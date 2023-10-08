Борьба за титул началась. Мартинелли принес «Арсеналу» победу над «Ман Сити», положив начало чемпионской гонке

Футболисты «Манчестер Сити» в гостях уступили «Арсеналу» (0:1) в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Автором гола стал Габриэль Мартинелли (86‑я минута). Команда Микела Артеты набрала 20 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Манчестер Сити» с 18 баллами идет на третьей строчке.

«Арсенал» перешел Рубикон

Автор Daily Mail Оливер Холт cчитает, что «канониры» сумели преодолеть важный психологический барьер, победив «Манчестер Сити».

«"Сити" выигрывал титул пять из последних шести сезонов, и даже если "Шпоры" лидировали в таблице утром в воскресенье, команда Пепа Гвардиолы остается эталоном. "Арсенал" проиграл чемпионам Европы 12 раз подряд, и кажется, что только когда они преодолеют этот психологический барьер, они будут готовы снова выиграть титул.

Казалось, что "Сити" может быть необычайно уязвим. Они остались без Кевина де Брёйне и Родри, не просто без двух своих лучших игроков, но двух лучших игроков в мире, и они вступали в игру на фоне шокирующего поражения от "Вулверхэмптона", первого в новом сезоне АПЛ.

Но "Арсеналу" также был нанесен серьезный удар, когда перед началом матча было подтверждено, что Сака не оправился от травмы, которую он получил во время поражения клуба от "Ланса" в Лиге чемпионов во вторник. Сака — такой же символ "Арсенала", как Родри стал талисманом "Сити". Чтобы выиграть титул, команде приходится преодолевать подобные неудачи.

"Сити" едва не забил дважды за первые пять минут. Райс замкнул головой навес Йошко Гвардиола после того, как Давид Райя ошибся на выходе при угловом, а затем, когда "Арсеналу" не удалось выбить мяч, Натан Аке пробил с близкого расстояния после скидки от Эрлинга Холанна.

"Сити" снова приблизился к голу, когда Хулиан Альварес отразил попытку Райя вынести мяч, но мяч врезался в сетку с внешней стороны. Уже казалось, что "Сити" превосходит команду хозяев, как будто их мышечная память о том, что нужно для победы, поднимала их выше, но "Арсенал" боролся с этим. Эдегор размахивал руками, призывая болельщиков повысить громкость.

Толпа отреагировала, особенно когда Матео Ковачичу повезло остаться на поле после последовательных подкатов под Эдегора и Райса. Рефери Майкл Оливер дал ему желтую карточку за первый фол, которая могла быть и красной, и оставил безнаказанным второй, хотя тот тянул на желтую, к большой ярости болельщиков хозяев.

Габриэль Мартинелли заменил Леандро Троссарда в перерыве и привнес в игру "Арсенала" совершенно новое чувство агрессивности и спешки. Но постепенно второй тайм превратился в битву на истощение. Казалось, дело движется к тупику. Еще один матч, еще один потерянный шанс "Арсенала" преодолеть психологический барьер.

И вот за четыре минуты до окончания матча произошел драгоценный прорыв. Вышедший на замену во втором тайме Такехиро Томиясу головой сделал скидку после дальнего заброса на край штрафной площади "Сити", Кай Хаверц вернул его на путь Мартинелли, и его бильярдный удар отразился от лица Аке, сбив с толку Эдерсона, и залетел через линию.

"Эмирейтс" взорвались. На трибунах болельщики протянулись к первому ряду лож для прессы, чтобы схватить за руку Мартина Кеона, еще одного связующего звена со славным прошлым "Арсенала". "Один ноль в пользу Арсенала", — горячо пели они, вновь переживая еще один кусочек своей истории. Стадион просто горел.

И когда прозвучал финальный свисток, раздался оглушительный рев восторга, облегчения и катарсиса. Дракон был убит. "Арсенал" перешёл Рубикон. Есть основания утверждать, что за все годы борьбы с упадком после Венгера это самый важный результат с тех пор, как они в последний раз выигрывали титул почти 20 лет назад.

Календарь и таблица АПЛ

Он вывел их на второе место в таблице, сравнявшись по очкам с лидером "Тоттенхэмом", опередившим "Сити". И когда их фанаты проносились мимо статуи Адамса, через мост и в толпу, направлявшуюся к станции метро "Арсенал", они верили, что новое поколение героев готовится занять свое место в пантеоне».

