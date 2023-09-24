Есть жизнь после Кейна. «Шпоры» огорчили «Арсенал» благодаря опасному дуэту Сона и Мэддисона

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2 в матче 6‑го тура чемпионата Англии, прошедшем на «Эмирейтс». В составе хозяев отличился Букайо Сака с пенальти, еще один мяч защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отправил в свои ворота. У гостей дублем отметился нападающий Сон Хым Мин. Обе команды набрали по 14 очков, «Тоттенхэм» располагается на 4‑м месте, «Арсенал» — строчкой ниже.

Ничья имени Мэддисона

Автор The Telegraph Джейсон Барт выделяет в составе «Тоттенхэма» новичка Джеймса Мэддисона, который организовал два гола.

«Этот матч надолго останется в памяти болельщиков "Тоттенхэма". Это день, когда их новая команда под руководством нового главного тренера и с новым атакующим стилем игры отправилась в дом своих ближайших и злейших соперников и показала, что на поле появился новый игрок.

"Тоттенхэм" преобразился в этом сезоне под руководством Энджа Постекоглу, и это было самым убедительным доказательством в поддержку этого смелого заявления. Капитан Сон Хын Мин забил оба гола в динамичной, бурной ничьей 2:2 против "Арсенала", но этот результат "шпор" во многом обязан новичку Джеймсу Мэддисону.

Букайо Сака имел наглость имитировать празднование Мэддисона в виде броска дротика после того, как он вывел "Арсенал" благодаря неудачному автоголу Кристиана Ромеро, а затем реализовал пенальти после игры рукой защитника "Шпор" — чтобы восстановить их преимущество 2-1.

Но Мэддисон ответил. И как. Плеймейкер, за которого заплатили 40 миллионов фунтов стерлингов вылетевшему "Лестеру", уже давно претендовал на звание лучшего трансфера сезона и у него есть уверенность, у него есть индивидуальность, и у него есть способность заполнить дыру, оставленную Гарри Кейном, чью футболка под 10-м номером он взял.

Это было очевидно по тому самому умному повороту, когда он перехитрил Саку и вернул мяч Сону, чтобы тот забил свой первый гол, и это снова произошло, когда он отобрал мяч у вышедшего на замену Жоржиньо, позволив корейцу забить его второй гол, сравнявший счет.

У "Арсенала" были шансы, но и у "Шпор" они были, и они завершили атаку ударом Ришарлисона, отражённым чуть мимо ворот. Хозяевам поля не хватало пропустили Деклана Райса после того, как он ушел в перерыве, и позже они потеряли Сака из-за травмы, но после ухода Мэддисона "Шпоры" тоже были не совсем такими же.

Он провел несколько тяжелых подкатов, и это показало, какую угрозу он представляет, в то время как в полузащите Ив Биссума был просто великолепен. Будет сюрпризом, если обе эти команды не войдут в четверку лучших в этой кампании. Это было качественное дерби на севере Лондона».

«Тоттенхэм» настроен серьезно

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что наставник «Тоттенхэма» успешно прошел проверку северолондонским дерби с «Арсеналом».

«Да кого они победили? Три команды из четверки худших и, эээ, "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" слышал попытки объяснить свое великолепное начало сезона под руководством Энджа Постекоглу, их лучшее начало сезона за 58 лет. Это будет решающим испытанием, более верным показателем того, где они находятся: дерби против своих соседей, на стадионе которых они, похоже, никогда не выиграют. После оживленной борьбы мы узнали, что они настроены серьезно.

Команда Постекоглу не смогла зафиксировать то, что могло бы стать лишь второй победой в Премьер-лиге за 31 попытку на вражеской территории. Но тренер хотел видеть в своих игроках индивидуальность и навязывание своей игры. Он, конечно, это получил.

