантастикой.

Гирасси забил в семи матчах Бундеслиги 13 мячей, благодаря чему его команда, боровшаяся в прошлом сезоне за выживание в элитном дивизионе, взлетела в турнирной таблице на второе место. Любопытно, что однажды Серу отказался от перехода в «Челси». Но почему-то есть подозрение, что «синие» снова обратят на него внимание.

Виктор Бонифасе («Байер» Леверкузен)

Виктор Бонифасе globallookpress.com

Гирасси — не единственный африканский нападающий, внезапно заявивший о себе в Бундеслиге.

«Байер» Хаби Алонсо заслуженно принимает похвальные отзывы о своем привлекательном стиле игры, и, как ни странно, одним из лидеров этой команды стал Бонифасе.

У нигерийского нападающего не возникло проблем с адаптацией в Германии, куда он переехал минувшим летом из бельгийского «Юниона».

В своих первых пяти матчах Виктор оформил три дубля. И вполне вероятно, что именно он будет основным конкурентом Гирасси и Кейна в борьбе за звание лучшего бомбардира.

Акор Адамс («Монпелье»)

Акор Адамс globallookpress.com

Среди нигерийских нападающих, внезапно засверкавших в этом сезоне, выделяется также Адамс из «Монпелье».

Игравший до недавних пор за норвежский «Лиллестрем» 23-летний форвард забил в текущем чемпионате Франции уже пять мячей, благодаря находится среди лучших снайперов турнира.

Летом интерес к Адамсу проявляли английские «Мидлсбро», «Лестер» и «Лидс», но он, похоже, сделал правильный выбор, уехав в «Монпелье».

Он пока еще не заявил о себе на международном уровне, но все идет к тому, что Акор поедет со сборной Нигерии на Кубок африканских наций в начале 2024 года.

Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)

Сантьяго Хименес globallookpress.com

После встречи с «Фортуной» в первом туре чемпионата Нидерландов Хименес забивал в каждом из следующих семи матчей. Сейчас в его активе уже 12 мячей.

Мексиканец заявил о себе еще в прошлом сезоне. Не в последнюю очередь благодаря его усилиям «Фейенорд» впервые за шесть лет выиграл чемпионский титул. И все-таки в этом сезоне он он улетел в абсолютно другую стратосферу.

На данный момент кульминационным моментом его сезона стал хет-трик в ворота «Аякса». Теперь на него точно обратят внимание ведущие клубы Европы.

Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен)

Люк де Йонг globallookpress.com

У Де Йонга получается очень увлекательная карьера. От неудач в «Ньюкасле» и «Севилье» до неожиданного перехода в «Барселоне», где он какое-то время был даже основным центральным нападающим. Нидерландцу точно будет что рассказать внукам.

Возможно, единственной константной в его карьере была и остается легкость, с которой он забивает голы в Эредивизи.

В текущем сезоне Люк забил за ПСВ уже 13 мячей. Кроме того, в его активе семь результативных передач. Как минимум на внутренней арене у клуба из Эйндховена точно не будет проблем.

Савио («Жирона»)

Савио globallookpress.com

Карьера Савио до сих пор развивалась по современному сценарию. В июне 2022 года бразильского вундеркинда приобрел City Football Group. Изначально он оказался в «Труа», в одном из многих клубов, которые принадлежат CFG. На вершине этой корпорации, как известно, находится «Манчестер Сити».

Савио не выступал за французский клуб, его сразу же отправили в аренду в ПСВ на сезон-2022/2023. А этим летом он отправился в «Жирону», которая тоже частично принадлежит CFG.

Бразилец стал одним из открытий стартового отрезка в чемпионате Испании. Сейчас на счету 19-летнего вингера четыре результативные передачи и два гола.

И уже ни для кого не секрет, что долгосрочный план заключается в том, чтобы однажды он оказался в «Ман Сити». И это очень даже реально.

Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар)

Вангелис Павлидис globallookpress.com

В этом сезоне Павлидис стал олицетворением стабильности в составе АЗ Алкмар. До сих пор он забивал в каждом туре Эредивизи.