ВАР снова не защищает от ошибок

Корреспондент The Telegraph Джейсон Барт разделяет чувства болельщиков «Арсенала» по поводу не самого лучшего судейства в очень важном матче.

«В тот момент, когда казалось, что повестка дня снова будет определяться спором с ВАР, "Арсенал" одержал замечательную позднюю победу над чемпионом "Манчестер Сити". "Арсенал" почувствует себя отомщенным, как и их тренер Микель Артета, который правильно сделал замены.

Если бы они сыграли вничью или проиграли, они бы почувствовали глубокую обиду из-за того, что Матео Ковачич не был удален в первом тайме. Каким-то образом он не получил красную карточку за неприятный фол сзади против Мартина Эдегора в конце тайма.

Полузащитник "Сити" отделался лишь предупреждением за этот подкат, хотя его легко можно было заменить удалением. И он не был наказан за фол против Деклана Райса вскоре после этого, кроме того что "Арсенал" получил право на стандарт.

В игре с небольшим количеством моментов, когда "Сити" доминировал во владении мячом, но создавал пугающе мало, это стало одной из самых обсуждаемых тем и еще раз подчеркнуло странность правил. Нежелание рефери Майкла Оливера наказать Ковачича за второй фол означала, что судья ВАР Джон Брукс мог вмешаться только в том случае, если это было нарушение, связанное с красной карточкой.

Правила Ifab, международного органа, определяющего порядок судейства игры, гласят, что фактическое нарушение само по себе не может быть рассмотрено, если оно не связано с голом, пенальти или прямой красной карточкой. А не с предупреждением, что является странной аномалией и привело к невозможности вынести приговор.

Но "Арсенал" будет считать, что справедливость восторжествовала в виде результата, поскольку "Сити" изо всех сил пытался их сломить, а у Эрлинга Холанна не было ни единого шанса. Этот недостаток креативности теперь вызывает глубокую обеспокоенность у тренера Пепа Гвардиолы».

Замены Артеты изменили все

Автор The Guardian Дэвид Хитнер хвалит наставника «Арсенала», сумевшего перевернуть игру в концовке умелыми заменами.

«Вот что называется правильным выполнением замен. Пока Микель Артета наслаждался своей первой победой над "Манчестер Сити" в качестве тренера, которая серьезно укрепила перспективы его команды "Арсенал" на титул, он мог поразмыслить о том, как сошлись его звезды после тройной замены на 76-й минуте.

Долгое время казалось, что это может быть очередная судейская история. Никто не знает, как бы сложилась эта демонстрация, если бы Матео Ковачич был удален с поля на 35-й минуте. Но "Арсеналу" хотелось бы это выяснить.

Полузащитнику "Манчестер Сити" повезло. Уже получив предупреждение за ужасный подкат против Мартина Эдегора, Ковачич играл с огнем, когда он натянулся на Деклана Райса и совершил явный фол. Вместо того, чтобы махнуть второй желтой карточкой, которая казалась неизбежной, рефери Майкл Оливер позволил Ковачичу остаться.

"Арсенал" пережил бурю. Артета уже послал на поле Габриэля Мартинелли, набравшего форму, в начале второго тайма, и его важным шагом было введение в игру Томаса Парти, также восстановившего форму, а также Такехиро Томиясу и Кая Хаверца за один раз. Именно это трио объединилось, чтобы создать момент для Мартинелли в самом конце матча и как же он этим воспользовался.

Это был длинный пас Парти, скидка головой Томиясу и Хаверц, выложивший мяч под удар. А когда Мартинелли пальнул, снаряд коварно срикошетил от лба Натана Аке и потопил "Сити". "Арсенал" проиграл свои предыдущие 12 игр против чемпионов в этом соревновании, и они знали, что им нужно сделать давно ожидаемое заявление о намерениях. Они это получили: гол Мартинелли вызвал неистовство на стадионе и даже небольшую потасовку в туннеле после свистка об окончании матча.

Напряженность нарастала, начиная с момента в перерыве, когда Самир Насри, работающий здесь в качестве медиа-эксперта, подвергся агрессивному нападению со стороны болельщика "Арсенала" в одном из залов. Что случилось? "Просто парень, который говорил всякую ерунду, потому что я ушел из Арсенала", — ответил Насри. Мужчину выгнали со стадиона.