Сон Хын Мин был очень остер, сравняв счет, ответив на автогол Кристиана Ромеро, форсированный Букайо Сака, и на пенальти Сака, пропущенный Ромеро. Но Сона умело поддержала серия звездных индивидуальных выступлений, в первую очередь Ива Биссума, титана в центре полузащиты. У Джеймса Мэддисона тоже были свои моменты, зон организовал оба гола.

"Шпоры" продемонстрировали сталь и никакой паники, когда табло показало, что добавлены 10 минут. Сцены в конце были показательными: Постекоглу и его игроки получали признание со стороны гостевых болельщиков. "Арсенал" сделал недостаточно. Они летали по полю после победы со счетом 4:0 над "ПСВ Эйндховен" в середине недели, непобедимые с начала сезона и полные уверенности. Но речь сегодня шла не о них.

Как будто за несколько минут до начала матча щелкнули выключателем. Ленивый воскресный день, все торопятся; громкость внезапно возросла, враждебность повсюду. "Лондон красный", — гласил баннер болельщиков хозяев, выдвигая теорию о том, почему Гарри Кейн оставил своих соперников, уехав в мюнхенскую "Баварию". Вы, вероятно, можете догадаться об этом. Подкаты и единоборства пошли с самого начала матча и не остановились. Это было высокооктановое шоу.

Микель Артета уже встречался с Постекоглу раньше, когда он был помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", и они встречались с "Йокогамой Ф Маринос" Постекоглу в товарищеском матче 2019 года. "Сити" выиграл, но примечательно то, что у "Йокогамы" было 58% владения мяча. "Они показали невероятный футбол", — сказал Гвардиола.

Постекоглу всегда хочет играть только по-своему: первым номером, владея мячом и с хорошо продуманными комбинациями. "Арсенал" был полон решимости не допустить этого, и одним из ключевых моментов битвы стал момент, когда "Шпоры" владели мячом в своей оборонительной трети. "Арсенал" оказал на них огромное давление. "Шпоры" продемонстрировали потрясающую выдержку».

Ключевой промах Жезуса

Автор Daily Mail Мэтт Барлоу выделяет ключевой момент матча, в который «Арсенал» мог укрепить свое преимущество в первом тайме и гарантировать себе победу.

«Если эта революция Энджа Постекоглу зайдет далеко, то промах Габриэля Жезуса может обрести просто легендарный статус по одну сторону этого лондонского водораздела.

"Тоттенхэм" не только отставал в счете к 32-й минуте на часах, но и был полностью задавлен хозяевами. "Арсенал" выглядел лучше на каждом сантиметре поля. Сплоченными, быстрыми и острыми они были и когда Жезус отобрал мяч у Джеймса Мэддисона.

В пятнадцати ярдах от ворот, находясь точно по центру он пальнул выше, и "Шпоры" опомнились, ускорили темп и, не отказываясь полностью от своих принципов, поняли, что им пора перестать перекатывать мяч сзади.

С этого момента это была другая игра, равная борьба, и, поскольку команда Постекоглу действовала выше по полю, их защитники больше не выглядели неспособными держать под контролем Букайо Сака и Жезуса. Сон Хын Мин дважды сравнял счет: сначала после автогола Кристиана Ромеро, а затем после пенальти, заработанного им же и реализованного Сака.

"Тоттенхэм" никогда не был впереди по счету, и их результаты против "Арсенала" в Премьер-лиге остаются плохими. Они выиграли только один раз за 30 лет, но покинули стадион "Эмирейтс" в позитивном настроении, воодушевленные направлением движения под руководством Постекоглу.

Этот момент может стать катализатором в их развитии, вселяя веру в то, что они могут биться с лучшими командами Премьер-лиги, хотя и в конце недели, когда команде Микеля Артеты пришлось бороться с усталостью после Лиги чемпионов и тревожной чередой травм».

«Арсенал» ушел разочарованным

Автор ВВС Фил Макналти считает, что в упущенной победе «канониры» могут винить только самих себя и свои ошибки.

