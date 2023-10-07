АПЛ.«Тоттенхэм» обыграл «Лутон», «Арсенал» примет «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном»

Матчи 8-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 7 по 8 октября.

«Лутон» — «Тоттенхэм» 0:1

«Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Лутоном» (1:0) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

На 45+4-й минуте встречи полузащитник «шпор» Ив Биссума получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

На 52-й минуте «Тоттенхэм» забил единственный гол в ворота соперника. Защитник команды Микки ван де Вен получил передачу от партнера, обработал мяч и нанес удар в левый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лутон Таун — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Микки ван де Вен (52') Лутон Таун: Томас Камински, Томас Локьер (Росс Баркли, 81'), Рис Бурк, Марвелоуз Накамба, Джейкоб Браун (Люк Берри, 66'), Mads Andersen (Теден Менжи, 59'), Chiedozie Ogbene, Pelly Ruddock Mpanzu (Тахит Чон, 67'), Alfie Doughty, Elijah Adebayo (Кали Вудроу, 67'), Carlton Morris Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Эмерсон Роял, 76'), Деян Кулушевски (Alejo Veliz, 90'), Ив Биссума, Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон (Pierre-Emile Hojbjerg, 46'), Son Heung-Min (Оливер Скипп, 76'), Destiny Udogie (Бен Дэвис, 82') Предупреждения: Томас Локьер (19'), Carlton Morris (34'), Ив Биссума (38'), Ив Биссума (45 + 4'), Pierre-Emile Hojbjerg (68')

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Лутон» — на 17-й позиции (4).

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»

суббота, 7 октября, 17:00 мск

«Бернли» — «Челси»

суббота, 7 октября, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

суббота, 7 октября, 17:00 мск

«Эвертон» — «Борнмут»

суббота, 7 октября, 17:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»

суббота, 7 октября, 19:30 мск

«Брайтон» — «Ливерпуль»

воскресенье, 8 октября, 16:00 мск

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»

воскресенье, 8 октября, 16:00 мск

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