Похоже, клубам английской Премьер-лиги пора поближе познакомиться с греком, которому скоро явно станет скучно в чемпионате Нидерландов.

Поговаривают, что Вангелиса хочет приобрести «Брентфорд», который готовится к продаже Айвена Тони. И грек действительно может стать достойной заменой. И для него это идеальное место для старта английского этапа карьеры.

Но при этом очевидно, что у «Брентфорда» в ближайшее время появятся серьезные конкуренты.

Йонас Винд («Вольфсбург»)

Йонас Винд globallookpress.com

Винд далеко не новичок, взять хотя бы тот факт, что он провел уже больше 20 матчей за сборную Дании. Но только в этом сезоне он наконец-то напомнил о своем заоблачном потенциале.

Датчане уже успел проявить себя в матчах против «Хайденхайма», «Кельна», «Унион Берлин» и «Айнтрахта», забив в общей сложности семь мячей.

В прошлом году Винд рассуждал о том, что однажды хотел бы стать игроком «Арсенала». Если он продолжит в том же духе, у «канониров» действительно может возникнуть соблазн заполучить одного из лучших игроков стартового отрезка Бундеслиги. Много будет зависеть от решения Айвена Тони. Если он выберет «Челси», тогда «Арсеналу» точно придется рассматривать другие варианты для усиления атаки.

Максимилиан Байер («Хоффенхайм»)

Максимилиан Байер globallookpress.com

До этого сезона Байер провел несколько сезонов в аренде в «Ганновере» во второй Бундеслиге.

И на этом уровне он, по сути, не показал ничего серьезного. Поэтому вряд ли кто-то предполагал, что он вдруг станет одним из лидеров «Хоффенхайма».

Однако 20-летний нападающий превзошел любые ожидания, забив в семи матчах чемпионата Германии пять мячей и сделав одну результативную передачу.

Возможно, в ближайшее время Байера позовут в первую сборную Германии. При этом некоторые СМИ утверждают, что за немцем уже следят клубы АПЛ.

Брайан Сарагоса («Гранада»)

Брайан Сарагоса globallookpress.com

«Гранада» в прошлом сезоне заняла первое место в испанской Сегунде. И одним из самых важных винтиков в ее системе стал Сарагоса. Правда, в тот момент он был далек от статуса звезды.

Ситуация изменилась с тех пор, как клуб вернулся в Ла Лигу. В текущей кампании 22-летний вингер забил уже пять мячей. И что интересно, по количеству удачных обводок в топ-5 европейских лиг его опережает только Лерой Сане из «Баварии».

При этом Сарагоса дважды поразил ворота «Барселоны». Это был пока что лучший матч в его карьере. И в эпизоде со вторым голом он показал, что ему суждено оказаться в более крупном клубе. Одним из первых впечатлился главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, пригласивший Сарагосу на октябрьские матчи в отборе на Евро-2024.

Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен)

Ноа Ланг globallookpress.com

Этим летом к Лангу проявляли серьезный интерес ряд европейских клубов, но в конечном итоге он решил присоединитьс к ПСВ. И очень похоже на то, что это был правильный выбор.

В семи матчах Эредивизи Ноа забил четыре мяча и сделал результативную передачу, а его команда единолично возглавляет турнирную таблицу.

К слову, отрыв от «Аякса» составляет внушительные 19 очков. И Лангу это точно нравится. В амстердамском клубе ранее решили, что он не сможет заиграть в первой команде и отправили парня в аренду, а позже и вовсе продали. Время четко показало, кто был неправ в этой истории.

Брис Самба («Ланс»)

Брис Самба globallookpress.com

Самба подвергся критике после того, как решил покинуть «Ноттингем Форест» в 2022 году, несмотря на то, что клуб вернулся в АПЛ.

Но сейчас вряд ли кто-то скажет, что он ошибся, перейдя в «Ланс», вместе с которым пробился в групповой этап Лиги чемпионов. И на этом уровне он тоже выглядит просто великолепно.

Пока что только три вратаря сделали больше сэйвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Самба был одним из главных героев «Ланса» в победном матче против «Арсенала» (2:1).