«Заголовком новостей перед началом матча было решение Микеля Артеты остаться с Раей в воротах, шаг, который, несомненно, положил конец спорам о том, кто является лучшим вратарем "Арсенала", причем испанец опередил англичанина Рамсдейла.

Это был неоднозначный день для Рая, который сделал два важных сэйва, но также был виновен в том, что "Шпоры" в первый раз сравняли счет, когда ему следовало удержать мяч после навеса, что позволило "Шпорам" сохранить давление и забить.

Для "Арсенала" будет настоящим разочарованием то, что они заработали только очко, и один из ключевых моментов матча произошел, когда они вели со счетом 1:0, и Габриэль Жезус лишил Джеймса Мэддисона владении мячом только для того, чтобы выйти один на один и яростно пробить над перекладиной.

"Арсенал" никогда не был в своей наилучшей форме, чему способствовала потеря Деклана Райса из-за травмы в перерыве, и они поплатились за это, когда вышедший на замену ему Жоржиньо был ограблен Мэддисоном, что принесло второй гол "Шпорам".

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"Канониры" прибавили в концовке и обыграли "Манчестер Юнайтед", но повторения истории здесь не произошло, даже в 10 минут добавленного времени, и команде Артеты пришлось довольствоваться лишь очком против своих принципиальных соперников».

Разрыв между командами на севере Лондона сокращается

Автор The Athletic Тим Спирс отмечает, что под руководством нового тренера «Тоттенхэм» выглядит куда более равным соперником «Арсеналу», чем раньше.

«"Арсенал" и "Шпоры", вступающие в дерби на севере Лондона в начале сезона, где обе команды находятся на вершине таблицы, не является чем-то необычным. Черт возьми, это произошло 12 месяцев назад, когда "Шпоры" были третьими, отставая на одно очко от раннего лидера "Арсенала".

Но, боже мой, та игра настолько отличалась от этой, особенно подходом "Шпор". Под руководством Антонио Конте они пытались защищаться и контратаковать, чтобы добиться результата, и когда за 15 минут до конца матча он проигрывали со счетом 1:3, Конте сделал пять замен, дав отдых своим лучшим игрокам и выбросив белый флаг.

Здесь "Шпоры" владели мячом больше (53 процента) и пережили еще один ранний шторм на "Эмирейтс" совсем по-другому… перейдя в атаку, как только получили возможность. Это была захватывающая встреча между двумя молодыми, уверенными в себе, атакующими, но в то же время несовершенными командами, сыгранная в потрясающем темпе, с драматизмом и странной долей противоречий.

Эта захватывающая игра то угасала, то вспыхивала, и единственным недостатком было то, что ей пришлось закончиться, о чем свидетельствовали аплодисменты обеих групп болельщиков по поводу 10 добавленных минут. Эти два великих соперника финишировали с разницей в 24 очка в прошлом сезоне и были на очень далеком расстоянии с точки зрения позитива, надежд и ожиданий. По крайней мере сегодня, с двумя голами и 13 ударами на каждого, их не различить».

Новый атакующий дуэт «Тоттенхэма»

Автор ESPN Джеймс Олли отмечает, что «Шпорам» удалось отлично заменить уехавшего Гарри Кейна, создав новую связку на острие атаки.

«Сон Хын-Мин вместе с Гарри Кейном на протяжении многих лет сеял хаос в обороне команд Премьер-лиги, но в лице Джеймса Мэддисона он, похоже, нашел нового соучастника в рамках перестройки, устроенной Энджем Постекоглу.

Постекоглу призвал эту команду "Шпор" придерживаться своего более экспансивного стиля в самых сложных обстоятельствах, а воскресная ничья 2:2 с "Арсеналом" предлагает захватывающее видение того, на что способны эта команда, несмотря на уход Кейна.