Поскольку Жоржиньо находился в центре поля, Райс имела право идти вперед, когда "Арсенал" владел мячом. Мартинелли вместо неэффективного Леандро Троссарда в перерыве также показался многообещающим ходом. Индивидуальные противостояния были очень сильными, особенно Уильям Салиба против Холанна. Болельщики "Арсенала" порой хотели, чтобы Райя играл быстрее и дальше.

Второй тайм казался закрытым, моменты были редкостью. Тройная замена Гвардиолы на 68-й минуте означала, что Джон Стоунз, Матеус Нунес и Жереми Доку снова пришли в форму, заменив Рико Льюиса, Ковачича и Альвареса. Стоунз перешел на позицию опорного полузащитника, Сильва — на позицию "восьмерки" на правом фланге. Кэлвин Филлипс наблюдал за происходящим со скамейки запасных; еще один тяжелый день для полузащитника сборной Англии. Ответ Артеты изменил все».

«Сити» снова терпит неудачу

Автор ВВС Фил Макналти отмечает, что команда Пепа Гвардиолы давно не терпела два поражения в АПЛ подряд.

«Ранее "Манчестер Сити" пришлось бы возвращаться в декабрь 2018 года, чтобы вспомнить вкус двух последовательных поражений в Премьер-лиге, когда они проиграли дома "Кристал Пэлас" и на выезде "Лестер Сити".

После этого двойного фиаско они потеряли всего три очка за весь тот сезон. Теперь им нужно снова восстановиться после поражений в лиге от "Вулверхэмптона" и здесь от "Арсенала", в матче, в котором они были далеко не на высоте.

"Сити", как обычно, много владел мячом, но им не хватало нормальной мощи и остроты, а нападающий Холанн был сведен к роли виртуального зрителя. Недисциплинированность проявил и Ковачич, которому посчастливилось получить только желтую карточку за неудачный подкат против Эдегора, но он все же почти сразу же последовал за ней еще одним фолом на желтую карточку на Райсе.

Команда Гвардиолы будет горько разочарована двумя последними результатами в чемпионате, но история показывает, что "Сити" качественная команда с характером, что повзолит быстро вернуться к своим лучшим результатам».

Вот почему «Арсеналу» нужен Мартинелли

Автор The Athletic Джордан Кэмпбелл не оставляет без внимания слабую игру «Арсенала» в атаке в первом тайме.

«Возможно, неудивительно, что без Габриэля Мартинелли и Букайо Сака в стартовом составе впервые с мая 2021 года в матче Премьер-лиги "Арсеналу" большую часть матча не хватало остроты в атаке.

Матч проходил по той же схеме, что и встречи "Сити" и "Ливерпуля" в сезоне 2021–2022 годов, когда казалось, что обе команды боялись перестараться в атаке из-за страха пропустить.

Но выход Мартинелли в перерыве оказался решающим, поскольку его поздний гол принес "Арсеналу" огромную психологическую победу и напоминание о том, насколько важен его прямолинейный подход для этой команды.

Новости команды о том, что серия Сака из 87 игр подряд подошла к концу появились после того, как в середине недели у него возникла проблема с подколенным сухожилием в матче с "Лансом". Это была третья игра подряд, когда его вывели из строя повреждением, но, что необычно, ему не удалось вовремя восстановить свою физическую форму.

Габриэль Жезус занял его место на правом фланге, Эдди Нкетия — центральный нападающий, а Леандро Троссард — на левом, но в первом тайме ничего не клеилось. Троссард был выключен из игры Кайлом Уокером, который агрессивно вынуждал его вернуться назад , благодаря своему спортивному превосходству.

Жезус правша и поэтому не представлял такой же угрозы при смещениях к центру, как Сака, но он также не менялся местами с Беном Уайтом. Единственный раз, когда "Арсенал" пробил через "Сити", был, когда пас Троссарда вперед на Нкетию прошел мимо Рубена Диаша, но его техника удара была совершенно неправильной, поскольку он бил на силу, когда ему нужно было закрутить его в дальний угол.

Было ощущение, что "Арсенал" играет с включенным ручником. Даже во втором тайме, когда Мартинелли вышел на поле в перерыве и вдохнул жизнь в игру, нанеся удар с левого фланга, владение мячом было в значительной степени бесполезным.

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В конце концов, чтобы создать решающий момент, потребовалась игра оттянутого нападающего. Длинный пас Такехиро Томиясу, выкат от Кая Хаверца и отрикошетивший удар Мартинелли в голову Натану Аке оказались достаточными в день, который, казалось, был обречен закончиться ничьей».

«Арсенал» блестяще сыграл в обороне

Автор ESPN Джеймс Олли отдает должное оборонительной игре канониров в домашнем матче с грозным соперником.

«Это всего лишь одна победа и три очка, но влияние на "Арсенал" воскресной победы над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 может быть огромным. "Канониры" не обыгрывали "Сити" в 15 предыдущих встречах Премьер-лиги, начиная с января 2015 года.

В этой серии они потерпели ошеломляющие 12 поражений подряд, в том числе два в прошлом сезоне, когда их превзошли и классом и силой, когда команда Пепа Гвардиолы завоевала пятый титул за шесть последних лет.

В этом контексте в торжествах по случаю приветствия забитого на 86-й минуте гола Габриэля Мартинелли присутствовал элемент катарсиса: восемь лет боли и страданий улетучились в момент, похожий на разрушение стеклянного потолка.

"Сити" играл значительно ниже своего уровня — об этом позже — но "Арсенал" остался без своего символа в лице нападающего Букайо Сака впервые за 88 игр подряд в чемпионате и все же нашел способ обыграть ведущую команду английского футбола и положить конец проклятью, которое неизбежно сказывалось на их вере в себя.

Вместо этого у них теперь есть позитивный ориентир для будущих задач, воспоминания об опыте, который мог конкурировать с любым, полученным "Арсеналом" на стадионе "Эмирейтс", который погрузился в эйфорию после финального свистка.

В течение длительного времени воскресная игра была была основана на тактике и осторожности. В периоды второго тайма было просто уныло. Почти смехотворно, учитывая уровень соперника, но это был первый гол "Арсенала" дома в лиге в этом сезоне. Артета объяснил, что его команда плохо справляется с эмоциями в определенных ситуациях, пытается атаковать слишком быстро и оставляет себя незащищенными.

Здесь они были гораздо более сбалансированы, ограничив "Сити" четырьмя ударами и только одним ударом в створ, который пришелся на четвертую минуту, когда Йошко Гвардиол нанес удар по воротам, который Деклан Райс выбил с линии, прежде чем Натан Аке пробил выше несколько мгновений спустя.

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Это был самый опасный момент "Сити" за весь день, что является свидетельством того, как Уильям Салиба и Габриэль Магальяс заставили Эрлинга Холанна замолчать, а Райс совершила 13 защитных интервенций — цифра, превзойденная только Гвардиолом в составе обеих команд. Холанн закончил с индивидуальным ожидаемым показателем голов 0,00».

Неудачник: Родри

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча и пропускавший матч полузащитник «Сити» попал во вторую категорию.

«Кто мог представить, насколько дорого обойдется красная карточка Родри в матче с "Ноттингем Форест"? Пеп Гвардиола был в ярости из-за того, что испанец вышел из себя чуть больше двух недель назад, и это был признак того, что он знал, насколько его блестящая команда стала полагаться на своего игрока, являющегося стержнем полузащиты.

"Сити" сыграл три матча без Родри и проиграл все три, уступив "Ньюкаслу" в Кубке лиги, "Вулверхэмптону", а теперь и сопернику в борьбе за титул "Арсеналу". Беспокоят не только результаты. Они выглядели легковесными в полузащите, теряя мощь в защите и творческую искру.

Примечательно, что такая дорогостоящая и хорошо продуманная команда может так сильно полагаться на одного игрока, но правда в том, что никто в составе "Сити" и близко не может дать то, что предлагает Родри.

Гвардиола просто не доверяет Кэлвину Филлипсу; Рико Льюис может быть блестяще талантливым юношей, но у него (по понятным причинам) нет ни опыта, ни физической мощи Родри; Матеус Нунес — хороший игрок, но у него нет такой же грамотности в обороне; и Ковачич не предлагает ничего похожего на атакующую угрозу Родри.

Хорошей новостью для "Сити" является то, что дисквалификация Родри подходит к концу, и он сможет сыграть в их следующей игре против "Брайтона", а затем в дерби против "Манчестер Юнайтед". "Сити" лучше надеяться, что с этого момента он будет избегать неприятностей...»