Кейн и Сон вместе забили рекордные 55 голов в Премьер-лиге до отъезда капитана сборной Англии в мюнхенскую "Баварию". Его уход угрожал принести серьезные проблемы команде, которую он оставил позади, особенно в этом матче: Кейн является лучшим бомбардиром всех времен в дерби на севере Лондона, забив 14 голов в 19 играх.

Тем не менее, здесь царила освежающая и обнадеживающая плавность: Мэддисон и Сон были в центре лучших атакующих моментов гостей, первый помогал второму в обоих сравнявших счет голах. Мэддисон и Сон на данный момент забили семь голов и сделали четыре результативные передачи, но это была первая игра, в которой пара объединилась, чтобы забить Это также проявление возросшей ответственности Сона, принявшего на себя пост капитана у Уго Льориса.

Сон начал с середины, а Бреннан Джонсон дебютировал слева. Южнокореец одновременно опытен и умеет руководить линией атаки, и здесь был заметен контраст с игроком "Арсенала" Эдди Нкетией. В то время как Нкетия и Габриэль Жесус оба упускали моменты до и после автогола Ромеро, Сон воспользовался первым шансом, который ему представился, ловко нанеся удар под штангу после умной работы Мэддисона.

После того, как Сака реализовал пенальти, назначенный Ромеро рукой за игру рукой (решение по проверке VAR, которое побудило Постекоглу признать, что он понятия не имеет, что такое закон), Мэддисон и Сон снова объединились, воспользовавшись ужасной ошибкой Жоржиньо и сравняв счет всего через минуту. Это был 150-й гол Сона за "Тоттенхэм".

Контраст в центре поля возрастал по ходу игры. Это заслуга Деклана Райса после его перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов в том, что "Арсенал" стал заметно хуже после того, как он был вынужден покинуть поле в перерыве из-за того, что Артета назвал "дискомфортом в спине".

Поскольку Томас Партей выбыл из игры из-за проблемы с пахом, Жоржиньо был вынужден действовать в центре полузащиты "Арсенала", и темп этой игры был слишком высок для 31-летнего футболиста, чья ценность лучше всего видна в матчах, где "Арсенал" доминирует во владении мячом и потребуется хитрость итальянца, чтобы взломать оборону команды соперника.

Вместо этого на первый план вышел Ив Биссума. Благодаря умелой поддержке Папе Матара Сарра Биссума добавил поразительный уровень самообладания в полузащиту "Тоттенхэма". В часто безумной игре Биссума все же точно выполнил 48 из 51 передачи и помог задушить команду "Арсенала", так привыкшую подавлять соперников на своем поле.

Это еще один показатель влияния Постекоглу. В этом матче прошлого сезона "Шпоры" владели мячом 35% и выполнили 240 передач. Здесь они владели мячом 53 процента и выполнили 373 передачи. Восемь игроков стартового состава никогда не играли в дерби в северном Лондоне на стадионе "Эмирейтс".»

Неудачник: Деклан Райс

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча и полузащитник «Арсенала» попал во вторую категорию.

«На послематчевой пресс-конференции Артета подтвердил худшие опасения болельщиков "Арсенала". А именно, замена Райс в перерыве действительно была вызвана травмой спины, которую теперь необходимо "оценить", чтобы определить ее тяжесть.

Эта новость является последней в длинной череде травм, которая началась, когда Юрриен Тимбер получил травму передней крестообразной связки во время своей первой игры в качестве игрока "Арсенала".

По правде говоря, можно было сказать, что Райс не смог показать свою лучшую игру в первом тайме. Он немного опаздывал к отбору мяча, пропускал один или два паса и время от времени выглядел на полметра отстающим от темпа или играющим не на своей позиции.

И без того, что Райс не играл так хорошо, как в последнее время, "Арсенал" тоже был не в лучшей форме. Полузащитник уже жизненно важен для того, как Артета хочет, чтобы его команда играла в этом сезоне, и испанец будет держать все под контролем, надеясь что его травма незначительна, особенно с учетом того, что Томас Парти все еще отсутствует».